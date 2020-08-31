РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8919 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
29 643 194

Партия "Слуга народа" утвердила cвоих кандидатов в мэры крупных городов страны. СПИСОК

Партия

На внеочередном съезде партии "Слуга народа" эта политическая сила утвердила кандидатов в мэры крупных городов Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Утвержденный список выглядит так: 

Винница - председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов; 

Днепр - главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова - Сергей Рыженко; 

Житомир - ректор Государственного университета "Житомирская политехника" - Виктор Евдокимов;

Запорожье -  первый заместитель Председателя Запорожской областной государственной администрации - Виталий Тишечко;

Ивано-Франковск - Юристконсультант, директор строительной компании - Александр Богачев; 

Киев - народный депутат от партии "слуг народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - Ирина Верещук;

Кривой Рог - генеральный директор предприятия по производству железорудного сырья - Дмитрий Шевчик;

Кропивницкий - финансистка, банкир - Ольга Ковалева-Алокили;

Львов - врач, депутат Львовского городского совета - Тарас Кльофа;

Николаев - предпринимательница, общественный деятель - Татьяна Домбровская;

Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог - Олег Филимонов;

Полтава - предприниматель - Сергей Иващенко;

Ривне - председатель Ривненской областной государственной администрации - Виталий Коваль;

Сумы - народный депутат от партии "Слуги народа" - Татьяна Рябуха;

Славянск - действующий депутат Славянского горсовета - Ольга Алтунина;

Тернополь - сценарист - Виктор Гевко;

Харьков -  председатель Харьковской областной государственной администрации - Алексей Кучер;

Ужгород - депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей;

Херсон - ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета - Юрий Кириллов;

Хмельницкий - профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии - Инна Ящук;

Черкассы - предприниматель - Виталий Ильченко;

Черновцы - председатель Черновицкого областного отделения партии "Слуга народа", предприниматель - Виталий Другановский;

Чернигов - депутат Черниговского городского совет - Юрий Тарасовец.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты пикетируют съезд "Слуги народа": "Зеленский, выйди к людям". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

местные выборы (2752) мэр (1648) Слуга народа (2629)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+46
Партия "Слуга народа" утвердила cвоих кандидатов на мэры крупных городов страны - Цензор.НЕТ 6231
показать весь комментарий
31.08.2020 16:35
+43
Наркоманы и клоуны! Других в Слуге народа нету!
показать весь комментарий
31.08.2020 16:35
+35
Единственный нормальный человек тут: Днепр - Сергей Рыженко; Мужик с большой буквы. Сколько наших воинов на ноги поставил. Только не пойму зачем ему мараться в этом дерьме
показать весь комментарий
31.08.2020 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ГЕВКО І ТЕРНОПІЛЬ СМІХ І ГОДІ!! ДЕРЖАВА КЛОУНАДИ ДЛЯ ЧОГО ТЕПЕР ЦИРК.
показать весь комментарий
31.08.2020 16:57 Ответить
Свобода була майже перша з тих, що скидала українську владу, то бажала особисто дорватися до влади. Скуштуйте і Гевко в Тернополі. Коли будете виконувати правило, що українці мають бути згуртовани, щоби керувати країною, тоді отримаєте когось розумнішого
показать весь комментарий
01.09.2020 08:33 Ответить
Миколаїв - 1 місце
показать весь комментарий
01.09.2020 10:23 Ответить
Домбровская в Николаеве - сепаратистка, фанатка Путина, рассказывающая про украинских карателей на Донбассе.
показать весь комментарий
31.08.2020 16:58 Ответить
Та ні вона тільки повторює щось за клованом про "повстанців" ))
показать весь комментарий
01.09.2020 08:34 Ответить
Як би сказвв митець, - Скуштуете, Володимир Олександрович разом з Ігорем Валеричем, х..я.
показать весь комментарий
31.08.2020 17:02 Ответить
добре.. всі гівнюки в одному списку..
будемо знати, за кого не голосувати
показать весь комментарий
31.08.2020 17:03 Ответить
Коллаборация с зЭ-падалью - это зашкварище !!! С какими бы благими намерениями это не делалось...
показать весь комментарий
31.08.2020 17:05 Ответить
0 голосов зеленым мразям!
показать весь комментарий
31.08.2020 17:07 Ответить
Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!
показать весь комментарий
31.08.2020 23:29 Ответить
Основна ознака ЗЕ-партії, як і її "кормчего" хунвейбіна - убогість!
показать весь комментарий
31.08.2020 23:32 Ответить
Список підарів.
показать весь комментарий
31.08.2020 17:28 Ответить
цирк собирает друзей
показать весь комментарий
31.08.2020 17:30 Ответить
Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог - Олег Филимонов;Источник: https://censor.net/ru/n3216786

