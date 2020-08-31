Из Фонда борьбы с коронавирусом на образование ничего не выделяли: на сегодня Фонд пуст, - Шкарлет
И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что из Фонда борьбы с коронавирусом средства на образование не выделялись, а на сегодня данный Фонд пуст.
"С COVID(Фонд борьбы с коронавирусом. - Ред.) ничего не выделялось. Заявка наша есть на два с чем-то миллиардов, но пока ничего не выделялось", - сказал он на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, выделялись ли средства из Фонда на обеспечение санитарной безопасности образования и доплаты учителям. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Шкарлет допустил, что возможно данные средства будут выделены в октябре.
"Фонд COVID на сегодня пуст. На сегодня Фонд COVID не имеет ни одной копейки", - подчеркнул о.и. министра.
Шакарлет добавил, что на будущий год министерство предлагает выделить новую образовательную субвенцию в размере 13,3 млрд грн на санитарную защиту.
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"фонд" нужен был исключительно для того чтобы его раздеребанить, в т.ч. на "строительство дорог"
https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433 Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
Більше половини величезної суми в 66 мільярдів !!! ->35 мільярдів - на дороги ???
Доплати медпрацівникам - бл. 6 мільярдів < 10%
Технічне забезпечення < 10 мільярдів , з них на хвалені апарати ШВЛ - 100 000 ...
Соцстрах - виплати по лікарняних + безробіття - близько 10 мільярдів , з них дітям ФОП 1,1 міліарда всього ... (як я радий , що після більше ніж 25 років "чесної праці" позакривав вже як 2 роки свої майстерні ней сосе ДФС тепер у іншому місці )
Думаю , якщо по потрібним статтям поритися , можна найти купку вкрадених міліардів ...
Але яким кінцем тут дороги ...., а Зеля
Фонд называется "Борьбы с коронавирусом", а выделяют из него деньги на что кгодно, кроме борьбы с коронавирусом.
Если так, то может мне на второй аквариум можно выделить из этого фонда пару десятков тысяч?
решта має особисто дбати про освіту власну і ближніх
онвамнічєвонєдолжен
на кой черт тот фонд вообще был сделан?