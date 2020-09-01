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29 шахтеров третий день подряд отказываются подняться на поверхность из шахты на Львовщине из-за долгов по зарплате

29 шахтеров третий день подряд отказываются подняться на поверхность из шахты на Львовщине из-за долгов по зарплате

Работники шахты "Надія" не получают зарплату с марта. Они обещают оставаться под землей до тех пор, пока им не выплатят долги. Жены и члены семей шахтеров собираются перекрывать трассы.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

"Под землей остаются 29 горняков. Вчера они переместились в шахтного ствола (до этого протестующие находились на расстоянии 2 км)", - написал он.

По словам Волынца, несколько горняков были вынуждены подняться на поверхность из-за проблем со здоровьем.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На зарплаты шахтерам в течение полугода выделили 3 млрд грн, - Буславец. ВИДЕО

"Есть информация, что самоорганизовались жены, члены семей горняков, которые вчера провели вече на шахте. Сегодня они заявляют о готовности выходить и перекрывать транспортные магистрали. Женщины ищут возможности помочь своим мужчинам, которые находятся в нечеловеческих условиях, на которых постоянно осуществляется давление", - добавил Волынец.

По его словам, заработанные деньги семьи горняков не получают с марта. По состоянию на 25 августа долг перед горняками достиг 61,54 млн грн. Работники предприятия уверяют, что будут бастовать до тех пор, пока им не выплатят деньги.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский удостоил госнаград и почетных званий 40 шахтеров

Автор: 

Волынец Михаил (158) долг (1150) забастовка (321) протест (5857) шахтеры (655) заработная плата (2400) Львовская область (2896)


