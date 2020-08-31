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Новости Местные выборы-2020
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Комик Филимонов заявил, что по просьбе Зеленского будет баллотироваться в мэры Одессы. ВИДЕО

Украинский комик Олег Филимонов заявил о намерении стать кандидатом в мэры Одессы.

Об этом сообщила журналист Власта Лазур, передает Цензор.НЕТ.

"Филимонов только что в интервью 7-му каналу (Одесса) заявил, что идет в мэры Одессы. По его словам, такое предложение ему сделал Владимир Зеленский", - сообщила журналист.

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Комик Филимонов заявил, что по просьбе Зеленского будет баллотироваться в мэры Одессы 01
Комик Филимонов заявил, что по просьбе Зеленского будет баллотироваться в мэры Одессы 02

Олег Николаевич Филимонов. Родился 26 февраля 1952 года в городе Николаеве. Актёр театра и кино, сценарист, филолог, предприниматель, педагог, телеведущий, пародист, шоумен, комик и музыкант. Участник команды КВН "Одесские джентльмены". Ведущий телепередач "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Камера смеха". В 2020 году был удостоен Зеленским звания Народный артист Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) местные выборы (2752) Одесса (7868) Филимонов Олег (3)


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Топ комментарии
+68
Шапито шагает по стране....
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31.08.2020 14:30
+43
Комик Филимонов заявил, что по просьбе Зеленского будет баллотироваться в мэры Одессы - Цензор.НЕТ 8841
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31.08.2020 14:36
+36
Дебилы ! Цирк зедебильный в действии!!
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31.08.2020 14:31
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Ну а що, керувати мільйонним портовим містом просто - надо просто перестать шутить.
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31.08.2020 14:52 Ответить
ну шо одеситы?.. прикольнетесь опять?
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31.08.2020 14:54 Ответить
Честно говоря, после Трухи уже готовы...
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31.08.2020 21:13 Ответить
Виходячи з повністю деградованого суспільства - достойна кандидатура.
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31.08.2020 14:56 Ответить
жаль олег попов умер
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31.08.2020 14:56 Ответить
С такими темпами, скоро некому будет вести свадьбы и корпоративы, все клоуны будут заняты на госслужбе...
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31.08.2020 14:57 Ответить
Президент - Зеленський.
Мер Одеси Філімонов.
Мер Києва - Притула.
Мер дніправ - Ласточкін.
Мер КР - Юзік.........
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31.08.2020 14:58 Ответить
Еще одна ватная сивуха
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31.08.2020 14:58 Ответить
Зеленский вообще ***** уже со своими квартальными сватами.
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31.08.2020 16:10 Ответить
В Дамбанецк пусть баллотируется
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31.08.2020 15:01 Ответить
давно пора заседания балагана переносить из киева в одессу на пляж, камер там понаставить в кабинках и, глядишь, снова одесский юмор обретет былую популярность в массах
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31.08.2020 15:01 Ответить
**** это какой-то сон! Зебильное нашествие...
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31.08.2020 15:03 Ответить
Логически все правильно. Каждый на его месте расставлял бы своих дружбанов, но вот проблема, боюсь 95 квартала не хватит.
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31.08.2020 15:13 Ответить
А не он ли построил свою кампании на критике кумов?
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31.08.2020 16:23 Ответить
кумовьев...учи русский...
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31.08.2020 23:00 Ответить
Сам вчи руSSкий накуй . Це слово українського походження. Переклад від кумів. Мені твоя кацяпська до дупи!
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01.09.2020 17:01 Ответить
Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад.
Шановні панянки і пани!
Надо что-то срочно предпринимать. Украина находится на пороге антисемитских волнений. Из-за антиукраинских заявлений политических пенсионеров Кравчука и Фокина «о необходимости всеобщей амнистии донбасским «повстанцам» и избрании представителей «Гиви» и «Мотороллы» в Раду», в народе начинается ропот и волнения.
Из Одессы сообщили, что в конце улицы Балковской, возле «Горбатого» железнодорожного моста на заборе уже появились антисемитские призывы. «Бей @@@@@, спасай Украину!». Это нехорошо!
Евреи, живущие в рассеянии, после распятия Христа и сгоревшего Иерусалимского Храма, всегда боятся мятежа народных масс. Это у них в генах заложено. Вы бывали когда-нибудь в еврейской квартире? Кроме нескольких секретных дорогих замков и стальных засовов, на ночь, потомки Авраама, закрывают входную бронированную дверь ещё на швабру. Иудеи запрещают упоминать в комментариях, что президент Украины является «евреем». По их мнению, это «махровый антисемитизим».
Украина - христианская страна и в ней нет места антисемитизму.
