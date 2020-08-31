РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11166 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
5 571 134
местные выборы (2144) Порошенко (19353) Сущенко (511) Балух Владимир (349) Европейская Солидарность (1000)

В команде "ЕС" на местных выборах - бывшие пленники Кремля Балух и Сущенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В команде

Партия "ЕС" поведет на местные выборы команду патриотов и профессионалов, чтобы остановить пророссийский реванш.

Речь об этом шла на съезде партии, состоявшемся в Киеве, информирует Цензор.НЕТ. По мнению участников съезда, от результата общенациональной избирательной кампании зависит судьба страны.

Среди кандидатов "ЕС" в областные и городские советы - бывшие политзаключенные Роман Сущенко и Владимир Балух.

К команде "ЕС" присоединились активисты других политсил. Так, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от "Самопомощи". В Полтаве от "ЕС" будет идти общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что сегодня необходимо создать единый патриотический фронт.

Читайте на Цензор.НЕТ: Представитель Украины предлагает россиянам больше, чем они просят, - "Европейская Солидарность" о заявлении Фокина

Списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции "ЕС" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"От результата этой общенациональной кампании зависит судьба страны. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской Солидарности" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах - для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма", - отметил в выступлении на съезде пятый президент, лидер партии Петр Порошенко.

"При поддержке активных граждан мы способны защищать те ценности, которые за пять лет положены в основу государственного строительства. И армию, и язык, и веру. И мы очень благодарны людям за поддержку и совместную борьбу. Без вас мы бы ничего не добились", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: "Европейская Солидарность" поддерживает подписание Меморандума единства украинских сил, - заявление партии

Порошенко отметил, что нет никаких оснований расслабляться. "Угроза московского реванша не уменьшается. Он - ползучий и медленный, малозаметный для большинства. То, что нас не все и не всегда понимают, не должно мешать нам говорить правду и предупреждать о реальной опасности", - убежден лидер "ЕС".

Порошенко добавил, что "ЕС" идет на местные выборы, чтобы защитить одну из ключевых реформ - реформу децентрализации.

Смотрите также: Активисты пикетируют съезд "Слуги народа": "Зеленский, выйди к людям". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Украина - сильная. Она имеет достаточный запас прочности, чтобы выстоять против врагов. И чтобы приобрести иммунитет, который защитит от случайных людей, которых ирония судьбы подняла к вершинам власти. Украина будет европейским государством, членом Евросоюза и НАТО", - убежден Порошенко.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
В Добрий Путь, ЕС!
показать весь комментарий
31.08.2020 18:35
+16
...вася, "примитивно" - это то, что ты можешь увидеть в зеркале В команде "ЕС" на местных выборах - бывшие пленники Кремля Балух и Сущенко - Цензор.НЕТ 5594
показать весь комментарий
31.08.2020 18:35
+14
Тока за Филимонова !!!!

