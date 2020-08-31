Лукашенко отправил в отставку посла в Испании Пустового, выступившего против насилия силовиков
Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Испании Павла Пустового, который ранее высказался за пересчет голосов на выборах и против избиений мирных демонстрантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.
"Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это предусмотрено указом №327, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 31 августа, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского лидера. Также на основании указа Павел Пустовой освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству Постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, 19 августа Павел Пустовой заявил, что для мирного разрешения ситуации в республике необходимо пересчитать голоса на прошедших 9 августа выборах президента.
Кроме того, посол отметил, что в республике необходимо провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал к жестокости силовиков, "первыми нападая с камнями и арматурой", задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами, совершал автомобильные наезды на представителей милиции, угрожал близким и родным непосредственных участников событий.
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https://www.youtube.com/watch?v=kP-3B2vseSc Столкновения протестующих с силовиками в Минске
но понять его можно - многие купились на огромный митинг против Луки...
думали вот-вот и Луку сметут, НО сябры спать пошли по домам как стемнело..
Испанцам подсказка - нового посла не принимать, поскольку его верительная грамота будет от "преза", которого Евросоюз не признал.
Відвертий фашист Жирик .. розповів, яку посаду отримає в Росії московський холуй і кривавий диктатор Лука ... якщо він не зробить Білорусь кацапською колонією в паРаші. "Тільки так, а не інакше". Жириновський спрогнозував долю для глави ката Білорусі Лукашенка якщо він не закабалить і програє протистояння зі своїм народом який бореться за суверенітет незалежність Білоруської держави . То тоді кремлівський виродок Лука .. займе посаду віце-прем'єра РФ по сільському господарству, буде курирувати вирощування бульби.