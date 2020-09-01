Сытник о словах ОП, что он "и.о. директора НАБУ": "Не совсем понял этот пресс-релиз"

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что не понял пресс-релиз Офиса Президента, в котором его назвали "исполняющим обязанности" главы Бюро.

Об этом Сытник сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Я несколько раз перечитал, но не совсем понял этот пресс-релиз Офиса президента. Могу сказать точно, что распределение обязанностей между руководством НАБУ: между директором и заместителями, регламентируется приказом директора", - сказал Сытник.

Он добавил, что не уходил в отпуск или на больничный, чтобы назначать вместо него и.о. Именно поэтому нет смысла говорить о том, что кто-то исполняет обязанности директора, потому что занимает эту должность именно он, подчеркнул глава НАБУ.

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Сытник добавил, что не обсуждал с представителями Офиса Президента решение Конституционного Суда, признавшего его назначение на должность директора НАБУ неконституционным.

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.

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