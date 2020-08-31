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Новости Местные выборы-2020
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Сущенко объяснил, почему решил идти на выборы от партии Порошенко

Сущенко объяснил, почему решил идти на выборы от партии Порошенко

Роман Сущенко пояснил, что решил баллотироваться от партии "Европейская Солидарность", потому что разделяет ценности политсилы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Для меня сегодня большая честь быть на этой площадке. Среди вас есть люди, чья поддержка помогла мне быстрее вырваться из когтей оккупанта. После освобождения я решил подождать, осмыслить все и осознать некоторые серьезные вещи. Важно, что ожидание оценивается не длительностью, а качеством. Тот, кто умеет ждать, тот побеждает. Сегодня я горжусь, что благодаря вам я выжил и сегодня здесь среди вас. Мы дышим в унисон", - сказал Сущенко.

Он отметил, что в тяжелые времена украинцы иногда теряют способность мыслить трезво и критично.

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"Те, кто думает строить стены, к сожалению, не думают о мостах. "Европейская Солидарность" - это та политическая сила, которая строит мосты достоинства, патриотизма, мосты ответственности, демократии и справедливости. Мне очень импонирует, что все мы объединены неделимостью на расы, на религии и на пол. Я разделяю ценности "Европейской Солидарности", а это - ответственное, открытое, правовое, суверенное государство. Это - прозрачная и честная власть, это - успешные граждане, это - сильные общины, мощная армия, эффективные спецслужбы. Это - инновации, традиции, экологичная, здоровая земля. Это - счастливые семьи, родители и дети. Я - за Украину без дилетантизма и популизма. Пусть Бог нам поможет и даст ума понять, что мы можем сделать, и даст мудрости и мужества отказаться от того, чего мы сделать не можем. И главное - отличить друг от друга", - отметил Сущенко.

Напомним, 31 августа в Киеве прошел съезд партии "Европейская Солидарность". Стало известно, что среди кандидатов "ЕС" в областные и городские советы - бывшие политзаключенные Роман Сущенко и Владимир Балух.

К команде "ЕС" присоединились активисты других политсил. Так, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от "Самопомощи". В Полтаве от "ЕС" будет идти общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что сегодня необходимо создать единый патриотический фронт.

Списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции "ЕС" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Автор: 

местные выборы (2752) Сущенко Роман (511) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+40
Сущенку респект.
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31.08.2020 20:49
+24
Нащо переводити на россійскій язик?
Роман Сущенко свою промову виголосив чистою українською мовою:

«Для мене сьогодні висока честь бути на цьому майданчику. Серед вас є люди, чия підтримка допомогла мені якнайшвидше вирватися з пазурів окупанта. Після звільнення я вирішив зачекати, осмислити усе і усвідомити деякі серйозні речі. Важливо, що очікування оцінюється не тривалістю, а якістю. Той, хто вміє чекати, той перемагає. Сьогодні я пишаюся, що завдяки вам я вижив і сьогодні тут серед вас. Ми дихаємо в унісон», - сказав Сущенко.
Він зауважив, що у лихі часи українці інколи втрачають здатність мислити тверезо і критично.
«Ті, хто думає будувати стіни, на жаль, не думають про мости. "Європейська Солідарність" - це та політична сила, яка будує мости гідності, патріотизму, мости відповідальності, демократії і справедливості. Мені дуже імпонує, що всі ми об'єднані неподільністю на раси, на релігії і на стать. Я поділяю цінності "Європейської Солідарності", а це відповідальна, відкрита, правова, суверенна держава. Це прозора і чесна влада, це успішні громадяни, це сильні громади, потужна армія, ефективні спецслужби. Це інновації, традиції, екологічна, здорова земля. Це щасливі родини, батьки і діти. Я за Україну без дилетантизму і популізму. Нехай Бог нам допоможе і дасть розуму зрозуміти, що ми можемо зробити і дасть мудрості і мужності відмовитися від того, чого ми зробити не можемо. І головне - відрізнити одне від одного», -
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31.08.2020 20:55
+19
Я разделяю ценности "Европейской Солидарности": суверенное государство, честная власть, успешные граждане, - Сущенко - Цензор.НЕТ 8850
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31.08.2020 20:56
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***** нужен был цемах любой ценой.
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31.08.2020 22:53 Ответить
Барани на чолі з Ослом програють...
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31.08.2020 21:58 Ответить
и ведь работать никто не идет, только баллотироваться...
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31.08.2020 22:32 Ответить
потому, што петька - патриот, вон, даже прожажный зеленский суд признал пользу от "Роттердама"....
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31.08.2020 22:47 Ответить
От любого претендента на пост мэра или депутата местного совета хотелось бы слышать, что они планируют делать в рамках своих полномочий, то есть какие проблемы конкретного села, города, области они видят и как предлагают их решать. Их размышления о геополитике, курсе Украины как государства... это интересно, но это не те вопросы, которые они уполномочены будут решать. В статусе мере или депутатов местных советом они будут заниматься вопросами строительства и ремонта дорог, вопросами ЖКХ, общественного транспорта, думать об уличном освещении, виадуках, мостах, детских садиках, парках и скверов ... и даже не всей Украины, а конкретного села, города, области. Вот эти вопросы пусть и освещают, а избиратели конкретного села (города, области) решают, доверить ли ему эту работу или нет.
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31.08.2020 23:26 Ответить
Балух? Это часом не тот сепар?
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31.08.2020 23:32 Ответить
Це не той та не сєпар. Балух - це кримський бандерівець.
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01.09.2020 00:21 Ответить
Кстати, такой факт о Евросоюзе. Просто помните, что они готовы были сотрудничать и с Януковичем. При всем при том, кем он был, а они все прекрасно знали и понимали. Ведь это не ЕС дал заднюю, типа, не, ну с Украиной Януковича нам не по пути. Это Янукович дал заднюю. А так и ассоциация, и безвиз были бы еще при Януковиче. Вот такой поворот, в который Европа легко собиралась войти, но не вписался сам Янукович, россияне подрезали и сбросили с трассы.
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31.08.2020 23:33 Ответить
Знаєш, у чому у тебе логічна помилка?
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01.09.2020 03:51 Ответить
Спочатку поперся в паРашу під час війни з нею, там потрапив у руки ФСБ і невідомо, що там робив, тепер йде на вибори з російським шпигуном Порошенком. Капець крєндєль
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31.08.2020 23:53 Ответить
Як там кремлівська зозуля-шпигунка себе почуває? Лабутени ще не відкинула?
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01.09.2020 00:23 Ответить
Ваша "відданість" російському шпигуну Порошенку тримається на його грошах. А моя прихильність до Тімошенко тримається на переконаннях, що лише Юля зможе мою країну витягти з тої прірви, куди її заштовхали дебільні абинеюльки. Хто надійніше тримається в політиці, Пєця чи Юля?
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01.09.2020 07:24 Ответить
прихильникам Юлєчки варто знати,що українською Тимошенко пишеться так само,як і російською....
ЦЕ Я МАЮ ЇХ ВЧИТИ ?
--------
лише Юля зможе мою країну витягти з тої прірви, куди її заштовхали

