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Новости Агрессия России против Украины
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Дело Маркива: МВД нашло ряд свидетелей непричастности нацгвардейца к убийству журналистов, - Аваков

Дело Маркива: МВД нашло ряд свидетелей непричастности нацгвардейца к убийству журналистов, - Аваков

Министерство внутренних дел Украины установило ряд свидетелей, которые готовы дать показания о непричастности незаконно сужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива к убийству журналистов. Украинские правоохранители готовы сотрудничать с итальянскими коллегами, чтобы доказать невиновность Маркива.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Виталий Маркив, наш украинский солдат не имеет никакого отношения к убийству журналистов Андрея Рокелли и Андрея Миронова. Наше следствие нашло ряд важных свидетелей, которые дают показания, из которых четко видно невиновность Маркива", - сообщил он.

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В свою очередь, следователь МВД Максим Цицкаридзе заявил, что по делу допросили 70 свидетелей, чтобы доказать невиновность Виталия Маркива.

"Установлено хронологии артиллерийского обстрела, а также проведен допрос 70 человек, 20 человек из которых находилось на месте событий во время обстрела, проведены 7 следственных экспериментов, а также 5 дополнительных осмотров места происшествия", - сообщил он.

Цицкаридзе сообщил, что следствие проходит с ноября 2019 года по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

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Он также напомнил, что российский и итальянский журналисты погибли на территории оккупированного в то время Славянска.

Цицкаридзе сообщил, что эксперты установили отсутствие причинно-следственной связи между действиями военных, в том числе Маркива, и гибелью журналиста Рокелли, а также умысла на такие действия, пишет Обозреватель.

Во время допросов установлена четкая позиция Маркива на горе Карачун левее телебашни. Установлено, что расстояние между Маркивым и местом гибели Рокелли и Миронова – 1 км 760 м. У Маркива было исключительно стрелковое оружие. Место гибели было вне зоны наблюдения и Маркивым вообще не просматривалось.

Французский журналист Вилльям Рогулон дал показания Нацполиции Франции, что по ним стреляли из автоматов, а потом из минометов. Он видел террористов "ДНР" с автоматами в руках.

Местный житель, проходивший мимо, также подтвердил, что стрелять начали "ДНР" с территорий завода "Зевс".

Во время следственного эксперимента проверено расстояние, с которого мог стрелять и Маркив, и террористы "ДНР" с территории завода. Подтверждено, что на видео Рогулона слышны выстрелы ближе, чем находился Маркив.

По словам Авакова, Маркив был лишен права на защиту, ни разу итальянские правоохранители не приезжали в Украину.

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"Рокелли погиб от минометных осколков, а у Маркива был только автомат. Это невозможно..." – отметил он.

Глава МВД рассказал хронологию событий: трое иностранных журналисты пришли снимать бронепоезд, им это позволили террористы. Они поехали несмотря на запрет посла Италии в Украине.

"Там они начали фотографировать и по ним начали стрелять со стороны завода "Зевс". Там были террористы с автоматами, начался минометный огонь. Минометы были у террористов, они неоднократно показывали их там, стреляя по ВСУ", – подчеркнул Аваков.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) МВД (9317) Нацполиция (16433) расследование (3039) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+4
Для начала нужны хорошие адвокаты. Доказывать нужно что на момент гибели журналистов Маркив являлся комбатантом - это не война между бандами, а агрессия РФ против Украины. Потом уже и свидетели будут к месту...
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31.08.2020 15:19
+3
А журналісти перебували на окупованій території легально?
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31.08.2020 15:21
+2
ці свідки?
Дело Маркива: МВД нашло ряд свидетелей непричастности нацгвардейца к убийству журналистов, - Аваков - Цензор.НЕТ 9192
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31.08.2020 15:24
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Митюнюшка, а тут гарелки-т нетути! ты пошто тут? давайко-то шуруй отсель, покудова по шее не надавали биндеровцы
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31.08.2020 15:12 Ответить
Марківа треба витягувати в будь-який спосіб. А рукзакян повинен підти. В тюрьму.
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31.08.2020 15:15 Ответить
Для начала нужны хорошие адвокаты. Доказывать нужно что на момент гибели журналистов Маркив являлся комбатантом - это не война между бандами, а агрессия РФ против Украины. Потом уже и свидетели будут к месту...
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31.08.2020 15:19 Ответить
желаю Маркиву скорейшего освобождения.
Но итальянская Фемида должна еще счесть этих свидетелей и их показания заслуживающими доверия.
Это вам не наш суд, благодаря найденным аваковым свидетелям на раз-два обвинивший Антоненко, Кузьменко и Дугарь в убийстве.
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31.08.2020 15:20 Ответить
А журналісти перебували на окупованій території легально?
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31.08.2020 15:21 Ответить
Еврейские мансы суду до одного места.
Есть женевская конвенция о правах мирного населения в зоне боевых действий.
При этом, даже, если вчера этот человек тебя обстреливал, а сегодня ты убил его безоружного - это военное преступление.
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31.08.2020 15:37 Ответить
Італійський журналіст-комуніст був мирним населенням?
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31.08.2020 16:05 Ответить
Аваков делает вид, что ему интересна эта тема,
А про Кузьменко и Антоненко хитрая армянская
Крыса не вспоминает ...
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31.08.2020 15:23 Ответить
ці свідки?
Дело Маркива: МВД нашло ряд свидетелей непричастности нацгвардейца к убийству журналистов, - Аваков - Цензор.НЕТ 9192
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31.08.2020 15:24 Ответить
Це солдати Новоотсоссії.
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31.08.2020 15:26 Ответить
Какое убожество и китч. За Батькивину (Украинскую РОдину, не партию) обидно.
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31.08.2020 16:36 Ответить
"Виталий Маркив, наш украинский солдатИсточник: https://censor.net/ru/n3216763
...........
Теперь у армянской мафии есть свои рабы украинцы ...
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31.08.2020 15:25 Ответить
ты когда Рифмастера отпустишь, гений дедуктивного метода?
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31.08.2020 15:26 Ответить
Аваков уже столько разных и всяких экспертиз предоставил, что суд их просто не приобщает к делу.
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31.08.2020 15:33 Ответить
Предлагаемая версия - сепары приняли их за украинских шпионов, снимающих секретный бронепоезд...
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31.08.2020 16:01 Ответить
Сделайте, наконец, что-то полезное для Маркива и доведите дело до оосбождения и снятия обвинений. Весь мир переживает за него
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31.08.2020 16:34 Ответить
почему-то сам воин-патриот Виталий Маркив неоднократно выражал огромную благодарность лично Авакову за его постоянную помощь и всемерную поддержку, а вот диванные зрадофилы упорно поливают этого же Авакова вонючей грязью.

Весьма странная ситуация.
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31.08.2020 19:11 Ответить
Потому что Аваков только свистит и реально ничего не делает. Если б захотел, давно бы освободил солдата.
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31.08.2020 20:53 Ответить
Прохо для Маркива то, что Аваков за полтора года уже дофига засветился с подтасовками свидетельств и экспертиз по делу Шеремента и "террористам".

И в Италии прокурорам и судьям будет не сложно узнать об этом и о репутации Авакова в Украине.
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31.08.2020 19:47 Ответить
Вообще, непонятно, с какой стати нужно доказывать НЕВИНОВНОСТЬ...
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31.08.2020 20:53 Ответить
 
 