Задержанный по подозрению в похищении 4-летней девочки на АЗС под Киевом арестован на два месяца, - полиция

Бориспольский районный суд избрал мужчине, который 28 августа похитил четырехлетнюю девочку на АЗС под Киевом, меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"Бориспольский горрайонный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения в отношении злоумышленника - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили 29-летнему мужчине о четырех подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и по ст. 15 (Покушение на уголовное преступление) ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, 28 августа на автозаправочной станции в городе Борисполь неизвестный мужчина похитил 4-летнюю девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении. Полиция Киевщины оперативно разыскала и задержала похитителя.

Н ледующий день ему было объявлено о подозрении в совершении трех преступлений.