Грибов поели два скомороха и решили себя выдать за профффесоров?
показать весь комментарий
31.08.2020 17:47 Ответить
ну и шо этот филолог понимает в управлении городом?
показать весь комментарий
31.08.2020 17:51 Ответить
А кто понимает? Во всех вопросах у нас полный непрофессионализм....
показать весь комментарий
31.08.2020 19:39 Ответить
Він ще й на базарі мабуть торгує.
показать весь комментарий
01.09.2020 06:05 Ответить
Ипать Филимонову 68 лет, АКУЕТЬ молодая команда клоунов!
показать весь комментарий
31.08.2020 19:46 Ответить
Скоморохов. Не обижайте клоунов.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:07 Ответить
Это современные игры - переименовать кандидата наук в Doctor of **********.....

1985 року захистив дисертацію «Стилістичні функції ритмізації англомовної художньої прози», здобувши науковий ступінь кандидата філологічних наук (нині прирівнюється до ступеня доктора філософії в галузі мовознавства).
показать весь комментарий
01.09.2020 08:57 Ответить
Не смеши. Ты эту хрень читал? Она кому то нужна или полезна. При сАвке много всякой фигни понаписывали для соавторства.
показать весь комментарий
01.09.2020 19:06 Ответить
Не уловил глубины твоей мысли!
Диссертация не способствует повышению надоев молока?
Относительно качества диссертаций - при совке оно было на порядок выше, чем сегодня.
"много всякой фигни понаписывали для соавторства." - вообще не понятно. Для соавторства начальника добавляют в статью подчинённые. Не думаю, что Филимонов был большим начальников в ВУЗе...
показать весь комментарий
02.09.2020 08:46 Ответить
Ты тоже написаль такую диссертацию?
показать весь комментарий
02.09.2020 12:15 Ответить
Не такую, а что?
показать весь комментарий
02.09.2020 12:56 Ответить
Надеюсь она людям пользу принесла.
показать весь комментарий
02.09.2020 20:06 Ответить
Она принесла пользу науке.
показать весь комментарий
03.09.2020 10:33 Ответить
А наука для людей или для прохфффесоров?
показать весь комментарий
03.09.2020 14:59 Ответить
Естественно для профессоров. А ты не знал?
показать весь комментарий
03.09.2020 16:03 Ответить
Конечно знал. Для людей одна наука, для профессоров другая, для чиновников третья.
показать весь комментарий
05.09.2020 09:15 Ответить
Науки для людей не бывает. Людям дают коробочку и говорят : видишь тут котлета нарисована? Поставь туда котлету в стеклянной миске и поверни ручку так, чтобы стрелка показывала на котлету! Ну а люди естественно суют туда котлету в железной миске....
показать весь комментарий
05.09.2020 09:46 Ответить
Ух как ты людей ненавидишь. А себя считаешь вумным. Только умные люди придумали эту микроволновку, мобильную связь, телевизор ............ Много полезных вещей. А такие как ты стилистические функции ритмизации англоязычной художественной прозы. Ну так, для себя любимого, правда сам недопер зачем это надо, так набор букв. А потом стал скоморохом который рубит бабло хихикая, извиваясь перед этим, как ты считаешь быдлом.
показать весь комментарий
05.09.2020 10:39 Ответить
Вот ты и есть прекрасный образчик этих так называемых людей. Чем невежественнее людь - тем безапелляционнее её суждения! Эта микроволновка, любезный, начиналась с уравнений одного британского бездельника, который вместо вязания носков для народа занимался таким совершенно бесполезным делом, как устойчивость колец Сатурна.
показать весь комментарий
05.09.2020 11:00 Ответить
Ну конечно, я же представитель невежества, который кормит таких чинушь как ты. Хотя имею два высших образования и MBA. А ты типа элита которая так же как невежды ржёт и срет. И мы невежды - народ, должны вас терпеть содержать и кормить. Так может ты сам себе носки свяжешь, еду вырастишь, одежду нарисуешь. Может напомнишь невежде имя теоретика, который придумал только формулу, для уже известных микроволн и как она позволила создать микроволновку. И как этот уважаемый учёный отзывался, так же похабно как ты о людях, без которых он не прожил бы дня самостоятельно?
показать весь комментарий
05.09.2020 13:14 Ответить
Как я люблю этих, ну "У миня два высшых аброзования!" "А у миня три высшых образавания!"
Оксфорд, Массачусетс и ускоренные курсы менеджеров по маркетингу Нежинского пединститута?
Однако ты видать ещё не до конца потерян для общества, если не смотря на множество дипломов не утратил способность задавать вопросы!
Так вот напоминаю - имя этого теоретика - Максвелл. Он автор фундаментальной системы уравнений в дифференциальной или интегральной форме, описывающих электромагнитное поле и его связь с электрическими зарядами и токами в вакууме и сплошных средах.
Дело в том, что эти самые "известные микроволны" в микроволновке имеют некоторое отношение к электромагнетизьму.....
Кстати, возвращаясь к истокам нашей плодотворной дискуссии, позволю себе задать вопрос - как ты думаешь, когда ты в своей чёрной коробочке под названием "телефон" нажимаешь кнопочку "перевести с английского" - так вот при написании этой программы точно не использовались всякие там стилистические функции английского языка, которые изучают всякие там бесполезные бездельники?
показать весь комментарий
06.09.2020 09:22 Ответить
А я чесно и откровенно не люблю ублюдков которые считают что они соль земли, а все вокруг пыль под ногами. И мне не надо в программе " переводить с английского". И выходя из дома утром не зазорно поздороваться с дворником, который может засунуть котлету в железной миске в микроволновку. Люди смогут прожить без таких как ты, а ты без них утонешь в говне умирая с голода.
показать весь комментарий
06.09.2020 10:02 Ответить
А какое отношение дворники имеют к ТВОЕМУ мощному умозаключению:
«Стилістичні функції ритмізації англомовної художньої прози», -Ты эту хрень читал? Она кому то нужна или полезна"?

