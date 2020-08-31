В Запорожье закрыли пляжи после того, как в Днепре обнаружили пятно вредного для здоровья вещества, - горсовет

В реке Днепр в Запорожье 29 августа обнаружили пятно неизвестного вещества. Городская власть закрыла пляжи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета.

"29 августа в реке Днепр специалистами городской спасательной службой было обнаружено пятно неизвестного вещества. Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела заседание по этому поводу. Было принято решение обратиться в экологическую лабораторию для того, чтобы ее специалисты взяли пробы и сообщили о составе вещества. На период изучения этой ситуации купание на городских пляжах решили ограничить. Информация об этом доводилась до отдыхающих на городских пляжах", - говорится на сайте мэрии.

В результате проведенных исследований было подтверждено, что обнаруженное вещество является вредным для здоровья. Однако, по словам советника мэра Запорожья Валерия Эделева, пробы брались непосредственно в середине пятна. Сегодня специалисты будут брать пробы на городских пляжах для того, чтобы проверить, насколько это повлияло на состояние воды. На данный момент городские пляжи остаются закрытыми, купание на них запрещено. Решение о возможном открытии пляжей будет приниматься по результатам сделанных сегодня анализов воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах вокруг города, - КГГА

Также городская власть обратилась в Госпродпотребслужбу, экологическую инспекцию с требованием разобраться в ситуации.