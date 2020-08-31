Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности

Фото: Вести Севастополя

МИД Украины выпустил комментарий относительно "незаконных военных мероприятий на территориях временно оккупированных АР Крым и г.Севастополь с участием представителей Гвинейского Республики и Республики Мозамбик".

Текст опубликован на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, МИД считает "очередным свидетельством откровенного пренебрежения Россией в норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующим законодательством Украины" организацию Министерством обороны России на оккупированной территории АРК и Севастополя "незаконного "международного конкурса "Глубина", который начался 27 августа 2020 в рамках Армейских международных игр "Армия-2020".

"Организация упомянутого мероприятия, а также привлечение к участию в нем иностранных представителей, в частности Гвинейского Республики и Республики Мозамбик, является очередной попыткой России легитимизировать на международном уровне свое незаконное присутствие на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

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Украина осуждает противоправные действия РФ, а также нарушение представителями Гвинейского Республики и Республики Мозамбик норм международного права и законодательства Украины.

Обращаем внимание на необходимость соблюдения всеми иностранными гражданами действующего Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. В который раз подчеркиваем неизбежную правовую ответственность за его нарушение.

Россия должна немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в комментарии.