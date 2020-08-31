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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Условий для проведения выборов в ОРДЛО пока что нет, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Условий для проведения выборов в ОРДЛО пока что нет, -

Заместитель главы фракции СН Александр Корниенко не видит условий, которые могли бы позволить провести выборы на оккупированной части Донбасса.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока что нет условий безопасности для проведения выборов", - сказал Корниенко.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в постановление Верховной Рады о местных выборах и о его соответствии Минским договоренностям, которые инициирует глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, Корниенко сказал: "Я не вижу сейчас инициатив относительно этих изменений со стороны субъектов законодательных инициатив".

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Корниенко допускает проведение встречи с Фокиным в связи с его заявлениями по Донбассу

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Она будет только после полной деоккупации, контролем над границей и самой территорией и после управления этой территорией украинской военно- гражданской администрацией сроком равным сроку оккупации. ( на данный момент 6 лет)
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31.08.2020 18:47
+3
Блин как дети малые. Чего вы гавкаете из Киева, езжайте туда, и на месте проверьте условия для выборов, соответствие так сказать Украинскому законодательству. Надеюсь больше вас, дурней, мы не увидим...
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31.08.2020 18:50
+2
Хрен тебе , жополиз ватный .
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31.08.2020 18:50
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"пока что нет" ? Какая жалость ! Условий для проведения выборов в ОРДЛО пока что нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3600
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31.08.2020 18:43 Ответить
Она будет только после полной деоккупации, контролем над границей и самой территорией и после управления этой территорией украинской военно- гражданской администрацией сроком равным сроку оккупации. ( на данный момент 6 лет)
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31.08.2020 18:47 Ответить
Исходя из тупости тамошнего планктона, понадобится лет 300...
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31.08.2020 18:52 Ответить
Хрен тебе , жополиз ватный .
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31.08.2020 18:50 Ответить
Любишь своего фюрера, русский?
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31.08.2020 18:53 Ответить
А що, Слов'янськ, Краматорськ і Лісичанськ вже не Донбасс? Прощавай Судети, співали фашики.
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31.08.2020 18:57 Ответить
Мордовський?
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31.08.2020 19:41 Ответить
Мені подобається дивитись на смолоскипну ходу на честь Бандери в Слов'янську.
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31.08.2020 19:45 Ответить
А мені подобається в будь-якому місті.
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31.08.2020 19:47 Ответить
Блин как дети малые. Чего вы гавкаете из Киева, езжайте туда, и на месте проверьте условия для выборов, соответствие так сказать Украинскому законодательству. Надеюсь больше вас, дурней, мы не увидим...
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31.08.2020 18:50 Ответить
И Фокина с собой прихватите.
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31.08.2020 18:58 Ответить
Это который «корабельная сосна»? Прикольный чел
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31.08.2020 18:51 Ответить
Оно...
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31.08.2020 18:53 Ответить
Так нафіга свистіти про це на кожному кроці?
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31.08.2020 19:11 Ответить
"Корниенко не видит условий, которые могли бы позволить провести выборы на оккупированной части Донбасса". Пусть пойдёт, похмелится и вспомнит, какая страна позволяет провести "выборы" на её оккупированной части хоть "пока что", хоть когда-то. Умов для проведення виборів в ОРДЛО поки що немає, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 313
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31.08.2020 19:17 Ответить
Выборы - табу! 😂
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31.08.2020 20:59 Ответить
Так а зачем тогда "пукать в лужу" с теми выборами? Кравчука и Фокина понять еще можна - старческое недержание.
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01.09.2020 11:14 Ответить
 
 