Требования о компенсациях по делу МН17 должны рассматриваться по украинским законам, на подготовку уйдет 4 месяца, - адвокат Шейнс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Требования компенсации со стороны родственников погибших МН17 должны рассматриваться согласно украинскому законодательству.
Об этом во время судебного заседания в Нидерландах заявила Арлетт Шейнс, защитник родных, потерявших своих близких в катастрофе МН17, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы просим суд вынести решение о применении украинского законодательства", - сказала адвокат.
Она подчеркнула, что важно потребовать компенсации именно с исполнителей, виновников трагедии, потому что только так может быть восстановлена справедливость.
А также подчеркнула: чтобы подготовить соответствующие требования о компенсации с помощью украинской юридической фирмы с международной репутацией, представителям родственников погибших понадобится около четырех месяцев.
По ее словам, родственники погибших подняли вопрос компенсаций в уголовном суде, потому что не хотят разделять уголовный процесс и рассмотрение вопроса о компенсациях, а также потому, что нидерландский уголовный суд имеет иностранную гражданскую юрисдикцию. То есть не нужно отдельного решения инстанции, ведь юрисдикция суда касательно требований о компенсации со стороны родственников вытекает из уголовного характера дела.
Нидерландский прокурор заявила, что такая практика применялась ранее. "Мы согласны с представителями родственников относительно требований о компенсации и применении украинского законодательства", - сказала она.
Сейчас родственники погибших в трагедии МН17 не получили компенсации от "Малайзийских авиалиний", условия которых, на основании конфиденциальных соглашений с компанией, не могут разглашаться.
Родственники не получили компенсаций по закону Нидерландов, потому что они возможны только в том случае, если преступление было совершено на территории Нидерландов.
Желание получить компенсации выразили более 300 родных. Это - предварительная цифра, ведь, например, в некоторых юрисдикциях братья и сестры не имеют права на компенсацию.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
Пожалуйста, подождите...
А к кому именно иск ?
К государству Украина ?
А может есть подозреваемые, которые были уполномочены государством Украина, сбить самолёт?
Зачем раздувать зраду там, где её нет и быть не может.
Украина - страна, где произошло военное преступление - массовое убийство.
Поэтому по нидерландскому законодательству надо иск на моральную компенсацию подавать по месту совершения преступления.
Прекратите скабеевские намёки тут пускать...
Просто в пространство без определённого ответчика ?
Постараюсь пояснить:
Вопрос о компенсации будет рассматриватся судом Нидерландов по УКРАИНСКОМУ законодательству.
Почему? ПОТОМУ ЧТО - Родственники не получили компенсаций по закону Нидерландов, потому что они возможны только в том случае, если преступление было совершено на территории Нидерландов.Источник: https://censor.net/ru/n3216837
Но Нидерландский суд имеет право применить законодательство любой страны Нидерландский прокурор заявила, что такая практика применялась ранее.( "Мы согласны с представителями родственников относительно требований о компенсации и применении украинского законодательства", - сказала она.Источник: https://censor.net/ru/n3216837)
ВСЁ В ПОРЯДКЕ! НИКТО НЕ ОБВИНЯЕТ УКРАИНУ!Это ,чисто,юридическое крючкотворство "Без пол-литра не разберёшься!"
Я просто спросил - к кому конкретно иск по украинскому законодательству ?
Очень часто применяется практика взыскания с государства с последующим взысканием государством с виновных.
Юридические правила такие "закрученые" что "чёрт ногу сломит"
Писала мне, но не мне,
иск не к Украине, но Украине...
не хочется сломанных чертями ног
А как же организаторы или они снова окажутся безнаказанными и будут и дальше творит преступления?
Судебная практика ,обычно такая!
Я не юрист,но была несколько раз ,в своей жизни, Народным Заседателем( не Нидерландского суда,а только районного и городского...).
а вова с конторой как бы и ни при делах