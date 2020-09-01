Если в классе заболеет школьник или учитель, это не значит, что вся школа уйдет на самоизоляцию, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об алгоритмах действий в случае, если в школе у ребенка или учителя обнаружат COVID-19.
Об этом министр рассказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", информирует Цензор.НЕТ.
"После того когда подтвержден случай с учеником, надо взять этого ребенка, надеть на него маску, перевести его в другое помещение, где он будет находится. В классе нужно проветрить помещение, сделать дезинфекцию всех поверхностей, которых касался ребенок, сообщить родителям", - пояснил Степанов.
Ребенка и родителей отправляют домой на самоизоляцию, а семейному врачу сообщают об их болезни, говорит министр.
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"Ставится в известность семейный врач, семейный врач вызывает мобильную бригаду, которая делает соответствующий тест ребенку, чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирусную болезнь. Если подтверждена в соответствии короновирусная болезнь, то врач-эпидемиолог определяет в зависимости от контактов этого ребенка, кто отправляется на самоизоляцию. Все это достаточно четко определено в алгоритмах", - сказал он.
Степанов отметил, что в случае заболевания школьника "врач-эпидемиолог не будет отправлять на самоизоляцию всю школу и детей, которые не были в контакте с заболевшим ребенком".
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"Так же происходит, если, например, заболел тот или иной учитель: решения о самоизоляции будут приниматься в зависимости от его контактов. Это не значит, что вся школа идет на самоизоляцию", - сказал он.
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Ого, Стебанов, а вы точно на своем месте?
я вот если бы детей имел(в смысле батей был бы) то вас захотел бы послать на Путина.
что вы несешь то?
у вируса вирулентность - кошмарная. дивизию вашу имел. одурел? да минимум класс на изоляцию, на лечение даже. Ребенок, даже тридцатый, тупо заразит бабку и/или деда, а им придет..... ну, не Дед Мороз.
Что за бред то? Ребенок дома тупо перезаражает всех. Стебанов видать не тот шо надо текст прочитал? Ты же за это отвечать будешь то?
не, ну у него речь - просто почти как и у Азирова...... у меня в 25 раз лучше базар то....
Вот как-то так он выглядел в Одессе.
Но сразу не может охрипнуть полкласса.
Нет-п.....су!
Не знали учёные всех академий.
Откуда он взялся, откуда он вырос,
Загадочный вирус, загадочный вирус?
Разве могут быть сомненья,
Глянешь на стебкину харю,
Гарантировано отравленье...
Во время весенних и зимних каникул.
скидываетесь всем классом на пару справок, идёте в местную поликлинику, покупаете справку с позитивным тестом, и всё, у вас снова каникулы