Это дворники, здороваясь с тобой, за стаканом первача убедили тебя в бесполезности стилистических функций?
показать весь комментарий
06.09.2020 10:40 Ответить
Нет. Убеждают меня такие как ты.
показать весь комментарий
06.09.2020 16:27 Ответить
Нда...
Какое счастье, что вся эта шелупонь с двумя высшыми абразованиями в бессильной злобе осознавая собственное ничтожество не в состоянии остановить поступательное движение человеческой мысли...
Займись своим прямым делом - чисткой сараев!
показать весь комментарий
06.09.2020 19:29 Ответить
Человеческую мысль не сможет остановить такое чмо как ты. Хотя ты очень хочешь, подменяя понятия. Ты одинок, ущерблен, завистлив, жаден и труслив. Ты понимаешь, что многие Люди лучше, умнее достойней тебя. По этому ты пытаешься унижать, обхихикивать, ты достойный лохторат скомороха. Но тебя и таких как ты становиться все меньше. Тебе страшно. Так что, ты мне надоел.
https://natribu.org/ua/
показать весь комментарий
06.09.2020 21:14 Ответить
Нда....
Два высшых тибе - маловато будет!
Надо ещё хоть парочку, может тогда сможешь удержать в голове обсуждаемую тему:
«Стилістичні функції ритмізації англомовної художньої прози», -Ты эту хрень читал? Она кому то нужна или полезна"?

