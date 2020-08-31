"Слуга народа" Чернев требует исключения Фокина из ТКГ и просит нардепов поддержать его: "Не имеет права оставаться"
Народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев требует вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом депутат написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул он.
Чернев напомнил Фокину, что каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, который удалось отстоять, отбить, "выгрызть из лап" российских и пророссийских наемников, пропитан кровью украинских воинов, его собратьев.
"И вы, господин Фокин, не имеете никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей. Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать", - подчеркнул Чернев.
Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".
В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.
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Як воно було у московському комсомольці під час захоплення Криму?
P.S.От мені цікаво- чим потужні безальтернативці 5 років займались? А, здається знаю- дбали, щоб статки Петра Олексійовича не зменшувались та генделики рошен розбудовували!
-Нинішній повний аналог - ЗЕ зі своїми "шмигалями". Тому й підібрав, обтрусив і призначив - для подальшої руйнації держави... собі подібних
-Та на їх фоні антиукраїнець, корупціцонер і бандит Аваков, котрий заявив, що заява Фокіна - це провокація - виглядає державником, як і злодій Мілославський який в фільмі "Іван Васильович міняє професію" казав до псевдо-царя Івана Грозного - "Ти што, сукін син, самозванєц, казьонниє зємлі разбазаріваєшь?!" (коли мова йшла про Кемську волость)
Най той нардеп "слуги народа" - це і зробить !
Може серед тої маси депутутів - є хоч пара порядних ?
Пара уродов из зекоманды пиарнулась шо они мол патриоты, но фокин как и раньше на своем месте кушает кампот(с)
Технология ФСБ в исполнении зелёного говна во всей красе.
The Show Must Go On....
все фиксируется.
придет время и счет будет предьявлен по полной.
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Вообще не должно быть никаких особых статусов. Чем жители востока Украины такие особенные, чем особенна территория, что им нужно давать особый статус? Статус уже есть - "временно оккупированные", этого достаточно.