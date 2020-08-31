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Зеленский: Некоторые забыли, для чего попали в Раду. Но они "микробы в здоровом организме" и их мало

Зеленский: Некоторые забыли, для чего попали в Раду. Но они

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что некоторые народные депутаты от "Слуги народа" забыли, для чего они попали в Верховную Раду Украины, но "их очень мало и они слабы".

Об этом он сказал на съезде партии "Слуга народа" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда (в Верховную Раду. - Ред.) попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", -  сказал Зеленский.

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ВР (29229) Зеленский Владимир (20246)


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Топ комментарии
+35
Как самокритично ! Наконец-то , даже он понял своё истинное предназначение ...
Осталось смыть их всех вместе в унитаз истории
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31.08.2020 17:25
+24
уехал цирк, шатры снимая,
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...
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31.08.2020 17:26
+16
О микробах, сказонуло недоразумение на посту президента ........
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31.08.2020 17:27
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Зеленский признал,что они все зеленые микробы. А от микробов, как известно нужно немедленно избавляться и чем быстрее,тем лучше.
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01.09.2020 14:30 Ответить
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