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За июль украинцы заплатили за коммуналку на 1,5 миллиарда гривен больше начисленного, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Государственная служба статистики обнародовала отчет об оплате населением жилищно-коммунальных услуг в июле 2020 года.

По обнародованным Госстатом данным, за этот период украинцы заплатили 9,3 миллиарда гривен, что на 19,5% больше начисленных сумм, пишет Цензор.НЕТ.

За июль украинцы заплатили за коммуналку на 1,5 миллиарда гривен больше начисленного, - Госстат 01

По данным Госстата, начисления за жилищно-коммунальные услуги в июле с учетом электроэнергии составили 7,8 миллиарда гривен.

В отчете указано, что задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июля составила 55,8 миллиарда гривен, что на 2,1 миллиарда меньше, чем в июне (57,9 миллиарда).

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Автор: 

коммунальные услуги (350) Госстат (220)


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Топ комментарии
+3
долги за отопление гасят, что непонятного?
зимой недоплачивали, летом переплачивают.
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31.08.2020 17:42
+2
Когда такое было, чтоб из пропасти что-то само прилетело обратно?
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31.08.2020 17:42
+1
Кому-то денег некуда девать... "Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них ї*ала." (с)
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31.08.2020 17:41
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Это означает, что с кого-то удалось выбить долг за коммуналку?
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31.08.2020 17:39 Ответить
Нет , это потому что с октября будут назначать субсидию на отопительный сезон, а там при наличии долга 340 гривен идет отказ от предоставления, все очень просто народ погашает задолженность что бы иметь возможность оформить субсидию..( летом то она практически уже не кому не положена) Нюанс только в одном, 99% населения не "вкурило" что весной власть внесла изменение в формулу расчета при начислении субсидии, просто заменив в ней цифру "15" на цифру "20" что автоматически увеличило сумму обязательного платежа на 25%, так что теперь и зимняя субсидия многим будет не положена, а для остальных уменьшится на увеличившуюся сумму обязательного платежа.
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31.08.2020 18:15 Ответить
Им их вернут или как?
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31.08.2020 17:41 Ответить
Когда такое было, чтоб из пропасти что-то само прилетело обратно?
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31.08.2020 17:42 Ответить
Вы имели ввиду «из бенино-ахметовских» офшоров и кипрских счетов их зЭ-слуг ?
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31.08.2020 17:45 Ответить
Я ж и говорю - из пропасти.
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31.08.2020 17:45 Ответить
да нет это говорит о нулевом доверии к ЗЕ власти прогнозов их в экономике и ожидании бездны в Украине тому народ и вкладывает гроши которые завтра станут просто для каминов запалим полено....
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31.08.2020 18:03 Ответить
Кому-то денег некуда девать... "Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них ї*ала." (с)
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31.08.2020 17:41 Ответить
долги за отопление гасят, что непонятного?
зимой недоплачивали, летом переплачивают.
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31.08.2020 17:42 Ответить
"Хорошенький Буратино, богатенький Буратино" (С)
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31.08.2020 17:49 Ответить
Не вірте в ці цифри - фігня. У сплату включене погашення боргів за попередні роки, а нарахування тільки за поточний рік.

"Ловкость рук і никакого мошенничества".
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31.08.2020 18:47 Ответить
Мне одному интересен тот вопрос что конечными бенифициарами есть ахметов , Коломойский и т.д - а госстат и государственные предприятия душат работников за оплату коммуналок ....казалось бы причём какая кому разница - платишь ли ты Ахметову или фирташу или нет.....
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31.08.2020 19:08 Ответить
и живые будут завидовать мёртвым...
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31.08.2020 19:33 Ответить
кормильцам олигархам платит весь народ. спасибо.
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31.08.2020 23:00 Ответить
 
 