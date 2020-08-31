На Николаевщине ужесточили карантин: закрыли клубы и рестораны, запретили концерты и дискотеки

В связи с ростом количества больных коронавирусной инфекцией в Николаевской области запретили работу дискотек, ночных клубов и ресторанов, где организован досуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Николаевской ОГА.

"Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации приняла решение дополнительно запретить на время действия карантина: проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности); дискотек; работу развлекательных заведений (ночных клубов); деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.)", - говорится в сообщении.

Такое решение принято в связи с быстрыми темпами роста заболеваемости коронавирусом.

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Отметим, что Николаевщина в "зеленой" зоне, но показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тыс. населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тыс. населения).

Напомним, в Николаеве отменено празднование Дня города, запрещены массовые мероприятия на два месяца, отменяется льготный проезд в общественном транспорте.