Зеленский: Некоторые забыли, для чего попали в Раду. Но они "микробы в здоровом организме" и их мало

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что некоторые народные депутаты от "Слуги народа" забыли, для чего они попали в Верховную Раду Украины, но "их очень мало и они слабы".

Об этом он сказал на съезде партии "Слуга народа" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда (в Верховную Раду. - Ред.) попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", - сказал Зеленский.

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