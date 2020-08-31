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В связи с увеличением минимальной зарплаты пересчитали выплаты для 1,6 миллиона пенсионеров, - ПФУ

В связи с увеличением минимальной зарплаты пересчитали выплаты для 1,6 миллиона пенсионеров, - ПФУ

В связи с увеличением размера минимальной заработной платы с 1 сентября текущего года Пенсионный фонд Украины пересчитал выплаты для 1,6 миллиона пенсионеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.

В ведомстве напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 822-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", принятый Верховной Радой на внеочередной сессии 25 августа 2020 года, предусматривающий с 1 сентября увеличение минимальной заработной платы с 4723 до 5000 гривен.

Это изменение стало основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о повышение минималки: "Будет почти незаметным как для людей, так и для экономики"

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, возрастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

"Пересчитаны пенсии 1,6 млн пенсионеров. Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Напомним, 6 августа Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект №3963, которым предлагалось повысить размер минимальной заработной платы.

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Верховная Рада приняла этот закон на внеочередной сессии 25 августа. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов.

29 августа председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый акт. В этот же свою подпись поставил Владимир Зеленский.

На сегодняшний день минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 грн.

Автор: 

пенсионеры (837) Пенсионный фонд (433) пересчет (34) минимальная зарплата (196)


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Топ комментарии
+4
Аж 2000!!! Да уж, к полварєніку можно тєпєрь купіть і полбуханкі.
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31.08.2020 22:28
+4
Это было-бы смешно,если-бы не было так грустно!Вдумайтесь-2000гр. пенсии за 35 лет стажа!!!И это подаётся как супер-достижение власти!Вопрос:а стоит-ли честно платить 35 лет налоги в этой стране?
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31.08.2020 23:30
+3
В связи с увеличением минимальной зарплаты пересчитали выплаты для 1,6 миллиона пенсионеров, - ПФУ - Цензор.НЕТ 6529

...
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31.08.2020 22:27
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Правила форума Совет форумчан
Но эпоха бедности то уже прошла! А всьо остальное- так, мелочи жызни!
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31.08.2020 22:29 Ответить
В связи с увеличением минимальной зарплаты пересчитали выплаты для 1,6 миллиона пенсионеров, - ПФУ - Цензор.НЕТ 6529

...
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31.08.2020 22:27 Ответить
Аж 2000!!! Да уж, к полварєніку можно тєпєрь купіть і полбуханкі.
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31.08.2020 22:28 Ответить
...социального
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31.08.2020 22:45 Ответить
Где тут зеленые УраПатриоты, доказывающие весь год, что Нелох, с рукой Коломойского в жлопе, увеличит экономику на +40% за 5 лет??????
*****, поднять минималку пенсии (которую получает, наверное 50% пенсионеров) на 111грн - это великое достижение!
Кто подскажет, на сколько поднялись цены за последний год в Украине (без графиков и таблиц, просто в двух словах, по ощущениям)?
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31.08.2020 22:52 Ответить
Ну шо, первообладателями нового повышения от зели будут Фокин и Кравчук, как самые бедные . Ну и за выполненные задания от цк КПСС! Зеля им так сказал!)
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31.08.2020 22:55 Ответить
Принцип уравниловки никто не отменял вот и весь фокус
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31.08.2020 23:06 Ответить
А те, кто Не достиг 65 лет, но имеют стаж 35 и более??? Те, кому 60, 61, 62??? Они что лысые? Почему увеличивают по возрастному принципу, а не по уплаченным налогам, стажу??? Должны пересчитать всем! Что за хрень в головах у власти? Задолбали.
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31.08.2020 23:12 Ответить
Зальцман ориентируется только на маму римму и папу шуро! Остальным он НИЧЕГО не обищял! Так шо терпите, зетерпилы и нех вякать против нашего бубачьки! Он ,хоть и наркоман, зато найвеличайший шото там по шкале агэнта Ермака ( он же козырь.)))
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31.08.2020 23:23 Ответить
А якщо працює, то він (вона) гірши пенсіонери?
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31.08.2020 23:23 Ответить
Это было-бы смешно,если-бы не было так грустно!Вдумайтесь-2000гр. пенсии за 35 лет стажа!!!И это подаётся как супер-достижение власти!Вопрос:а стоит-ли честно платить 35 лет налоги в этой стране?
показать весь комментарий
31.08.2020 23:30 Ответить
 
 