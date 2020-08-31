Независимость антикоррупционных институтов является ключевым элементом борьбы с коррупцией в Украине, - посольство США

В США заявляют о поддержке антикоррупционных процессов и институций в Украине.

"Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с народом Украины в его борьбе против коррупции. Ключевым элементом этой борьбы является защита независимости антикоррупционных институтов, соответствует направлению реформ и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Посольства США в Facebook в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

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21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.