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Люди сейчас относятся к карантину легкомысленно, поэтому ситуация может только ухудшаться, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Люди сейчас относятся к карантину легкомысленно, поэтому ситуация может только ухудшаться, - эксперт

Минздрав самостоятельно не справится с пандемией COVID-19, если отношение граждан к карантину не изменится, а под большим наплывом новых пациентов не устоит ни одна медицинская система.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал эксперт Алексей Якубин на своей странице в Facebook.

"Люди сейчас относятся к карантину более легкомысленно, чем 4 месяца назад. И если отношение наших граждан не изменится, ситуация может только ухудшаться, ведь под большим наплывом новых пациентов не выдержит ни одна медицинская система. Мы это видели весной в Италии", - подчеркнул Алексей Якубин.

По словам эксперта, карантинные и противоэпидемические мероприятия внедрены для того, чтобы Украину не постигла катастрофа во всех возможных смыслах этого слова и эпидемия мирового масштаба, это точно не тот случай, когда можно думать только о себе.

"Примеры Израиля, США и других стран с мощными медицинскими системами, иллюстрируют, что Минздрав самостоятельно не справится с эпидемией, если люди и дальше будут игнорировать рекомендации медиков", - отметил эксперт.

Также Алексей Якубин отметил, что нынешняя ситуация существенно отличается от того, что было в начале пандемии: количество тестирований по сравнению с апрелем увеличилась почти в 100 раз, на основе мирового опыта МЗ зарегистрировало протоколы лечения COVID-19.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Наденьте на этого эксперта конский противогаз, пусть в нем выезжает на репортажи. А если будет и после этого пистеть, нужно еще ему вспышку справа организовать с контролем лопатой по горбу.
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31.08.2020 18:19
+4
никто не относится к карантину легкомысленно, все прекрасно знают думающие люди, что карантин убивает больше чем сам вирус, карантин это вызов стране очень серьезный
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31.08.2020 19:39
+3
какая нах эпидемия? это та которую по поддельным тестам определяют? клоуны ***...е
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31.08.2020 19:18
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Цей експерт хто? Вузькопрофільний вірусолог?
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31.08.2020 18:16 Ответить
это выпускник МГУ, торгующий в качестве политолога своим ..лом на всяких политических шоу
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31.08.2020 18:33 Ответить
133133 Зараз епоха балаболів.В світі такі ж самі псевдоексперти.
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31.08.2020 18:34 Ответить
Наденьте на этого эксперта конский противогаз, пусть в нем выезжает на репортажи. А если будет и после этого пистеть, нужно еще ему вспышку справа организовать с контролем лопатой по горбу.
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31.08.2020 18:19 Ответить
Часто маску месячной давности одевают в АТБ по просьбе охранника или кассира . Согласен , для её владельца это бессмысленно , для окружающих есть шанс , если он в неё чихнёт , а не без неё . Деньги даем руками , сдачу получаем ими же . Все упаковки продуктов , овощей облапаны тысячу раз . Я не не призываю забить на меры , я просто умный .
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31.08.2020 18:20 Ответить
Вы, *** работайте на получение вакцины, а не на пошив масок и запреты. Люди сейчас относятся к карантину легкомысленно, поэтому ситуация может только ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 4699
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31.08.2020 18:21 Ответить
Какой ответственности можно ожидать от этих граждан если 73% считают что из комика выйдет достоиный лидер нации
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31.08.2020 18:22 Ответить
по спряжению слово "лидер"*** просится на замену первой буквы на П.... Люди сейчас относятся к карантину легкомысленно, поэтому ситуация может только ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 4863
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31.08.2020 18:25 Ответить
...может, хоть таким путем популяция 73%-х сократится, жаль только, что нормальных людей за собой потянут... Люди сейчас относятся к карантину легкомысленно, поэтому ситуация может только ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 5204
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31.08.2020 18:28 Ответить
А все зрозуміло,це ж політолог.Балаболи,залякали людей і назвалися експертами.Такі ж експерти ******* розповідати за ядерну зброю.
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31.08.2020 18:33 Ответить
Виктор Петраковский В спам московська тварино.
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31.08.2020 18:40 Ответить
От як можна вірити політологам? Он навіть Портніков сказав.що Кравчук націоналіст.Люди не вірте шарлатанам.Вони за це отримують величезні гроші.
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31.08.2020 18:36 Ответить
а можете ссылку указать, где Портников такое про Кравчука говорил, очень интересно
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31.08.2020 18:53 Ответить
GM Harvester Потрібно відео передивитися,якщо знайду.Напишу.
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31.08.2020 19:06 Ответить
да если это много пересматривать, то ладно.
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31.08.2020 19:16 Ответить
GM Harvester Суботній політклуб 02.08.2020.Правда на ютубі чомусь зараз не знаходить.Я ж сам дивився.

