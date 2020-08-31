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Независимость антикоррупционных институтов является ключевым элементом борьбы с коррупцией в Украине, - посольство США

Независимость антикоррупционных институтов является ключевым элементом борьбы с коррупцией в Украине, - посольство США

В США заявляют о поддержке антикоррупционных процессов и институций в Украине.

"Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с народом Украины в его борьбе против коррупции. Ключевым элементом этой борьбы является защита независимости антикоррупционных институтов, соответствует направлению реформ и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Посольства США в Facebook в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП о решении КС по Сытнику: Ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики

21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий  уволился из САП.

Независимость антикоррупционных институтов является ключевым элементом борьбы с коррупцией в Украине, - посольство США 01

Автор: 

НАБУ (4219) коррупция (8556) США (26454) Сытник (958) Холодницкий Назар (706) САП (2060)


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Топ комментарии
+2
У суда штата Делавэр есть вопросы и к фирмам Зеленского-Баканова по выводу Беней приватовских денег
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31.08.2020 17:14
+1
повіям в мантіях з проституційного суду плювати на міжнародний імідж України! вони не Ситника, і не НАБУ зробили нелегетимними, вони з України зробили посміховисько з корупційним присмаком!
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31.08.2020 17:02
+1
Кочмар! Не нужно было бухать на шару, раз. А два - нужно было хоть что то сделать а не бухать на шару.
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31.08.2020 17:06
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Балтимор, вчера. Хештаг #белыежизниневажны

https://twitter.com/US1776patriot/status/1300400381550194688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1300400381550194688%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fforum.pravda.com.ua%2Findex.php%3Ftopic%3D1083810.0 https://twitter.com/US1776patriot/status/1300400381550194688
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31.08.2020 17:00 Ответить
повіям в мантіях з проституційного суду плювати на міжнародний імідж України! вони не Ситника, і не НАБУ зробили нелегетимними, вони з України зробили посміховисько з корупційним присмаком!
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31.08.2020 17:02 Ответить
Кочмар! Не нужно было бухать на шару, раз. А два - нужно было хоть что то сделать а не бухать на шару.
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31.08.2020 17:06 Ответить
ну да ну да.... независимость антикорупционных институтов.....
Это уже даже не выглядит как стёб!
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31.08.2020 17:05 Ответить
Независимо кто у власти в США,республиканец или демократ,дело Коломойского и Приватбанка дойдет до Суда или в штате Огайо или Дэлавэр....разницы нет...
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31.08.2020 17:06 Ответить
Да всем насрать на коломойского) Ему в США кредиты дают)
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31.08.2020 17:07 Ответить
Дятел..на кону 470 миллиардов долларов...Пинкертоны США сожрут себя...а докажут что БЕНЯ ВОР...баран ты одноклеточный...свали НАХ...
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31.08.2020 17:10 Ответить
Мамаша вы нулями не тронулись?
У вас климакс мамаша)))
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31.08.2020 17:16 Ответить
Твоя методичка устарела. В США Беню ждет ФБР, и уже давно.
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31.08.2020 17:11 Ответить
У суда штата Делавэр есть вопросы и к фирмам Зеленского-Баканова по выводу Беней приватовских денег
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31.08.2020 17:14 Ответить
Пяти американским компаниям, принадлежащим украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, утвердили кредитование на сумму в 13,3 млн. долларов США по федеральной программе по сохранению рабочих мест во время пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют правительственные данные США, сообщает https://www.radiosvoboda.org/a/kredity-dlia-kompaniy-kolomoiskoho-v-spoluchenyh-shtatah/30783527.html "Радио Свобода" .
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31.08.2020 17:14 Ответить
Как дали, так и обратно заберут. Не беспокойся.
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31.08.2020 17:18 Ответить
зЭ-осел кивнул головой и подмял под себя последние «непослушные» и пока ещё не ручные САП и НАБУ
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31.08.2020 17:07 Ответить
Какая борьба с коррупцией, Зеленая власть сейчас и возглавляет коррупцию, а антикоррупционные органы ей мешают воровать.
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31.08.2020 17:09 Ответить
 
 