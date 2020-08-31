С 4 сентября трижды в неделю можно будет попасть на 45-минутную экскурсию в резиденцию президента в Мариинском дворце, - ОП

Экскурсии в церемониальною резиденцию президента Украины, расположенную в Мариинском дворце, с 4 сентября будут доступны в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, необходимо заранее забронировать дату и время своего визита на сайте, а перед началом экскурсии - еще и купить билет (150 грн., для льготников - 75 грн., для детей до 7 лет - бесплатно). Продолжительность экскурсии - 45 минут.

По четвергам во дворец будут пускать только организованные группы школьников, для которых "предусмотрена особая программа экскурсии с учетом возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают".

Во время экскурсии можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом, залом для переговоров.

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Отмечается, что резиденция - достопримечательность дворцовой архитектуры стиля барокко, внесена в реестр памятников национального культурного достояния.

Исторически дворец и парк возле него, как правило, назывались Царским (Императорским) дворцом и Царским садом, ведь сооружение киевского дворца в середине XVIII века приходится на правление императрицы Елизаветы Петровны. Решение о строительстве дворца в Киеве было принято в 1744 году. Проект разработан под руководством знаменитого итальянского архитектора Бартоломео Растрелли. Считается, что образцом для киевского дворца стал дворец Алексея Разумовского в Перово под Москвой. В 1812 и 1819 годах произошли пожары, уничтожившие часть здания. Русский архитектор Карл Маевский, проводя реставрационные работы, придал дворцу новые стилистические черты.

В 1917 году большую часть дворца занял Исполнительный комитет новой демократической городской власти Киевского объединенного комитета общественных организаций. Сооружение фактически стало центром городского самоуправления на начальной фазе революции. В конце января 1918 года дворец заняли большевики. Здесь разместилось военное командование, штаб и печально известная ЧК. Дворец превратился в тюрьму, а прилегающий парк стал местом расстрелов и захоронений. В 1941-1943 годах большая часть сооружения пустовала, а с 1946 по 1949 год проходили ремонтно-реставрационные работы под руководством архитектора Павла Алешина.

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После восстановления государственной независимости Украины в 1991 году дворец стал официальной резиденцией Главы государства. Здесь проводятся саммиты, официальные приемы на высшем уровне, церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, наград, встречи иностранных делегаций на высшем уровне и т. д. Также во дворце произошло важное историческое событие - в 1992 году последний Президент УНР в изгнании Николай Плавьюк передал клейноды эмиграционного правительства УНР новоизбранному президенту независимой Украины Леониду Кравчуку. С 2003 по 2017 годы дворец был на реставрации.