Там були такі слова Портнікова:''Кравчук почав українізувати Україну і виводив на шлях до Європи, а оскільки це не подобалося москві, то вона зробила все, аби замінити «українського націоналіста», проєвропейського Кравчука на «проросійського» Кучму.''
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31.08.2020 19:31 Ответить
Дякую!
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31.08.2020 21:44 Ответить
GM Harvester Поправочка 01.08.2020.
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31.08.2020 19:54 Ответить
підтримую..

кожен має мати власний розум.
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31.08.2020 22:50 Ответить
Ясен пень.Фонд для борьбы растащили,остаётся уповать,на самодисциплину.😂
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31.08.2020 18:37 Ответить
А что это за з.лупа дрыщущая через журнашлюх под видом эксперда?
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31.08.2020 19:10 Ответить
какая нах эпидемия? это та которую по поддельным тестам определяют? клоуны ***...е
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31.08.2020 19:18 Ответить
никто не относится к карантину легкомысленно, все прекрасно знают думающие люди, что карантин убивает больше чем сам вирус, карантин это вызов стране очень серьезный
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31.08.2020 19:39 Ответить
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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31.08.2020 21:46 Ответить
За 5 місяців 2020 року в Україні померло 240 тисяч осіб, а від коронавірусу всього - 642 особи.
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31.08.2020 21:48 Ответить
Жорсткі міри та контроль поліції, а інакше перехворіємо всі, а переживуть цю заразу "не только лишь все".
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31.08.2020 22:07 Ответить
вообще то категорически против, а не "легкомысленно" !!!!!!!!!!
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31.08.2020 22:12 Ответить
Скасування карантину призведе до катастрофи: у ВОЗ виступили з важливим попередженням
Понеділок, 31 серпня 2020, 22:27



Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус вважає, що оскільки в світі через коронавірус були введені різні обмежувальні заходи, то їх безконтрольне скасування може привести до справжньої катастрофи.

Про це він заявив під час брифінгу.
За його словами, країнам, які бажають відкрити кордони і пустити на самоплив поширення коронавірусу - потрібно чекати неприємних наслідків таких дій.

"Якщо країни серйозно налаштовані на те, щоб відкритися, вони повинні бути серйозно налаштовані на боротьбу з передачею COVID-19", - заявив Гебрейесус.

За його словами, чим більше "держави контролюють поширення вірусу, тим більше вони можуть відкриватися". Але скасовувати всі заходи разом без будь-якого контролю - "це шлях до катастрофи".
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31.08.2020 22:49 Ответить
"Приклади Ізраїлю, США та інших країн з потужними медичними системами ілюструють, що МОЗ самостійно не впорається в епідемією...

Експерту невідомо,що що саме відносно епідемій СИстема охорони Здоров"я у США ,іІталії ХРІНОВі.Просто мало "ліжкомісць"....

Якби Супрун не розвалила нашу ,могли би поборотись з Ковід....
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31.08.2020 22:55 Ответить
 
 