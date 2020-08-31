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Есть четкие красные линии. Высказывания Фокина не отражают официальную позицию Украины, - Ермак

Есть четкие красные линии. Высказывания Фокина не отражают официальную позицию Украины, - Ермак

Отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальную позицию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, большинство позиций, которые высказал Витольд Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых минских договоренностей.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - отметил Андрей Ермак.

Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Фокина о полной амнистии участников НВФ и особом статусе всего Донбасса является провокационным, - Аваков

Руководитель ОП также отметил, что минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал Президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины ", - отметил Ермак.

Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.

Народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев потребовал вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Фокин Витольд (101) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1257) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+50
Поздно всрались. Вы его туда назначили - значит ответственность на вас.
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31.08.2020 14:49
+42
Ничо-ничо, вот станет Джо Байден президентом США погонят Ермака, вместе с шефом, ссаными тряпками прямо на тамбов
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31.08.2020 14:49
+39
А твою и Зели? А, государственные изменники?
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31.08.2020 14:48
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Зеленский конченый подонок
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31.08.2020 15:20 Ответить
Какие на х...красные линии,ты падла и есть красная линия!!!
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31.08.2020 15:26 Ответить
Вибрикі Факіна, змусили відізватись, навіть такого ГЛИБОКО законспірованого патріота як Єрмак! )
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01.09.2020 01:38 Ответить
Привіткривається вікно Овертона від єрмака.
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01.09.2020 09:57 Ответить
Дивно...То факін та кравчук проводять політику імені себе ?
Звільнити їх, нє ?
Чи придурасти зелені не розуміють, що вовочка буде відповідати за все. І вони разом з ним.
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31.08.2020 15:28 Ответить
Ну, я ж писав учора - "Як тільки Україна "встане дибки" від заяв Фокіна, "жОПа" "включить дурня" і скаже, що ці заяви не відображають офіціальної позиції влади України..."
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31.08.2020 21:38 Ответить
Якісь вони не серйозні. Два маразматичних чувака від імені України та влади, яка їх призначила, несуть в світ заяви, не пов'язані з офіційною позицією президента.
Тоді виникає питання, а чому вони і досі на своїх посадах ???
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31.08.2020 21:42 Ответить
Колись, як тільки "Блазень" "дорвався до булави", я написав: "Хоче, чи не хоче, але Зеленський змушений буде продовжувать політику Порошенка... Бо його "змішають з гімном...".Ох, і вереску тут було!!! "Блазенята" ЗМУШЕНІ проводить політику лавірування, бо прямі дії по капітуляції приведуть їх до шибениці... От вони і крутяться, "як воша на гребінці...".
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31.08.2020 21:54 Ответить
Зелені вже натякають, що можуть бути дострокові парламентські вибори.
Коаліційний уряд.
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31.08.2020 22:03 Ответить
Хочуть розпорошити відповідальність за свій провал на всі політичні сили.
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31.08.2020 22:04 Ответить
"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...
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31.08.2020 22:40 Ответить
Ксеню, факін - то чудово.
А кравчук хай буде кравчукОВ, зараза така !!!
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01.09.2020 07:55 Ответить
ну так может думать надо, прежде чем кого-то посылать на переговоры?
выяснять и здоровье и логику и профессионализм...и патриотизм (ведь он должен уверенно помнить и твердо знать, что представляет Украину, а не ермака, зеленского и сивошку....)
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31.08.2020 15:29 Ответить
выяснять и здоровье и логику и профессионализм(с)
----------------
Вспомнилось: мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один (с)........
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31.08.2020 15:55 Ответить
Згадалося: горбатого могила виправить.
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31.08.2020 18:38 Ответить
Хто цей чувак взагалі?!
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31.08.2020 15:32 Ответить
Если кто не в курсе по поводу сакрального вопроса кто же такая *та сторона* то Петя в Минске юридически еще в 2015м подвел эту войну под гражданский конфликт назвав противника ту самую *ту сторону* вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой и Луганских областей Украины во втором пункте. Потом по телевизору исключительно для внутреннего пользователя втирал все время про агрессию.
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31.08.2020 15:34 Ответить
За парєбрік, чмо!
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31.08.2020 15:39 Ответить
В смысле? Петя подписывал а виноват кто то третий? ------------- Второй пункт второй обзац Минска про разведения войск..... - для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
Тоесть не росс войск или наемников а черным по белому вооруженных формирований отдельных районов Донецкой Луганской областей Украины..
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31.08.2020 15:42 Ответить
смотри сам https://gordonua.com/img/forall/users/0/17/12_11.jpg
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31.08.2020 15:43 Ответить
А чего ты меня спамишь петушок? Я что выдумываю что то? Я тебе ссылки на официальные сайты даю!
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31.08.2020 16:52 Ответить
Підор х@йловський, ти знову сюди приперся? Запарєбрік нах#й!...
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31.08.2020 21:56 Ответить
адресом ошибся. ***** это твой папа а я не он
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31.08.2020 22:08 Ответить
Ви йому казали про лінії? Чи він забув, поки доїхав? То посилайте за цим ідіотом санітарів, бо він там капітуляцію підпише, не приходя в сознаніє.
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31.08.2020 15:36 Ответить
так такие же идиоты и посылают
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31.08.2020 18:49 Ответить
Тогда на хрена такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ представитель в этой группе?!
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31.08.2020 15:41 Ответить
Слідкуйте за руками напьорсточника Єрмака . Витягнули кінчену,антиукраїнську сволоту Факіна,щоб "смягчить...некоторые одиозные и двусмысленные формулировки на которые согласилась предыдущая власть". І ось ці, члени ліквідаційної комісії, спішать(до виборів в США) підписати капітуляцію.
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31.08.2020 15:41 Ответить
Руководитель ОП также отметил, что минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.- это есть исключительно прорашистский интерес. и отнюдь не интерес отвечающий национальным интересам Украины,
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31.08.2020 15:43 Ответить
Как всегда: личное мнение/позиция; не так поняли и пр.......☹️
И если(!!!) эта личная(?) позиция ФУкина, то гоните этого дедугана из ТГК.......😡
Хотя сомневаюсь, что ФУкина «самодеятельнечал»........
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31.08.2020 15:46 Ответить
Дорогой Ермак!
А наху...... тебе такой представитель Украины, позиция которого не отражает позицию Украины?
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31.08.2020 15:46 Ответить
Высказывания Фокина не отражают официальную позицию Украины, - Ермак

