В провластных структурах есть "засланные казачки": Фокин отреагировал на критику Авакова и Ермака
Заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин отреагировал на критику своих заявлений об особом статусе для всей территории Донбасса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "5 канал".
"Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонид Макарович Кравчук ", - сказал он.
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Фокин заявил, что доволен реакцией на слова и добавил, что якобы "цитировал положения Минских договоренностей".
По мнению Фокина, во власти его критикуют за связи с "предшественниками".
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