Твои слова, голубь мой красноречивый?
показать весь комментарий
07.09.2020 09:30 Ответить
у Кучера в Харькове нет шансов вообще.
ниочемный чел в принципе. никак себя не проявил, шо есть он, шо нет.
к сожалению конкурентов у вора гепы нет.
показать весь комментарий
31.08.2020 17:50 Ответить
Думаю , шо из сего "победного списька" один-два просочиться во второй тур !
показать весь комментарий
31.08.2020 17:51 Ответить
максимум
показать весь комментарий
31.08.2020 17:51 Ответить
СПИСОК СБЕЖАВШИХ ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ЧТО ЛИ?..
показать весь комментарий
31.08.2020 17:54 Ответить
Хороший слоган для СН: "Для нас нету дна, которое мы не смогли бы пробить в поисках нового дня..."
показать весь комментарий
31.08.2020 17:57 Ответить
Ховайтесь, хто може!
показать весь комментарий
31.08.2020 18:00 Ответить
Не знаю як в інших містах. але в Кропивницькому, кандидат від зеленої дрисні має шансів нуль цілих хрін десятих..
показать весь комментарий
31.08.2020 18:08 Ответить
Народ хоть узнал кого забрасывать тухлыми яйцами , список зажопистов тоже опубликовать нужно - чтобы дважды не бегать
показать весь комментарий
31.08.2020 18:16 Ответить
А як же Юзик (Корявченков)?! Вже не йде в мери Кривого Рогу?
показать весь комментарий
31.08.2020 18:27 Ответить
Та,он ,Сівоха,і той в прольоті.Хіба може на мера Донецька бережуть.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:44 Ответить
Дебилы,***...
показать весь комментарий
31.08.2020 18:45 Ответить
Хорошо, что собрали списочек. Прокатим их весело, народ?!
показать весь комментарий
31.08.2020 18:48 Ответить
всіх вас, 73/43%зеюілів, всіх-всіх-всіх!
показать весь комментарий
01.09.2020 00:15 Ответить
Мене,як львівянина цікавила лишень кандидатура на мера Львова...Тарас Кльофа..."Лікар,воїн,українець" - такий слоган вже йому придумали..."Он воєвал,тєперь он лєчіт" - майже як в "Бригаді"...Став депутатом місьради від Самопомочі,а недавно втругнув цікаву штуку...Вийшов з фракціі і обсирає Садового по повній...Це непорядно,як на мене,і попахіваєт гавнішком...Шансів в нього - зеро,його і раньше ніхто не знав,і тепер...якщо і знають,то саме з цієї,гавнистої сторони...
показать весь комментарий
31.08.2020 19:03 Ответить
Садовий по повній обсирав Порошенка, і всі п'ять років ставив йому палки в колеса, отакий "патріот". Тому нехай і сам понюхає, заслужив.
показать весь комментарий
01.09.2020 06:14 Ответить
весь "цімес" у Львові в Іншому...

Утому,що Андрійко Садовий "Доля" (за яким тюрма плаче) зараз старається протягнути своїм спаринг партнером у другий тур Синютку,свого зама 10 років,який зараз йде від "ЄС" Порошенко з дуже слабкими шансами,не дивлячись на досить значну підтримку Бариги у Львові..
показать весь комментарий
01.09.2020 16:29 Ответить
Проституты и отбросы...Позорище продолжается. Значит то было еще не дно...
показать весь комментарий
31.08.2020 19:15 Ответить
Всем надо идти в направление указанном ниже
Партія "Слуга народу" затвердила cвоїх кандидатів на мери великих міст країни - Цензор.НЕТ 1992
показать весь комментарий
31.08.2020 19:30 Ответить
Что же у этих людей так в жизни не удалось, что они махнули на себя рукой и пошли кандидатами от Слуг... может им нужна какая-нибудь помощь ?
показать весь комментарий
31.08.2020 19:35 Ответить
Конкурс "Самое тыпильное население городов 2020"
показать весь комментарий
31.08.2020 19:43 Ответить
Таки комік: у Зеленського озвучили прізвище кандидата в мери Тернополя
31.08.2020, 16:52 • 828 • https://uainfo.org/blognews/1598881743-taki-komik-u-zelenskogo-ozvuchili-prizvishche-kandidata-v.html#mc-container 0