-----------------------------------------------------------------------------------------------
А раз так, то с какой целью тогда Зеленский и ты Ермак назначили Фокина?
Чтобы отражал позицию ОРДЛО, а не Украины?
То, кто Вы сами тогда?
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31.08.2020 15:52 Ответить
А для чего тогда , верховный уклонист, его назначал в состав делегации, если он не отражает официальной ползиции, пусть бы гнал маразмата в шею.
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31.08.2020 15:55 Ответить
А для чего тогда , верховный уклонист, его назначал в состав делегации, если он не отражает официальной ползиции, пусть бы гнал маразмата в шею.
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31.08.2020 15:57 Ответить
Та ти шо. А чию це він позицію висловив? Тестуєте падлюки нарід?
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31.08.2020 16:05 Ответить
зебилы ,напрашивается вопрос,зачем назначили этих старых маразматиков Кравчука с фокиным,?
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31.08.2020 16:24 Ответить
Єрмак призначив Фокіна. Вони не обговорювали «офіційну позицію України» перед цим призначення?! Вони вже вам відверто як якимсь лохам на базарі в Жмерінці їздять по вухам!!!
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31.08.2020 16:29 Ответить
интервью опубликовано еще 29 августа, правда вечером.Целый день 30 августа ЗЕленая власть сидела в кустах -то ли пила и спала, то ли как говорилось замеряла градус накала в обществе и наконец сегодня, 31 августа уже во второй половине дня раздуплилась и пошло блеяние с уринотерапией в глаза народа:"позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины ", - отметил Ермак" Источник: https://censor.net/ru/n3216756 о чем говорит этот убогий, а разве фокин не член ТКГ? как может человек с взглядами абсолютно противоположными, подрывающие нац.безопасность государства быть проводником ( представлять интересы) государства ?
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31.08.2020 16:31 Ответить
Як казав Ватсон"Всё это мне жутко не нравится Холмс".Ермак примерил на себя роль некроманта.Достал из поросшего могильного склепа,два тела.Вдохнул в них магическим ритуалом подобие жизни и выставил як зомби кукол с совковыми и капитулянтскими речёвками в ТГК.Две оболочки без проблеска нейронной связи,застрявшие в Брежневской эпохе и путающиеся во времени и являются тупо ретрансляторами воли некроманта.Як вариант
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31.08.2020 16:44 Ответить
Це їхній стиль, пхати своє повзучим чином. Вже "мова не йде про ВЕСЬ Донбас", а от про "окремі райони" - так вже й само собою, вже так як і треба. Примітивно оголошуємо нестерпну грандіозну оборудку і в тіні загального обурення пропихаємо своє, що в цьому разі якось і не помітне. Суки.
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31.08.2020 17:08 Ответить
Вот и я об этом подумал,мол особый статус ордло,вопрос как бы решён,осталось доработать какие-то мелочи!
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31.08.2020 17:56 Ответить
Как это не выражают официальную позицию? Фокин - официальный представитель? Да. Значит его позиция официальная. А если нет, то какого хера он делает в ТГК?
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31.08.2020 17:11 Ответить
Маразматик и казнокрад фокин выражает неофициальную коричневую линию самого дерьмака.
Стоит только вспомнить отчего студенты и шахтеры при его самом найуспешнейшем премьерстве его на свалку забастовками и голодовками выносили...
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31.08.2020 17:20 Ответить
Высказывание Ермака,как лицо приближённое к Зеленскому,тоже является не официальным! Но даже это не является главным. В его высказывание,\он уводит во второстепенную плоскость вопроса.Можно не брать оружие в руки,а быть предателем Украине.Предательство, ратующих за днр/лнр и *русский мир*,большее преступление перед Украиной, чем все перечисленные Ермаком.А ратующих за ОПЗЖ и пШ сродни предательству Украины(но наш народ,такой как и сегоднишния власть - глубочайшие циничные совки).Думай Те! И если законодательная власть позволяет не привлекать предателей к уголовной ответственности,а ещё их и прощать,то Украине очень далеко до цивилизованного общества,то.в обществе будет править беззаконие. Президенты и всякие деррьмаки будут всегда мошенниками в мозгах народа.Необходимо - изменение Конституции, реформирование государства и строжайшего соблюдения законов.У этой власти никогда в мозгах этого не возникнет.Она откровенна невежественна,цинична и сверх убога.
