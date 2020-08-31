Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию. СПИСОК (обновлено)
Захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в Латвию.
Об этом сообщает МИД страны, передает Цензор.НЕТ.
На основании решения кабинета министров Латвии, а также по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о наложении бессрочного запрета на въезд 30 белорусским чиновникам, включая Александра Лукашенко.
"Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа и последующее насильственное подавление мирных протестов", - говорится в пояснении МИД Латвии.
Там также отметили, что Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Беларуси. В МИД Латвии также призвали власти ЕС не откладывать принятие аналогичных решений.
Об аналогичных ограничениях сообщили также МВД Литвы и МИД Эстонии, передает ТАСС.
В отличие от Латвии, которая ввела бессрочный запрет, Эстония ограничила въезд лицам из санкционного списка сроком на пять лет, до 30 августа 2025 года, сообщает Tut.by.
Президент Литвы Гитанас Науседа, анонсируя введение санкций, рассказал, что это будет лишь начальная версия списка, "без сомнения, этот список в будущем будет дополняться новыми людьми и представителями власти".
Некоторые из них, по словам президента страны, в последние годы посещали Литву, и не один раз.
"Проверили сам список и установили, что три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них - целых 15 раз", - указал Науседа.
В список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию, вошли следующие должностные лица:
- Александр Лукашенко
- Виктор Лукашенко, помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси
- Игорь Сергеенко, глава Администрации президента Беларуси
- Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Беларуси
- Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации президента Беларуси
- Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации президента Беларуси
- Геннадий Богдан, заместитель Управляющего делами президента Беларуси
- Лидия Ермошина, председатель ЦИК Беларуси
- Вадим Ипатов, заместитель председателя ЦИК, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси
- Елена Дмухайло, секретарь ЦИК Беларуси
- Светлана Кацубо, член ЦИК, заведующая кафедрой социально-гуманитарных и правовых дисциплин учреждения образования "Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого"
- Игорь Плышевский, член ЦИК, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома
- Олег Слижевский, член ЦИК, министр юстиции Беларуси
- Ирина Целиковец, член ЦИК, начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Беларуси
- Валерий Вакульчик, председатель КГБ
- Иван Тертель, председатель КГК
- Иван Носкевич, председатель СК
- Александр Конюк, генпрокурор
- Юрий Караев, глава МВД
- Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник криминальной милиции
- Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник милиции общественной безопасности
- Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси
- Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси
- Роман Мельник, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД
- Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома
- Олег Шаблыко, заместитель начальника Департамента охраны МВД — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения
- Андрей Равков, госсекретарь Совбеза Беларуси
- Алексей Волков, заместитель председателя СК
- Сергей Аземша, заместитель председателя СК
- Андрей Смаль, заместитель председателя СК
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Будете много возникать, бацька ваши порты закроет к такой матери и будете лапу сосать.
Поляки и кацапы уже радостно потирают руки.
[Переслано від Экономика Беларуси]
Нарастает угроза паралича экономики вследствие кризиса неплатежей и вымывания оборотных средств предприятий:
По нашим данным сегодня Приорбанк приостановил выдачу денежных по кредитам для юрлиц, как в рамках уже заключенных кредитных договоров (если в рамках кредитной линии не выбран весь объем средств), так и по новым.
Клиентов не предупредили. Просто прекратили выдачу на основании, как нам сообщили, некого "внутреннего документа".
Оптимистичный сценарий предполагает, что 2 сентября выплаты возобновятся.
ЕСли ГАзпром денег даст )))))))
паралельно "северному потоку"2 )))
чому замовчав,що неадекват ЛУкашенко назвав і Прибалтику,І ПОЛЬЩУ