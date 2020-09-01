29 шахтеров третий день подряд отказываются подняться на поверхность из шахты на Львовщине из-за долгов по зарплате

Работники шахты "Надія" не получают зарплату с марта. Они обещают оставаться под землей до тех пор, пока им не выплатят долги. Жены и члены семей шахтеров собираются перекрывать трассы.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

"Под землей остаются 29 горняков. Вчера они переместились в шахтного ствола (до этого протестующие находились на расстоянии 2 км)", - написал он.

По словам Волынца, несколько горняков были вынуждены подняться на поверхность из-за проблем со здоровьем.

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"Есть информация, что самоорганизовались жены, члены семей горняков, которые вчера провели вече на шахте. Сегодня они заявляют о готовности выходить и перекрывать транспортные магистрали. Женщины ищут возможности помочь своим мужчинам, которые находятся в нечеловеческих условиях, на которых постоянно осуществляется давление", - добавил Волынец.

По его словам, заработанные деньги семьи горняков не получают с марта. По состоянию на 25 августа долг перед горняками достиг 61,54 млн грн. Работники предприятия уверяют, что будут бастовать до тех пор, пока им не выплатят деньги.

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