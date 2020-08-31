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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко отправил в отставку посла в Испании Пустового, выступившего против насилия силовиков

Лукашенко отправил в отставку посла в Испании Пустового, выступившего против насилия силовиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Испании Павла Пустового, который ранее высказался за пересчет голосов на выборах и против избиений мирных демонстрантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.

"Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это предусмотрено указом №327, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 31 августа, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского лидера. Также на основании указа Павел Пустовой освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству Постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 19 августа Павел Пустовой заявил, что для мирного разрешения ситуации в республике необходимо пересчитать голоса на прошедших 9 августа выборах президента.

Кроме того, посол отметил, что в республике необходимо провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал к жестокости силовиков, "первыми нападая с камнями и арматурой", задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами, совершал автомобильные наезды на представителей милиции, угрожал близким и родным непосредственных участников событий.

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Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) посол (1795)


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Топ комментарии
+8
Пустовому респект за смелость.
Испанцам подсказка - нового посла не принимать, поскольку его верительная грамота будет от "преза", которого Евросоюз не признал.
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31.08.2020 22:47
+6
Лукашенко отправил в отставку посла в Испании Пустового, выступившего против насилия силовиков - Цензор.НЕТ 7161
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31.08.2020 22:12
+3
білоруси , потроху , прокидаються
https://www.youtube.com/watch?v=kP-3B2vseSc Столкновения протестующих с силовиками в Минске
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31.08.2020 22:15
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Лукашенко отправил в отставку посла в Испании Пустового, выступившего против насилия силовиков - Цензор.НЕТ 7161
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31.08.2020 22:12 Ответить
у хитрожопого болотного раба не получилось усидеть на двух бутылках одновременно.
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31.08.2020 22:14 Ответить
білоруси , потроху , прокидаються
https://www.youtube.com/watch?v=kP-3B2vseSc Столкновения протестующих с силовиками в Минске
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31.08.2020 22:15 Ответить
Прокидаються то прокидаються. Але добре було б, коли б вони ще думати почали. То вони б зрозуміли, що в Білорусі опозиції нема. Це аферисти, які намагаються скористуватися тим, що білорусам надоїв Лука, прийти до влади, роздерибанити Біларусь і зробити з неї олігархію.
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01.09.2020 00:02 Ответить
Подивіться не це фото. Хіба не видно, що там люди які не думають?
Лукашенко відправив у відставку посла в Іспанії Пустового, який виступив проти насильства силовиків - Цензор.НЕТ 7470
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01.09.2020 00:05 Ответить
поторопился посол с осуждением..
но понять его можно - многие купились на огромный митинг против Луки...
думали вот-вот и Луку сметут, НО сябры спать пошли по домам как стемнело..
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31.08.2020 22:17 Ответить
И как теперь бедному Пустовому домой возвращаться?
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31.08.2020 22:17 Ответить
а ведь лукавый нне простит. его первого в смердящих болотах притопит. и правильно сделает. большой грех для раба кусать руку его кормящего.
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31.08.2020 22:20 Ответить
Все в сад!
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31.08.2020 22:18 Ответить
Лукашенко отправил в отставку посла в Испании Пустового, выступившего против насилия силовиков - Цензор.НЕТ 2140
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31.08.2020 22:19 Ответить
Vybor ili s narodom ili s prorosiskoj xuntoj.Vybral narod ,nicego pri drugoj vlasti budet vostanovlen
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31.08.2020 22:47 Ответить
Пустовому респект за смелость.
Испанцам подсказка - нового посла не принимать, поскольку его верительная грамота будет от "преза", которого Евросоюз не признал.
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31.08.2020 22:47 Ответить
-
Відвертий фашист Жирик .. розповів, яку посаду отримає в Росії московський холуй і кривавий диктатор Лука ... якщо він не зробить Білорусь кацапською колонією в паРаші. "Тільки так, а не інакше". Жириновський спрогнозував долю для глави ката Білорусі Лукашенка якщо він не закабалить і програє протистояння зі своїм народом який бореться за суверенітет незалежність Білоруської держави . То тоді кремлівський виродок Лука .. займе посаду віце-прем'єра РФ по сільському господарству, буде курирувати вирощування бульби.
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01.09.2020 05:14 Ответить
 
 