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Новости Коронавирус и карантин
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Из Фонда борьбы с коронавирусом на образование ничего не выделяли: на сегодня Фонд пуст, - Шкарлет

Из Фонда борьбы с коронавирусом на образование ничего не выделяли: на сегодня Фонд пуст, - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что из Фонда борьбы с коронавирусом средства на образование не выделялись, а на сегодня данный Фонд пуст.

"С COVID(Фонд борьбы с коронавирусом. - Ред.) ничего не выделялось. Заявка наша есть на два с чем-то миллиардов, но пока ничего не выделялось", - сказал он на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, выделялись ли средства из Фонда на обеспечение санитарной безопасности образования и доплаты учителям. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Шкарлет допустил, что возможно данные средства будут выделены в октябре.

"Фонд COVID на сегодня пуст. На сегодня Фонд COVID не имеет ни одной копейки", - подчеркнул о.и. министра.

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Шакарлет добавил, что на будущий год министерство предлагает выделить новую образовательную субвенцию в размере 13,3 млрд грн на санитарную защиту.

Автор: 

карантин (16729) финансирование (1794) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+15
В асфальт закатали....ну и мыши кушать хотят...куда ж без них..
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31.08.2020 14:52
+12
Фонд пуст? COVID всё съел? А может быть мыши?
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31.08.2020 14:47
+12
Я вот чего понять не могу:
Фонд называется "Борьбы с коронавирусом", а выделяют из него деньги на что кгодно, кроме борьбы с коронавирусом.

Если так, то может мне на второй аквариум можно выделить из этого фонда пару десятков тысяч?
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31.08.2020 14:48
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Из Фонда борьбы с коронавирусом на образование ничего не выделяли: на сегодня Фонд пуст, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1010
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31.08.2020 14:46 Ответить
А может ето свінарчукі?
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31.08.2020 14:47 Ответить
З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8550
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31.08.2020 15:06 Ответить
Фонд пуст? COVID всё съел? А может быть мыши?
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31.08.2020 14:47 Ответить
ага.. зеленные..
"фонд" нужен был исключительно для того чтобы его раздеребанить, в т.ч. на "строительство дорог"
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31.08.2020 15:24 Ответить
Здивований - але так і є!
https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433 Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

Більше половини величезної суми в 66 мільярдів !!! ->35 мільярдів - на дороги ???
Доплати медпрацівникам - бл. 6 мільярдів < 10%
Технічне забезпечення < 10 мільярдів , з них на хвалені апарати ШВЛ - 100 000 ...
Соцстрах - виплати по лікарняних + безробіття - близько 10 мільярдів , з них дітям ФОП 1,1 міліарда всього ... (як я радий , що після більше ніж 25 років "чесної праці" позакривав вже як 2 роки свої майстерні ней сосе ДФС тепер у іншому місці )
Думаю , якщо по потрібним статтям поритися , можна найти купку вкрадених міліардів ...
Але яким кінцем тут дороги ...., а Зеля
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31.08.2020 17:06 Ответить
пусть создадут фонд борьбы с образованием и из него выделяют
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31.08.2020 14:48 Ответить
Я вот чего понять не могу:
Фонд называется "Борьбы с коронавирусом", а выделяют из него деньги на что кгодно, кроме борьбы с коронавирусом.

Если так, то может мне на второй аквариум можно выделить из этого фонда пару десятков тысяч?
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31.08.2020 14:48 Ответить
Только, если разведете в нем зеленіх жаб-офф!))
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31.08.2020 14:51 Ответить
З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2115
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31.08.2020 15:11 Ответить
Єх...Собачка, жаль маловата... Не зробить всю ЗЕ разом!
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31.08.2020 15:55 Ответить
А зачем маски в школах? Скоро 1 сентября!! У нас уже давно плато!! Только массажиста радуцкого не устраивает финансирование гос.резерва, крысам стало жрать нечего.Клоуны маланские ржут .над лохторатом ,вот это мы этих хохлов сделали!!
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31.08.2020 14:50 Ответить
Весь фонд сожрал большой распил от осла....ну а авакяну там не мало перепало...
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31.08.2020 14:51 Ответить
А куда деньги делись?
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31.08.2020 14:51 Ответить
В асфальт закатали....ну и мыши кушать хотят...куда ж без них..
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31.08.2020 14:52 Ответить
зеленский в офшер вывело
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31.08.2020 14:52 Ответить
быстро сработали
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31.08.2020 15:01 Ответить
З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1580
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31.08.2020 15:08 Ответить
Шустрые кварталовцы. 60 миллиардов ушатали за пол года. А впереди еще у них в планах несколько таких фондов оприходовать по карманам. Вирус то все страшней)))
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31.08.2020 14:52 Ответить
Друга ж хвиля вже анонсована...
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31.08.2020 15:06 Ответить
Так что, теперь необразованный коронавирус пойдет в школу?
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31.08.2020 14:53 Ответить
😂
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31.08.2020 15:59 Ответить
Позорники!
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31.08.2020 14:54 Ответить
в фонде борьбы с каронавирусом остались тока вирус и вакуум
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31.08.2020 14:57 Ответить
лошкам і челяді освіта без потреби
решта має особисто дбати про освіту власну і ближніх
онвамнічєвонєдолжен
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31.08.2020 15:18 Ответить
Шо? Уже всё ********???
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31.08.2020 15:31 Ответить
Дороги уже построили?
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31.08.2020 16:11 Ответить
на маски учителям - нет, на антисептики в школы - нет, на термометры в школы - нет.
на кой черт тот фонд вообще был сделан?
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31.08.2020 18:03 Ответить
А що ж ви керовніки збираєтесь робити з заявленою другою хвилею ковіда?
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31.08.2020 21:33 Ответить
 
 