Люди сейчас относятся к карантину легкомысленно, поэтому ситуация может только ухудшаться, - эксперт
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Минздрав самостоятельно не справится с пандемией COVID-19, если отношение граждан к карантину не изменится, а под большим наплывом новых пациентов не устоит ни одна медицинская система.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал эксперт Алексей Якубин на своей странице в Facebook.
"Люди сейчас относятся к карантину более легкомысленно, чем 4 месяца назад. И если отношение наших граждан не изменится, ситуация может только ухудшаться, ведь под большим наплывом новых пациентов не выдержит ни одна медицинская система. Мы это видели весной в Италии", - подчеркнул Алексей Якубин.
По словам эксперта, карантинные и противоэпидемические мероприятия внедрены для того, чтобы Украину не постигла катастрофа во всех возможных смыслах этого слова и эпидемия мирового масштаба, это точно не тот случай, когда можно думать только о себе.
"Примеры Израиля, США и других стран с мощными медицинскими системами, иллюстрируют, что Минздрав самостоятельно не справится с эпидемией, если люди и дальше будут игнорировать рекомендации медиков", - отметил эксперт.
Также Алексей Якубин отметил, что нынешняя ситуация существенно отличается от того, что было в начале пандемии: количество тестирований по сравнению с апрелем увеличилась почти в 100 раз, на основе мирового опыта МЗ зарегистрировало протоколы лечения COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Там були такі слова Портнікова:''Кравчук почав українізувати Україну і виводив на шлях до Європи, а оскільки це не подобалося москві, то вона зробила все, аби замінити «українського націоналіста», проєвропейського Кравчука на «проросійського» Кучму.''
кожен має мати власний розум.
Всем 36и6!
Понеділок, 31 серпня 2020, 22:27
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус вважає, що оскільки в світі через коронавірус були введені різні обмежувальні заходи, то їх безконтрольне скасування може привести до справжньої катастрофи.
Про це він заявив під час брифінгу.
За його словами, країнам, які бажають відкрити кордони і пустити на самоплив поширення коронавірусу - потрібно чекати неприємних наслідків таких дій.
"Якщо країни серйозно налаштовані на те, щоб відкритися, вони повинні бути серйозно налаштовані на боротьбу з передачею COVID-19", - заявив Гебрейесус.
За його словами, чим більше "держави контролюють поширення вірусу, тим більше вони можуть відкриватися". Але скасовувати всі заходи разом без будь-якого контролю - "це шлях до катастрофи".
Експерту невідомо,що що саме відносно епідемій СИстема охорони Здоров"я у США ,іІталії ХРІНОВі.Просто мало "ліжкомісць"....
Якби Супрун не розвалила нашу ,могли би поборотись з Ковід....