На VІІ позачерговому з'їзді партії "Слуга Народу" назвали кандитатів на посади міських голів обласних центрів
Про це https://khm.depo.ua/ukr/khm/taki-komik-u-zelenskogo-ozvuchili-prizvishche-kandidata-v-meri-ternopolya-202008311209120 передає Depo.Тернопіль.
На з'їзді пропрезидентської партії озвучили прізвище кандидата на посаду міського голови. Ним, як і очікувалося, став Віктор Гевко. Це - відомий далеко за межами Файного міста комічний актор, сценарист, капітан команди КВК V.I.P., триразовий переможць телешоу "Розсміши коміка", автор та актор скетч-шоу "Країна У", учасник проекту "Студії 95" - "Бійцівський клуб" Віктор Гевко.
Його брат Володимир Гевко - діючий нардеп від "Слуг народу", у 2010 році балотувався до Тернопільської міськради від партії "За Україну", а в 2015 році - від БПП.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1596372086-***********-narod-mae-ne-vpustiti-sviy-shans-zrobiti-pravilniy.html Український народ має не впустити свій шанс зробити правильний вибір на місцевих виборах, - Сергій Євтушок. ВІДЕО
Нагадаємо, у попередньому https://khm.depo.ua/ukr/khm/na-meri-ternopolya-slugi-svatayut-komika-202008311209048 списку кандидатів від пропрезиденської сили у Тернополі звучало це єдине прізвище.
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube

https://uainfo.org/ UAINFO
показать весь комментарий
31.08.2020 19:50 Ответить
Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог - Олег Филимонов;

ха ха еще один бывший комик цирк расширяется или маразм крепчал
показать весь комментарий
31.08.2020 19:52 Ответить
Ну одно радует , что даже зебилы , ну которые слуги Бени ,поняли , что им хана по тому когда они на этиъ выборах пробздят все что можно , истерика будет только у Осла Оманского .
показать весь комментарий
31.08.2020 19:58 Ответить
«Зеленский признал абсолютное и катастрофичное поражение еще до начала местной кампании» - политолог Август 31, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b0%d0%b1%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0.html#respond Комментарии: 0
Партія "Слуга народу" затвердила cвоїх кандидатів на мери великих міст країни - Цензор.НЕТ 8258Такого феерического слива под действующих меров или под кандидатов от оппозиции еще история Украины не знала.
Партія "Слуга народу" затвердила cвоїх кандидатів на мери великих міст країни - Цензор.НЕТ 9046

ПОЧИТАЛ список так сказать кандидатов от так сказать партии так сказать президента так сказать Зеленского…
Своими впечатлениями от такого прочтения https://www.facebook.com/miha.anarchyst поделился в Фейсбуке около часа назад политолог Михаил Чаплыга.
«Ну что вам сказать… )))))) Такого феерического слива под действующих меров или под кандидатов от оппозиции еще история Украины не знала.
По-сути Зеленский признал АБСОЛЮТНОЕ и катастрофичное поражение еще ДО начала местной кампании.
По ОТГ - франшиза за бабло для местных ЗЕМЕЛЬНЫХ баронов и бандитов, а по крупным городам КАПИТУЛЯЦИЯ.
Вот и все! (с) йералаш…
Нет больше Зеленского и его типо власти. Признали поражение на собственном съезде...», - прокомментировал Чаплыга.
***
Вверху - сегодняшняя картинка от политолога Дмитрия Корнейчука.
На ней запечатлен известный юморист Олег Филимонов, который идет от «Слуги народа» в мэры Одессы.
При этом он https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/31/7264750/ заявил сегодня, что баллотироваться на должность городского главы Одессы ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Имена всех кандидатов от СН были объявлены на VII внеочередном съезде политсилы 31 августа.
«Украинцы достойны получить власть, близкую к людям, которая будет беспокоиться о комфорте и удобстве повседневной жизни, местную власть, которую можно будет контролировать не раз в полгода, а ежедневно… Мы создали для этого все необходимые законодательные условия, теперь пришло время воплощения реформ в жизнь, именно поэтому наша партия идет на местные выборы», - отметил во вступительной речи председатель партии Александр Корниенко, представив команду СН на местных выборах.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/623245751915956/ VІІ Позачерговий з'їзд партії «Слуга Народу»
Стартує VІІ Позачерговий з'їзд партії «Слуга Народу». Сьогодні ухвалюємо рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також представляємо список наших кандидатів на посади мерів обласних центрів. Дивіться наживо.
Опубліковано https://www.facebook.com/sluganarodu.official/ Слуга Народу Понеділок, 31 серпня 2020 р.

