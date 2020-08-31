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Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю

Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю

Глава Одесской таможни Денис Пудрик призвал руководителя Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили к диалогу для общей реализации таможенной реформы, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я искренне удивлен волной безосновательных обвинений в мой адрес со стороны интернет-изданий с сомнительной репутацией, а особенно – негативными комментариями от уважаемых мною публичных деятелей Юрия Бутусова и Михеила Саакашвили. Не понимаю, почему их возмутила новость о моем назначении председателем Одесской таможни, где я еще с июня этого года работал заместителем руководителя", - написал Пудрик.

Смотрите также: Задекларировавший $96 тыс. наличными и.о. главы одесской таможни Пудрик: квартиры в Турции мне нужны, чтобы экономить деньги на путевках. ВИДЕО

По его убеждению, это произошло "в результате досадного недоразумения и публикации недостоверной информации" о его профессиональной деятельности на так называемых "сливных бачках". Пудрик уверяет, что все обвинения в его адрес абсолютно беспочвенны.

"Приглашаю Михеила Саакашвили и всех желающих к открытому диалогу по реформе Одесской таможни и всей таможенной службы Украины", - подытожил Пудрик.

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Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю 01

Саакашвили Михеил (3307) таможня (1958) Бутусов Юрий (4348) Пудрик Денис (15)


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Топ комментарии
+36
це свинарчук зелеського
Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю - Цензор.НЕТ 2543
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31.08.2020 16:08
+34
Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю - Цензор.НЕТ 8418
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31.08.2020 16:04
+28
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 9371
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31.08.2020 16:16
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Правила форума Совет форумчан
Якась свиноруська гидота
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31.08.2020 16:03 Ответить
це свинарчук зелеського
Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю - Цензор.НЕТ 2543
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31.08.2020 16:08 Ответить
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31.08.2020 16:10 Ответить
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 9371
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31.08.2020 16:16 Ответить
скоро бабушка беня закупит у Маска чипы, повживляет их в черепушки зебилам и будет настоящая "страна в смартфоне"
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31.08.2020 16:18 Ответить
у каждого украинского *********** должен быть свой сввЫнарчук.
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31.08.2020 16:39 Ответить
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 2146
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31.08.2020 17:56 Ответить
по лицу видно толсточестного таможенника
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31.08.2020 16:03 Ответить
У зеленского лица все новее и новее !!!!
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31.08.2020 16:18 Ответить
Смешно Пудрик пошутил, даже лучше Зеленского. Нарушение субординации
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31.08.2020 16:04 Ответить
Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю - Цензор.НЕТ 8418
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31.08.2020 16:04 Ответить
обвинения абсолютно беспочвенны
А свиное рыло - фотошоп.
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31.08.2020 16:05 Ответить
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 4265
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31.08.2020 16:15 Ответить
Ожиревшая мразота
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31.08.2020 16:07 Ответить
Нормально! Здоровый мужик "дерется" за должность с зарплатой в 11к грв. в месяц и будет наводить там порядок... Квартиры в Одессе у него нет, жить будет в таможне. Тогда должен оплачивать коммуналку таможне! И на палку колбасы в сутки в первые недели зарллаты в таможне хватит.
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31.08.2020 16:08 Ответить
Денис Пудрик пояснил журналистам, зачем ему 2 квартиры в Турции:
"Для отдыха. Для того, чтобы экономить деньги на путевках. Получается, в одной родители, а в одной мы останавливаемся"
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31.08.2020 17:11 Ответить
та по ї@блу видно, що всі звинувачення безпідставні
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31.08.2020 16:08 Ответить
Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю - Цензор.НЕТ 3519
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31.08.2020 16:09 Ответить
Реформа - не калейдоскоп руководителей, а комплекс мероприятий в пользу бизнеса и по уничтожению их кормовой базы таможенников
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31.08.2020 16:11 Ответить
Как там говорит жена Пудрика, дочь крымского Куницына, мужчина - это "муж" и "чина"? Так вот пусть Пудрик вместе со своей "бизнес-вуменшей", вылезшей непонятно откуда и поработает без чина и госслужбы. Так сказать реализуются на нашем рынке без государства, а только за счёт своих знаний, умений и энергии. Да и с декларацией надо разобраться, этого "экономного" деятеля, который чтобы экономить на билетах в Турцию, просто-напросто купил там пару квартирок
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31.08.2020 16:11 Ответить
Ты что, а где же тогда эта свинья харчеваться будет?
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31.08.2020 16:13 Ответить
Всё, дело сделано - хрюшка у корыта.
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31.08.2020 16:13 Ответить
реформу таможни поддерживаю...
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 8613
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31.08.2020 16:14 Ответить
КАКИХ ВАМ НОВЫХ ЛИЦ ЕЩЕ НЕ ХВАТАЕТ ????
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31.08.2020 16:17 Ответить
а всё-таки Пудрик вызывает некоторое уважение своей невероятной психологической живучестью:

