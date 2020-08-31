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"Слуга народа" Чернев требует исключения Фокина из ТКГ и просит нардепов поддержать его: "Не имеет права оставаться"

Народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев требует вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом депутат написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул он.

Чернев напомнил Фокину, что каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, который удалось отстоять, отбить, "выгрызть из лап" российских и пророссийских наемников, пропитан кровью украинских воинов, его собратьев.

"И вы, господин Фокин, не имеете никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей. Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать", - подчеркнул Чернев.

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Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.

Слуга народа Чернев требует исключения Фокина из ТКГ и просит нардепов поддержать его: Не имеет права оставаться 01

Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842) Слуга народа (2629) Чернев Егор (106)


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Топ комментарии
+29
"Слуга народа" Чернев требует исключения Фокина из ТКГ и просит нардепов поддержать его: "Не имеет права оставаться" - Цензор.НЕТ 5424
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31.08.2020 14:22
+22
А ви, коли за Зеленського голосували, певно думали, що Україну в Мінську буде Ярош представляти?
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31.08.2020 14:22
+19
Спасти страну. Укрепить и построить армию. А не предать ее как вы

"Слуга народу" Чернєв вимагає виключення Фокіна із ТКГ і просить нардепів підтримати його: "Не має права залишатися" - Цензор.НЕТ 8503
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31.08.2020 14:43
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А ви, коли за Зеленського голосували, певно думали, що Україну в Мінську буде Ярош представляти?
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31.08.2020 14:22 Ответить
Там ніхто ні про що не думав.
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31.08.2020 14:30 Ответить
Цікаво б дізнатись, про що, а головне- чим, думали ви, підписуючи Мінськ!
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31.08.2020 14:32 Ответить
Щоб ти зєлєбєнь сидів та писав як тобі погано живеться в Україні а не НА Україні.
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31.08.2020 14:35 Ответить
вот и проблема Порошенко заигрался он в дерьмо и Кратию... а надо было вешать и расстреливать и не было бы сегодня ни зеленого страхиття и деменционных Кравчуков и Фокиных и ублюдка Мервейчука...Шария и прочей шоблы...
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31.08.2020 14:37 Ответить
О, айдерчик- ти?
Як воно було у московському комсомольці під час захоплення Криму?
"Слуга народу" Чернєв вимагає виключення Фокіна із ТКГ і просить нардепів підтримати його: "Не має права залишатися" - Цензор.НЕТ 2145

P.S.От мені цікаво- чим потужні безальтернативці 5 років займались? А, здається знаю- дбали, щоб статки Петра Олексійовича не зменшувались та генделики рошен розбудовували!
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31.08.2020 15:28 Ответить
-А тепер скажіть: - що ВЗАГАЛІ могли "побудувати" Кравчук з Фокіним, окрім того, що штовхнули Україну в гіперінфляцію і започаткували корупцію і дерибан України? В них завжди були дві шапки - одна з червоною зіркою, друза з тризубом! Про що я саме в такому формулюванні в свій час і писав...
-Нинішній повний аналог - ЗЕ зі своїми "шмигалями". Тому й підібрав, обтрусив і призначив - для подальшої руйнації держави... собі подібних
-Та на їх фоні антиукраїнець, корупціцонер і бандит Аваков, котрий заявив, що заява Фокіна - це провокація - виглядає державником, як і злодій Мілославський який в фільмі "Іван Васильович міняє професію" казав до псевдо-царя Івана Грозного - "Ти што, сукін син, самозванєц, казьонниє зємлі разбазаріваєшь?!" (коли мова йшла про Кемську волость)
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31.08.2020 16:16 Ответить
Спасти страну. Укрепить и построить армию. А не предать ее как вы

"Слуга народу" Чернєв вимагає виключення Фокіна із ТКГ і просить нардепів підтримати його: "Не має права залишатися" - Цензор.НЕТ 8503
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31.08.2020 14:43 Ответить
Що соя- підгорає? То є добре!
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31.08.2020 15:29 Ответить
Правда глаза колет, зеленое г...но? То є дуже добре!
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31.08.2020 15:36 Ответить
Звідкіля мені знати, що тобі в очі коле, лайно соєве?
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31.08.2020 15:41 Ответить
Что, не нравится,зеленое, когда тебя тыкают носом в твое-же дерьмо.? Не сри здесь - не будут тыкать, олигофрен.
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31.08.2020 15:57 Ответить
Ти просто недолугий, чи за гроші?
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31.08.2020 16:07 Ответить
По себе судишь, одноклеточное? Сходи спроси у зеркала.
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31.08.2020 16:40 Ответить
Так все ж таки- то твої вологі мрії, чи нарошені так сказали?
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31.08.2020 15:42 Ответить
А чого ти росія пишеш з великої літери, поважаєш? Ось таким чином вас удмуртів і видно.
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31.08.2020 14:49 Ответить
А ну ка по подробне про Донбасс. Интересно, может кацапье чего нового придумало.
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31.08.2020 15:13 Ответить
Україну врятували патріоти. А сиволапий гетьман їм заважав. Один котьол вдалося зробити, другий, дебільцевський, не встиг. Але 70% *********** знищив, підірвавши 5(!) стратегічних складів, тоді як Олег Мужчіль, який організував підрив рошенівського магазину, був убитий фсбушниками за наказом порошрека. Сємочка пам'ятаєте? Хто його призначив - пушкін? Хто привів до влади вувузєлу? Порошнек.
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31.08.2020 17:19 Ответить
вау! класний пост! жалко що з початку і до кінця тупорилий триндьож. я твої пазнанія можну розбити в два поста.
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31.08.2020 21:45 Ответить
"Слуга народа" Чернев требует исключения Фокина из ТКГ и просит нардепов поддержать его: "Не имеет права оставаться" - Цензор.НЕТ 5424
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31.08.2020 14:22 Ответить
для того эту хрень в ткг и всунули, расходный контрацептив.
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31.08.2020 14:24 Ответить
отстранить???? Измена Родине и на нары,пусть полежит и подумает...а в прочем чем там думать,смалец в мозгах высох ,да и немного его и было у дедушки фок ин(а).
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31.08.2020 14:25 Ответить
поговорить - это еще не измена. Про такое вся беглая даунбасня на кухне говорит...
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31.08.2020 14:30 Ответить
пусть на кухне у себя разговаривает.
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31.08.2020 14:39 Ответить
кухня это не ткг
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31.08.2020 14:50 Ответить
Згоден!
Най той нардеп "слуги народа" - це і зробить !
Може серед тої маси депутутів - є хоч пара порядних ?
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31.08.2020 14:36 Ответить
С помощью таких маразматиков, как Фокин с Кравчуком, под лозунгом "лишь бы не было войны" Зеля приучает общество к мысли. что предательство страны -- это типа не так уж и страшно. Лишь бы не было войны.
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31.08.2020 14:26 Ответить
Миротворец хренов

