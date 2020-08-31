В провластных структурах есть "засланные казачки": Фокин отреагировал на критику Авакова и Ермака

Заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин отреагировал на критику своих заявлений об особом статусе для всей территории Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "5 канал".

"Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонид Макарович Кравчук ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Фокина о полной амнистии участников НВФ и особом статусе всего Донбасса является провокационным, - Аваков

Фокин заявил, что доволен реакцией на слова и добавил, что якобы "цитировал положения Минских договоренностей".

По мнению Фокина, во власти его критикуют за связи с "предшественниками".

Читайте также - Есть четкие красные линии. Высказывания Фокина не отражают официальную позицию Украины, - Ермак