Если в классе заболеет школьник или учитель, это не значит, что вся школа уйдет на самоизоляцию, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об алгоритмах действий в случае, если в школе у ребенка или учителя обнаружат COVID-19.

Об этом министр рассказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", информирует Цензор.НЕТ.

"После того когда подтвержден случай с учеником, надо взять этого ребенка, надеть на него маску, перевести его в другое помещение, где он будет находится. В классе нужно проветрить помещение, сделать дезинфекцию всех поверхностей, которых касался ребенок, сообщить родителям", - пояснил Степанов.

Ребенка и родителей отправляют домой на самоизоляцию, а семейному врачу сообщают об их болезни, говорит министр.

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"Ставится в известность семейный врач, семейный врач вызывает мобильную бригаду, которая делает соответствующий тест ребенку, чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирусную болезнь. Если подтверждена в соответствии короновирусная болезнь, то врач-эпидемиолог определяет в зависимости от контактов этого ребенка, кто отправляется на самоизоляцию. Все это достаточно четко определено в алгоритмах", - сказал он.

Степанов отметил, что в случае заболевания школьника "врач-эпидемиолог не будет отправлять на самоизоляцию всю школу и детей, которые не были в контакте с заболевшим ребенком".

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"Так же происходит, если, например, заболел тот или иной учитель: решения о самоизоляции будут приниматься в зависимости от его контактов. Это не значит, что вся школа идет на самоизоляцию", - сказал он.