"Слуга народа" Чернев требует исключения Фокина из ТКГ и просит нардепов поддержать его: "Не имеет права оставаться" - Цензор.НЕТ 7755
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31.08.2020 14:33 Ответить
Простой предвыборный прием: "Как сделать человеку хорошо? Сделать ему плохо, а потом вернуть как было."
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31.08.2020 14:27 Ответить
Старый придурок только размечтался о блестящей карьере,но подвел язык,который опережает усохшие мозги.
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31.08.2020 14:29 Ответить
Старый маразматик таким был всегда. Но для чего-то же Зеля его назначил в ТКГ? Вот он и должен нести всю ответственность за назначенных им старых маразматиков.
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31.08.2020 14:31 Ответить
В чем подвел? его не уволили, не арестовали.
Пара уродов из зекоманды пиарнулась шо они мол патриоты, но фокин как и раньше на своем месте кушает кампот(с)
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31.08.2020 14:36 Ответить
В том,что его на старости вся страна м@даком называет.
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31.08.2020 14:38 Ответить
Как будто кривчук и фокс сами от себя это говорят и делают.
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31.08.2020 14:29 Ответить
Все хана Чернееву, спалять авто!
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31.08.2020 14:29 Ответить
Как всегда у зебилов: одно маразматическое чмo делает говновброс, а стая слуг урода начинает трындеть, что они так не думают. А если бы общество этот говновброс молча проглотило, то и зебилы бы сейчас молчали.
Технология ФСБ в исполнении зелёного говна во всей красе.
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31.08.2020 14:29 Ответить
Повторюсь. Таки да. Шоу с автобусом титушек, заявы Фокина и Кравчука -- это технологически грамотное переключение повестки дня. Никто уже и не вспоминает про государственную измену Зели и Ермака в деле вагнеровцев.. Как и не было ничего. И т д, и т.п.

The Show Must Go On....
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31.08.2020 14:37 Ответить
все все помнят.
все фиксируется.
придет время и счет будет предьявлен по полной.
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31.08.2020 14:38 Ответить
Сцикун нових підвезе в ТКГ, якщо шо

"Слуга народа" Чернев требует исключения Фокина из ТКГ и просит нардепов поддержать его: "Не имеет права оставаться" - Цензор.НЕТ 7402
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31.08.2020 14:31 Ответить
"Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул он.
------------
Вообще не должно быть никаких особых статусов. Чем жители востока Украины такие особенные, чем особенна территория, что им нужно давать особый статус? Статус уже есть - "временно оккупированные", этого достаточно.
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31.08.2020 14:33 Ответить
участник оккупации
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31.08.2020 14:38 Ответить
Так ты хочешь, чтобы из статуса "временно оккупированные территории", они перешли в статус "постоянно оккупированных"? Коллаборанты на востоке Украины будут этому только рады.
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31.08.2020 14:46 Ответить
Я хочу чтобы кацапы убрались за поребрик, забрав свои железяки, и не учили украинцев жизни. Мы в своей стране сами разберёмся, согласно украинских законов.
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31.08.2020 14:56 Ответить
о статусе "освобождённая" у тебя даже язык не поворачивается вякать, чмо фсб-шное?
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31.08.2020 14:59 Ответить
Даже не верится - у зелених остались еще адекватние?
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31.08.2020 14:37 Ответить
кловани, та він не мав морального права туди входити!
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31.08.2020 14:40 Ответить
и пенсию эабрать , оставить минимальную, он ее как раз заслужил
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31.08.2020 15:02 Ответить
Фокін потім, - спочатку треба турнути тих, хто його призначали, а Єрмака в першу чергу, хай тусується в ОП ЗАЖопьє Медведчука.
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31.08.2020 15:16 Ответить
Правильнее будет исключить из СН комуняку Зе, который нашел искомаемого, старого пердуна фокина для прикрытия своего комуняцкого настоящего, а шо взять со старого маразматика, он уже не опасен, сегодня опасна для страны новая генерация комуняк, в лице скомороха.
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31.08.2020 15:59 Ответить
Ссыкун какой-то решил хайпануть. Ты обращайся к тому, кто поставил подпись на назначении этого Фокина. Или кишка тонка?
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31.08.2020 19:16 Ответить
Никакого особого статуса и для ОРДЛО, пусть ещё заслужат право быть в составе Украины.
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31.08.2020 19:55 Ответить
 
 