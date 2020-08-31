Есть четкие красные линии. Высказывания Фокина не отражают официальную позицию Украины, - Ермак
Отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальную позицию Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
По его словам, большинство позиций, которые высказал Витольд Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых минских договоренностей.
"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - отметил Андрей Ермак.
Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.
Руководитель ОП также отметил, что минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.
"Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал Президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины ", - отметил Ермак.
Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".
В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.
Народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев потребовал вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звільнити їх, нє ?
Чи придурасти зелені не розуміють, що вовочка буде відповідати за все. І вони разом з ним.
Тоді виникає питання, а чому вони і досі на своїх посадах ???
Коаліційний уряд.
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...
А кравчук хай буде кравчукОВ, зараза така !!!
выяснять и здоровье и логику и профессионализм...и патриотизм (ведь он должен уверенно помнить и твердо знать, что представляет Украину, а не ермака, зеленского и сивошку....)
----------------
Вспомнилось: мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один (с)........
Тоесть не росс войск или наемников а черным по белому вооруженных формирований отдельных районов Донецкой Луганской областей Украины..
И если(!!!) эта личная(?) позиция ФУкина, то гоните этого дедугана из ТГК.......😡
Хотя сомневаюсь, что ФУкина «самодеятельнечал»........
А наху...... тебе такой представитель Украины, позиция которого не отражает позицию Украины?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
А раз так, то с какой целью тогда Зеленский и ты Ермак назначили Фокина?
Чтобы отражал позицию ОРДЛО, а не Украины?
То, кто Вы сами тогда?
Стоит только вспомнить отчего студенты и шахтеры при его самом найуспешнейшем премьерстве его на свалку забастовками и голодовками выносили...
Да, и не забывайте, что Ермак - предатель, который уже особо и не скрываясь работает на Россию, не на Украину. Не верьте не единому его слову, не верьте всему Офису президента, не верьте, прости, Господи, президенту Зеленскому, который превратил свой офис в ударный отряд пятой колонны.
Тогда гоните его в шею с ТКГ!!!!
Нелох и его зав.канцелярией не при чем.
Почему я каждый свой пост хочу начинать со слова "****" и с восклицательным знаком чтоб?
Ну ок, два старых неоднократно использованных контрацептива Кравчук и Фокин раззявили свои комуняцкие хавальники и извергли оттуда квинтэссенцию *****. Такую концентрированную, что поплавило всех, даже Арсенборисыча, шоб он нам уже был ***** здоров.
Вот прям эталонное попадание - отдадим под "особый статус" всю территорию Донецкой и Луганской областей ( т.е. по факту даже больше, чем в 14м ступал лапоть дыровца) и на сдачу - амнистию террористам.
Не, ну норм идея, я прям сплю и вижу, как на следующем Марше 24го встану рядом с Лешим, который приедет в Киев посвідчення УБД обмыть. Ира Довгань тоже стопудово обрадуется, некоторые правда не смогут выпить на брудершафт с амнистированными. Умерли они, запытанные на подвалах, расстрелянные в тире под Иловайском. Фигня, конечно.
Тут даже понятно, мы для вас - скот и зачем со скотом церемониться. Но бурления, видимо, донесло до царственной Бубочки, та врубилась, что подобные высеры преждевременны и палево. И офис Бубочки выдал перл, затмивший даже этих двух краснопузых уродов.
Вышла такая ОП в лице Ермака, в белом по самое нимагу, и говорит, что "некоторые комментарии Фокина не отображают официальную позицию Украины".
За.Е.Бись.
А ЧТО они отображают, если вы сами назначили эту тварь с ********** ещё 50 лет назад совестью говорить от имени Украины?
Вы сами дали ему полномочия выступать в ТКГ от имени Украины и в ее интересах.
Или я шото путаю? Или это просто дедушка Витольд буровит у себя на кухне, мучимый несварением и простатой?
Вы нас не только за скот держите, а ещё и за совершенно тупой скот? Ребята, я так понимаю, вы к Гудвину за храбростью сбегали? Так вам ее не хватит больше чем на час после того, как эту херню нам таки впердолят. И никакого Беркута не хватит - корона вместе с головой отвалится. Суки...
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
десятки тысяч отслуживщих в днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники и бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
военное училище днр, выпускающие офицеров лнр+лнр.
и т.д.
Які нахер "злочини з обох сторін"? Захищати свою землю то злочин?
Придур кончений ваш фокін, і ви разом з ним.
ТА НЕ П*ЗДИ КАЦАПСЬКИЙ ПРИХВОСТЕНЬ
Solo
"Украинцы, вас разводят. По принципу - "купи козу, продай козу". Через Фокина вбросили совсем уж дичайшие предложения по Донбассу, а теперь выходит Ермак, такой весь из себя "патриот", и начинает нести пургу про "красные линии", то есть "не, не, не, какой, нафиг, весь Донбасс, мы введем особый статус только для ОРДЛО"! Вы, типа, должны вздохнуть с облегчением на старый и неприемлемый, выписанный в Москве "особый статус Донбасса", предполагающий де-факто федерализацию Украины. То же самое и с амнистией - "те кто, совершил воинские преступления амнистированы не будут"! Прекрасно, ермаки выберут сотню - другую ордловских орков, которые уже давно живут в России, и торжественно заявят, что им никакой амнистии не будет, а вот всем остальным, без разбору - будет.
Да, и не забывайте, что Ермак - предатель, который уже особо и не скрываясь работает на Россию, не на Украину. Не верьте не единому его слову, не верьте всему Офису президента, не верьте, прости, Господи, президенту Зеленскому, который превратил свой офис в ударный отряд пятой колонны."
Ви ж, придурки, одного такого вже виміняли.