В Библии повествуется о человеке, который готовил акцию по истреблению Божьего народа. Впоследствии он был повешен. (Есф.7:10). Бесспорно, Израиль завет с Богом нарушил, но Вседержитель продолжает оставаться с ним в завете, даже тогда, когда хасиды нарушают Первую заповедь «Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад.
Слушай, Израиль: Господь - Бог наш, Господь один!
Барух шем квод малхуто лэолам ваэд.
Благословенно славное имя царства Его во веки веков!»
и ездят в Умань на поклонение праху цадика. «Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь» (Иер.31:32). Нельзя давать определение Израильскому народу, как самых наихудших грешников. Всё человечество восстало против Бога.
Горе тем обитателям земли, которые глумятся над Божьим народом. Впоследствии, они расплачиваются своими первенцами. Библейский пример - десятая египетская казнь. Израильские дети и их родители находились в Завете с Богом и Ангел - губитель не причинил им никакого вреда.
Наступит благословенное время когда на дом Давида и на жителей Иерусалима Господь изольёт «дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:10).
Проповедуя благую весть в синагогах, апостол Павел отдавал предпочтение «во-первых, Иудею, потом и Еллину» (Рим.1:16).
Мы не должны молчать, наблюдая антисемитизм и необходимо возвысить голос в защиту избранного Божьего народа потому, что «спасение от Иудеев». (Иоан.4:22).
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31.08.2020 15:50 Ответить
Эй, Клован! Я в детском садике тоже в самодеятельности участвовал! Частушку под баян пел! Разве это не повод поставить меня гауляйтером какой нибудь Винничины или хотябы министром здравоохранения?
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31.08.2020 15:11 Ответить
Для меня этот "комик" никогда смешным не был, даже в расцвете своей карьеры.
Никогда не понимал кто может смеяться над вымученными, тупыми шутками, к тому же неумело исполненными. Наверное только одесские евреи, и то только потому что "свой".
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31.08.2020 15:17 Ответить
так и Зеля такой же.
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31.08.2020 19:31 Ответить
ржака закончилась,дальше придется плакать
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31.08.2020 15:20 Ответить
кловуны України у владі і війна їм не завада. українці, ви з глузду з'їхали?
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31.08.2020 15:23 Ответить
Наступний премьер та голова ВРУ
Комік Філімонов заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси - Цензор.НЕТ 582
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31.08.2020 15:23 Ответить
либо это пост-алкогольная фантазия Филимона, либо же Зеля и правда решил попросить вату со всей Украины идти во власть. А то зеленым мухам неудобно жрать гамно, когда на них смотрит оппозиция из проевропейских сил
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31.08.2020 15:25 Ответить
В'являєте що буде, якщо кожен мер в Україні буде з коміків?
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31.08.2020 15:29 Ответить
Як Ви делікатно івреїв називаєте)))
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31.08.2020 15:35 Ответить
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31.08.2020 19:30 Ответить
Жи 2 поперла
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31.08.2020 15:31 Ответить
Все как обычно - украинцев просят не беспокоить.
Сейчас время хитрожопых.
Или эпоха.
Ибо биомасса молчит...
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31.08.2020 15:34 Ответить
довго ще будемо терпіти цей б..лядський цирк, чи можемо повернемо справжнього Гетьмана що б в Україні знову було майбутне
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31.08.2020 15:44 Ответить
Одесситов совсем за быдло считают.
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31.08.2020 15:45 Ответить
В Києві - "Бокс по-справжньому", в Україні - "квартал 95", в Одесі буде - "Джентельмен шоу"...
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31.08.2020 15:48 Ответить
Когда наконец до идиотов дойдет, что ОНО, просто разваливает страну!
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31.08.2020 15:51 Ответить
Какой он старый.....
Ну в смысле нового лица....
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31.08.2020 15:52 Ответить
Фима , а где ти сейчас работаешь? Я? на железной дороге... А шо, там тоже есть наши? Есть один шлагбаум, но я еще с ним не знаком.
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31.08.2020 15:54 Ответить
Просто вессело...доверяй Ворам, Ворам Доверяют Дима Голубой, ******** Курс Верный, наш крх Киссе, За жопу Рабинович, Гурвиц прийдет порядок наведет (ему больше 80 и живет в Израиле), и тут еще Филимонов...Бедная мама...
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31.08.2020 15:59 Ответить
Діма Голубой... це хто? Не Співак?
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31.08.2020 16:29 Ответить
Дмитрий Голубов Делам Доверяют
Комік Філімонов заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси - Цензор.НЕТ 3062
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31.08.2020 21:58 Ответить
Так це ж звичайна проститутка.
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31.08.2020 22:09 Ответить
Я в шоці . ! Невже в 42 мільйонній Україні немає фахових управлінців , менеджерів , господарників ?