ибо, как психолог, я на практике знаю, что 95 % обычных людей, если бы их жестокая судьба наделила бы такой ужасно мерзкой внешностью и таким безобразным телом, как у Пудрика, просто медленно и мучительно сдыхали бы от депрессии, тоски и безнадёги.

А вот Пудрик, которого судьба-злодейка заключила пожизненноо в тюрьму ужасного безобразного тела, всё время бодрый, жизнелюбивый, энергичный, да ещё и жена у него такая красавица, каких не бывает даже у звёздных голливудских актёров. Тот же всемирно знаменитый Джодж Клуни недавно женился на какой-то адвокатессе с такой внешностью, с которой лысый толстяк Пудрик постеснялся бы даже рядом по одесской улице пройти.

Так что в плане жизнестойкости Пудрик - это ярко выраженный украинец-жизнелюб с очень крепкой здоровой крестьянской психикой. Интеллигент, наказанный таким безобразным телом, давно бы сдох от меланхолии.
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31.08.2020 19:30 Ответить
Наказан телом? -Тело и рожу он сделал себе сам - наел за откаты. Как у всех нуворишей нет мозгов решить куда деть "украденные непосильным трудом" деньги, кроме как прожрать, хапнуть недвижимость без меры, десяток Ролексов"..
Жирное хамло с непробиваемой свинячей кожей, смысл жизни которого иметь и жрать.
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31.08.2020 23:58 Ответить
Да Посмотри на эти лица - Сразу пыл сойдет с лица! А ведь это эти лица Реформируются !
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31.08.2020 16:15 Ответить
То виходить Міхаєль Саакашвілі воду каламутив, а митник "нове обличчя" зелених і нормальний пацан із Макєєвських? Чому Міша так мовчить, а як недавно гавкав на Порошенко.
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31.08.2020 16:15 Ответить
Выступая не по делу, Ты рискуешь очень многим, брат, Ну если Не посадят, как Манделу, Так по штату сократят!
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31.08.2020 16:16 Ответить
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 250ЛИЦО- ЛЮБОЙ ВЛАСТИ ВОТ ТАКОЕ ОТКОРМЛЕННОЕ ЗАЖРАВШЕЕСЯ РЫЛО
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31.08.2020 16:18 Ответить
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 3480
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31.08.2020 16:18 Ответить
"Да я все ваши "реформы поддерживаю"...
Короче - " Может, Зинка взяла? " (с)
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31.08.2020 16:32 Ответить
А навіщо взагалі потрібна митниця ? Що вона такого робить? Не пускає дешеві товари в Україну, мучає тих, то з України хоче вивезти свій товар, отримує колосальні кошти нізащо. Від митниці одні проблеми. Чому не можна відмовитись від цього органу взагалі.
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31.08.2020 16:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/101786 А де ж будуть такі особи харчуватися? Ви що хочете,щоб вони з голоду померли? Це ж геноцид.
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31.08.2020 17:58 Ответить
Та вони не такі тупі, як багатьом здається. Їм вдалось опанувати знання митних правил, а це така мутота, що треба мати клепку в голові. Вони не пропадуть. Повірте.
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31.08.2020 21:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/101786 Я ж не казав,за тупість.
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31.08.2020 21:10 Ответить
Зарікалася свиня в болото не лізти. Пудрик не нужно нам мозги пудрить. Попробуй себя в роди стендапера. "Я купил квартиры в Турции, чтобы не переплачивать на курорте" это шутка достойна 95 квартала.
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31.08.2020 16:20 Ответить
где же вы такие рыла находите одно рылее другого
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31.08.2020 16:20 Ответить
боюсь до окончания реформ цей пундик лусне
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31.08.2020 16:21 Ответить
Но не трогай лиц, сидящих У кормила, потому, Что кормило это их кормило Много лет И учило кой чему!
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31.08.2020 16:31 Ответить
Обидели такого человека ...!?? Не спит ночами....(жрет и жрет) думает о народе (семья -то большая и все едоки) и готов к любым реформам (лишь бы заносили не меньше). Обидчикам надобно извиниться.... обиженного сам пианист поставил!
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31.08.2020 16:26 Ответить
" думает о народе" - в основном на унитазе и изредко повторяя "Вот вам! Вот вам"...
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31.08.2020 16:37 Ответить
Не этой ли свинье, Маск чип вживил? Она говорить может...
