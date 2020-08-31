Из Фонда борьбы с коронавирусом на образование ничего не выделяли: на сегодня Фонд пуст, - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что из Фонда борьбы с коронавирусом средства на образование не выделялись, а на сегодня данный Фонд пуст.

"С COVID(Фонд борьбы с коронавирусом. - Ред.) ничего не выделялось. Заявка наша есть на два с чем-то миллиардов, но пока ничего не выделялось", - сказал он на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, выделялись ли средства из Фонда на обеспечение санитарной безопасности образования и доплаты учителям. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Шкарлет допустил, что возможно данные средства будут выделены в октябре.

"Фонд COVID на сегодня пуст. На сегодня Фонд COVID не имеет ни одной копейки", - подчеркнул о.и. министра.

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Шакарлет добавил, что на будущий год министерство предлагает выделить новую образовательную субвенцию в размере 13,3 млрд грн на санитарную защиту.