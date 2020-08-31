Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю
Глава Одесской таможни Денис Пудрик призвал руководителя Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили к диалогу для общей реализации таможенной реформы, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я искренне удивлен волной безосновательных обвинений в мой адрес со стороны интернет-изданий с сомнительной репутацией, а особенно – негативными комментариями от уважаемых мною публичных деятелей Юрия Бутусова и Михеила Саакашвили. Не понимаю, почему их возмутила новость о моем назначении председателем Одесской таможни, где я еще с июня этого года работал заместителем руководителя", - написал Пудрик.
По его убеждению, это произошло "в результате досадного недоразумения и публикации недостоверной информации" о его профессиональной деятельности на так называемых "сливных бачках". Пудрик уверяет, что все обвинения в его адрес абсолютно беспочвенны.
"Приглашаю Михеила Саакашвили и всех желающих к открытому диалогу по реформе Одесской таможни и всей таможенной службы Украины", - подытожил Пудрик.
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А свиное рыло - фотошоп.
"Для отдыха. Для того, чтобы экономить деньги на путевках. Получается, в одной родители, а в одной мы останавливаемся"
ибо, как психолог, я на практике знаю, что 95 % обычных людей, если бы их жестокая судьба наделила бы такой ужасно мерзкой внешностью и таким безобразным телом, как у Пудрика, просто медленно и мучительно сдыхали бы от депрессии, тоски и безнадёги.
А вот Пудрик, которого судьба-злодейка заключила пожизненноо в тюрьму ужасного безобразного тела, всё время бодрый, жизнелюбивый, энергичный, да ещё и жена у него такая красавица, каких не бывает даже у звёздных голливудских актёров. Тот же всемирно знаменитый Джодж Клуни недавно женился на какой-то адвокатессе с такой внешностью, с которой лысый толстяк Пудрик постеснялся бы даже рядом по одесской улице пройти.
Так что в плане жизнестойкости Пудрик - это ярко выраженный украинец-жизнелюб с очень крепкой здоровой крестьянской психикой. Интеллигент, наказанный таким безобразным телом, давно бы сдох от меланхолии.
Жирное хамло с непробиваемой свинячей кожей, смысл жизни которого иметь и жрать.
Короче - " Может, Зинка взяла? " (с)
У 2019 році Пудрик оскаржив своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва. І не лише http://reyestr.court.gov.ua/Review/87197454 домігся поновлення на посаді, а й отримав майже 700 тисяч гривень компенсації за вимушений прогул.
- Тебе не противно спать в одной постели,трахаться с этими полтора центнерами жира?
Или настолько себя не уважаешь, что до такого /здесь каждый ставит свое определение/ опустилась?