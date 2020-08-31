Требования о компенсациях по делу МН17 должны рассматриваться по украинским законам, на подготовку уйдет 4 месяца, - адвокат Шейнс

Требования компенсации со стороны родственников погибших МН17 должны рассматриваться согласно украинскому законодательству.

Об этом во время судебного заседания в Нидерландах заявила Арлетт Шейнс, защитник родных, потерявших своих близких в катастрофе МН17, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы просим суд вынести решение о применении украинского законодательства", - сказала адвокат.

Она подчеркнула, что важно потребовать компенсации именно с исполнителей, виновников трагедии, потому что только так может быть восстановлена ​​справедливость.

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А также подчеркнула: чтобы подготовить соответствующие требования о компенсации с помощью украинской юридической фирмы с международной репутацией, представителям родственников погибших понадобится около четырех месяцев.

По ее словам, родственники погибших подняли вопрос компенсаций в уголовном суде, потому что не хотят разделять уголовный процесс и рассмотрение вопроса о компенсациях, а также потому, что нидерландский уголовный суд имеет иностранную гражданскую юрисдикцию. То есть не нужно отдельного решения инстанции, ведь юрисдикция суда касательно требований о компенсации со стороны родственников вытекает из уголовного характера дела.

Нидерландский прокурор заявила, что такая практика применялась ранее. "Мы согласны с представителями родственников относительно требований о компенсации и применении украинского законодательства", - сказала она.

Сейчас родственники погибших в трагедии МН17 не получили компенсации от "Малайзийских авиалиний", условия которых, на основании конфиденциальных соглашений с компанией, не могут разглашаться.

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Родственники не получили компенсаций по закону Нидерландов, потому что они возможны только в том случае, если преступление было совершено на территории Нидерландов.

Желание получить компенсации выразили более 300 родных. Это - предварительная цифра, ведь, например, в некоторых юрисдикциях братья и сестры не имеют права на компенсацию.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

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