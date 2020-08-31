Условий для проведения выборов в ОРДЛО пока что нет, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель главы фракции СН Александр Корниенко не видит условий, которые могли бы позволить провести выборы на оккупированной части Донбасса.
Об этом он заявил на брифинге в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пока что нет условий безопасности для проведения выборов", - сказал Корниенко.
Отвечая на вопрос о возможных изменениях в постановление Верховной Рады о местных выборах и о его соответствии Минским договоренностям, которые инициирует глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, Корниенко сказал: "Я не вижу сейчас инициатив относительно этих изменений со стороны субъектов законодательных инициатив".
Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Корниенко допускает проведение встречи с Фокиным в связи с его заявлениями по Донбассу
Пожалуйста, подождите...