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Топ комментарии
+15
Заплатите им теми деньгами которые барига мародьор перестал воровать после прихода самых честных не воров. Теперь то бабла без бариги мародьора который всё воровал стало просто завались ! Вот с этого бабла им и заплатите!!
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01.09.2020 01:11
+7
я пытался объяснить упоротым дебилам про "збагатывся в 82 рази" - но никто ничего не понял, с выпученными глазами брызгали слюнями что я "живу в космосе и не хочу понимать" что "мародер реально збагатывся в 82 рази".
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01.09.2020 01:32
+7
Сень, да не общайся с кретинами шо верять - "в нищей стране" президент украл миллиардов 50 евро. это тупо клиника и с такими людьми прекратить контакты будет очень неплохо. ну б*же, получается шо ПАП украл более чем целый бюджет(!)
х.з. шо надо иметь в голове шоб верить в такую дичь то..... я реально подумал шо это прикол, но находятся ..... я х.з. как этих существ назвать то. это там АйКью на уровне рыбки одной. та ну, блин, разнервировался..... это "кринж" просто.
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01.09.2020 01:41
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...перейдут по ходу на Янтарь..
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01.09.2020 01:04 Ответить
а там нету вроде, то же там на ж*томирщине где-то и вна Прибалтике.
кстати, газету нашел дома, писало где-то шо вот лет 5-7 назад мона было(ну, редко) найти такой кусок янтаря шо миллион грн. давали..... вот это круто. газета вроде львовская кстати, Экспресс или шо там
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01.09.2020 01:10 Ответить
...так пусть требуют, чтобы президёныш лично им бабло принес
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01.09.2020 01:04 Ответить
ахаха, нам не платили год(ну, так, по паре сотен шоп не подохли с голода) и быдло не хотело страйк делать.
тьху, ненавижу нашего брата, за готовность терпеть издевательство, видя как босс купил люксовую тачку, и понятно шо не в кредит.... сперва прятал, а потом - нет, раз быдло терпит такое издевательство. слово "лох" тут не канает. мрази, рабы.
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01.09.2020 01:07 Ответить
Заплатите им теми деньгами которые барига мародьор перестал воровать после прихода самых честных не воров. Теперь то бабла без бариги мародьора который всё воровал стало просто завались ! Вот с этого бабла им и заплатите!!
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01.09.2020 01:11 Ответить
а ведь тема про 82 раза обогачения, зашла.... я думал шо это от балды прикол, но ведь поверили.... я вот реально "поймал кринж". такой дикий бред и поверили.... Рокфеллер нервно курит. не мог поверить шо так хочу свалить отсюда, это же п....3.14
шоп половина населения была такими ..... б*же, мало шо православные, так еще и клинические ..... я офигеваю реально
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01.09.2020 01:23 Ответить
я пытался объяснить упоротым дебилам про "збагатывся в 82 рази" - но никто ничего не понял, с выпученными глазами брызгали слюнями что я "живу в космосе и не хочу понимать" что "мародер реально збагатывся в 82 рази".
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01.09.2020 01:32 Ответить
Сень, да не общайся с кретинами шо верять - "в нищей стране" президент украл миллиардов 50 евро. это тупо клиника и с такими людьми прекратить контакты будет очень неплохо. ну б*же, получается шо ПАП украл более чем целый бюджет(!)
х.з. шо надо иметь в голове шоб верить в такую дичь то..... я реально подумал шо это прикол, но находятся ..... я х.з. как этих существ назвать то. это там АйКью на уровне рыбки одной. та ну, блин, разнервировался..... это "кринж" просто.
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01.09.2020 01:41 Ответить
Им никто и ничего не должен...
29 шахтеров третий день подряд отказываются подняться на поверхность из шахты на Львовщине из-за долгов по зарплате - Цензор.НЕТ 939
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01.09.2020 01:14 Ответить
Главный вопрос - кто собственник шахты?
И 2-й вопрос - если шахта государственная, то зачем государству такие шахты которые вместо того чтобы приносить прибыль, тянут деньги из бюджета? Может, пора их того, как в Англии Мартарет Тетчер сделала?
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01.09.2020 01:30 Ответить
І навіть на цих шахтах вугілля дешевше, ніж по "Р+".
А борги шахтам виникли через те, що бенінім феросплавним електроенергія продається менше, ніж ₴1 за кіловат. По чім ти сплачуєш? А підприємство (організація) де ти працюєш... Поцікався...
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01.09.2020 01:34 Ответить
ПрАТ "Шахта «Надія» (Приватне Акціонерне Товариство "Шахта "Надія", 100% акцій якого належать державі Україна, до 23.12.2019 року Публічне Акціонерне Товариство "Шахта «Надія»; до 2001 року № 9 «Великомостівська») - вугільна шахта в Україні, з 2003 року (Наказ № 54-к від 06.02.2003 року, МінПаливЕнерго України) підпорядковується Міністерству енергетики України (http://mpe.kmu.gov.ua/). Розташована у місті Соснівка, Львівської області.
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01.09.2020 10:28 Ответить
ну то закрыть ее к чертям и все.
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01.09.2020 10:30 Ответить
шмигаль каже, що зарплата зростає... навіть середня... ага...

Та зарплата, яка начисляється? Але не виплачується?
Втім, запитання - зайві. Як і знаки. Навіть на банкнотах ₴...
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01.09.2020 01:31 Ответить
и ни слова о том, кому принадлежит шахта!
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01.09.2020 07:37 Ответить
Пофиг....Хай дуют в Киев касками постучат...Терпилы...А страйк слабо начать?
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01.09.2020 08:11 Ответить
2020 год еще шахтеры есть-прикол конешно
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01.09.2020 08:20 Ответить
60 лямов на 30 человек, по два ляма на нос, неплохо ...
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01.09.2020 08:24 Ответить
Третьи сутки сотрудники министерства угольной промышленности отказываются покидать здание министерства из-за долгов по зарплате!Возглавил протест лично министр,который заявил,что его семья голодает и растут долги за коммуналку.
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01.09.2020 09:31 Ответить
божечки, скільки цей шоколадний барон буде вставляти палки в колеса найвеличнішому президенту.
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01.09.2020 11:21 Ответить
 
 