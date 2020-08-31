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Требования о компенсациях по делу МН17 должны рассматриваться по украинским законам, на подготовку уйдет 4 месяца, - адвокат Шейнс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Требования о компенсациях по делу МН17 должны рассматриваться по украинским законам, на подготовку уйдет 4 месяца, - адвокат Шейнс

Требования компенсации со стороны родственников погибших МН17 должны рассматриваться согласно украинскому законодательству.

Об этом во время судебного заседания в Нидерландах заявила Арлетт Шейнс, защитник родных, потерявших своих близких в катастрофе МН17, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы просим суд вынести решение о применении украинского законодательства", - сказала адвокат.

Она подчеркнула, что важно потребовать компенсации именно с исполнителей, виновников трагедии, потому что только так может быть восстановлена ​​справедливость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В судебном процессе по МН17 хотят выступить 76 родственников погибших, - адвокат Лангстрат

А также подчеркнула: чтобы подготовить соответствующие требования о компенсации с помощью украинской юридической фирмы с международной репутацией, представителям родственников погибших понадобится около четырех месяцев.

По ее словам, родственники погибших подняли вопрос компенсаций в уголовном суде, потому что не хотят разделять уголовный процесс и рассмотрение вопроса о компенсациях, а также потому, что нидерландский уголовный суд имеет иностранную гражданскую юрисдикцию. То есть не нужно отдельного решения инстанции, ведь юрисдикция суда касательно требований о компенсации со стороны родственников вытекает из уголовного характера дела.

Нидерландский прокурор заявила, что такая практика применялась ранее. "Мы согласны с представителями родственников относительно требований о компенсации и применении украинского законодательства", - сказала она.

Сейчас родственники погибших в трагедии МН17 не получили компенсации от "Малайзийских авиалиний", условия которых, на основании конфиденциальных соглашений с компанией, не могут разглашаться.

Также читайте: ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу МН17

Родственники не получили компенсаций по закону Нидерландов, потому что они возможны только в том случае, если преступление было совершено на территории Нидерландов.

Желание получить компенсации выразили более 300 родных. Это - предварительная цифра, ведь, например, в некоторых юрисдикциях братья и сестры не имеют права на компенсацию.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Как-то нехорошим попахивает.

А к кому именно иск ?

К государству Украина ?
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31.08.2020 20:28
+5
Ну... Будемо відверті- вся політика команди Зеленського націлена на вмиротворення РФ, на дружбу з росіянами.
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31.08.2020 20:34
+2
Треба буде, ще залишать! А там і на спільні паради з обдрочєнцамі прідьотса ітті. Мір же скоро.
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31.08.2020 20:55
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Как-то нехорошим попахивает.

А к кому именно иск ?

К государству Украина ?
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31.08.2020 20:28 Ответить
Ну... Будемо відверті- вся політика команди Зеленського націлена на вмиротворення РФ, на дружбу з росіянами.
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31.08.2020 20:34 Ответить
наш вован уявив себе однією з голів росіскої гербової курки.
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31.08.2020 20:38 Ответить
Есть вердикт суда, где признана Украина виновной?
А может есть подозреваемые, которые были уполномочены государством Украина, сбить самолёт?
Зачем раздувать зраду там, где её нет и быть не может.
Украина - страна, где произошло военное преступление - массовое убийство.
Поэтому по нидерландскому законодательству надо иск на моральную компенсацию подавать по месту совершения преступления.
Прекратите скабеевские намёки тут пускать...
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31.08.2020 20:39 Ответить
к кому конкретно подавать иск по украинскому законодательству ?

