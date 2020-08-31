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Новости Коронавирус и карантин
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Страны должны разработать планы по карантину, обнаружению и лечению заболевших COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Страны должны разработать планы по карантину, обнаружению и лечению заболевших COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Страны, которые намерены возобновить функционирование экономики и активизировать деятельность в различных сферах, должны соблюдать ряд рекомендаций в сфере безопасности.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по активизации экономики и жизни общества. Мы хотим видеть, что дети возвращаются в школы, а люди - на рабочие места. Но мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", - сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

"Мы считаем, что для того, чтобы взять под контроль (коронавирус. - Ред.), все страны, сообщества и отдельные лица должны сосредоточиться на четырех основных положениях", - отметил глава организации.

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В частности, по словам Гебрейесуса, необходимо предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий. Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что сократить число летальных исходов людей с коронавирусом можно путем введения мер, призванных защитить людей, которые находятся в группе риска - пожилых людей, лиц с проблемами со здоровьем и работников на "передовой".

Также он подчеркнул необходимость соблюдения основных правил - таких как социальное дистанцирование, соблюдение гигиены и использование масок. Также власти должны разработать план по тестированию, обнаружению, изоляции и лечению заболевших, а также по отслеживанию контактов и последующему карантину.

По словам Гебрейесуса, общенациональных изоляций можно избежать в случае своевременного принятия соответствующих мер.

По состоянию на 31 августа в мире выявлено свыше 25,4 млн случаев заражения коронавирусом, причем более 852 тыс. заразившихся скончались. Между тем 17,8 млн заболевших выздоровели.

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ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Давайте зробимо цього Тедроса президентом України.
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31.08.2020 22:58 Ответить
Ехх , ефіоп - ефійоптвою мать
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31.08.2020 23:03 Ответить
Карантин в Украине незаконный и антиконституционный и это главное, а не ВОЗы и Шмозы. Конституционный суд для непонятливых зеленых чертей выдал на днях решение о неконституционности карантина.
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31.08.2020 23:20 Ответить
И дальше что? А ничего. От слова вообще.
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31.08.2020 23:37 Ответить
Иными словами: Мы (ВОЗ) кашу заварили, а вам (страны) расхлёбывать...
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31.08.2020 23:51 Ответить
Фармакологічні міжнародні корпорації будуть створювати для їх наживи штучні віруси і ними інфікувати країни, а ВООЗ закрило очі і чомусь не звернулось , ні в Гаагу, ні в ООН щодо розслідування злочину цих потомків загону 731. Спочатку вони валили на Китай, мовляв це з їх ринку все і пішло від поїдання кажанів, потім коли з'ясували, що доктор Барік створив цю ковидну гидоту, ВООЗ заціпило, і тепер нам всі розказують: про карантин, про маски, дистанції, і ні слова про відповідальність тих падлюк, які фактично розв'язали світову біологічну війну. Китайській вчений з США коли побачив з чого зліпили ковидлу, він здригнувся і обіцяв все розказати, але його миттєво вбили. Білл Гейтс і його Мелінда вже долоні потирають від суперприбутків, всі тільки і говорять про ковидлу, вони дали хабарі і ВООЗ, яка вже в підтанцьовці в фармкорпорацій і урядам, в тому числі і зеленим піпам України, які вже у них мріють закупляти вакцину. Тому доктори Барік, Фергюсон, Андерсен, Фаучі і їх корпорації: СЕПІ, NIH, французькі, японські, іспанські і англійські компанії потирають долоні і очікують на прибуток, хоч їх потрібно сушити і просушити на шибеницях. Тупий Дональд зекономив на фінансуванні Гебрея і ВООЗ, мовляв нехай Білл їх проплачує, той і "проплатив", що світ здригнувся від пандемії думали, що лише третій світ буде здихати, а виявилось, що снаряд вдарив і про золотому мільярду. Отже вам будуть розказувати про все - тільки не історію звідки воно все пішло і яка ціль зброї.
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01.09.2020 07:59 Ответить
 
 