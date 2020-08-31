Сущенко объяснил, почему решил идти на выборы от партии Порошенко
Роман Сущенко пояснил, что решил баллотироваться от партии "Европейская Солидарность", потому что разделяет ценности политсилы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Для меня сегодня большая честь быть на этой площадке. Среди вас есть люди, чья поддержка помогла мне быстрее вырваться из когтей оккупанта. После освобождения я решил подождать, осмыслить все и осознать некоторые серьезные вещи. Важно, что ожидание оценивается не длительностью, а качеством. Тот, кто умеет ждать, тот побеждает. Сегодня я горжусь, что благодаря вам я выжил и сегодня здесь среди вас. Мы дышим в унисон", - сказал Сущенко.
Он отметил, что в тяжелые времена украинцы иногда теряют способность мыслить трезво и критично.
"Те, кто думает строить стены, к сожалению, не думают о мостах. "Европейская Солидарность" - это та политическая сила, которая строит мосты достоинства, патриотизма, мосты ответственности, демократии и справедливости. Мне очень импонирует, что все мы объединены неделимостью на расы, на религии и на пол. Я разделяю ценности "Европейской Солидарности", а это - ответственное, открытое, правовое, суверенное государство. Это - прозрачная и честная власть, это - успешные граждане, это - сильные общины, мощная армия, эффективные спецслужбы. Это - инновации, традиции, экологичная, здоровая земля. Это - счастливые семьи, родители и дети. Я - за Украину без дилетантизма и популизма. Пусть Бог нам поможет и даст ума понять, что мы можем сделать, и даст мудрости и мужества отказаться от того, чего мы сделать не можем. И главное - отличить друг от друга", - отметил Сущенко.
Напомним, 31 августа в Киеве прошел съезд партии "Европейская Солидарность". Стало известно, что среди кандидатов "ЕС" в областные и городские советы - бывшие политзаключенные Роман Сущенко и Владимир Балух.
К команде "ЕС" присоединились активисты других политсил. Так, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от "Самопомощи". В Полтаве от "ЕС" будет идти общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что сегодня необходимо создать единый патриотический фронт.
Списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции "ЕС" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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ЦЕ Я МАЮ ЇХ ВЧИТИ ?
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лише Юля зможе мою країну витягти з тої прірви, куди її заштовхали
АГа і віддати її ХУ№лу..
Зеленский вас освободил,тебя и словоблуда сенцова.
Видимо зря.
Сущенко не в курсі напевне..
Справжніх цінностей Бариги...
П'ЯТНИЦЯ 03 ЧЕРВНЯ 2016
https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-obeshchal-150-mln-griven-lvovu-1464944770.html#to-friend-form-656465
Гроші пропонувалося виділити для розрахунку з підрядниками за роботи з підготовки до Євро-2012
Президент України https://www.rbc.ua/ukr/news/press-konferentsiya-poroshenko-onlayn-translyatsiya-1464872015.html Петро Порошенко був готовий подбати про виділення 150 млн гривень на погашення боргів Львова в обмін на підтримку фракцією "Самопоміч" змін до Конституції в частині правосуддя. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна https://www.rbc.ua/rus/analytics/sudnyy-den-komanda-poroshenko-vytorgovala-1464919012.html "Судний день: як команда Порошенка виторгувала голоси за Конституцію ".
Так, у понеділок, 30 травня, Порошенко в присутності всіх лідерів фракцій і груп натякнув представнику "Самопоміч", що Львову виділять 150 мільйонів гривень, щоб місто могло, нарешті, розрахуватися з підрядниками за роботи з підготовки до Євро-2012. Але тільки, якщо фракція проголосує за зміни до Конституції.
"Садовий відмовився від такої щедрості, але президент не відступав. Він умовляв мера Львова по телефону, а напередодні голосування викликав в АП. Навіть давав того літаків, але лідер "Самопоміч" в столицю не полетів, аргументувавши це тим, що повинен бути на похороні загиблих рятувальників з-за пожежі на сміттєзвалищі під Львовом", с
https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-obeshchal-150-mln-griven-lvovu-1464944770.html