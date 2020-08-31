Люди сейчас относятся к карантину легкомысленно, поэтому ситуация может только ухудшаться, - эксперт

Минздрав самостоятельно не справится с пандемией COVID-19, если отношение граждан к карантину не изменится, а под большим наплывом новых пациентов не устоит ни одна медицинская система.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал эксперт Алексей Якубин на своей странице в Facebook.

"Люди сейчас относятся к карантину более легкомысленно, чем 4 месяца назад. И если отношение наших граждан не изменится, ситуация может только ухудшаться, ведь под большим наплывом новых пациентов не выдержит ни одна медицинская система. Мы это видели весной в Италии", - подчеркнул Алексей Якубин.

По словам эксперта, карантинные и противоэпидемические мероприятия внедрены для того, чтобы Украину не постигла катастрофа во всех возможных смыслах этого слова и эпидемия мирового масштаба, это точно не тот случай, когда можно думать только о себе.

"Примеры Израиля, США и других стран с мощными медицинскими системами, иллюстрируют, что Минздрав самостоятельно не справится с эпидемией, если люди и дальше будут игнорировать рекомендации медиков", - отметил эксперт.

Также Алексей Якубин отметил, что нынешняя ситуация существенно отличается от того, что было в начале пандемии: количество тестирований по сравнению с апрелем увеличилась почти в 100 раз, на основе мирового опыта МЗ зарегистрировало протоколы лечения COVID-19.

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