Країною ,майже суцільно ,керують люди з шоу бізнесу . ! Це якийсь жахливий сон .
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31.08.2020 16:05 Ответить
А таки нема, фахівці-люди розумні, працювати на зелень не будуть, бо будеш звинувачиний за всі косяки поточної влади. Ситуація така: якщо зелені взялися за владу, хай крутяться, як можуть, а чим це скінчиться - побачимо. 73% працювати не хочуть, для праці вибрані Слуги Народу.
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31.08.2020 19:16 Ответить
Хоч я і вважаю Зеленського придуркуватим малоросом, але це рішення підтримую. Не знаю шо там у Філімонова в голові, може він Сівохо-2, але все одно краще ніж прокацапська мафія на чолі з Трухановим. Треба прибрати бандита Труханова з Одеси, доречі так само і з Кернесом треба вчинити. Тож нехай краще буде ще один клоун артист малорос.
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31.08.2020 16:45 Ответить
Олег филимонов до 2014 срал кацапскими высерами, срал поносом под давлением и разбрызгивнием...в марте 2014 резко поумнел, понос вытер...ибо понял шо есть *****))) На концертах первым делом приветствовал воинов АТО....
...Но тут появился кореш по разуму еврейский клоун зеленский...и Олег принял предложение...а зря...не позорился бы...А так всместо остроумного научного сотрудника -весельчака превратитьс в образ жирного и поганого жида...которого придави и брызнет гной....
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31.08.2020 22:05 Ответить
Меркури даже себе представить не мог, как актуально будет звучать его песня в Украине
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31.08.2020 16:50 Ответить
Гребанный трешняк........😡
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31.08.2020 17:47 Ответить
Этот кошмар когда-нибудь закончится?..
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31.08.2020 17:57 Ответить
🥒смеёмся дальше
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31.08.2020 18:19 Ответить
Жена сильно сожалеет, что никого в семье нет клоунов))
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31.08.2020 18:35 Ответить
Зеленський довіряє тільки своїм. Як його обрали президентом?
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31.08.2020 19:14 Ответить
А чом би і ні - унащого народу блазні в пошані.
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31.08.2020 20:42 Ответить
А чом би і ні - унащого народу блазні в пошані.
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31.08.2020 20:44 Ответить
Була кращої думки про Філімїонова. Йому вже і років немало - 68. Навіщо це йому? Я вже не питаю, навіщо це Україні після обрання президентом зеленського.
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31.08.2020 20:51 Ответить
хорошо, правильно.
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31.08.2020 22:16 Ответить
епідемія блазнів...
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31.08.2020 23:33 Ответить
На алкаша смахивает...
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01.09.2020 03:13 Ответить
В Одессе МОЖЕТ кто-то и выиграет выборы,только если труху посадят.
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01.09.2020 10:54 Ответить
Так глубоко в зеленое дерьмо Украина еще не опускалась.
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01.09.2020 15:30 Ответить
От цікаво - а власна голова в Філімонова є на плечах? Його попросили - він пішов на вибори. Що не попросять - все зробить?
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01.09.2020 16:25 Ответить
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