Партия "Слуга народа" утвердила cвоих кандидатов в мэры крупных городов страны. СПИСОК
На внеочередном съезде партии "Слуга народа" эта политическая сила утвердила кандидатов в мэры крупных городов Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Утвержденный список выглядит так:
Винница - председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов;
Днепр - главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова - Сергей Рыженко;
Житомир - ректор Государственного университета "Житомирская политехника" - Виктор Евдокимов;
Запорожье - первый заместитель Председателя Запорожской областной государственной администрации - Виталий Тишечко;
Ивано-Франковск - Юристконсультант, директор строительной компании - Александр Богачев;
Киев - народный депутат от партии "слуг народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - Ирина Верещук;
Кривой Рог - генеральный директор предприятия по производству железорудного сырья - Дмитрий Шевчик;
Кропивницкий - финансистка, банкир - Ольга Ковалева-Алокили;
Львов - врач, депутат Львовского городского совета - Тарас Кльофа;
Николаев - предпринимательница, общественный деятель - Татьяна Домбровская;
Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог - Олег Филимонов;
Полтава - предприниматель - Сергей Иващенко;
Ривне - председатель Ривненской областной государственной администрации - Виталий Коваль;
Сумы - народный депутат от партии "Слуги народа" - Татьяна Рябуха;
Славянск - действующий депутат Славянского горсовета - Ольга Алтунина;
Тернополь - сценарист - Виктор Гевко;
Харьков - председатель Харьковской областной государственной администрации - Алексей Кучер;
Ужгород - депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей;
Херсон - ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета - Юрий Кириллов;
Хмельницкий - профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии - Инна Ящук;
Черкассы - предприниматель - Виталий Ильченко;
Черновцы - председатель Черновицкого областного отделения партии "Слуга народа", предприниматель - Виталий Другановский;
Чернигов - депутат Черниговского городского совет - Юрий Тарасовец.
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будемо знати, за кого не голосувати
Грибов поели два скомороха и решили себя выдать за профффесоров?
1985 року захистив дисертацію «Стилістичні функції ритмізації англомовної художньої прози», здобувши науковий ступінь кандидата філологічних наук (нині прирівнюється до ступеня доктора філософії в галузі мовознавства).
Диссертация не способствует повышению надоев молока?
Относительно качества диссертаций - при совке оно было на порядок выше, чем сегодня.
"много всякой фигни понаписывали для соавторства." - вообще не понятно. Для соавторства начальника добавляют в статью подчинённые. Не думаю, что Филимонов был большим начальников в ВУЗе...
Оксфорд, Массачусетс и ускоренные курсы менеджеров по маркетингу Нежинского пединститута?
Однако ты видать ещё не до конца потерян для общества, если не смотря на множество дипломов не утратил способность задавать вопросы!
Так вот напоминаю - имя этого теоретика - Максвелл. Он автор фундаментальной системы уравнений в дифференциальной или интегральной форме, описывающих электромагнитное поле и его связь с электрическими зарядами и токами в вакууме и сплошных средах.
Дело в том, что эти самые "известные микроволны" в микроволновке имеют некоторое отношение к электромагнетизьму.....
Кстати, возвращаясь к истокам нашей плодотворной дискуссии, позволю себе задать вопрос - как ты думаешь, когда ты в своей чёрной коробочке под названием "телефон" нажимаешь кнопочку "перевести с английского" - так вот при написании этой программы точно не использовались всякие там стилистические функции английского языка, которые изучают всякие там бесполезные бездельники?
«Стилістичні функції ритмізації англомовної художньої прози», -Ты эту хрень читал? Она кому то нужна или полезна"?
Это дворники, здороваясь с тобой, за стаканом первача убедили тебя в бесполезности стилистических функций?
Какое счастье, что вся эта шелупонь с двумя высшыми абразованиями в бессильной злобе осознавая собственное ничтожество не в состоянии остановить поступательное движение человеческой мысли...
Займись своим прямым делом - чисткой сараев!
https://natribu.org/ua/
Два высшых тибе - маловато будет!
