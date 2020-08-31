Дело Маркива: МВД нашло ряд свидетелей непричастности нацгвардейца к убийству журналистов, - Аваков
Министерство внутренних дел Украины установило ряд свидетелей, которые готовы дать показания о непричастности незаконно сужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива к убийству журналистов. Украинские правоохранители готовы сотрудничать с итальянскими коллегами, чтобы доказать невиновность Маркива.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Виталий Маркив, наш украинский солдат не имеет никакого отношения к убийству журналистов Андрея Рокелли и Андрея Миронова. Наше следствие нашло ряд важных свидетелей, которые дают показания, из которых четко видно невиновность Маркива", - сообщил он.
В свою очередь, следователь МВД Максим Цицкаридзе заявил, что по делу допросили 70 свидетелей, чтобы доказать невиновность Виталия Маркива.
"Установлено хронологии артиллерийского обстрела, а также проведен допрос 70 человек, 20 человек из которых находилось на месте событий во время обстрела, проведены 7 следственных экспериментов, а также 5 дополнительных осмотров места происшествия", - сообщил он.
Цицкаридзе сообщил, что следствие проходит с ноября 2019 года по поручению Генеральной прокуратуры Украины.
Он также напомнил, что российский и итальянский журналисты погибли на территории оккупированного в то время Славянска.
Цицкаридзе сообщил, что эксперты установили отсутствие причинно-следственной связи между действиями военных, в том числе Маркива, и гибелью журналиста Рокелли, а также умысла на такие действия, пишет Обозреватель.
Во время допросов установлена четкая позиция Маркива на горе Карачун левее телебашни. Установлено, что расстояние между Маркивым и местом гибели Рокелли и Миронова – 1 км 760 м. У Маркива было исключительно стрелковое оружие. Место гибели было вне зоны наблюдения и Маркивым вообще не просматривалось.
Французский журналист Вилльям Рогулон дал показания Нацполиции Франции, что по ним стреляли из автоматов, а потом из минометов. Он видел террористов "ДНР" с автоматами в руках.
Местный житель, проходивший мимо, также подтвердил, что стрелять начали "ДНР" с территорий завода "Зевс".
Во время следственного эксперимента проверено расстояние, с которого мог стрелять и Маркив, и террористы "ДНР" с территории завода. Подтверждено, что на видео Рогулона слышны выстрелы ближе, чем находился Маркив.
По словам Авакова, Маркив был лишен права на защиту, ни разу итальянские правоохранители не приезжали в Украину.
"Рокелли погиб от минометных осколков, а у Маркива был только автомат. Это невозможно..." – отметил он.
Глава МВД рассказал хронологию событий: трое иностранных журналисты пришли снимать бронепоезд, им это позволили террористы. Они поехали несмотря на запрет посла Италии в Украине.
"Там они начали фотографировать и по ним начали стрелять со стороны завода "Зевс". Там были террористы с автоматами, начался минометный огонь. Минометы были у террористов, они неоднократно показывали их там, стреляя по ВСУ", – подчеркнул Аваков.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но итальянская Фемида должна еще счесть этих свидетелей и их показания заслуживающими доверия.
Это вам не наш суд, благодаря найденным аваковым свидетелям на раз-два обвинивший Антоненко, Кузьменко и Дугарь в убийстве.
Есть женевская конвенция о правах мирного населения в зоне боевых действий.
При этом, даже, если вчера этот человек тебя обстреливал, а сегодня ты убил его безоружного - это военное преступление.
А про Кузьменко и Антоненко хитрая армянская
Крыса не вспоминает ...
...........
Теперь у армянской мафии есть свои рабы украинцы ...
Весьма странная ситуация.
И в Италии прокурорам и судьям будет не сложно узнать об этом и о репутации Авакова в Украине.