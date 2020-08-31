"Слуга народа" Чернев требует исключения Фокина из ТКГ и просит нардепов поддержать его: "Не имеет права оставаться"

Народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев требует вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом депутат написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул он.

Чернев напомнил Фокину, что каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, который удалось отстоять, отбить, "выгрызть из лап" российских и пророссийских наемников, пропитан кровью украинских воинов, его собратьев.

"И вы, господин Фокин, не имеете никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей. Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать", - подчеркнул Чернев.

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Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.