Так, кандидатом на должность городского головы Винницы будет действующий председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.
За кресло мэра в Днепре будет бороться главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
В Житомире кандидатом в мэры города от СН стал ректор Государственного университета «Житомирская политехника» Виктор Евдокимов, в Ужгороде - депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей, в Запорожье - депутат Запорожского горсовета от партии «Новая политика» Виталий Тишечко, в Ивано-Франковске - Александр Богачов, который является помощником депутата от СН и руководительницы областной ячейки партии Елены Винтоняк, а также директором строительной компании «Мельник», в Кривом Роге - директор «Центрального горно-обогатительного комбината» Дмитрий Шевчик.
В мэры Кропивницкого «Слуга народа» выдвигает банкира Ольгу Ковалеву-Алокили, Львова - действующего депутата Львовского горсовета Тараса Клефу, Николаева - CEO интернет-магазина электроники LimeStore и главу общественной организации «Будущее Николаева» Татьяну Домбровскую, Одессы - актера Олега Филимонова.
В Полтаве на пост городского головы будет баллотироваться депутат Щербановского сельсовета Полтавской области, застройщик Сергей Иващенко, в Ривном - глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, в Сумах - парламентарий Татьяна Рябуха, в Славянске - депутат Славянского городского совета, предприниматель Ольга Алтунина, в Тернополе - участник проекта «Лига Смеха» в составе команды «VIP Тернополь» Виктор Гевко, в Харькове - председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, в Херсоне - ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кирилов, в Хмельницком - представитель областной партячейки СН Инна Ящук, в Черкассах - основатель группы компаний «УКРАВИТ», меценат, общественный деятель Виталий Ильченко, в Чернигове - бизнесмен Юрий Тарасовец, в Черновцах - председатель Черновицкой областной организации «Слуги народа» Виталий Другановский.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:00 Ответить
Партія "Слуга народу" затвердила cвоїх кандидатів на мери великих міст країни - Цензор.НЕТ 4342
показать весь комментарий
31.08.2020 20:02 Ответить
бубочка мріє всю країну перетворити на одну суцільну клоунаду.
показать весь комментарий
01.09.2020 15:41 Ответить
Досі дуже поважала Філімонова. Навіщо йому маратисъ об зелених? Тим більше йому вже 68.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:05 Ответить
Там свій до свого.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:46 Ответить
иуды
показать весь комментарий
31.08.2020 21:03 Ответить
этот список скажут что был шуткой))) а реальный будет такой:
Харьков - кто нибудь из КВН "белых пиджаков ХАИ"
Киев - певицу "охрана-отмена"
Кривой рог - юзик
Львов - ольгу фреймут какую нибудь
Днепр-шоумена ласточкина. Ну а шо? в танцах участвовал как и сопля, как и тупой качек тищенко-значит прямая дорога во власть.
Полтава-Юрий Ткач-опять таки был в танцах, в КВН-значит в меры.
Одесса - Домбровский -блогер что порезал себе вены на суде и имеет 3 ходки на зону. Ватный опять таки-значит самое то.
Славянск-конечно же вату и преступницу штепу.
Ужгород-когото из местных контрабандистов сигарет в Венгрию...
показать весь комментарий
31.08.2020 21:46 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZUyzQzWpez2PXMV9L8VdRlPUqLtwiccg8jPNzmlzRs_jZW2ZjTNAmf3ljpNcYkpsKYBYRnUkfLcsFYYjycKV6fZoCwuLfucXTM7f81HEvvZaJ7agYP8cZNZFqP-ZA3XeXg&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/640472393539135?__cft__[0]=AZUyzQzWpez2PXMV9L8VdRlPUqLtwiccg8jPNzmlzRs_jZW2ZjTNAmf3ljpNcYkpsKYBYRnUkfLcsFYYjycKV6fZoCwuLfucXTM7f81HEvvZaJ7agYP8cZNZFqP-ZA3XeXg&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год. ·

А вот и свежие рейтинги от Института анализа и прогнозирования... Опрос методом личного интервью.

