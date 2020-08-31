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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь вынуждена будет принять "адекватные ответные меры" в ответ на санкции, введенные странами Балтии, - глава МИД Глаз

Беларусь вынуждена будет принять
Фото: TUT.BY

Попытки воздействовать санкциями на Беларусь приводят к обратному эффекту: она вынуждена будет принять адекватные ответные меры.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Как отметил Глаз, в МИД внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Он также отметил, что мнение стран-соседей имеет для Беларуси значение.

"Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать. Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, "самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат", - отметил глава дипломатического ведомства.

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Глаз отметил, что какие-либо попытки воздействовать санкциями на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту и история нашей страны это подтверждает.

"Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться", - заявил глава МИД Беларуси.

Напомним, МИД Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы 31 августа объявили, что Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в страны Балтии.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

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За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7888) МИД (6937) санкции (11259)


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Топ комментарии
+14
хм..адекватные меры - это что бухнуть с горя !?
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31.08.2020 23:59
+14
Щось таке недавно було: Кадиров ввів санкції проти Байдена на території Чечні. Бідолашні американці до сих пір не можуть оговтатись.
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01.09.2020 00:23
+13
От так і об'їзжають. Через Польщу. Принаймні я. Бо Білоруський кордон це дупа. Не раджу туди потикатись. Можна 6 годин провести в бесідах з дебілкуватими КГБшниками і не в'їхати в країну бульби, пармезана та креветок
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01.09.2020 00:54
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хм..адекватные меры - это что бухнуть с горя !?
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31.08.2020 23:59 Ответить
То, что запретят чиновникам из Балтийских стран приезжать в Беларусь это само-собой, а вот если запретят им по территории Беларуси транзит - это уже по серьезней! Доступ к Балтийскому морю - это важная статья экономики этих стран!
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01.09.2020 00:38 Ответить
какой нах транзит !!! сейчас РБ 10-й дорогой обьезжают ВСЕ !!!
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01.09.2020 00:43 Ответить
А ну расскажи, как Украина, Молдова, Грузия, Казахстан и еще с десяток стран объезжают Беларусь к Балтийскому морю и странам Балтии?
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01.09.2020 00:50 Ответить
От так і об'їзжають. Через Польщу. Принаймні я. Бо Білоруський кордон це дупа. Не раджу туди потикатись. Можна 6 годин провести в бесідах з дебілкуватими КГБшниками і не в'їхати в країну бульби, пармезана та креветок
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01.09.2020 00:54 Ответить
Хорошая шутка, особенно если ты из Чернигова или вообще, с правобережья!
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01.09.2020 01:04 Ответить
Ти ідіот?
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01.09.2020 01:08 Ответить
левобережья*
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01.09.2020 01:09 Ответить
Ну, вибачайте. Я зі Львова. Друг одного разу поїхав черезБілорусь.Я йому казав не робити цього. Він простояв,і не в'їхав. А ви там так само їздите по 6годин з їх КГБшниками розмовляєте? Чи вам простіше.
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01.09.2020 01:10 Ответить
Просто с Чернигова через Польшу надо делать очень большой крюк...
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01.09.2020 01:13 Ответить
Лучше уж крюк сделать,чем с погранцами РБ связываться. Моя знакомая поехала с сыном к матери в Харьков через Белорусь.... На обратном пути в Германию ,они мурыжили её минут 40 ,в открытую требуя 100 евро! Грозились снять с поезда ,а потом извиниться и отпустить.. А они 3-е суток ждали бы следующего Хорошо, Ольга не робкого десятка и уже вовсю работала в Германии . Она пообещала им такие.... проблемы. Отвяли...
Я езжу в Украину через Львов.... Каждый раз, до поезда, успеваю намного посмотреть город... Львов мне нравится очень.
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01.09.2020 05:02 Ответить
А ты посмотри на количество фур на переходах в Польшу...и на переходах в беларуссию...и ты все поймешь...как обьезжают....
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01.09.2020 08:12 Ответить
У стран Балтии нет доступа к Балтийскому морю?
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01.09.2020 00:45 Ответить
шпроты будут тракторами давить