Надо ещё хоть парочку, может тогда сможешь удержать в голове обсуждаемую тему:
«Стилістичні функції ритмізації англомовної художньої прози», -Ты эту хрень читал? Она кому то нужна или полезна"?
Твои слова, голубь мой красноречивый?
ниочемный чел в принципе. никак себя не проявил, шо есть он, шо нет.
к сожалению конкурентов у вора гепы нет.
Утому,що Андрійко Садовий "Доля" (за яким тюрма плаче) зараз старається протягнути своїм спаринг партнером у другий тур Синютку,свого зама 10 років,який зараз йде від "ЄС" Порошенко з дуже слабкими шансами,не дивлячись на досить значну підтримку Бариги у Львові..
31.08.2020, 16:52 • 828 • https://uainfo.org/blognews/1598881743-taki-komik-u-zelenskogo-ozvuchili-prizvishche-kandidata-v.html#mc-container 0
На VІІ позачерговому з'їзді партії "Слуга Народу" назвали кандитатів на посади міських голів обласних центрів
Про це https://khm.depo.ua/ukr/khm/taki-komik-u-zelenskogo-ozvuchili-prizvishche-kandidata-v-meri-ternopolya-202008311209120 передає Depo.Тернопіль.
На з'їзді пропрезидентської партії озвучили прізвище кандидата на посаду міського голови. Ним, як і очікувалося, став Віктор Гевко. Це - відомий далеко за межами Файного міста комічний актор, сценарист, капітан команди КВК V.I.P., триразовий переможць телешоу "Розсміши коміка", автор та актор скетч-шоу "Країна У", учасник проекту "Студії 95" - "Бійцівський клуб" Віктор Гевко.
Його брат Володимир Гевко - діючий нардеп від "Слуг народу", у 2010 році балотувався до Тернопільської міськради від партії "За Україну", а в 2015 році - від БПП.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1596372086-***********-narod-mae-ne-vpustiti-sviy-shans-zrobiti-pravilniy.html Український народ має не впустити свій шанс зробити правильний вибір на місцевих виборах, - Сергій Євтушок. ВІДЕО
Нагадаємо, у попередньому https://khm.depo.ua/ukr/khm/na-meri-ternopolya-slugi-svatayut-komika-202008311209048 списку кандидатів від пропрезиденської сили у Тернополі звучало це єдине прізвище.
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ха ха еще один бывший комик цирк расширяется или маразм крепчал
Такого феерического слива под действующих меров или под кандидатов от оппозиции еще история Украины не знала.
ПОЧИТАЛ список так сказать кандидатов от так сказать партии так сказать президента так сказать Зеленского…
Своими впечатлениями от такого прочтения https://www.facebook.com/miha.anarchyst поделился в Фейсбуке около часа назад политолог Михаил Чаплыга.
«Ну что вам сказать… )))))) Такого феерического слива под действующих меров или под кандидатов от оппозиции еще история Украины не знала.
По-сути Зеленский признал АБСОЛЮТНОЕ и катастрофичное поражение еще ДО начала местной кампании.
По ОТГ - франшиза за бабло для местных ЗЕМЕЛЬНЫХ баронов и бандитов, а по крупным городам КАПИТУЛЯЦИЯ.
Вот и все! (с) йералаш…
Нет больше Зеленского и его типо власти. Признали поражение на собственном съезде...», - прокомментировал Чаплыга.
***
Вверху - сегодняшняя картинка от политолога Дмитрия Корнейчука.
На ней запечатлен известный юморист Олег Филимонов, который идет от «Слуги народа» в мэры Одессы.
При этом он https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/31/7264750/ заявил сегодня, что баллотироваться на должность городского главы Одессы ему предложил лично президент Владимир Зеленский.
…
Имена всех кандидатов от СН были объявлены на VII внеочередном съезде политсилы 31 августа.
