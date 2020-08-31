РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11986 посетителей онлайн
Новости Общество
3 945 43
Одесса (7380) суд (24707) Стерненко (381) Михайлик Олег (53)

Стерненко попросил сторонников приехать на суд в Одессу: "Прокурор настаивает на СИЗО для меня"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Стерненко попросил сторонников приехать на суд в Одессу:

Приморский районный суд Одессы перенес на завтра подготовительное судебное заседание по делу активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Об этом Стерненко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Заседание отложили на завтра в 10:00. Прокурор настаивает на СИЗО для меня. Прошу ехать в Одессу. Вы здесь нужны. Вы нужны как поручители и просто как люди, которым не безразлично", - написал Стерненко.

Стерненко попросил сторонников приехать на суд в Одессу: Прокурор настаивает на СИЗО для меня 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Неизвестные напали на Стерненко под судом в Одессе, - Маси Найем. ФОТО

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Также на Цензор.НЕТ: Стерненко: Под судом в Одессе на меня напали титушки Подобедова, который "заказал" меня в прошлый раз Кузнецову и Исайкулу. ФОТО

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Самооборона. В нормальной стране ему от копов награда была бы за ликвидацию наемных убийц.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:27
+16
Та невже... А коли повертаєшся з дівчиною додому, а на тебе нападають 2 амбали з ножами, то це ЩО ?
показать весь комментарий
31.08.2020 20:29
+14
Сизо? Рыговское "правосудие" оно такое...
показать весь комментарий
31.08.2020 20:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сизо? Рыговское "правосудие" оно такое...
показать весь комментарий
31.08.2020 20:11 Ответить
Закон нарушил так изволь отвечать а не звать толпу чтоб оказать давление на суд.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:15 Ответить
Що він порушив ?
Ти б радів, якби він вже згнив в могилі ?
показать весь комментарий
31.08.2020 20:16 Ответить
Когда ты бежишь за нападающим 100 метров и добиваешь это уже не самооборона и даже не её превышение а чистое убийство.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:23 Ответить
Самооборона. В нормальной стране ему от копов награда была бы за ликвидацию наемных убийц.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:27 Ответить
Та невже... А коли повертаєшся з дівчиною додому, а на тебе нападають 2 амбали з ножами, то це ЩО ?
показать весь комментарий
31.08.2020 20:29 Ответить
ПРо сто метров вопрос спорный, реально там меньше 30-40 м. Тут конечно есть к чему прикопаться, точно не чистая самооборона, но с другой стороны на человека совершается ряд покушений, он просит принять меры, его просьбы в наглую игнорят и угрожают...Понятно он ходит с ножем (хотя там еще доказать надо, что нож его), даже не с пистолетом, чтобы хоть как то защитить свою жизнь и жизнь своей женщины. На него опять нападют, очередное покушение...в аффекте он не просто дает отпор, а мочит киллеров. Это не убийство, это превыешние самообороны и любой нормальный адвокат это докажет.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:30 Ответить
Лучше бы он ходил с хорошим травматом или флобером. Эффект лучше и без таких последствий.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:39 Ответить
Не было там и превышения самообороны. Стерененко гнался за нападавшим, чтобы задержать его - это логично, потому что он именно так уже делал. Его девушка побежала за вторым. Она добивать его побежала? Человек с ранением в сердце (лезвие ножа Сергея 92мм) вполне может бегать, но рано или поздно - упадёт. Однажды мой сосед, получив удар в сердце большим кухонным ножом, добежал до моей двери и дважды позвонил. Открыл я не сразу, потому что была ночь. Правда когда открыл, он уже не дышал...
показать весь комментарий
31.08.2020 20:56 Ответить
Юра, ты когда-нибудь в драке групповой участвовал или хотя бы ты один , а их двое? Даже без ножей, а с арматурами , ремнями с бляхами, кастетами? Наверное нет. Там или тебя или ты, особо времени нет раздумывать насколько я превышаю самооборону. Тем более это не первый случай нападения на него.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:38 Ответить
Что этот Юра видель в жизни кроме кацапских сериалов про ментов. Его бы уже при первом покушении повезли бы на дурку или на кладбище, причем покушения пальцем было бы достаточно, судя по тому что оно перепуганое пишет.
показать весь комментарий
01.09.2020 10:51 Ответить
Юра палец нападавшего просто откусил бы с переляку, как моя 3-х летняя племяшка укусила палец стоматолога Стерненко попросив прихильників приїхати на суд до Одеси: "Прокурор наполягає на СІЗО для мене" - Цензор.НЕТ 3408
показать весь комментарий
01.09.2020 12:47 Ответить
"догнал добил" - дебилдетект
показать весь комментарий
31.08.2020 22:27 Ответить
Вы уже купили билет в Одессу? Или на диване поддержите Стерненко?
показать весь комментарий
31.08.2020 20:46 Ответить
На дивані. Нехай за це подякує.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:48 Ответить
юра,вкажи,який закон ти порушив
показать весь комментарий
31.08.2020 20:17 Ответить
кацап, у тебя прокси отклеился
показать весь комментарий
31.08.2020 20:19 Ответить
Кто тебя критикует? - расскажи дяде
показать весь комментарий
31.08.2020 20:28 Ответить
Нападение зе-власти на Стерненко считаю нападением зе-власти на право украинцев на самооборону и самозащиту, а значит считаю зе-власть антинародной и считаю враждебной Украине.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:22 Ответить
100% !!!
Быдло врядли созреет до уровня людей, чтоб это понять.
показать весь комментарий
31.08.2020 22:30 Ответить
Поймёт. Донести правильно надо и даже, чтоб вата поняла.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:42 Ответить
Стерененко виноват только лишь в том, что своими руками привел к власти тех кто сейчас творит бесспредел, уже по отношению к нему.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:31 Ответить
Таки да. Не буди лихо пока оно спит.. А разбудил -- не обессудь. ....
показать весь комментарий
31.08.2020 20:32 Ответить
А всього лише 21.04.2019 треба було проголосувати за Порошенка, і от оцього, дикого НЕРЕАЛЬНОГО (ну хто про таке міг подумати при «кривавому баризі » ?!!!!) зашквару, сьогодні не було б і в помині !
показать весь комментарий
31.08.2020 20:33 Ответить
И не постить перед этим такой херни. Посеяв ветер .....

