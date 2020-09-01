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Новости Коронавирус и карантин
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Если в классе заболеет школьник или учитель, это не значит, что вся школа уйдет на самоизоляцию, - Степанов

Если в классе заболеет школьник или учитель, это не значит, что вся школа уйдет на самоизоляцию, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об алгоритмах действий в случае, если в школе у ребенка или учителя обнаружат COVID-19.

Об этом министр рассказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", информирует Цензор.НЕТ.

"После того когда подтвержден случай с учеником, надо взять этого ребенка, надеть на него маску, перевести его в другое помещение, где он будет находится. В классе нужно проветрить помещение, сделать дезинфекцию всех поверхностей, которых касался ребенок, сообщить родителям", - пояснил Степанов.

Ребенка и родителей отправляют домой на самоизоляцию, а семейному врачу сообщают об их болезни, говорит министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов

"Ставится в известность семейный врач, семейный врач вызывает мобильную бригаду, которая делает соответствующий тест ребенку, чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирусную болезнь. Если подтверждена в соответствии короновирусная болезнь, то врач-эпидемиолог определяет в зависимости от контактов этого ребенка, кто отправляется на самоизоляцию. Все это достаточно четко определено в алгоритмах", - сказал он.

Степанов отметил, что в случае заболевания школьника "врач-эпидемиолог не будет отправлять на самоизоляцию всю школу и детей, которые не были в контакте с заболевшим ребенком".

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"Так же происходит, если, например, заболел тот или иной учитель: решения о самоизоляции будут приниматься в зависимости от его контактов. Это не значит, что вся школа идет на самоизоляцию", - сказал он.

Автор: 

дети (6477) карантин (16729) школа (3012) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
"После того когда подтвержден случай с учеником, надо взять этого ребенка, надеть на него маску, перевести его в другое помещение, где он будет находится. В классе нужно проветрить помещение, сделать дезинфекцию всех поверхностей, которых касался ребенок, сообщить родителям", - пояснил Степанов. Источник: https://censor.net/ru/n3216876\\\\\\\\\\\\\\\

Ого, Стебанов, а вы точно на своем месте?
я вот если бы детей имел(в смысле батей был бы) то вас захотел бы послать на Путина.
что вы несешь то?
у вируса вирулентность - кошмарная. дивизию вашу имел. одурел? да минимум класс на изоляцию, на лечение даже. Ребенок, даже тридцатый, тупо заразит бабку и/или деда, а им придет..... ну, не Дед Мороз.
Что за бред то? Ребенок дома тупо перезаражает всех. Стебанов видать не тот шо надо текст прочитал? Ты же за это отвечать будешь то?
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01.09.2020 02:37
+2
Ира, да я и говорю именно шо он "Стебанов". он тупо насмехается. ну реально, вот эти брифинги - он тупо бекает, мекает и ыыыкает. ну невозможно слушать даже. не поверю шо он такой ...... тьху. ну рожа вроде не особо имбецыльная. по бумажке не уметь прочитать?? та ну - я бы без заминки прочитал любое шо написано хоть и вроде бы немного быдло.
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01.09.2020 03:19
+2
Коронавірус вже не заразний ?
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01.09.2020 07:47
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"После того когда подтвержден случай с учеником, надо взять этого ребенка, надеть на него маску, перевести его в другое помещение, где он будет находится. В классе нужно проветрить помещение, сделать дезинфекцию всех поверхностей, которых касался ребенок, сообщить родителям", - пояснил Степанов. Источник: https://censor.net/ru/n3216876\\\\\\\\\\\\\\\

Ого, Стебанов, а вы точно на своем месте?
я вот если бы детей имел(в смысле батей был бы) то вас захотел бы послать на Путина.
что вы несешь то?
у вируса вирулентность - кошмарная. дивизию вашу имел. одурел? да минимум класс на изоляцию, на лечение даже. Ребенок, даже тридцатый, тупо заразит бабку и/или деда, а им придет..... ну, не Дед Мороз.
Что за бред то? Ребенок дома тупо перезаражает всех. Стебанов видать не тот шо надо текст прочитал? Ты же за это отвечать будешь то?
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01.09.2020 02:37 Ответить
Это не говоря уже про бред, что по версии Степанова подтверждать факт наличия вируса будут в классе. Реально стебется над всей страной.
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01.09.2020 03:10 Ответить
Ира, да я и говорю именно шо он "Стебанов". он тупо насмехается. ну реально, вот эти брифинги - он тупо бекает, мекает и ыыыкает. ну невозможно слушать даже. не поверю шо он такой ...... тьху. ну рожа вроде не особо имбецыльная. по бумажке не уметь прочитать?? та ну - я бы без заминки прочитал любое шо написано хоть и вроде бы немного быдло.
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01.09.2020 03:19 Ответить
А он и не был таким в бытность главой ОГА. Либо ему настолько претит всё что говорит и что делает, либо тогда и не знаю....... резкий отупизм какой-то.
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01.09.2020 03:30 Ответить
я не знаю где он был, но с такой речью.... извиняюсь. стрим смотрю, справа тут на главной.
не, ну у него речь - просто почти как и у Азирова...... у меня в 25 раз лучше базар то....
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01.09.2020 03:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IkJ8DEIzR1c

Вот как-то так он выглядел в Одессе.
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01.09.2020 04:10 Ответить
смотрьеть неохота - оф. лицо разговаривает на кацапском. пошли они на ПУ. у нас же прописано что-то ведь. тупо нарушение закона то
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01.09.2020 04:21 Ответить
Ну я как бы дала ссылку для общего понимания как он говорит и общается с журналистами.
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01.09.2020 10:53 Ответить
Зараз освіта України знаходиться в дуже ганебному стані. Серед "вишів" більшість тих, які просто торгують папірцями-дипломами. Не треба так багато "вищої освіти" в країні, де примітивна промисловість, де тільки видобуваються копалини без їх переробки, де науковці - жебраки. Починати треба з середньої школи: робити відбір дітей. Необхідно створити три типи шкіл, в залежності від рівня знань учня та його мотивації до навчання. 1) Найвищий рівень - ліцеї (математика) та гімназії, де працюють найкращі вчителі, а не дресувальники. Підвіщена в півтора рази зарплатня. Батьки не платять за освіту, навпаки, дітям видаються премії за відмінні оцінки. 2)Середній рівен - діти платять приблизно 500-1000, в залежності від середнього балу та поведінки. 3) Нижній рівень. Для тих, хто не може чи не хоче вчитись. Батьки не платять за освіту. Безкоштовне харчування. Полегшена програми: більше уроків на відкритому повітрі накшталт фіз-ри, праці, технології тощо. До 9-го класу. Вчителі мають стандартну оплату, але занижену ставку - 16 годин із умовою не перебільшувати кількість годин вище 20-ти. Саме головне, діти кожен рік проходять ЗНО, по результатам якого вони можуть переходити із одного типу шкіл в інший, як вгору так і вниз. Також увести відсторонення дітей від навчання від декількох дній до двох тижнів за різні правопорушення, прогули тощо. Під час відсторонення діти навчаються дистанційно. Для таких дітей треба створити певний штат вчителів.
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01.09.2020 10:53 Ответить
Всё это уже давно сделано в других странах. В той же Франции прекрасно работает 3-х ступенчатая система. Просто надо взять как образец и доработать под свои условия. Но простите....... кому это у нас надо.
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01.09.2020 10:56 Ответить
Пусть кто-то охрип от холодного кваса,
Но сразу не может охрипнуть полкласса.
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01.09.2020 07:11 Ответить
Здоровья-классу,
Нет-п.....су!
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01.09.2020 07:17 Ответить
Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех академий.
Откуда он взялся, откуда он вырос,
Загадочный вирус, загадочный вирус?
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01.09.2020 07:19 Ответить
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья,
Глянешь на стебкину харю,
Гарантировано отравленье...
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01.09.2020 07:28 Ответить
От этого гриппа никто не захныкал
Во время весенних и зимних каникул.
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01.09.2020 07:12 Ответить
Коронавірус вже не заразний ?
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01.09.2020 07:47 Ответить
Я промовчу ...
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01.09.2020 07:51 Ответить
дарю детям лайфак
скидываетесь всем классом на пару справок, идёте в местную поликлинику, покупаете справку с позитивным тестом, и всё, у вас снова каникулы
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01.09.2020 07:56 Ответить
Клінічний ідіот. Як дитина потрапила в клас? Перемістилась в просторі?
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01.09.2020 09:04 Ответить
Вот уж задерганные создания.. Как всегда. Сначала объявят одно.. через пару дней на оборот. Ну неужели нельзя сначала обдумать а потом принимать решение. Всего день - два назад рассказывали что в случае если в классе заболеет один ученик класс отправляется на 14 дневную самоизоляцию. Теперь уже об этом речь не идет. И так по любому поводу. Уже честно надоело. Еще раз - сначала обдумайте , решите, а потом транслируйте свои решения, а не наоборот. Потому что пока вот такими вот " туды- сюды" вы только очередной раз показываете свою несостоятельность, незнание что же делать, растерянность и изменение своих же решений строго по реакции в интернете. Это уже даже не смешно... Мы за вашими дерганиями и установками новых правил " игры" уже не успеваем. Позорники одним словом.
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01.09.2020 09:11 Ответить
Есть ли жизнь в самоизоляции, нет ли жизни в самоизоляции, да какая разница. Главное, поставщики детских масок наконец нашли поддержку для бизнеса.
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01.09.2020 15:18 Ответить
 
 