«Украинцы достойны получить власть, близкую к людям, которая будет беспокоиться о комфорте и удобстве повседневной жизни, местную власть, которую можно будет контролировать не раз в полгода, а ежедневно… Мы создали для этого все необходимые законодательные условия, теперь пришло время воплощения реформ в жизнь, именно поэтому наша партия идет на местные выборы», - отметил во вступительной речи председатель партии Александр Корниенко, представив команду СН на местных выборах.
https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/623245751915956/ VІІ Позачерговий з'їзд партії «Слуга Народу»
Стартує VІІ Позачерговий з'їзд партії «Слуга Народу». Сьогодні ухвалюємо рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також представляємо список наших кандидатів на посади мерів обласних центрів. Дивіться наживо.
Опубліковано https://www.facebook.com/sluganarodu.official/ Слуга Народу Понеділок, 31 серпня 2020 р.
Так, кандидатом на должность городского головы Винницы будет действующий председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.
За кресло мэра в Днепре будет бороться главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
В Житомире кандидатом в мэры города от СН стал ректор Государственного университета «Житомирская политехника» Виктор Евдокимов, в Ужгороде - депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей, в Запорожье - депутат Запорожского горсовета от партии «Новая политика» Виталий Тишечко, в Ивано-Франковске - Александр Богачов, который является помощником депутата от СН и руководительницы областной ячейки партии Елены Винтоняк, а также директором строительной компании «Мельник», в Кривом Роге - директор «Центрального горно-обогатительного комбината» Дмитрий Шевчик.
В мэры Кропивницкого «Слуга народа» выдвигает банкира Ольгу Ковалеву-Алокили, Львова - действующего депутата Львовского горсовета Тараса Клефу, Николаева - CEO интернет-магазина электроники LimeStore и главу общественной организации «Будущее Николаева» Татьяну Домбровскую, Одессы - актера Олега Филимонова.
В Полтаве на пост городского головы будет баллотироваться депутат Щербановского сельсовета Полтавской области, застройщик Сергей Иващенко, в Ривном - глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, в Сумах - парламентарий Татьяна Рябуха, в Славянске - депутат Славянского городского совета, предприниматель Ольга Алтунина, в Тернополе - участник проекта «Лига Смеха» в составе команды «VIP Тернополь» Виктор Гевко, в Харькове - председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, в Херсоне - ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кирилов, в Хмельницком - представитель областной партячейки СН Инна Ящук, в Черкассах - основатель группы компаний «УКРАВИТ», меценат, общественный деятель Виталий Ильченко, в Чернигове - бизнесмен Юрий Тарасовец, в Черновцах - председатель Черновицкой областной организации «Слуги народа» Виталий Другановский.
Харьков - кто нибудь из КВН "белых пиджаков ХАИ"
Киев - певицу "охрана-отмена"
Кривой рог - юзик
Львов - ольгу фреймут какую нибудь
Днепр-шоумена ласточкина. Ну а шо? в танцах участвовал как и сопля, как и тупой качек тищенко-значит прямая дорога во власть.
Полтава-Юрий Ткач-опять таки был в танцах, в КВН-значит в меры.
Одесса - Домбровский -блогер что порезал себе вены на суде и имеет 3 ходки на зону. Ватный опять таки-значит самое то.
Славянск-конечно же вату и преступницу штепу.
Ужгород-когото из местных контрабандистов сигарет в Венгрию...
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/640472393539135?__cft__[0]=AZUyzQzWpez2PXMV9L8VdRlPUqLtwiccg8jPNzmlzRs_jZW2ZjTNAmf3ljpNcYkpsKYBYRnUkfLcsFYYjycKV6fZoCwuLfucXTM7f81HEvvZaJ7agYP8cZNZFqP-ZA3XeXg&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год. ·
А вот и свежие рейтинги от Института анализа и прогнозирования... Опрос методом личного интервью.
Подтверждается то, о чем я говорил ранее - минимум 7 голосов из 10 отпавших от Слуг Народа падают в копилку партии Медведчука, а разрыв между ними уже меньше 5%. Еще одна тенденция - ОПЗЖ привлекает неопределившихся.
