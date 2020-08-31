Комик Филимонов заявил, что по просьбе Зеленского будет баллотироваться в мэры Одессы. ВИДЕО

Украинский комик Олег Филимонов заявил о намерении стать кандидатом в мэры Одессы.

Об этом сообщила журналист Власта Лазур, передает Цензор.НЕТ.

"Филимонов только что в интервью 7-му каналу (Одесса) заявил, что идет в мэры Одессы. По его словам, такое предложение ему сделал Владимир Зеленский", - сообщила журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы пройдут и в регионах "красной" зоны, если не будет введено чрезвычайное положение, - Ляшко





Олег Николаевич Филимонов. Родился 26 февраля 1952 года в городе Николаеве. Актёр театра и кино, сценарист, филолог, предприниматель, педагог, телеведущий, пародист, шоумен, комик и музыкант. Участник команды КВН "Одесские джентльмены". Ведущий телепередач "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Камера смеха". В 2020 году был удостоен Зеленским звания Народный артист Украины.