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31.08.2020 17:28 Ответить
Украинцы, вас разводят. По принципу - "купи козу, продай козу". Через Фокина вбросили совсем уж дичайшие предложения по Донбассу, а теперь выходит Ермак, такой весь из себя "патриот", и начинает нести пургу про "красные линии", то есть "не, не, не, какой, нафиг, весь Донбасс, мы введем особый статус только для ОРДЛО"! Вы, типа, должны вздохнуть с облегчением на старый и неприемлемый, выписанный в Москве "особый статус Донбасса", предполагающий де-факто федерализацию Украины. То же самое и с амнистией - "те кто, совершил воинские преступления амнистированы не будут"! Прекрасно, ермаки выберут сотню - другую ордловских орков, которые уже давно живут в России, и торжественно заявят, что им никакой амнистии не будет, а вот всем остальным, без разбору - будет.
Да, и не забывайте, что Ермак - предатель, который уже особо и не скрываясь работает на Россию, не на Украину. Не верьте не единому его слову, не верьте всему Офису президента, не верьте, прости, Господи, президенту Зеленскому, который превратил свой офис в ударный отряд пятой колонны.
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31.08.2020 17:46 Ответить
Только если Фокин понесет наказание - только тогда это и будет красная линия. А так это развод народа и лапша для почитателей презедента
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31.08.2020 17:50 Ответить
Ця тварина займаєця звичним словоблудієм, за яким зливає країну. Уважно слідкуємо за руками.
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31.08.2020 17:48 Ответить
Доречі, чому це озвучує завхоз офісу, а не президент?
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31.08.2020 17:54 Ответить
+++++
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01.09.2020 07:57 Ответить
А какого ж хрена тогда Фокин занимается словоблудием и представляет Украину, если он не отражает официальную позицию государства?
Тогда гоните его в шею с ТКГ!!!!
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31.08.2020 17:56 Ответить
Почему Ермак - всякой дырке гвоздь? Почему он присваивает себе все полномочия? Совершенно ясно, что он преследует интересы олигархов и агрессора, но не Украины. Почему президент Зеленский покрывает опасного самозванца? Сейчас уже совершенно ясно, что Андрей Ермак завербован ФСБ России, и авторитетные источники из России сообщают об этом открыто. Да это и ясно из поведения самого Ермака.
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31.08.2020 17:59 Ответить
Ермак! А твоя позиция какова? Я считаю, что территориям ДНР И ЛНР следует придать статус БАНТУСТАНОВ. Нанять милицию Белоруссии вместе с их палками. И подписать с ними контракт на 2 года. Задача- вложить в головы папуасов толику ума. Разрешить бить только мужиков (по промежности). Пьяных не трогать. Витольда Фокина поселить к ним на территорию. Пусть перевоспитывает быдломассу и продает им круглосуточно водку и колбасу за полцены.
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31.08.2020 18:13 Ответить
Этих старых пердунов, надо не выводить из ткг, а вешать на Крещатике, как изменников.
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31.08.2020 18:14 Ответить
В общем, как и всегда, во всём виноват Порошенко.
Нелох и его зав.канцелярией не при чем.
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31.08.2020 18:19 Ответить
Фокина и приглашали в группу переговорщиков ( заметен почерк хитро--опого Кравчука), для роли "громоотвода" от основных действующих лиц кулуарного договорняка с Кремлем. ( ну не себя же старого лиса для этого использовать, у него несколько другая роль , теле картинка " первого президента") Так что это было понятно с самого начала.. Расчет вообще на тупых. ( кто о Фокине что то слышал последние лет 28.., Сивохо не справился теперь вот старика нашли , залежалый товар в нафталине, но в отличии от Сивохо хоть морду бить не будут все таки человек в годах. Вот и весь " секрет" полишинеля. )
