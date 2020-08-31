В связи с увеличением минимальной зарплаты пересчитали выплаты для 1,6 миллиона пенсионеров, - ПФУ

В связи с увеличением размера минимальной заработной платы с 1 сентября текущего года Пенсионный фонд Украины пересчитал выплаты для 1,6 миллиона пенсионеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.

В ведомстве напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 822-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", принятый Верховной Радой на внеочередной сессии 25 августа 2020 года, предусматривающий с 1 сентября увеличение минимальной заработной платы с 4723 до 5000 гривен.

Это изменение стало основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

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Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, возрастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

"Пересчитаны пенсии 1,6 млн пенсионеров. Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Напомним, 6 августа Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект №3963, которым предлагалось повысить размер минимальной заработной платы.

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Верховная Рада приняла этот закон на внеочередной сессии 25 августа. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов.

29 августа председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый акт. В этот же свою подпись поставил Владимир Зеленский.

На сегодняшний день минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 грн.