АГа і віддати її ХУ№лу.. Сущенко пояснив, чому вирішив іти на вибори від партії Порошенка - Цензор.НЕТ 1649
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01.09.2020 23:55 Ответить
хм....теперь понятно почему его посадили на расее, умный бы туда не поехал.
Зеленский вас освободил,тебя и словоблуда сенцова.
Видимо зря.
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01.09.2020 10:45 Ответить
Крысеныш.
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01.09.2020 17:50 Ответить
Я разделяю ценности "Европейской Солидарности", а это - ответственное, открытое, правовое, суверенное государство.

Сущенко не в курсі напевне..


Справжніх цінностей Бариги...
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01.09.2020 23:57 Ответить
Порошенко обіцяв 150 млн гривень Львову за підтримку судової реформи фракцією "Самопоміч"
П'ЯТНИЦЯ 03 ЧЕРВНЯ 2016

Сущенко пояснив, чому вирішив іти на вибори від партії Порошенка - Цензор.НЕТ 8382

https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-obeshchal-150-mln-griven-lvovu-1464944770.html#to-friend-form-656465
Гроші пропонувалося виділити для розрахунку з підрядниками за роботи з підготовки до Євро-2012
Президент України https://www.rbc.ua/ukr/news/press-konferentsiya-poroshenko-onlayn-translyatsiya-1464872015.html Петро Порошенко був готовий подбати про виділення 150 млн гривень на погашення боргів Львова в обмін на підтримку фракцією "Самопоміч" змін до Конституції в частині правосуддя. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна https://www.rbc.ua/rus/analytics/sudnyy-den-komanda-poroshenko-vytorgovala-1464919012.html "Судний день: як команда Порошенка виторгувала голоси за Конституцію ".
Так, у понеділок, 30 травня, Порошенко в присутності всіх лідерів фракцій і груп натякнув представнику "Самопоміч", що Львову виділять 150 мільйонів гривень, щоб місто могло, нарешті, розрахуватися з підрядниками за роботи з підготовки до Євро-2012. Але тільки, якщо фракція проголосує за зміни до Конституції.
"Садовий відмовився від такої щедрості, але президент не відступав. Він умовляв мера Львова по телефону, а напередодні голосування викликав в АП. Навіть давав того літаків, але лідер "Самопоміч" в столицю не полетів, аргументувавши це тим, що повинен бути на похороні загиблих рятувальників з-за пожежі на сміттєзвалищі під Львовом", с
https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-obeshchal-150-mln-griven-lvovu-1464944770.html
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02.09.2020 00:02 Ответить
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