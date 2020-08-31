В команде "ЕС" на местных выборах - бывшие пленники Кремля Балух и Сущенко

Партия "ЕС" поведет на местные выборы команду патриотов и профессионалов, чтобы остановить пророссийский реванш.

Речь об этом шла на съезде партии, состоявшемся в Киеве, информирует Цензор.НЕТ. По мнению участников съезда, от результата общенациональной избирательной кампании зависит судьба страны.

Среди кандидатов "ЕС" в областные и городские советы - бывшие политзаключенные Роман Сущенко и Владимир Балух.

К команде "ЕС" присоединились активисты других политсил. Так, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от "Самопомощи". В Полтаве от "ЕС" будет идти общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что сегодня необходимо создать единый патриотический фронт.

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Списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции "ЕС" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"От результата этой общенациональной кампании зависит судьба страны. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской Солидарности" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах - для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма", - отметил в выступлении на съезде пятый президент, лидер партии Петр Порошенко.

"При поддержке активных граждан мы способны защищать те ценности, которые за пять лет положены в основу государственного строительства. И армию, и язык, и веру. И мы очень благодарны людям за поддержку и совместную борьбу. Без вас мы бы ничего не добились", - добавил он.

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Порошенко отметил, что нет никаких оснований расслабляться. "Угроза московского реванша не уменьшается. Он - ползучий и медленный, малозаметный для большинства. То, что нас не все и не всегда понимают, не должно мешать нам говорить правду и предупреждать о реальной опасности", - убежден лидер "ЕС".

Порошенко добавил, что "ЕС" идет на местные выборы, чтобы защитить одну из ключевых реформ - реформу децентрализации.

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"Украина - сильная. Она имеет достаточный запас прочности, чтобы выстоять против врагов. И чтобы приобрести иммунитет, который защитит от случайных людей, которых ирония судьбы подняла к вершинам власти. Украина будет европейским государством, членом Евросоюза и НАТО", - убежден Порошенко.