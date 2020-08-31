Условий для проведения выборов в ОРДЛО пока что нет, - "слуга народа" Корниенко

Заместитель главы фракции СН Александр Корниенко не видит условий, которые могли бы позволить провести выборы на оккупированной части Донбасса.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока что нет условий безопасности для проведения выборов", - сказал Корниенко.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в постановление Верховной Рады о местных выборах и о его соответствии Минским договоренностям, которые инициирует глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, Корниенко сказал: "Я не вижу сейчас инициатив относительно этих изменений со стороны субъектов законодательных инициатив".

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