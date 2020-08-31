Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию. СПИСОК (обновлено)

Захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в Латвию.

Об этом сообщает МИД страны, передает Цензор.НЕТ.

На основании решения кабинета министров Латвии, а также по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о наложении бессрочного запрета на въезд 30 белорусским чиновникам, включая Александра Лукашенко.

"Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа и последующее насильственное подавление мирных протестов", - говорится в пояснении МИД Латвии.

Там также отметили, что Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Беларуси. В МИД Латвии также призвали власти ЕС не откладывать принятие аналогичных решений.

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Об аналогичных ограничениях сообщили также МВД Литвы и МИД Эстонии, передает ТАСС.

В отличие от Латвии, которая ввела бессрочный запрет, Эстония ограничила въезд лицам из санкционного списка сроком на пять лет, до 30 августа 2025 года, сообщает Tut.by.

Президент Литвы Гитанас Науседа, анонсируя введение санкций, рассказал, что это будет лишь начальная версия списка, "без сомнения, этот список в будущем будет дополняться новыми людьми и представителями власти".

Некоторые из них, по словам президента страны, в последние годы посещали Литву, и не один раз.

"Проверили сам список и установили, что три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них - целых 15 раз", - указал Науседа.

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В список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию, вошли следующие должностные лица: