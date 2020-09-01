29 шахтеров третий день подряд отказываются подняться на поверхность из шахты на Львовщине из-за долгов по зарплате
Работники шахты "Надія" не получают зарплату с марта. Они обещают оставаться под землей до тех пор, пока им не выплатят долги. Жены и члены семей шахтеров собираются перекрывать трассы.
Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.
"Под землей остаются 29 горняков. Вчера они переместились в шахтного ствола (до этого протестующие находились на расстоянии 2 км)", - написал он.
По словам Волынца, несколько горняков были вынуждены подняться на поверхность из-за проблем со здоровьем.
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"Есть информация, что самоорганизовались жены, члены семей горняков, которые вчера провели вече на шахте. Сегодня они заявляют о готовности выходить и перекрывать транспортные магистрали. Женщины ищут возможности помочь своим мужчинам, которые находятся в нечеловеческих условиях, на которых постоянно осуществляется давление", - добавил Волынец.
По его словам, заработанные деньги семьи горняков не получают с марта. По состоянию на 25 августа долг перед горняками достиг 61,54 млн грн. Работники предприятия уверяют, что будут бастовать до тех пор, пока им не выплатят деньги.
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кстати, газету нашел дома, писало где-то шо вот лет 5-7 назад мона было(ну, редко) найти такой кусок янтаря шо миллион грн. давали..... вот это круто. газета вроде львовская кстати, Экспресс или шо там
тьху, ненавижу нашего брата, за готовность терпеть издевательство, видя как босс купил люксовую тачку, и понятно шо не в кредит.... сперва прятал, а потом - нет, раз быдло терпит такое издевательство. слово "лох" тут не канает. мрази, рабы.
шоп половина населения была такими ..... б*же, мало шо православные, так еще и клинические ..... я офигеваю реально
х.з. шо надо иметь в голове шоб верить в такую дичь то..... я реально подумал шо это прикол, но находятся ..... я х.з. как этих существ назвать то. это там АйКью на уровне рыбки одной. та ну, блин, разнервировался..... это "кринж" просто.
И 2-й вопрос - если шахта государственная, то зачем государству такие шахты которые вместо того чтобы приносить прибыль, тянут деньги из бюджета? Может, пора их того, как в Англии Мартарет Тетчер сделала?
А борги шахтам виникли через те, що бенінім феросплавним електроенергія продається менше, ніж ₴1 за кіловат. По чім ти сплачуєш? А підприємство (організація) де ти працюєш... Поцікався...
Та зарплата, яка начисляється? Але не виплачується?
Втім, запитання - зайві. Як і знаки. Навіть на банкнотах ₴...