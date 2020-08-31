В связи с увеличением минимальной зарплаты пересчитали выплаты для 1,6 миллиона пенсионеров, - ПФУ
В связи с увеличением размера минимальной заработной платы с 1 сентября текущего года Пенсионный фонд Украины пересчитал выплаты для 1,6 миллиона пенсионеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.
В ведомстве напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 822-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", принятый Верховной Радой на внеочередной сессии 25 августа 2020 года, предусматривающий с 1 сентября увеличение минимальной заработной платы с 4723 до 5000 гривен.
Это изменение стало основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.
Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, возрастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).
"Пересчитаны пенсии 1,6 млн пенсионеров. Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.
Напомним, 6 августа Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект №3963, которым предлагалось повысить размер минимальной заработной платы.
Верховная Рада приняла этот закон на внеочередной сессии 25 августа. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов.
29 августа председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый акт. В этот же свою подпись поставил Владимир Зеленский.
На сегодняшний день минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 грн.
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*****, поднять минималку пенсии (которую получает, наверное 50% пенсионеров) на 111грн - это великое достижение!
Кто подскажет, на сколько поднялись цены за последний год в Украине (без графиков и таблиц, просто в двух словах, по ощущениям)?