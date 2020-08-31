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С 4 сентября трижды в неделю можно будет попасть на 45-минутную экскурсию в резиденцию президента в Мариинском дворце, - ОП

С 4 сентября трижды в неделю можно будет попасть на 45-минутную экскурсию в резиденцию президента в Мариинском дворце, - ОП
Фото: Президент Украины

Экскурсии в церемониальною резиденцию президента Украины, расположенную в Мариинском дворце, с 4 сентября будут доступны в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, необходимо заранее забронировать дату и время своего визита на сайте, а перед началом экскурсии - еще и купить билет (150 грн., для льготников - 75 грн., для детей до 7 лет - бесплатно). Продолжительность экскурсии - 45 минут.

По четвергам во дворец будут пускать только организованные группы школьников, для которых "предусмотрена особая программа экскурсии с учетом возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают".

Во время экскурсии можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом, залом для переговоров.

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Отмечается, что резиденция - достопримечательность дворцовой архитектуры стиля барокко, внесена в реестр памятников национального культурного достояния.

Исторически дворец и парк возле него, как правило, назывались Царским (Императорским) дворцом и Царским садом, ведь сооружение киевского дворца в середине XVIII века приходится на правление императрицы Елизаветы Петровны. Решение о строительстве дворца в Киеве было принято в 1744 году. Проект разработан под руководством знаменитого итальянского архитектора Бартоломео Растрелли. Считается, что образцом для киевского дворца стал дворец Алексея Разумовского в Перово под Москвой. В 1812 и 1819 годах произошли пожары, уничтожившие часть здания. Русский архитектор Карл Маевский, проводя реставрационные работы, придал дворцу новые стилистические черты.

В 1917 году большую часть дворца занял Исполнительный комитет новой демократической городской власти Киевского объединенного комитета общественных организаций. Сооружение фактически стало центром городского самоуправления на начальной фазе революции. В конце января 1918 года дворец заняли большевики. Здесь разместилось военное командование, штаб и печально известная ЧК. Дворец превратился в тюрьму, а прилегающий парк стал местом расстрелов и захоронений. В 1941-1943 годах большая часть сооружения пустовала, а с 1946 по 1949 год проходили ремонтно-реставрационные работы под руководством архитектора Павла Алешина.

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После восстановления государственной независимости Украины в 1991 году дворец стал официальной резиденцией Главы государства. Здесь проводятся саммиты, официальные приемы на высшем уровне, церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, наград, встречи иностранных делегаций на высшем уровне и т. д. Также во дворце произошло важное историческое событие - в 1992 году последний Президент УНР в изгнании Николай Плавьюк передал клейноды эмиграционного правительства УНР новоизбранному президенту независимой Украины Леониду Кравчуку. С 2003 по 2017 годы дворец был на реставрации.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) резиденция (147) экскурсия (24) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+3
А с обезьянкой можно?https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1247327522286001&set=p.1247327522286001&type=3&av=100010262946037&eav=AfZwR2mJQENm-EtHCahgFJKtfmp_nwCQOVQ9q3vJb57errI0BJS_KDA1Iie4Wqab6oo&__cft__[0]=*******************************************************************-3MBG7XWx6vfZc-75mvVE9OugPUPGFKXRtksGZODlGt69cGiT1ty3oknyAMvbak0&__tn__=R]-R С 4 сентября трижды в неделю можно будет попасть на 45-минутную экскурсию в резиденцию президента в Мариинском дворце, - ОП - Цензор.НЕТ 8477
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31.08.2020 23:59
+3
А можно плюнуть в лицо горе президенту или он будет в это время в резиденции, которую обещал передать детям?
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01.09.2020 00:16
+1
А как же коронавирус, вы же сами запрещаете массовые мероприятия, а тут вдруг такая новость.
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31.08.2020 23:46
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А как же коронавирус, вы же сами запрещаете массовые мероприятия, а тут вдруг такая новость.
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31.08.2020 23:46 Ответить
А на зуя?
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31.08.2020 23:46 Ответить
да, когда водку с колбасой жрать можно, смысл в Мариинский дворец идти?
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31.08.2020 23:59 Ответить
А с обезьянкой можно?https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1247327522286001&set=p.1247327522286001&type=3&av=100010262946037&eav=AfZwR2mJQENm-EtHCahgFJKtfmp_nwCQOVQ9q3vJb57errI0BJS_KDA1Iie4Wqab6oo&__cft__[0]=*******************************************************************-3MBG7XWx6vfZc-75mvVE9OugPUPGFKXRtksGZODlGt69cGiT1ty3oknyAMvbak0&__tn__=R]-R С 4 сентября трижды в неделю можно будет попасть на 45-минутную экскурсию в резиденцию президента в Мариинском дворце, - ОП - Цензор.НЕТ 8477
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31.08.2020 23:59 Ответить
Правильно.
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01.09.2020 00:00 Ответить
А можно плюнуть в лицо горе президенту или он будет в это время в резиденции, которую обещал передать детям?
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01.09.2020 00:16 Ответить
Покажуть як себе обставляють розкішю п@длюки котрі обкрадають Україну!
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01.09.2020 01:10 Ответить
"Барыга"! Уже даже с экскурсий собирает деньги...
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01.09.2020 01:38 Ответить
Шоб хтось новачок підкинув, чи ковидлу , все таки війна йде, хоч і руки вже підняли і зелений прапор вивісили зелені тугодуми.
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01.09.2020 06:35 Ответить
сколько стоит плюнуть в морду Клоуну ?
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01.09.2020 06:39 Ответить
 
 