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31.08.2020 16:30 Ответить
Разве Саакашвили еще здесь? Вроде бы уже пожелали ему в "дальнюю дорогу". Ан нет, видимо моторчик сломался.
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31.08.2020 16:32 Ответить
На тебя смотрю я, Пудрик, Снова думая о том, Что у нас дурак Сидит на дурне, Погоняя дураком!
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31.08.2020 16:33 Ответить
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 6843
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31.08.2020 16:47 Ответить
золоті слова про пастора адептів секти порохоботів!!до речі а де сивочолий заховався??тут хлопці хотіли його запитати за дебальцево та іловайськ зник як у воду упав!!
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31.08.2020 18:01 Ответить
Для пацанів, є няша№2! Про все, відловість дурням...
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01.09.2020 00:04 Ответить
зеленому быдлу знатно в рты срут!а они чавкают и добавочки просят
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31.08.2020 16:33 Ответить
Возмущайся до икоты И ори до хрипоты О явлениях природы И о ценах на болты!
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31.08.2020 16:35 Ответить
Критика - страшная сила ! ))
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31.08.2020 16:37 Ответить
Реформу поддерживаю. Воровал и воровать буду.©
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31.08.2020 16:46 Ответить
Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую - Цензор.НЕТ 1235
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31.08.2020 16:46 Ответить
свыни не должны быть около корыта
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31.08.2020 16:48 Ответить
Тогда наши чиновники МВД, не будут отличатся от людей...
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31.08.2020 17:00 Ответить
У каждго преза - будет свой Свинарчук)))
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31.08.2020 16:51 Ответить
У травні 2014 року Пудрика звільнили з Кримської митниці. Оскільки він зробив це не за власним бажанням, то https://lustration.minjust.gov.ua/article/read/240 підпадав під дію закону про люстрацію. Це й стало підставою його люстрації в 2015-му - тоді чиновник очолював Кіровоградську митницю.
У 2019 році Пудрик оскаржив своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва. І не лише http://reyestr.court.gov.ua/Review/87197454 домігся поновлення на посаді, а й отримав майже 700 тисяч гривень компенсації за вимушений прогул.
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31.08.2020 16:52 Ответить
Я все понимаю, он поддерживает реформу и т.д. Но откуда у честного человека столько бабла и квартир на одну зарплату?
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31.08.2020 17:00 Ответить
как откуда...по документам...там чики-чики...и суд ещё с лохов содрал 700тыщ...
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31.08.2020 17:03 Ответить
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
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31.08.2020 17:01 Ответить
По лицу видно - трудяга.
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31.08.2020 17:16 Ответить
ЦЕ ЗНАЧИТЬ ЩО МЗДУ БУДЕ БРАТИ В ПОТРІЙНОМУ ОБСЯЗІ !
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31.08.2020 17:16 Ответить
пундик, просто бутусов и народ знает- нельзя пускать свинью под стол, а то она залезет на стол
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31.08.2020 17:32 Ответить
Один люстрированый «реформатор» накормил от души дерьмом другого такого же карлсона ... ещё и летописцу досталось )))
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31.08.2020 17:34 Ответить
Тьфу ***.
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31.08.2020 17:43 Ответить
зеленский обсцикается от двух Боевых девчонок, этот сцится от количества бабла, которое может украсть.
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31.08.2020 17:49 Ответить
это тот, что квартиры в турции купил, чтобы экономить на отдыхе?
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31.08.2020 17:57 Ответить
Не ПУДРИК мне мозги!
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31.08.2020 19:27 Ответить
суку на свынобойню
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31.08.2020 19:36 Ответить
У меня вопрос к жене:
- Тебе не противно спать в одной постели,трахаться с этими полтора центнерами жира?
Или настолько себя не уважаешь, что до такого /здесь каждый ставит свое определение/ опустилась?
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01.09.2020 00:11 Ответить
 
 