Он, если вдруг трубу прорвёт, всегда расскажет смешной анекдот.
показать весь комментарий
31.08.2020 18:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а ти член ЕС?
показать весь комментарий
31.08.2020 19:08 Ответить
2 агары за такое твой хозяин платит?
показать весь комментарий
31.08.2020 19:32 Ответить
Хозяева и слуги есть у таких д.......в как ты.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:57 Ответить
"Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской Солидарности" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах - для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма", - отметил в выступлении на съезде пятый президент, лидер партии Петр Порошенко.
--------------------
я от не зрозумів, у 2014 в БПП влилось до 80% ригів якраз у південних і східних регіонах...
що, навіть риги втекли?
А взагалі то БПП складалась у більшості з ригів
показать весь комментарий
31.08.2020 19:04 Ответить
Угу, *************** Домбровская тебя в качестве мэра Николаева вполне устроит. Устроил же смотрящий "православная ****".
показать весь комментарий
31.08.2020 19:14 Ответить
это не важно. повторяю на юге вальцманат не пройдет.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:15 Ответить
Конечно, не важно. Главное - шоб русня прошла.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:17 Ответить
Мокша твой дом ********** ты тут чужой вата
показать весь комментарий
08.09.2020 22:00 Ответить
а взагалі то по всім опитуванням, ЄС програє жопоблоку
це означає, що у Бойці українці бачать меньше негативу, ніж у Порошенці
показать весь комментарий
31.08.2020 19:15 Ответить
так и есть. больше вреда народу Украины чем принес винницкий мыролюбец не принесли и десяток боек.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:17 Ответить
Мокша тебе к чечену обслужи
показать весь комментарий
08.09.2020 22:02 Ответить
Це означає що Україна таки лусне по Дніпру.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:18 Ответить
навряд
це просто означає, що у Порошенка дужа низька довіра українців і все
показать весь комментарий
31.08.2020 19:23 Ответить
А при чому тут Порошенко, ви про Бойко писали, може бути ЮВТ, Смешко, Ляшко, але не Бойко. Тоді ДНР квіточками покажеться.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:26 Ответить
це означает - поросяку на гилляку.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:34 Ответить
Це означає-раша бота на бутилку- вон за паребрик
показать весь комментарий
08.09.2020 22:03 Ответить
Жаль ни одна социологическая контора не моделирует такой теоретический второй тур. Мне тоже кажется, что Бойко с минимальным отрывом победил бы Порошенко во втором туре при крайне низкой явке избирателей.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:24 Ответить
Цікава думка, фіг його знає, нічого доброго такий другий тур не приніс би.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:27 Ответить
Тоже так считаю.
Но на сегодняшний день к сожалению социология показывает, что такой второй тур вполне реален. Достаточно Зеленскому не баллотироваться, либо растерять свой рейтинг ниже 15%. Его голоса рассыпятся на десяток разных кандидатов. И ву а ля.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:49 Ответить
Зе ТЕрмос и Бойко-наихудшие варианты лучше Порох уже увидели уже кто есть кто
показать весь комментарий
08.09.2020 22:04 Ответить
Мне тоже интересно, кого же в Украине ненавидят больше - рыгов или ПЕС
показать весь комментарий
31.08.2020 20:28 Ответить
А тебе из-за бугра какого хрена тявкать сиди себе там ровно
показать весь комментарий
08.09.2020 22:05 Ответить
При этом скромно умалчивает, шо освобождены они благодаря усилиям Зеленского. А то так до сих пор бы сидели в пуйловской тюрьме вместе с Сенцовым и Клыхом.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:27 Ответить
Они ему нах не нужны были твоему Термосу предателю-ему нужно было спасти Пуйла от Гамбургского международногог морского суда по решению которого Пуйла бы через 2 дня опустили бы по самые не могу-ни один рашенский кораблик не вошел бы в большинство портов мира а некоторые могли быть арестованы
Операция называется-Спасение рядового Путина
показать весь комментарий
08.09.2020 22:08 Ответить
Очень интересует мнение Балуха. Как ты относишься к офшорам Порошенко во время Иловайска?
показать весь комментарий
31.08.2020 20:28 Ответить
точно так же как и к оффшорам зели и ВСЕХ других чиновников))))
показать весь комментарий
31.08.2020 20:49 Ответить
Поскольку Балух выбрал Барыгу, мне интересно именно то, что я написал.
Так же интересно, как договорился со своей совестью Джемилев, зная, что Порошенко восстановил взорванные в 2015 ЛЭП, подающие свет в Крым и тайные поставки сырья из Житомира Титану Фирташа в Крыму.
показать весь комментарий
31.08.2020 21:18 Ответить
тебе мой совет, не смотри на ночь зик и ньюзван))) если есть факты то не трындите в один голос с медведчуком а идите к зеле, он аж кипит, так хочет посадить пороха
показать весь комментарий
01.09.2020 10:52 Ответить
Мокша запаребриковый у Пороха в отличие от Зе Термоса не нашли ни одного офшора Портнов ездил в Панаму писал кляузу в ПРокуратуру их на Пороха в ответ получил уголонрвное дело за клевету И посадили бы если не удрал ворюга и преступник с которого Зе снял 6 уголовных дел
показать весь комментарий
08.09.2020 22:12 Ответить
Я не поддерживаю Зеленского! И к офшорам отношусь очень плохо, т.к. через них уходит кровь экономики Украины.
показать весь комментарий
31.08.2020 21:20 Ответить
оффшорами пользуется весь мир. если в оффшорах деньгам комфортней чем в украине то кто здесь виноват? почему то в италии, франции, германии этой проблемы нет а в сша есть свои оффшорные зоны
показать весь комментарий
01.09.2020 10:50 Ответить
Мокша бот никто из них из патриотов (случайные не в счет а только патриотически настроенные люди) не идет за Медведчуком как бы тебе не хотелось
показать весь комментарий
08.09.2020 22:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 