Динамика такова, что еще ДО 25 октября показатели сравняются - и с высокой вероятностью по результатам местных выборов партия Медведчука выйдет на первое место по стране.
Попытка "отсечь" Восток путем лишения местных жителей конституционного права на участие в выборах и "отсечение" провальных для СН регионов через введение жесткого карантина и ограничения в агитации и голосовании не помогут. Точнее, приведет к обратной реакции - к ускорению падения рейтинга СН и увеличению перетока голосов к ОПЗЖ.
Давайте вспомним! Это было чуть больше года назад! Зеленский пришел на огромном запросе людей на:
1) Искоренение политики Порошеко.
2) Обеспечение Субъектности и настоящего Суверенитета страны.
3) Адекватную тарифную и гуманитарную политику.
По факту мы получили в лице Зеленского:
1) Порошенко - 2...
2) Сдачу Суверенитета через Меморандум в МВФ и Кредитный Меморандум с ЕС...
3) Усиление тарифного гнета в интересах внешних игроков и укрепление гуманитарной политики Порошенко.
Но политика Порошенко уже получила свою электоральную оценку и колеблется на уровне 12-14%, а запрос на ПЕРЕМЕНЫ никуда не исчез...
Боже зроби так щоб не один "слуга народу" на переміг ні в одному місті України
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jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1300504451158081536 1 ч
Съезд СН уж очень похож на позднюю КПРФ. Банально,надутые лозунги,имитация деятельности,бюрократизм. Пабедим! И от силы 2 кандидата еще как-то могут посоперничать за место мера Пустышки,аватарки Слили "слуги" города под местных царьков Зе даже обсуждать не хочу-словесный понос
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Такого слива на местных выборах страна еще не знала. Нет никакой партии СН,нет никакого Зеленского. Пшик! А нарциссился то как!
хоча.. враховуючи ,що кияни вибирали Льоню Космоса,то,якщо зірки зійдуться" ,то буде Верещук )))
у Львові теж лікар від ЗЕ -Кльофа.. )
Мечутся в растерянности....
А які слова любові Зеленського до своїх громадян ви знаєте? 🤣
Жалкое зрелище.....
ЗЕдно!
Кандидатом в мери Дніпра від "Слуги народу" став депутат облради від партії Порошенка
ДНІПРО, СЕРЕДА 26 СЕРПНЯ 2020 17:13https://www.rbc.ua/rus/news/kandidatom-mery-dnepra-slugi-naroda-stal-1598451634.html НОВОСТЬ НА РУССКОМ
Фото: Сергій Риженко (oblrada.dp.gov.ua)
АВТОР: https://www.rbc.ua/ukr/author/rbk-ukraina.html РБК-УКРАЇНА
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https://www.rbc.ua/ukr/news/kandidatom-mery-dnepra-slugi-naroda-stal-1598451634.html#to-friend-form-1238619
Крім того, Риженко у 1999-2010 роках був головним санітарним лікарем Дніпропетровської області
Головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні Сергія Риженка висунули на посаду мера Дніпра від "Слуги народу".
Про це стало відомо на презентації стратегії розвитку регіону до 2027 року, де був присутній президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Дніпропетровську область.
Варто відзначити, що Риженко у 1999-2010 роках був головним санітарним лікарем Дніпропетровської області. У липні-грудні 2010 року - перший заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санлікар.
З грудня 2010 по червень 2011 року - голова Державної санітарно-епідеміологічної служби. З вересня 2011 року - головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні.
На сьогодні Риженко є депутатом Дніпропетровської облради від фракції "Солідарність".
Нагадаємо, результати липневого http://socis.kiev.ua/2020-07-20/ соціологічного дослідження "СОЦИС" http://socis.kiev.ua/2020-07-20/ свідчать, що за чинного мера Дніпра Бориса Філатова в Дніпрі готові проголосувати 43%.
Істинного демократизму Партії "СЛуг"..
Котрі ТАКИМ Списком заявляють -у вибори ми не вмішуємось,і всім іншим даємо ВСІ ШАНСИ !! взагалі