Подтверждается то, о чем я говорил ранее - минимум 7 голосов из 10 отпавших от Слуг Народа падают в копилку партии Медведчука, а разрыв между ними уже меньше 5%. Еще одна тенденция - ОПЗЖ привлекает неопределившихся.

Динамика такова, что еще ДО 25 октября показатели сравняются - и с высокой вероятностью по результатам местных выборов партия Медведчука выйдет на первое место по стране.

Попытка "отсечь" Восток путем лишения местных жителей конституционного права на участие в выборах и "отсечение" провальных для СН регионов через введение жесткого карантина и ограничения в агитации и голосовании не помогут. Точнее, приведет к обратной реакции - к ускорению падения рейтинга СН и увеличению перетока голосов к ОПЗЖ.

Давайте вспомним! Это было чуть больше года назад! Зеленский пришел на огромном запросе людей на:

1) Искоренение политики Порошеко.

2) Обеспечение Субъектности и настоящего Суверенитета страны.
3) Адекватную тарифную и гуманитарную политику.

По факту мы получили в лице Зеленского:

1) Порошенко - 2...
2) Сдачу Суверенитета через Меморандум в МВФ и Кредитный Меморандум с ЕС...
3) Усиление тарифного гнета в интересах внешних игроков и укрепление гуманитарной политики Порошенко.

Но политика Порошенко уже получила свою электоральную оценку и колеблется на уровне 12-14%, а запрос на ПЕРЕМЕНЫ никуда не исчез...
показать весь комментарий
01.09.2020 16:23 Ответить
На внеочередном съезде партии "Слуга народа" эта политическая сила утвердила кандидатов в мэры крупных городов Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3216786

Боже зроби так щоб не один "слуга народу" на переміг ні в одному місті України
показать весь комментарий
31.08.2020 21:48 Ответить
Педагог!-Олег Филимонов...что тут добавить?
показать весь комментарий
31.08.2020 22:12 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1300504451158081536 1 ч

Съезд СН уж очень похож на позднюю КПРФ. Банально,надутые лозунги,имитация деятельности,бюрократизм. Пабедим! И от силы 2 кандидата еще как-то могут посоперничать за место мера Пустышки,аватарки Слили "слуги" города под местных царьков Зе даже обсуждать не хочу-словесный понос
показать весь комментарий
31.08.2020 23:22 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Такого слива на местных выборах страна еще не знала. Нет никакой партии СН,нет никакого Зеленского. Пшик! А нарциссился то как!
показать весь комментарий
31.08.2020 23:26 Ответить
репетує главний...мером Киіва...може бути жінка...сюрпрайз. Це він про Верещук,яку клянуть всі мешканці того міста, де вона ще раніш зробила усім "сюрпрайз". Невірю, що у Киян не відкриються очі, вуха, мізки, свідомість....коли вони будуть дивитись у бюлетень виборця !
показать весь комментарий
31.08.2020 23:43 Ответить
Отже, такі, як Верещук, якраз підходять слугам.
показать весь комментарий
01.09.2020 06:27 Ответить
перестаньте панікувати,кияни.... )

