Зеленский - "слугам народа": Вас называли "зелеными кнопочками" и "принтером" - я этим горжусь

Президент Владимир Зеленский заявил, что гордится тем, что нардепов "Слуги народа" называли "зелеными кнопочками" и "принтерами".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время съезда "Слуги народа".

"Много сделано, но расслабляться рано. Много не сделано, поэтому тоже расслабляться рано. Это был яркий, насыщенный, но очень непростой год... Но мы выстояли. И вы выстояли. Вспомните сколько действительно было грязи и лжи в ваш адрес. Вас называли и "зелеными кнопочками" и "бешеным принтером", - я горжусь этим. Говорили, что к власти пришли тамады, то говорили о фотографах - все это не вспомнят никогда следующие поколения. Останутся только наши дела и наши с вами результаты", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я уже сегодня чувствую себя мэром Николаева, - кандидат от "Слуги народа" Домбровская