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31.08.2020 18:39 Ответить
Как то странно..Представитель Украины Фокин обвиняет Украину в том что она защищала свои земли.- Он считает, что "и с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений". .Более того он уже готов идти на уступки - "Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", - пояснил Фокин. Гнать его надо оттуда пока не поздно....
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31.08.2020 18:42 Ответить
А фокин Украину вообще, в упор не видит. "Если бы Крым не заняла рашка - заняли бы америкосы..поэтому рашку можно понять" - так он сказал. Ну ? И где тут Украина, вообще ? А совковый штамп Есбы не мы - америкосы - кто помнит совок - мы слышали многократно. Если бы не мы в Корею..."Если бы не мы..." в Китай... "если бы не мы..." в Венгрию...Чехию...Анголу... Кубу... Афган, Украину, Сирию... Фокин - скелет совка в шкафу у зелёных. И в его годы чего от него было ещё было и ждать ?! И это прекрасно понимал плейшнер путина - Ермак... Именно такого совка ему и надо было внедрить...чтоб засовковать Украину обратно в УССР. Всё сказанное касается Кравчука в такой же мере...Разве, что у Кравчука больше Альцгеймера...
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31.08.2020 21:11 Ответить
Как в том анекдоте - Все зрители в говне, а Я выхожу в белом фраке. Идиоты, ***.
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31.08.2020 18:45 Ответить
Ну как бы белое это чёрное....
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31.08.2020 18:46 Ответить
***** посміхається і аплодує. У країні настає повне беззаконня і домінує місцеве олігархічне управління. В ОП сидять агенти кацапів і упирі, що висмоктують соки з нещасного бюджету. ... Ще трохи і Україну доведеться рятувати як у 14-му році.
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31.08.2020 18:49 Ответить
Агент ФСБ, по кличке Козырь, решил включить "дурака".
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31.08.2020 19:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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31.08.2020 19:10 Ответить
Реверс включили очередной пробный шар не прошел но такое количество пробных шаров по сдаче страны где то прорвет защиту и эти козлы сдадут под шумок интересы страны
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31.08.2020 19:35 Ответить
Это не реверс, это такая тактика.Смотрите, в информ.пространство вкидывается о "намерении" про особый статус всему Донбассу.И что происходит: все отвергают возможность особого статуса всего Донбасса и нет дискуссии о том, что согласно опросов против статуса выступает большая часть Украины и т.о. особый статус для ОРДЛО продолжает остаться в повестке, народ подсознательно к этому готов. Работает принцип " проси намного больше и получишь желаемое" т.к. желаемое и есть хотя бы часть территории но с особым статусом, которая будет гирями на ногах государства.
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01.09.2020 11:33 Ответить
Факин как раз озвучивает позицию агента ФСБ Ермака
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31.08.2020 19:39 Ответить
Агент ФСБ Козырь получил шифровку из Кремля, что Факин стал грубо работать...
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31.08.2020 20:47 Ответить
Вот интересно: если позиция этого упыря "не отражает", то какого хрена он представляет Украину в комиссии? Как он там, на хрен, оказался? И почему он до сих пор светится в этой рабочей группе, или как её там?
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31.08.2020 19:45 Ответить
Надо признать, что бывший продюсер Ермак умеет правильно подбирать актёров и для главных, и для второстепенных ролей... Да и сам неплохо справляется з обязанностями ВРИО президента - и решения принимает, и приказы отдаёт, и фигляров прикрывает и отмазывает ...
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31.08.2020 19:52 Ответить
https://www.facebook.com/TanyaAdams75?__cft__[0]=AZW_XurH2ZNaZPyUrGQPbHp988JIAxAV-**************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Таня Адамс

