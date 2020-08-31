В судебном процессе по МН17 хотят выступить 76 родственников погибших, - адвокат Лангстрат

В судебном процессе в деле по МН17 желание выступить в суде изъявили семьдесят шесть родственников погибших в этой трагедии.

Об этом в понедельник в суде, который проходит в судебном комплексе Схипхол, сообщил адвокат родных погибших Питер Лангстрат (Peter Langstraat), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"76 хотят выступить перед судом: 66 хотят это сделать непосредственно в суде, 10 – из других разных мест посредством прямой видео связи", - констатировал адвокат.

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Лангстрат пояснил, что для тех, кто живет за границей, например, в Малайзии или Австралии, будет трудно быть непосредственно в суде, тем более в условиях, когда ситуация с пандемией коронавируса "закрыла мир под замок".

"Корона(вирус) влияет на возможности прилететь - все будет зависеть от условий. Поэтому может быть использована видеозапись. Причем 10 человек уже согласились сделать это именно таким образом, но при этом они не исключили, что смогут также и лично обратиться к суду. Детали будут известны со временем. Если ряд родственников не сможет прилететь, количество тех, кто захочет использовать эту возможность (видеообращение), возрастет. Некоторые из них думают, что не смогут выступить по причине возраста или болезней", - детализировал адвокат.

При этом он уточнил, что 55 человек хотят выступить на нидерландском языке, 20 – на английском и 1 – на немецком, для чего понадобится перевод.

Лангстрат предположил, что если каждый из желающих родственников будет говорить 15-20 минут, плюс понадобиться время, чтобы занять место в зале и еще дополнительное время на возможные эмоциональные моменты, то для каждого необходимо зарезервировать 25-30 минут.

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"Это (выступление родственников) будет трудно не только для выступающих, но и для присутствующих. Принимая все во внимание, выглядит так, что в день сможет выступить десять человек", - подсчитал адвокат.

Кроме того, по его словам, уже 316 человек заявили, что хотят подать иски с целью компенсации.

"Это - предварительные числа, и мы не исключаем, что они могут измениться", - добавил он.

Другой представитель родственников, адвокат Арлетте Схэйнс (Arlette Schijns) в своем выступлении заявила, что участие родственников в суде – это "о справедливости, это о преступлении и наказании".

"Это - не гомогенная группа людей. Мы имеем дело с конкретными людьми, которые живут с ужасной потерей. Каждый (виновный в трагедии) несет индивидуальную ответственность за то, что он сделал", - отметила она.

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В комментарии Схэйнс сообщила, что представляет в суде 450 родственников погибших.

"Они хотят справедливости. Для них – это самое важное, а компенсация – это просто один из инструментов справедливости. Они хотят знать правду – что на самом деле случилось в тот день", - сказала адвокат.

Она также сообщила о намерении адвокатов родных сотрудничать с украинской адвокатской фирмой с целью ознакомления с украинским законодательством в части выплаты компенсации, так как преступление было совершено на территории Украины.

"Нам нужно знать, что украинское гражданское законодательство предусматривает в сфере компенсации. Мы будем сотрудничать с украинскими специалистами в этом вопросе для того, чтобы определиться с исками. Украинское законодательство будет основой для суда с тем, чтобы определиться с возможной компенсацией", - пояснила Схэйнс.

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Адвокат также сообщила, что после ознакомления с украинским законодательством иски с целью взыскания компенсаций могут быть поданы в суд в феврале следующего года.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.

10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.