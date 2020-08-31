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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности

Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности
Фото: Вести Севастополя

МИД Украины выпустил комментарий относительно "незаконных военных мероприятий на территориях временно оккупированных АР Крым и г.Севастополь с участием представителей Гвинейского Республики и Республики Мозамбик".

Текст опубликован на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, МИД считает "очередным свидетельством откровенного пренебрежения Россией в норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующим законодательством Украины" организацию Министерством обороны России на оккупированной территории АРК и Севастополя "незаконного "международного конкурса "Глубина", который начался 27 августа 2020 в рамках Армейских международных игр "Армия-2020".

"Организация упомянутого мероприятия, а также привлечение к участию в нем иностранных представителей, в частности Гвинейского Республики и Республики Мозамбик, является очередной попыткой России легитимизировать на международном уровне свое незаконное присутствие на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о задержании крымских татар: Это системные притеснения нелояльно настроенных к власти оккупантов жителей Крыма

Украина осуждает противоправные действия РФ, а также нарушение представителями Гвинейского Республики и Республики Мозамбик норм международного права и законодательства Украины.

Обращаем внимание на необходимость соблюдения всеми иностранными гражданами действующего Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. В который раз подчеркиваем неизбежную правовую ответственность за его нарушение.

Россия должна немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в комментарии.

Автор: 

Крым (26371) МИД (6937) россия (95388) военные учения (3457) Мозамбик (4)


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Топ комментарии
+16
Вот эти ребята
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности - Цензор.НЕТ 2414 https://thumbs.gfycat.com/************************-size_restricted.gif
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31.08.2020 16:45
+13
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности - Цензор.НЕТ 8676
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31.08.2020 16:41
+10
Ёптить. С копьями приедут?
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31.08.2020 16:38
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ёптить. С копьями приедут?
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31.08.2020 16:38 Ответить
Вот эти ребята
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности - Цензор.НЕТ 2414 https://thumbs.gfycat.com/************************-size_restricted.gif
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31.08.2020 16:45 Ответить
Ба! Да это ж негры! А в статье про представителей Гвинейского Республики и Республики Мозамбик... а в ящике не бубочка? Очень в стиле квартала...
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31.08.2020 17:01 Ответить
Это новая модификация ПТУРа ?
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31.08.2020 21:38 Ответить
С вальсом...
и, словно в забытьи, сидят и кушают бойцы товарищей своих...
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31.08.2020 16:45 Ответить
Ти так не шуткуй, можливо в них коп'я з ядеиною головкой.🤣🤣🤣
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31.08.2020 20:36 Ответить
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика

Понты колотить перед дикарями?
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31.08.2020 16:38 Ответить
Та именно они же в союзе с Россией под предвдительством Миклухо-Маклая разбили НАТО, которое возглавлял Гитлер, в великой Отечественной войнушке...
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31.08.2020 16:42 Ответить
Senator чи как там его, оценил бы такую трактовку закулисы истории
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31.08.2020 16:44 Ответить
Ну, Senator тогда командовал тяжелыми противотанковыми психотропами. Эхо войны до сих пор откашлять не может...
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31.08.2020 16:46 Ответить
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности - Цензор.НЕТ 37
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31.08.2020 16:43 Ответить
BLM
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31.08.2020 16:39 Ответить
гвинея это там где своих палЫтыческих оппонентов просто съедают на обед?
хорошая компания у русни.
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31.08.2020 16:40 Ответить
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности - Цензор.НЕТ 8676
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31.08.2020 16:41 Ответить
идет великий мганга?
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31.08.2020 16:42 Ответить
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31.08.2020 16:43 Ответить
we'll be forever loving Jah...
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31.08.2020 16:47 Ответить
Просрать Украину и приобрести в качестве "союзничков" Гвинею и Мозамбик... Величайшая в мировой истории многоходовочка Темнейшего, на грани гениальности
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31.08.2020 16:41 Ответить
Пол кацапской армии съедят.
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31.08.2020 16:41 Ответить
перед этим замариновав ее бояркой.
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31.08.2020 16:43 Ответить
пересадють з пляшок на банани чи ананаси
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31.08.2020 16:48 Ответить
на кокосы
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31.08.2020 16:51 Ответить
Оккупанты пригласили на учения в Крым представителей Гвинеи и Мозамбика, МИД Украины напомнил им о правовой ответственности - Цензор.НЕТ 2295

