Страны должны разработать планы по карантину, обнаружению и лечению заболевших COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Страны, которые намерены возобновить функционирование экономики и активизировать деятельность в различных сферах, должны соблюдать ряд рекомендаций в сфере безопасности.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по активизации экономики и жизни общества. Мы хотим видеть, что дети возвращаются в школы, а люди - на рабочие места. Но мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", - сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

"Мы считаем, что для того, чтобы взять под контроль (коронавирус. - Ред.), все страны, сообщества и отдельные лица должны сосредоточиться на четырех основных положениях", - отметил глава организации.

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В частности, по словам Гебрейесуса, необходимо предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий. Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что сократить число летальных исходов людей с коронавирусом можно путем введения мер, призванных защитить людей, которые находятся в группе риска - пожилых людей, лиц с проблемами со здоровьем и работников на "передовой".

Также он подчеркнул необходимость соблюдения основных правил - таких как социальное дистанцирование, соблюдение гигиены и использование масок. Также власти должны разработать план по тестированию, обнаружению, изоляции и лечению заболевших, а также по отслеживанию контактов и последующему карантину.

По словам Гебрейесуса, общенациональных изоляций можно избежать в случае своевременного принятия соответствующих мер.

По состоянию на 31 августа в мире выявлено свыше 25,4 млн случаев заражения коронавирусом, причем более 852 тыс. заразившихся скончались. Между тем 17,8 млн заболевших выздоровели.

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