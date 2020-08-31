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Зеленский (16627) Слуга народа (2548)

Зеленский - "слугам народа": Вас называли "зелеными кнопочками" и "принтером" - я этим горжусь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский -

Президент Владимир Зеленский заявил, что гордится тем, что нардепов "Слуги народа" называли "зелеными кнопочками" и "принтерами".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время съезда "Слуги народа".

"Много сделано, но расслабляться рано. Много не сделано, поэтому тоже расслабляться рано. Это был яркий, насыщенный, но очень непростой год... Но мы выстояли. И вы выстояли. Вспомните сколько действительно было грязи и лжи в ваш адрес. Вас называли и "зелеными кнопочками" и "бешеным принтером", - я горжусь этим. Говорили, что к власти пришли тамады, то говорили о фотографах - все это не вспомнят никогда следующие поколения. Останутся только наши дела и наши с вами результаты", - сказал Зеленский.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+74
Идиот..
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31.08.2020 17:47
+63
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 4163
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31.08.2020 17:55
+61
Мне кажется я понимаю почему он в армии не служил
Зеленский - "слугам народа": Вас называли "зелеными кнопочками" и "принтером" - я этим горжусь - Цензор.НЕТ 3994
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31.08.2020 17:53
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вы в своём уме?!
ЧТО он наработал за год для Украины?
про"рал бюджет,фонд короновируса,зерно,территории на донбассе,
перечислять дальше?
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31.08.2020 18:18 Ответить
Чего ж, достижения есть - "обработался".
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01.09.2020 11:10 Ответить
...эй, петрович,
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 3404 Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 2635
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31.08.2020 18:22 Ответить
а еще они назьівали тебя земляньім червяком...
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31.08.2020 18:02 Ответить
Не буду оригинальным, - "Идиот!"
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31.08.2020 18:05 Ответить
Это точная линия поведения Осла.
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31.08.2020 18:12 Ответить
Зельонскій скромно умолчал, якими перлами його називали.
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31.08.2020 18:05 Ответить
Ни слова от главнокомандующего о войне с рашей и защите Украины .
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31.08.2020 18:06 Ответить
За "достижения" в этой области, "кнопочками" точно не назовут!
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 1348
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31.08.2020 18:17 Ответить
Пора збиратися на Київ і гнати вувузєлу з банкової, поки воно не угробило Україну.
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01.09.2020 05:52 Ответить
Вас называли " зелеными кнопочками" , а вы оказались " микробами" ( "Цитатник Зе")
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31.08.2020 18:09 Ответить
Балашов о враньё Зеленского Саакашвили и кивы
ЖЖЁТ КАК ВСЕГДА ПРАВДУ

https://youtu.be/Cj5aAI0fEXA
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31.08.2020 18:11 Ответить
не смотрел но плюсану.
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31.08.2020 19:17 Ответить
Я горжусь шо у нас президент ссыкун кловун и долпо**п.
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31.08.2020 18:11 Ответить
кто их так называл??? ))))
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 6789

