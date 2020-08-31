За июль украинцы заплатили за коммуналку на 1,5 миллиарда гривен больше начисленного, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Государственная служба статистики обнародовала отчет об оплате населением жилищно-коммунальных услуг в июле 2020 года.

По обнародованным Госстатом данным, за этот период украинцы заплатили 9,3 миллиарда гривен, что на 19,5% больше начисленных сумм, пишет Цензор.НЕТ.

По данным Госстата, начисления за жилищно-коммунальные услуги в июле с учетом электроэнергии составили 7,8 миллиарда гривен.

В отчете указано, что задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июля составила 55,8 миллиарда гривен, что на 2,1 миллиарда меньше, чем в июне (57,9 миллиарда).

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