Стерненко попросил сторонников приехать на суд в Одессу: "Прокурор настаивает на СИЗО для меня" - Цензор.НЕТ 2369
показать весь комментарий
31.08.2020 20:38 Ответить
Стерненко попросил сторонников приехать на суд в Одессу: "Прокурор настаивает на СИЗО для меня" - Цензор.НЕТ 3391https://www.youtube.com/watch?v=LBXjc20oIKo
показать весь комментарий
31.08.2020 20:48 Ответить
Высралось? Полегчало? Такая туфта на таких вот дебилов и расчитана. Даже склейки нормально слепить ума не хватило.
показать весь комментарий
31.08.2020 21:02 Ответить
але Порошенка він на судилищі підтримав
показать весь комментарий
31.08.2020 23:10 Ответить
він з кинджалом ходив?
показать весь комментарий
31.08.2020 20:35 Ответить
Все так-правда на стороні Стерненка- але ж муляє його нерозбірливість і політична недалекоглядність у виборі Президента в минулому році! Топив проти Пороха нє па дєццкі! Жорстко- як він уміє! Тільки от при "марадьорі Пороху" - Стерненка ніхто не чіпав! А тепер при "кращому" президентові є всі шанси загриміти за грати! Ось такі жарти долі!
ПиСи В брудній акції "Тільки б не Порошенко"- зашкварилися багато "демократів-патріотів"- просто бісить Скрипін-мудило з Яневським яким теж дорікають справедливо "тількинепорошенковізм"- а тепер плачуться на Зе та борщі варять на каналі в прямих ефірах!
показать весь комментарий
31.08.2020 20:41 Ответить
Выезжаю.
показать весь комментарий
31.08.2020 21:03 Ответить
А где Правый Сектор и другие патриотические организации???
Поддержать Стерненко - дело чести для патриотических сил!
показать весь комментарий
31.08.2020 21:08 Ответить
Сцыкун!
показать весь комментарий
31.08.2020 21:13 Ответить
Да он как раз не сцыкун,он постоял за себя.А ты бы обосрался.
показать весь комментарий
31.08.2020 21:16 Ответить
Стерненко попросив прихильників приїхати на суд до Одеси: "Прокурор наполягає на СІЗО для мене" - Цензор.НЕТ 9201
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
показать весь комментарий
31.08.2020 21:18 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили... !!
показать весь комментарий
31.08.2020 21:45 Ответить
Слишком хитрожопый, уже давно бы вышел по амнистии как правильный пацан.
показать весь комментарий
31.08.2020 21:41 Ответить
Как хорошо со стороны наблюдать и делать выводы,кода тебя это не коснулось,да?
показать весь комментарий
31.08.2020 22:29 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
31.08.2020 21:44 Ответить
Да посадите уже этого кренделя. Гамнюк, 5 лет обсирал Пороха. Обвинял в несуществующих грехах. Так что это карма, проще - бумеранг вернулся. Стерненко попросив прихильників приїхати на суд до Одеси: "Прокурор наполягає на СІЗО для мене" - Цензор.НЕТ 4633
показать весь комментарий
01.09.2020 08:32 Ответить
 
 