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01.09.2020 07:07 Ответить
Наверное оно имело в виду, что транзит закроют и попытаются ограничить грузопоток в балтийский портах. Так они от отсутствия транзита тоже проиграют. Хз.
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01.09.2020 07:25 Ответить
Не будут поставлять в ЕС свои тракторы. Как известно белорусские тракторы - мечта любого европейца, они прям кончают когда их трясет в этом тракторе
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01.09.2020 09:25 Ответить
Беларусь вынуждена будет принять "адекватные ответные меры" в ответ на санкции, введенные странами Балтии, - глава МИД Глаз - Цензор.НЕТ 8842
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01.09.2020 00:01 Ответить
Сначала тот бомболюк закрыть надо, а то все выбомбится еще на взлете
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01.09.2020 09:26 Ответить
солі на одне місце насиплять, а може перестануть трактори Білорусь поставляти
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01.09.2020 00:04 Ответить
Не бачити балтам білоруських креветок!
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01.09.2020 00:05 Ответить
Шпротів.
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01.09.2020 00:40 Ответить
А вы представьте, каково придется их фермерам, без продукции минского тракторного завода! Им придется пересесть на немецкие Deutz! А это не хухры-мухры - сразу взмолятся о пощаде
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01.09.2020 09:30 Ответить
На сьогодні у них запланована акція. Закликають всіх бастувати.
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01.09.2020 09:34 Ответить
с этого заявления поржать можно))
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01.09.2020 00:06 Ответить
И шо? Перестанут быть перекупщиком санкционки для русни? Так это санкции против братьев-дикарей...
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01.09.2020 00:07 Ответить
Мальчик Глаз не знает, что источником суверенитета является народ, а не захвативший власть диктатор, и поддержка народа и есть поддержка суверенитета страны.
Мальчику Глазу место бомжей учить на вокзале, а не выступать с оценками Прибалтийский стран.
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01.09.2020 00:08 Ответить
Гэта хлопчык без ГЛАЗА ! Жыве Беларусь !
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01.09.2020 09:46 Ответить
Щось таке недавно було: Кадиров ввів санкції проти Байдена на території Чечні. Бідолашні американці до сих пір не можуть оговтатись.
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01.09.2020 00:23 Ответить
Помилка. Проти Помпео.
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01.09.2020 00:24 Ответить
Ще йогона дупу не натягнули? Невдовзі натягнуть.
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01.09.2020 00:51 Ответить
Балтийские тигры
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01.09.2020 00:56 Ответить
Рюзьге курва.
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01.09.2020 01:10 Ответить
Моцные эрзянские глисты,завтра голод на мордовии-московии ,а оно тут тварь трется и пытается кого то пугать,идетенах
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01.09.2020 09:18 Ответить
Где где голод?
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01.09.2020 14:52 Ответить
Ничего, скоро ***** потребует премию за нефть, и бульбаши вспомнят о балтийских станах а заодно и об Украине, потому как наварнякали достаточно ..
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01.09.2020 01:58 Ответить
А так і має бути...
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01.09.2020 04:54 Ответить
-
Відвертий фашист Жирик .. розповів, яку посаду отримає в Росії московський холуй і кривавий диктатор Лука ... якщо він не зробить Білорусь кацапською колонією в паРаші. "Тільки так, а не інакше". Жириновський спрогнозував долю для глави ката Білорусі Лукашенка якщо він не закабалить і програє протистояння зі своїм народом який бореться за суверенітет незалежність Білоруської держави . То тоді кремлівський виродок Лука .. займе посаду віце-прем'єра РФ по сільському господарству, буде курирувати вирощування бульби.
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01.09.2020 05:13 Ответить
https://www.dialog.ua/ukraine/214222_1598895461 На Житомирщине терракт: подорваны ж/д пути , по которым следовал поезд из Белоруси с топливом. Пострадавших нет. Но могли бы быть.
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01.09.2020 06:26 Ответить
Запретят на экспорт в ЕС белорусские мидии и креветки???🤣🤣🤣🤣🤣
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01.09.2020 06:40 Ответить
Як би цього Глаза на дупу не натягнули.
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01.09.2020 07:04 Ответить
они еще и быкуют посмотрите на ихний рубль как упал уже точно же как братья кацапы ихние те с голой жопой и соревнуются с сша всю жизнь
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01.09.2020 07:06 Ответить
Интересно, на какие «адекватные» меры способна Беларусь???😂😂😂
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01.09.2020 07:43 Ответить
