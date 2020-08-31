Зеленский: Некоторые забыли, для чего попали в Раду. Но они "микробы в здоровом организме" и их мало
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что некоторые народные депутаты от "Слуги народа" забыли, для чего они попали в Верховную Раду Украины, но "их очень мало и они слабы".
Об этом он сказал на съезде партии "Слуга народа" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
"Некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда (в Верховную Раду. - Ред.) попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", - сказал Зеленский.
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Gojib
показать весь комментарий01.09.2020 14:30 Ответить Мне нравится 0
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Осталось смыть их всех вместе в унитаз истории
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...