- так они называли меня желтой рыбой???
- да! да! и еще червяком...земляным червяком..
- так они называли меня лягушкой?
да! да! и еще червяком...земляным червяком ))
..
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31.08.2020 18:11 Ответить
Покидьки!
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31.08.2020 18:12 Ответить
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 9504
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31.08.2020 18:15 Ответить
Більше пишатись, пристарілим зеленим мальчикам та девочкам, нічим. Факт.
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31.08.2020 18:15 Ответить
Оно дебил...
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31.08.2020 18:16 Ответить
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 8396
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31.08.2020 18:16 Ответить
так уже ж посчитали, что прошлый парламент был продуктивнее
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31.08.2020 18:16 Ответить
Ну и где же наш Джамал?
Где наш -дед- ???
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31.08.2020 18:19 Ответить
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 5398
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31.08.2020 18:22 Ответить
Он то плакал
То смеялся
То щетинился как ёж
Он гад над нами издевался
Ну сумасшедший, что возьмёшь
В.С.Высоцкий.
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31.08.2020 18:26 Ответить
Шож вы так...то уголовника то кловуна в гетьманы выбираете? Так может вы не свободолюбивые козаки а макшанские вы***ки?
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31.08.2020 18:27 Ответить
Я знаю ....еще одних, которые используют "принтеры"!.....по сути это небольшие шарики, напоминающие засохшую жвачку. Я за свою жизнь, только один раз держал его в руках. Функциональное назначение его - ретранслятор. С помощью его маленькие зеленые подключаются к вам и читают ваши мысли.
Я очень ответственно заявляю, мысли они читают...пауза....лучше!!! наших с Вами создателей. Это я констатирую с грустью.
Вот такие вот бывают ......"принтеры".....
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31.08.2020 18:27 Ответить
А это от куда? не узнаю...
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31.08.2020 18:45 Ответить
"Много сделано.." Що зроблено ,перерахуйте на пальцях однієї руки,який прорив здійснила Україна за влади Зеленського...
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31.08.2020 18:30 Ответить
Чем оно "закинулось" перед этим выступлением? Трамадолом? Бутиратом? Ещё какой-то хренью? Ну явный неадекват. Люди добрые-это ж пи@дец.😮
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31.08.2020 18:30 Ответить
все глупее и глупее, дебильнее и дебильнее. а он оказывается весь такой - насквозь, это не театр, а правда. с первых дней куча глупостей!
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31.08.2020 18:43 Ответить
А Вакарчук прав . Можешь петь , пой . Советую Зеленскому : можешь смешить , твоё призвание - смешной жанр (клоун) . В стране война . Это должно быть на первом месте , а не гордость за "кнопочки и принтеры" .
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31.08.2020 18:33 Ответить
Ну а что умного может сказать ЗЕлена дрысля?
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31.08.2020 18:45 Ответить
Смакуйте дебіли! Чергова порція сечі вам в очі Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 7302
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31.08.2020 18:40 Ответить
Дебил а не президент.
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31.08.2020 18:46 Ответить
Потому шо - презЕдент.
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31.08.2020 18:52 Ответить
**********...
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31.08.2020 21:44 Ответить
Опять врет, вас назвали зелеными)))
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 970
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31.08.2020 18:49 Ответить
Полная неадекватность.
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31.08.2020 18:57 Ответить
Так,я - гівнюк...І єтім я горжусь - сказав Зєля...І це є нищівний аргумент,проти якого не попреш...
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31.08.2020 19:06 Ответить
Реально, воно ж хворе. То капець. То зелене чмо взагалі вже не тямить, що плете. От придурок.
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31.08.2020 19:08 Ответить
А представте если бы на месте Зеленского был бы какой то дурачок(в сравнении с этим)
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31.08.2020 19:08 Ответить
А ще, всіх вас, називають зеленими ган+++ми. Пишайтесь.
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31.08.2020 19:09 Ответить
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 253
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31.08.2020 19:13 Ответить
Шрек "Без табу" - зеленая кнопочка?
Да уж, его назвать "зеленой кнопочкой" могла только очень жадная до денег жрица любви в ролевых играх.
Про Юзика я ваще молчу.
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31.08.2020 19:21 Ответить
А чего мы так застеснялись ? А как еще вас называли и называют ? Просьба огласить весь список. Ах, ну да. Стыдно. Мы уже не на подмостках. Это там мы были особо смелые. Хлопці, йдіть самі. Не чекайте, коли люди почнуть "дякувати"....
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31.08.2020 19:22 Ответить
Оно гордится а мы презираем...Зелень она и есть зелень.Надежды на то что поспеет,увы никакой.
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31.08.2020 19:23 Ответить
Как их только нек называют - и говном, и плесенью, и мудаками, и предателями, и клиническими идиотами...

Есть, чем гордиться, короче. Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 7500
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31.08.2020 19:26 Ответить
чем доволен? тем что устроил полный Хаос в стране?
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31.08.2020 19:29 Ответить
З вами хоч не скучно. Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 373 Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 373
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31.08.2020 19:29 Ответить
тупой мудак
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31.08.2020 19:33 Ответить
В залі сиділи делегати-"зєльониє кнопочкі", а в президії "корабєльниє сосни"
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31.08.2020 19:34 Ответить
У вас проблеми від непрофесіоналізму. Державою повинні керувати професіонали, а для того зоб вони були, їх треба вчити в спеціально для того створених університетах/інститутах/школах, як це роблять в Франції. Я вже то тут писав, але повторюю, може до декого дійде і будуть зроблені потрібні висновки. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sciences+PO
Також тут є купа шкіл адміністрації різного рівня. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_d%27administration_(France)
Поки висновки не зробите і не приймете міри то так і будете майданити з періодичністю 3-5 років, а толку так і не буде.
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31.08.2020 19:35 Ответить
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 8041
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31.08.2020 19:36 Ответить
неадекват Зеленый Дурак, или сцущий в глаза идиотам зеленой жидкостью вонючей, уж не знаю что реальнее - зеленые кнопочки и сумашедший принтер это 2 статьи для уголовных дел на этих депутатов в будущем
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31.08.2020 19:49 Ответить
Небагато зеленим треба, щоб пишатись собою. Які такі справи мав на увазі зеленський?
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31.08.2020 20:00 Ответить
вас называют зелеными идиотами и предателями.
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31.08.2020 20:04 Ответить
Всіх слуг можна назвати- тля...
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31.08.2020 20:07 Ответить
Ой, дурень
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31.08.2020 20:08 Ответить
а Вы заметили какие щечки хомяка наело это недоразумение я так понял по столовой будет недостача Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 1272
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31.08.2020 20:12 Ответить
В Украине президент - предатель, а глава ОП работает на Кремль
мнение Август 29, 2020

Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 3027В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно…
Скажу свое на тему слитой операции по вагнеровцам.

Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 3027Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 6358

Об этом написал в Фейсбуке известный шоумен и дипломат Дмитрий Чекалкин.
Сделаю оговорку - мое мнение по Бутусову и Женечки Шевченко всем известно. Особенно по Шевченко…
Но ситуация в том, что судя по всему большая часть информации, что они опубликовали - это правда.
Ермак действительно сломал операцию, которая велась в координации нескольких служб, ради того, чтоб не ссориться с русскими.
Если вам будут рассказывать про то, что это могло сорвать будущие обмены пленных - это манипуляция. Ситуация в том, что мы обменяли всех ключевых боевиков и шпионов. Не осталось никого.
Мы отдали людей, которые взрывали наших спецов в Киеве и Мариуполе. Сбивали самолеты. Мы отдали России (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) людей, которые били Градами по Мариуполю. Мы даже беркутов, расстреливающих Майдан, отдали. Вы думаете, что каких-то ключевых граждан Украины Россия обменяет на пару сепарских бомжей? Нет, к сожалению. Нам нужен был обменный фонд. И Ермак его опрокинул.
У нас совершено преступление против государства. Предательство. Которое покрывается первым лицом.
Я могу понять, когда кумовство приводит к коррупции, и президент это покрывает.
Но мы стали свидетелями уникального случая. Мы стали свидетелями предательства, покрываемого президентом.
И это ситуация сейчас известна в ВР. Известна спецслужбам. Причем, как нашим, так и американским. Этой ситуацией пробуют воспользоваться россияне, чтоб посадить Зеленского на крючок, так как он понимает, что даже если он досидит до конца каденции - то ему придется бежать. Потому что это не Венедиктову по сфабрикованным делам на предыдущего президента направлять. Это преступление которое имеет место, свидетелей и фиксацию.
И тот факт, что спецслужбы опубликовали скомканное кондовое опровержение, хотя внутри этих же спецслужб обсуждается ****** ситуации - это не тушит пожар. И тот факт, что в ВР среди депутатов идет обсуждение формирования ТСК по этой ситуации и фигуры, которая её возглавит - все это пугает Зеленского.
- «Слуги народа» блокируют создание ВСК по предательству и срыву «вагнеровской спецоперации» - Лерос. Видео
За год мы получили не только президента, который обвалил экономику и внешнюю политику, но и стал предателем. И которым сейчас Россия может крутить как хочет. Потому что «перемирие», которое он инициировал, он будет поддерживать любыми путями и зашкварами. Пока есть перемирие - он может говорить, что это все было, чтоб не гибли парни. Но как только по нашим войскам ударят, причем ударят организовано и после того как восстановили и укрепили всю линию соприкосновения, в то время как нашим войскам запретили это делать - ну я например буду на Банковой одним из первых на митинге с требованием убрать президента-предателя-капитулянта.
И Зеленский боится. Потому что он уже давно не самостоятелен. И готов заручиться поддержкой любого, кто её даст. Он лучше всех понимает, как слабы его позиции и в какую задницу нас затащил.
И вот тот случай когда приходится думать - а что дальше? Медведчук за этот год укрепился. Бойко в лидерах при досрочных выборах. Нового лидера мы не воспитали. Опять Порох? Предположим. Но ЕС не будет партией власти. А у нас парламентско-президентская республика.
В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно.
Ну и по ситуации по сливу операции с вагнеровцами - да, это правда. Да, у нас президент предатель. Да, глава ОП, задницу которого президент прикрыл - откровенный пророссийский чорт, работающий на россиян.
- «Радио Свобода» подтвердило справедливость обвинений в предательстве Ермака и Зеленского по «делу вагнеровцев»
Потому когда вы в очередной раз решите поругаться в патриотической тусовке - не забывайте, что возможно очень скоро вы все будете стоять на одном Майдане. Плечом к плечу. Возможно что очень, очень скоро…
***
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31.08.2020 20:15 Ответить
аморальные рожи
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31.08.2020 21:07 Ответить
ЗЕрыса довольная, процесс превращения Украины в Малороссию идёт полным ходом.
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31.08.2020 21:15 Ответить
Все ваше шобло уже останется в истории как пердимонокль
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31.08.2020 21:16 Ответить
всё правильно сказал.
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31.08.2020 21:31 Ответить
а як вiслюк вiджерся за рiк на народних харчах... восени можна рiзати...))
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31.08.2020 21:43 Ответить
Ви не слуги народу, а холуї олігархів.
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31.08.2020 22:02 Ответить
Ви не слуги народу, а холуї олігархів.
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31.08.2020 22:03 Ответить
Нет, их совсем по другому называют.
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31.08.2020 22:50 Ответить
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 8129
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01.09.2020 00:08 Ответить
Зеленський - "слугам народу": Вас називали "зеленими кнопочками" і "принтером" - я цим пишаюся - Цензор.НЕТ 8714
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01.09.2020 00:52 Ответить
Та ні, які кнопки та принтери?
ЗЕ-БІ-ЛИ.
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01.09.2020 08:59 Ответить
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