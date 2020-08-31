РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11070 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
2 709 9
карантин (16725) Николаев (2013) Николаевская область (1882) ОГА (2376) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

На Николаевщине ужесточили карантин: закрыли клубы и рестораны, запретили концерты и дискотеки

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

На Николаевщине ужесточили карантин: закрыли клубы и рестораны, запретили концерты и дискотеки

В связи с ростом количества больных коронавирусной инфекцией в Николаевской области запретили работу дискотек, ночных клубов и ресторанов, где организован досуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Николаевской ОГА.

"Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации приняла решение дополнительно запретить на время действия карантина: проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности); дискотек; работу развлекательных заведений (ночных клубов); деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.)", - говорится в сообщении.

Такое решение принято в связи с быстрыми темпами роста заболеваемости коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаеве растет количество больных COVID-19: для госпитализации пациентов открыли еще одну больницу, - горсовет

Отметим, что Николаевщина в "зеленой" зоне, но показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тыс. населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тыс. населения).

Напомним, в Николаеве отменено празднование Дня города, запрещены массовые мероприятия на два месяца, отменяется льготный проезд в общественном транспорте.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де ж тепер зебіли будуть на сАбранія збиратись? На Николаевщине ужесточили карантин: закрыли клубы и рестораны, запретили концерты и дискотеки - Цензор.НЕТ 1503
показать весь комментарий
31.08.2020 18:58 Ответить
В МОРГЕ...... На Николаевщине ужесточили карантин: закрыли клубы и рестораны, запретили концерты и дискотеки - Цензор.НЕТ 5782
показать весь комментарий
31.08.2020 18:58 Ответить
Свій Велюр є всюди.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:07 Ответить
глистам паразитам и вирусам кнопочкам и принтерам ....а какая разница..... На Николаевщине ужесточили карантин: закрыли клубы и рестораны, запретили концерты и дискотеки - Цензор.НЕТ 8194
показать весь комментарий
31.08.2020 19:12 Ответить
Случилось то,что и должно было случиться. "Наш" министр здравоохранения,которая "олекуцикэ доктор" (немножко доктор),как любят выражаться представители "нашей власти",и которая СОВСЕМ не имеет медицинского образования (вроде имеет юридическое,какое-то),и которая ходила по магазинам без маски,временами ковыряясь в носу,-она заболела Ковидом! Причем,положительный тест она сделала 25 08 20,а она сообщила об этом обществу 29 08 20,и это только после того как об этом начали сообщать в интернете! Разве такие люди,которые скрывают свою болезнь,подвергая свой народ большой опасности,разве они не преступники?
показать весь комментарий
31.08.2020 19:25 Ответить
кто там что писал про КСУ.. где эта женщина?... в Украине правят санитарные врачи
показать весь комментарий
31.08.2020 19:35 Ответить
Печально, но быдлом обычно правят исключительно итарасы..
Кто не верит, может посмотреть в сторону России, Беларуси и... та-дам... Украины
показать весь комментарий
31.08.2020 21:55 Ответить
Доиграются... Немцы уже рейхстаг штурмуют.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:50 Ответить
Нельзя было подождать еще пару недель до закрытия курортного сезона? По прогнозу до 20 сентября по Украине-жара
показать весь комментарий
31.08.2020 22:55 Ответить
 
 