Там не так много жрать. Головы им стерх уже отгрыз...
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31.08.2020 16:50 Ответить
А кто еще оценит подготовку и технику?
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31.08.2020 16:42 Ответить
Гвинея и Мозамбик? НАТО в смертельной опасности и подумывает сдаться)
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31.08.2020 16:45 Ответить
Аби не Україна і не НАТО.
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31.08.2020 16:47 Ответить
индусам в крым низя, у них хари кришна, и полная брахмапутра.
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31.08.2020 16:49 Ответить
Кстати, вчера где то видел новость что Индия отказалась учавствовать в военных учениях раши "кавказ2020". Я тогда так и подумал, что это какая то провокация. Оказывается учения Крыму.
Индусы молодцы, вовремя поняли подвох...
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31.08.2020 16:48 Ответить
як тобі таке, Вейшнорія?
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31.08.2020 16:49 Ответить
Гвинею пригласили, а Бисау проигнорировали...
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31.08.2020 16:53 Ответить
ты удмуртъ?
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31.08.2020 16:55 Ответить
https://risu.ua/papuasi-prosyat-patriarha-kirila-rozpochati-v-*******-pravoslavnu-misiyu_n111591 Папуаси просять Патріарха Кирила розпочати в країні православну місію
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31.08.2020 16:55 Ответить
и катриарху ******* вручили почетное кольцо в нос.
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31.08.2020 16:56 Ответить
Это очень мощно!!!))))
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31.08.2020 16:55 Ответить
Ихтамнеты ВагнерНЕТы Мозамбика и Гвинеи не допустят Майдан у Мавзолея.... чЛЕНИН лежит в ящике надежно...
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31.08.2020 16:56 Ответить
Африканские армии отсталые учиться с ними вместе не чему.. зато русским девушкам будет радость! Удовлетворят свою ностальгию по ЧМ 2018
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31.08.2020 16:57 Ответить
Вы шутите, а в Мозамбике такой генофонд пропадает Деткам даже силикон в губы не надо будет закачивать.
Окупанти запросили на навчання до Криму представників Гвінеї і Мозамбіку, МЗС України нагадало їм про правову відповідальність - Цензор.НЕТ 1960
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31.08.2020 17:30 Ответить
Отнюдь.. Процесс идет! Даже предательница бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская уже этот генофонд опробовать успела.. +21 строго Окупанти запросили на навчання до Криму представників Гвінеї і Мозамбіку, МЗС України нагадало їм про правову відповідальність - Цензор.НЕТ 3230
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31.08.2020 17:53 Ответить
А Вануату забыли?
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31.08.2020 16:57 Ответить
сдулась расеюшка
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31.08.2020 17:01 Ответить
Банані-то приглашеннім заготовили!? А то пальмофф в Криму не много...
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31.08.2020 17:02 Ответить
Это они позавидовали, что у нас чернокожие солдаты НАТО на танках рассекают.
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31.08.2020 17:06 Ответить
Не..Ну так славяне ж.До аннексии Крыма,там не слышали ни о террористах,ни о военных братьях из Гвинеи и Мозамбика.Парадокс.Нет солдат НАТО,зато есть солдаты братского славянского Мозамбика
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31.08.2020 17:17 Ответить
Ничего необычного. Просто передовые державы делятся опытом
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31.08.2020 17:18 Ответить
А они с собой Т-34 и Т-54 привезут из Гвинеи или с мусорки им кацапы найдут? Они на других рулить не могут. Только такие на вооружении. У Мозамбика тоже только Т-54.
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31.08.2020 17:28 Ответить
Последние " союзники" империи., очередные " пехотинцы" Путина.
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31.08.2020 17:34 Ответить
А кого кацапи зара окрім них можуть запросити?
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31.08.2020 18:29 Ответить
Негры теперь главные союзники русни.Недаром Брин назвал рашку Снежной Нигерией
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31.08.2020 18:30 Ответить
Военные Гвинеи и Мозамбика приветствуют крысян:

Окупанти запросили на навчання до Криму представників Гвінеї і Мозамбіку, МЗС України нагадало їм про правову відповідальність - Цензор.НЕТ 8491

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31.08.2020 18:38 Ответить
А это какой род войск ? Вооружение странное, в красных чехлах...
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31.08.2020 21:45 Ответить
Для опытов пригласили, наверное.
Вакцину испытают. А потом...
Подопытные животные были усыплены. И акт.
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01.09.2020 02:16 Ответить
Наступают ночью. Козырь - Внезапность.
"Козырь". Тебе говорю - внезапность.
Наступают по дну марсианского/крымского канала.
При поддержке революционных марсиан Гусева.
Только успеть добраться до летучего яйца. Пусть попробует не пожертвовать за дело ОЗПЖ, заберут яму. Мальвина с Артемоном кошмарят аборигенов и снимают видосики. Дуремар прикрывает у Луки пустой кувшин и жрет пролетающие кости. Пиноккио больше молчит - маска не может скрыть нос.

Бред? Даа. Не безумнее нашей реальности.

А тьотя Соня
Жие у Занзібарі.
Розводить тьотя
На фермі кенгуру
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01.09.2020 02:41 Ответить
 
 