Просто в пространство без определённого ответчика ?
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31.08.2020 21:05 Ответить
Простите,уважаемые комментаторы! Вы не поняли сути вопроса.
Постараюсь пояснить:
Вопрос о компенсации будет рассматриватся судом Нидерландов по УКРАИНСКОМУ законодательству.
Почему? ПОТОМУ ЧТО - Родственники не получили компенсаций по закону Нидерландов, потому что они возможны только в том случае, если преступление было совершено на территории Нидерландов.Источник: https://censor.net/ru/n3216837
Но Нидерландский суд имеет право применить законодательство любой страны Нидерландский прокурор заявила, что такая практика применялась ранее.( "Мы согласны с представителями родственников относительно требований о компенсации и применении украинского законодательства", - сказала она.Источник: https://censor.net/ru/n3216837)
ВСЁ В ПОРЯДКЕ! НИКТО НЕ ОБВИНЯЕТ УКРАИНУ!Это ,чисто,юридическое крючкотворство "Без пол-литра не разберёшься!"
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31.08.2020 22:06 Ответить
Да я и не писал, что кто-то обвиняет Украину.

Я просто спросил - к кому конкретно иск по украинскому законодательству ?

Очень часто применяется практика взыскания с государства с последующим взысканием государством с виновных.
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31.08.2020 22:17 Ответить
А я и не вам писала.... Вимоги про компенсації у справі МН17 повинні розглядатися за українськими законами, на підготовку піде 4 місяці, - адвокат Шейнс - Цензор.НЕТ 4173 Просто,прочла все комменты и мне захателось пояснить,чтобы было понятнее.
Юридические правила такие "закрученые" что "чёрт ногу сломит" Вимоги про компенсації у справі МН17 повинні розглядатися за українськими законами, на підготовку піде 4 місяці, - адвокат Шейнс - Цензор.НЕТ 4361
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31.08.2020 22:35 Ответить
Ну вот и я о том же )))

Писала мне, но не мне,

иск не к Украине, но Украине...

не хочется сломанных чертями ног
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31.08.2020 22:45 Ответить
"раздувать зраду" - это явно не на русском языке. Если уж решили писать на русском. Пишите пожалуйста на русском грамотно. Ибо это кривляние и высмеивание предательства вредит безопасности Украины. Таким образом нивелируется в украинском языке само понятие - "предатель". Это вброс ФСБ. Именно так работают спецслужбы, это азы.
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31.08.2020 21:12 Ответить
Не кидайтесь на людей!! Вы же не зеБобик....
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31.08.2020 22:07 Ответить
Я на ваш профиль посмотрел - мне стало всё понятно.
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01.09.2020 14:08 Ответить
Наші залищили 150 опорних пунктів.
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31.08.2020 20:37 Ответить
Треба буде, ще залишать! А там і на спільні паради з обдрочєнцамі прідьотса ітті. Мір же скоро.
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31.08.2020 20:55 Ответить
Ох і мутняк ,адвокат наплів багато не зрозумілого але все «тіпа правильно». Ну ну ..
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31.08.2020 20:44 Ответить
"Она подчеркнула, что важно потребовать компенсации именно с исполнителей (!!!), виновников трагедии, потому что только так может быть восстановлена ​​справедливость".

А как же организаторы или они снова окажутся безнаказанными и будут и дальше творит преступления? Требования о компенсациях по делу МН17 должны рассматриваться по украинским законам, на подготовку уйдет 4 месяца, - адвокат Шейнс - Цензор.НЕТ 5167
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31.08.2020 21:03 Ответить
Думаю,что будут наказаны! Скорее всего ,суд вынесет отдельное решение или определение о возбуждении отдельного дела, в отношении организаторов этого преступления.
Судебная практика ,обычно такая!
Я не юрист,но была несколько раз ,в своей жизни, Народным Заседателем( не Нидерландского суда,а только районного и городского...). Вимоги про компенсації у справі МН17 повинні розглядатися за українськими законами, на підготовку піде 4 місяці, - адвокат Шейнс - Цензор.НЕТ 1544
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31.08.2020 22:15 Ответить
Це в якій країні Ви були Народним Засідателем?
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31.08.2020 23:17 Ответить
какая разница по каким? фрау оплатит рюссише газолине, а те поделятся с убиенными
а вова с конторой как бы и ни при делах
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31.08.2020 23:09 Ответить
 
 