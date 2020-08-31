Партия "Слуга народа" утвердила cвоих кандидатов в мэры крупных городов страны. СПИСОК

На внеочередном съезде партии "Слуга народа" эта политическая сила утвердила кандидатов в мэры крупных городов Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Утвержденный список выглядит так:

Винница - председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов;

Днепр - главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова - Сергей Рыженко;

Житомир - ректор Государственного университета "Житомирская политехника" - Виктор Евдокимов;

Запорожье - первый заместитель Председателя Запорожской областной государственной администрации - Виталий Тишечко;

Ивано-Франковск - Юристконсультант, директор строительной компании - Александр Богачев;

Киев - народный депутат от партии "слуг народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - Ирина Верещук;

Кривой Рог - генеральный директор предприятия по производству железорудного сырья - Дмитрий Шевчик;

Кропивницкий - финансистка, банкир - Ольга Ковалева-Алокили;

Львов - врач, депутат Львовского городского совета - Тарас Кльофа;

Николаев - предпринимательница, общественный деятель - Татьяна Домбровская;

Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог - Олег Филимонов;

Полтава - предприниматель - Сергей Иващенко;

Ривне - председатель Ривненской областной государственной администрации - Виталий Коваль;

Сумы - народный депутат от партии "Слуги народа" - Татьяна Рябуха;

Славянск - действующий депутат Славянского горсовета - Ольга Алтунина;

Тернополь - сценарист - Виктор Гевко;

Харьков - председатель Харьковской областной государственной администрации - Алексей Кучер;

Ужгород - депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей;

Херсон - ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета - Юрий Кириллов;

Хмельницкий - профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии - Инна Ящук;

Черкассы - предприниматель - Виталий Ильченко;

Черновцы - председатель Черновицкого областного отделения партии "Слуга народа", предприниматель - Виталий Другановский;

Чернигов - депутат Черниговского городского совет - Юрий Тарасовец.

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