Почему я каждый свой пост хочу начинать со слова "****" и с восклицательным знаком чтоб?

Ну ок, два старых неоднократно использованных контрацептива Кравчук и Фокин раззявили свои комуняцкие хавальники и извергли оттуда квинтэссенцию *****. Такую концентрированную, что поплавило всех, даже Арсенборисыча, шоб он нам уже был ***** здоров.

Вот прям эталонное попадание - отдадим под "особый статус" всю территорию Донецкой и Луганской областей ( т.е. по факту даже больше, чем в 14м ступал лапоть дыровца) и на сдачу - амнистию террористам.

Не, ну норм идея, я прям сплю и вижу, как на следующем Марше 24го встану рядом с Лешим, который приедет в Киев посвідчення УБД обмыть. Ира Довгань тоже стопудово обрадуется, некоторые правда не смогут выпить на брудершафт с амнистированными. Умерли они, запытанные на подвалах, расстрелянные в тире под Иловайском. Фигня, конечно.

Тут даже понятно, мы для вас - скот и зачем со скотом церемониться. Но бурления, видимо, донесло до царственной Бубочки, та врубилась, что подобные высеры преждевременны и палево. И офис Бубочки выдал перл, затмивший даже этих двух краснопузых уродов.

Вышла такая ОП в лице Ермака, в белом по самое нимагу, и говорит, что "некоторые комментарии Фокина не отображают официальную позицию Украины".

За.Е.Бись.

А ЧТО они отображают, если вы сами назначили эту тварь с ********** ещё 50 лет назад совестью говорить от имени Украины?
Вы сами дали ему полномочия выступать в ТКГ от имени Украины и в ее интересах.
Или я шото путаю? Или это просто дедушка Витольд буровит у себя на кухне, мучимый несварением и простатой?

Вы нас не только за скот держите, а ещё и за совершенно тупой скот? Ребята, я так понимаю, вы к Гудвину за храбростью сбегали? Так вам ее не хватит больше чем на час после того, как эту херню нам таки впердолят. И никакого Беркута не хватит - корона вместе с головой отвалится. Суки...
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31.08.2020 20:32 Ответить
Сначала орут что готовы отдать пол страны, а потом "Тише тише, только некоторые рыйоны".
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31.08.2020 20:37 Ответить
А ціль Єрмака і Зеленського вони не відображають?
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31.08.2020 20:38 Ответить
А ціль Єрмака і Зеленського вони не відображають?
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31.08.2020 20:40 Ответить
Ну да-ну да... Называется "Протестировали общество - не проканало...#настамнет"
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31.08.2020 20:57 Ответить
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбаных республик, а перед этим всех амнистировали.
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
десятки тысяч отслуживщих в днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники и бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
военное училище днр, выпускающие офицеров лнр+лнр.
и т.д.
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31.08.2020 20:59 Ответить
Яка срана "приватна думка"?Що за бл*дь путінську ви відрядили в ТКГ, альцгеймери грьобані.
Які нахер "злочини з обох сторін"? Захищати свою землю то злочин?
Придур кончений ваш фокін, і ви разом з ним.
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31.08.2020 21:25 Ответить
...нажаль вони не придурки кончені, а хитрі маланокацапи, які хочуть зробити гешефт з х*йлом на продажі України. А придурками вони вважають нас, бо вже більше року ведемось на жид*вскі побрехеньки.
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31.08.2020 23:05 Ответить
Высказывания Фокина отражают именно официальную президентскую линию. Его личное мнение будет тогда, когда он будет ляпать своим языком у себя на даче, а не официально назначенным в ТГК. Становится ясным - Зеленский капитулирует за счёт сдачи территории страны. Президент - патриот, как бы.
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31.08.2020 21:41 Ответить
Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/okremi-komentari-vitolda-fokina-ne-vidobrazhayut-oficijnoyi-63205 пресс-службу ОП, об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Источник: https://censor.net/ru/n3216756