ну фсё. не видать странам Балтии больше беларуской салаки.
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01.09.2020 07:55 Ответить
Tut tolko nacialo,skoro vedut i drugyje strani sankciji rezimu.Ves ES dolzni vesti takze i samozvanec dolzen vojti v etot spisok takze.
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01.09.2020 08:06 Ответить
Будут, как пацаки, давить балтийские апельсины?
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01.09.2020 08:16 Ответить
Ясно що введені усіма Західними країнами жорсткі санкцій проти фашистської ********* паРаші вони також розповсюджуватись і на Білорусь, яка вже дуже скоро стане бридкою кацапською колонією. І тоді білорусь як кацапська колонія буде принужденна приєднатися до оголошеним паРашей контрсанкціям в яких суворо заборонені поставки: сала в Україну, ліси в Фінляндію, льоду в Гренландії, нафти в Саудівську Аравію, газу в Кувейт, піску в Лівію, пива в Німеччину, жаб до Франції, роботів в Японію і агентів ФСБ в США..... .
А «також в союзній колоніальній кацапскій імперії зла буде вирішено завдати смертельного удару економіці ворожих країн. Категорично заборонять поставляти їм основні товари російського стратегічного виробництва: балалайки, матрьошки, облізлі шапки-вушанки, а також (що найстрашніше) обістяні постоли та личаки ручного плетіння »т І до них додасться ще й кати КГБ, білоруська бульба та мило ..
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01.09.2020 08:44 Ответить
Как я понимаю страны ЕС в том числе и прибалты вводят санкции не по отношению к Беларуси а индивидуальные санкции по отношению к ряду гос чиновников, силовиков и т.д. Так в чем проблема.. И вы введите такие же санкции по отношению к ЕС ( запретите им держать деньги белорусских банках, иметь недвижимость в Беларуси., ездить в гости или за картошкой.. и т.д)
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01.09.2020 09:25 Ответить
К сожалению,вопрос об российской базе в РБ уже решенный.Так же будет перекрыт белорусский транзит через Литву.С Украиной,Лукашенко ссорится не будет,это второй экономический партнер Беларуси с огромным превышением торгового баланса.
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01.09.2020 09:39 Ответить
to jest Litva zakrojet Belorus tranzit v Kalingrad ?Vopros ecio Polsa pustit li?
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01.09.2020 10:36 Ответить
Белорусского транзита в Калининград практически не существует.Да и никто не будет его закрывать.Речь идет об обнулении белорусского транзита через Литву.Частично белорусские грузы пойдут через Вентспилс и Ригу,частично через российскую Усть-Лугу.Ну,ничего личного-только бизнес Извините-Литва нам плюет в лицо,вводит санкции за БелАЭС,придется ответить)
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01.09.2020 10:49 Ответить
Ja podcytal vot udobrenyje kotoroje zdes zagruzajet nam dojut 3mln evro prybyl, vy dumajte dlia nas eto dengi?Ja protiv udobrenyja stob zdes zagruzali budet kak Liban.Ocen xoroso sto zagruzali v rosiji.Pro AES eto vam ban ,nikto na zapade ego nebudet zakupat.S etim vsio jasno mozete prodavat v rosiju.Nasa ekonomika silna u nas glavnyje ekonomiceskyje partnioty jest ES strani,a Belorus eto meloc dlia nas
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01.09.2020 11:09 Ответить
u nas jest avtoservis kotory platyt 18mln evro nalogov,a vasi udborenyje 3mln A ciom tut govorit togda?
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01.09.2020 11:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2KgKcoYfmn8 Это Дмитрий Джангиров и Александр Ланецкий(литовский эксперт)Как раз по теме белорусского транзита через Литву.
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01.09.2020 11:50 Ответить
Vasix ekspertov mnenyje rovno 0.Ja daju vam konkretnyje cifry sto ves port proslom godu zarabotal 10mln evro,Vot 46 mln tonn peregruzyli,vasix s nix 15mln drugoje nasa produkcija.Vot 10 mln podelyte na 3 grubo i budet 3mln.A ciom tut ecio nado govorit?
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01.09.2020 12:14 Ответить
Ваша экономика сильна дотациями ЕС,как и наша-нефтегазовым грантом Рашки Если убрать все-нам придет белый пушной зверек,и вы,литовец это прекрасно понимаете)
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01.09.2020 11:53 Ответить
.Nasi silni predprijatyja pervuju ocered,oni takogo ze urovnia kak i nemeckyje ne cem nexuze po texnologijam po kvalifikaciji rabotajucix tam takze.Vot ciom nasa silna ekonomika.U nas bolsinstvo export i import idiot v ES strani do70- 80%.a eto mnogo sto govorit.Belorus kak i rosiji necego poxozego net i skoro nebudet.Dotacij eto konecno xoroso no eto sovsem neglavnoje.
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01.09.2020 12:22 Ответить
Белорусы закроют перекуп для рашки ?
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01.09.2020 10:12 Ответить
Таракан, страны Балтии, как все остальные страны Европы, на твой Сябросовкостан член ложили с высокой колокольни. Даже ********* и та вас презирает и держит за своих позорных холопей.
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02.09.2020 12:09 Ответить
 
 