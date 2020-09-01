Сытник о словах ОП, что он "и.о. директора НАБУ": "Не совсем понял этот пресс-релиз"
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что не понял пресс-релиз Офиса Президента, в котором его назвали "исполняющим обязанности" главы Бюро.
Об этом Сытник сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Я несколько раз перечитал, но не совсем понял этот пресс-релиз Офиса президента. Могу сказать точно, что распределение обязанностей между руководством НАБУ: между директором и заместителями, регламентируется приказом директора", - сказал Сытник.
Он добавил, что не уходил в отпуск или на больничный, чтобы назначать вместо него и.о. Именно поэтому нет смысла говорить о том, что кто-то исполняет обязанности директора, потому что занимает эту должность именно он, подчеркнул глава НАБУ.
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Сытник добавил, что не обсуждал с представителями Офиса Президента решение Конституционного Суда, признавшего его назначение на должность директора НАБУ неконституционным.
Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.
Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.
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Хотя, есть сильные подозрения, что они сами только притворяются понимающими.
х..єм по клавіатурі Влади вони грають лише "з розгону"...
Зєлю і Пєцю на довічне з конфіскацією. Дострокові.
https://images.cnscdn.com/images/4/c/9/c/4c9cce6fe437ed8a5bf7cd4bcd3ba4ba/original.jpgДиректор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що не зрозумів пресреліз Офісу Президента, в якому його назвали "виконувачем обов'язків" глави Бюро.
Про це Ситник сказав в інтерв'ю "https://www.radiosvoboda.org/a/nabu-ksu-artem-sytnyk/30813611.html Радіо Свобода ", інформує https://censor.net/ua.
"Я декілька разів перечитав, але не зовсім зрозумів цього пресрелізу Офісу Президента. Можу сказати точно, що розподіл обов'язків між керівництвом НАБУ: між директором і заступниками, регламентується наказом директора", - сказав Ситник.
Корупціонер Ситник має дуже поважний "дах" Демократичній парті США (посольстві США в Україні).
Бому нагліє....
КСУ більш, ніж виразно встановив: «Указ про призначення А. Ситника директором НАБУ втрачає чинність з дня ухвалення рішення Конституційного Суду».
Всі спроби Ситника і далі перебувати на посаді - узурпація влади.
Уповноваженими органами держави на ініціювання державної реакції на вчинений злочин є ДБР і Печерський районний суд Києва
Дострокові.