ТА НЕ П*ЗДИ КАЦАПСЬКИЙ ПРИХВОСТЕНЬ
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31.08.2020 21:54 Ответить
А чью позицию отражает? Кто ему сказал такое говорить? А,Ермак?
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31.08.2020 23:48 Ответить
Ермак, тебя, мудака, по законам военного времени, - к стенке и все дела... Красные линии...
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01.09.2020 00:01 Ответить
Мінські переговори та "формати" придумані Порошенком не для того, щоб Україна виконувала в односторонньому порядку покладені на неї зобов'язання. Принаймі, виконувати зобов'язання мають всі сторони переговорів включно з ОБСЄ, причому, виконувати одночасно; і це - як мінімум. Як максимум - Україна має затягувати час для того, щоб стати на ноги і забезпечити можливість порівняно безболісного звільнення окупованих касапами територій (включно з Кримом). Нехай навіть це звільнення будуть робити навіть не діти наші, а онуки. Чи навіть правнуки...
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01.09.2020 00:41 Ответить
Влучний комент:
Solo
"Украинцы, вас разводят. По принципу - "купи козу, продай козу". Через Фокина вбросили совсем уж дичайшие предложения по Донбассу, а теперь выходит Ермак, такой весь из себя "патриот", и начинает нести пургу про "красные линии", то есть "не, не, не, какой, нафиг, весь Донбасс, мы введем особый статус только для ОРДЛО"! Вы, типа, должны вздохнуть с облегчением на старый и неприемлемый, выписанный в Москве "особый статус Донбасса", предполагающий де-факто федерализацию Украины. То же самое и с амнистией - "те кто, совершил воинские преступления амнистированы не будут"! Прекрасно, ермаки выберут сотню - другую ордловских орков, которые уже давно живут в России, и торжественно заявят, что им никакой амнистии не будет, а вот всем остальным, без разбору - будет.
Да, и не забывайте, что Ермак - предатель, который уже особо и не скрываясь работает на Россию, не на Украину. Не верьте не единому его слову, не верьте всему Офису президента, не верьте, прости, Господи, президенту Зеленскому, который превратил свой офис в ударный отряд пятой колонны."
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01.09.2020 03:58 Ответить
От морда !!!
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01.09.2020 07:49 Ответить
Тут Єрмак веде себе як Іуда: призначив лопуха (у міжнародних відносинах) Фокіна (руками Зеленського), нашпигував його потрібними інструкціями, а тепер, перед обуреним народом, робить невинну позу: Фокін не відображає позицію царського двору... Як це називається? На мові жаргону - це "вишка", не для Фокіна.
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01.09.2020 08:19 Ответить
Когда зелёных нелохов повесят на Крещатике - это будет неофициальная позиция украинского народа.
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01.09.2020 08:44 Ответить
Твоя червона лінія в тебе на лобі намальована резидент ФСБ в Україні "козирь"!!!
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01.09.2020 09:52 Ответить
Оно еще про национальный интерес рассуждает...натворили делов не на один каштан с веревкой!!!!
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01.09.2020 09:59 Ответить
Если бы не отражали, уволили бы.
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01.09.2020 10:05 Ответить
Він наголосив, що амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та вчиняли деякі інші тяжкі злочини.Джерело: https://censor.net/ua/n3216756
Ви ж, придурки, одного такого вже виміняли.
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01.09.2020 10:50 Ответить
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