хоча.. враховуючи ,що кияни вибирали Льоню Космоса,то,якщо зірки зійдуться" ,то буде Верещук )))
показать весь комментарий
01.09.2020 16:09 Ответить
Старый КВНщик Филимонов, чем ни новое лицо в политике? Больше, больше клоунов! Почему в Днепре не Женя Чепурняк (КВН ДГУ)?
показать весь комментарий
31.08.2020 23:53 Ответить
От Сергея Рыженко такого не ожидал. Замечательный медик, но как человек оказывается не очень...
показать весь комментарий
01.09.2020 01:23 Ответить
з медиків і вчителів найкраще набирати мітинги на підтримку Влади...НЕ ЗНАЛИ ? )))
у Львові теж лікар від ЗЕ -Кльофа.. )
показать весь комментарий
01.09.2020 16:10 Ответить
В цирке запахло дымом.
Мечутся в растерянности....
показать весь комментарий
01.09.2020 09:01 Ответить
Да Днепр..ну по новому беззаконию он сам не может выдвинуться Удачи
показать весь комментарий
01.09.2020 09:23 Ответить
Вокруг Рыженко долгое время был нездоровый пиар. Неспроста!!!
показать весь комментарий
01.09.2020 10:32 Ответить
Спочатку «ми всі були президентами», але потім деякі з нас стали «плутатися під ногами», а деякі стали «мікробами і бактеріями».
А які слова любові Зеленського до своїх громадян ви знаєте? 🤣
показать весь комментарий
01.09.2020 11:11 Ответить
от ці вибори і покажуть тотальну "любов" народу до зеленої плісняви..
показать весь комментарий
01.09.2020 15:34 Ответить
між прикормленим каломойським Риженко та Борьою, буду вибирати Борю. Навіть не обговорюється. Мені вистачить бєніного "президента", щоб ще й в мери в своєму місті отримати бєніного викормиша.
показать весь комментарий
01.09.2020 15:35 Ответить
Все клоуны вышли на сцену.....
Жалкое зрелище.....
ЗЕдно!
показать весь комментарий
01.09.2020 15:54 Ответить
слухайте, а як оце зрозуміти? Бо я щось розгубився:
Кандидатом в мери Дніпра від "Слуги народу" став депутат облради від партії Порошенка
ДНІПРО, СЕРЕДА 26 СЕРПНЯ 2020 17:13https://www.rbc.ua/rus/news/kandidatom-mery-dnepra-slugi-naroda-stal-1598451634.html НОВОСТЬ НА РУССКОМ

Партія "Слуга народу" затвердила cвоїх кандидатів на мери великих міст країни - Цензор.НЕТ 9672
Фото: Сергій Риженко (oblrada.dp.gov.ua)

АВТОР: https://www.rbc.ua/ukr/author/rbk-ukraina.html РБК-УКРАЇНА

1
https://www.rbc.ua/ukr/news/kandidatom-mery-dnepra-slugi-naroda-stal-1598451634.html#to-friend-form-1238619
Крім того, Риженко у 1999-2010 роках був головним санітарним лікарем Дніпропетровської області
Головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні Сергія Риженка висунули на посаду мера Дніпра від "Слуги народу".
Про це стало відомо на презентації стратегії розвитку регіону до 2027 року, де був присутній президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Дніпропетровську область.
Варто відзначити, що Риженко у 1999-2010 роках був головним санітарним лікарем Дніпропетровської області. У липні-грудні 2010 року - перший заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санлікар.
З грудня 2010 по червень 2011 року - голова Державної санітарно-епідеміологічної служби. З вересня 2011 року - головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні.
На сьогодні Риженко є депутатом Дніпропетровської облради від фракції "Солідарність".
Нагадаємо, результати липневого http://socis.kiev.ua/2020-07-20/ соціологічного дослідження "СОЦИС" http://socis.kiev.ua/2020-07-20/ свідчать, що за чинного мера Дніпра Бориса Філатова в Дніпрі готові проголосувати 43%.
показать весь комментарий
01.09.2020 15:56 Ответить
Партія "Слуга народу" затвердила cвоїх кандидатів на мери великих міст країни - Цензор.НЕТ 6500
показать весь комментарий
01.09.2020 16:05 Ответить
Народ не розуміє ...
Істинного демократизму Партії "СЛуг"..
Котрі ТАКИМ Списком заявляють -у вибори ми не вмішуємось,і всім іншим даємо ВСІ ШАНСИ !! взагалі
показать весь комментарий
01.09.2020 16:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 