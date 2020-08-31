Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю

Глава Одесской таможни Денис Пудрик призвал руководителя Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили к диалогу для общей реализации таможенной реформы, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.



"Я искренне удивлен волной безосновательных обвинений в мой адрес со стороны интернет-изданий с сомнительной репутацией, а особенно – негативными комментариями от уважаемых мною публичных деятелей Юрия Бутусова и Михеила Саакашвили. Не понимаю, почему их возмутила новость о моем назначении председателем Одесской таможни, где я еще с июня этого года работал заместителем руководителя", - написал Пудрик.

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По его убеждению, это произошло "в результате досадного недоразумения и публикации недостоверной информации" о его профессиональной деятельности на так называемых "сливных бачках". Пудрик уверяет, что все обвинения в его адрес абсолютно беспочвенны.



"Приглашаю Михеила Саакашвили и всех желающих к открытому диалогу по реформе Одесской таможни и всей таможенной службы Украины", - подытожил Пудрик.

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