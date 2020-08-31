В реформе децентрализации могут "выпасть" органы социальной защиты на местах, - нардеп Кулинич

В рамках реформы децентрализации с 1 января 2021 должна состояться передача полномочий по предоставлению социальной помощи от управлений социальной защиты населения при РГА в другие органы, но их структура еще даже не определена, что может создать огромные проблемы для получателей социальных услуг.

Об этом во время согласительного совета парламента заявил председатель депутатской группы "Довіра" Олег Кулинич.



"Необходимо в кратчайшие сроки завершить процесс создания и методологию функционирования новых органов социальной защиты на местах, чтобы избежать хаоса. Ведь эти органы обеспечивают выполнение 38 государственных программ, а перечень государственных социальных пособий насчитывает 67 видов !!! При этом только 5 из них можно получить через электронные сервисы, механизм внедрения которых до сих пор не выписан, но определен как приоритетный ", - подчеркнул председатель депутатской группы "Довіра".



Этот вопрос он адресовал лично к премьер-министру Украины, а также в Министерство социальной защиты.

Олег Кулинич добавил, что депутаты группы "Доверие" получили по этому поводу очень много обращений, в частности к нему лично обратилась директор Департамента социальной защиты населения Полтавской ОГА Людмила Корниенко.



"Люди должны знать, каким образом и где они могут получить социальные услуги", - резюмировал народный депутат.

Также Олег Кулинич обратил внимание правительства на необходимость внедрения таких законодательных инициатив, которые бы помогли бизнесу работать в новых сложных условиях экономического спада и социального кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Сегодня малый бизнес оказался в затруднительном положении, большая часть предпринимателей осталась без работы", - добавил Кулинич.

Депутат озвучил, что по статистике Торгово-промышленной палаты Украины, в первые месяцы карантина закрылось около 700 тыс. предприятий. В свою очередь, Госслужба занятости констатирует, что на сегодня статус безработных получили 432 тыс. человек, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.