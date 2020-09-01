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Сытник о словах ОП, что он "и.о. директора НАБУ": "Не совсем понял этот пресс-релиз"

Сытник о словах ОП, что он

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что не понял пресс-релиз Офиса Президента, в котором его назвали "исполняющим обязанности" главы Бюро.

Об этом Сытник сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Я несколько раз перечитал, но не совсем понял этот пресс-релиз Офиса президента. Могу сказать точно, что распределение обязанностей между руководством НАБУ: между директором и заместителями, регламентируется приказом директора", - сказал Сытник.

Он добавил, что не уходил в отпуск или на больничный, чтобы назначать вместо него и.о. Именно поэтому нет смысла говорить о том, что кто-то исполняет обязанности директора, потому что занимает эту должность именно он, подчеркнул глава НАБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сытник остается директором НАБУ, Бюро работает в штатном режиме, - пресс-служба

Сытник добавил, что не обсуждал с представителями Офиса Президента решение Конституционного Суда, признавшего его назначение на должность директора НАБУ неконституционным.

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.

Также на Цензор.НЕТ: Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко

Автор: 

НАБУ (4219) КС (2248) Сытник (958) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+13
Ну нельзя с 21.04.2019 в Украине просто так говорить про Коломойсокго и украденные им из Привата деньги.
Сытник о словах ОП, что он "и.о. директора НАБУ": "не совсем понял этот пресс-релиз" - Цензор.НЕТ 3376
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01.09.2020 02:07
+8
Сытник, чтобы это понять, надо иметь диплом юриста Нелоха. А у тебя обычный, лохушный.
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01.09.2020 02:04
+7
Та этих Зе-тыпилов вообще никто не понимает, кроме них самих!
Хотя, есть сильные подозрения, что они сами только притворяются понимающими.
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01.09.2020 02:31
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Сытник, чтобы это понять, надо иметь диплом юриста Нелоха. А у тебя обычный, лохушный.
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01.09.2020 02:04 Ответить
Ну нельзя с 21.04.2019 в Украине просто так говорить про Коломойсокго и украденные им из Привата деньги.
Сытник о словах ОП, что он "и.о. директора НАБУ": "не совсем понял этот пресс-релиз" - Цензор.НЕТ 3376
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01.09.2020 02:07 Ответить
Офис Зеленского и весь их "словесный понос"..напрмиер... чего стоят вчерашние зашквары на Съезде гхм пьянке "Служивой партии подстилки для грязных немытых ног бородатой бабушки".... от Вовочки (**видимо свежий кокос подогнали ??)... а по сути разговоры это разговоры от пьяных евреев на свадьбе мусульман.... на которой оженили союзом двух содомит..ов....
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01.09.2020 10:31 Ответить
знімуть зебіли Ситника, знімуть. Ситник, дарма, що сам корупціонер (дрібненький такий, але корупціонер) - але пише плівки аж гай гудить. Не здивуюся, якщо самого Клована Зе записав. А єрмаків - і подавно заархівовано... Плівочки чекають свого часу...
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01.09.2020 02:10 Ответить
Плівочки чекають свого часу.......... Какая знакомая фраза. Как часто мы ее слышали зимой и весной прошлого года. Вот так всё и ждём......ждём....... а чемоданы с компроматом из телестудий, видно смыло той весной, когда сажать собирались что-то там на зеленых плакатах.
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01.09.2020 03:15 Ответить
Та этих Зе-тыпилов вообще никто не понимает, кроме них самих!
Хотя, есть сильные подозрения, что они сами только притворяются понимающими.
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01.09.2020 02:31 Ответить
Держаться за кресло - это у бесполезных чиновников не только традиция, но и привычка!
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01.09.2020 02:31 Ответить
Это клоунада или реприза (как в цирке)
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01.09.2020 02:50 Ответить
це показ імпотенції теперішньої Зе "Влади" (((
х..єм по клавіатурі Влади вони грають лише "з розгону"...
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01.09.2020 08:46 Ответить
Умом зеленых не понять. Бо вони шось ляпнуть потим думку гадають, шось це було.
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01.09.2020 02:56 Ответить
Герман на них нет. Она бы расшифровала.
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01.09.2020 03:17 Ответить
Ермак вже не приховує що він країною керує, а не Вовочка( как в анекдоте бл...)
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01.09.2020 04:41 Ответить
как можно понять сумасшедших наркоманов,вот уже удивил))
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01.09.2020 05:29 Ответить
нельзя уволить , нельзя назначить
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01.09.2020 05:49 Ответить
Все зеленские невежественные по сути своей.Их понимать просто не стоит .Обращать серьёзное внимание на них-это просто не уважать себя..
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01.09.2020 05:52 Ответить
шо то Я плохо не понял
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01.09.2020 06:20 Ответить
Не знаю может Порох и барыга!? Но с ним как то спокойней было за Украину! А сейчас какое то непонятное ощущение неминуемого пиз..ца!!!
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01.09.2020 06:23 Ответить
шо не день то скандалы , то ТГК то КС
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01.09.2020 06:27 Ответить
ЛУЧШЕ УЖАСНЫЙ КОНЕЦ ЧЕМ УЖАС БЕЗ КОНЦА!!
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01.09.2020 09:23 Ответить
Сытник о словах ОП, что он "и.о. директора НАБУ": "не совсем понял этот пресс-релиз" - Цензор.НЕТ 4747
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01.09.2020 07:10 Ответить
Та шож тут не понять то? Хто сидит в ОПе? Квартал 95.
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01.09.2020 07:35 Ответить
І.о. Зелеєнскай...
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01.09.2020 07:36 Ответить
Ситник ще не зрозумів, що Україна зеленського - банкрут і йому вже нічого платити ніхто не буде.
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01.09.2020 07:59 Ответить
А хто ж це там ту Україну зеленського сотворив? А, Івасику? Не пригадуєш, пілять?
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01.09.2020 08:31 Ответить
Як хто? Російський шпигун Пєця з своєю платною ботофермою привів цього зеленого шпигуна, це всі знають. Бо люди голосували не за Зєлю, а проти Мародера і шкідника.
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01.09.2020 10:49 Ответить
Ідіоте, в бюлетні не було графи Проти, а була лише графа За. І ще, якщо Пєця російський шпигун, то хто ж тоді шмаркля?
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01.09.2020 11:18 Ответить
Як хто? Шмаркля такий самий шпигун. Тільки Пєця вже зашкварений, а Зєля ще був свіженький. Пуйло просто поміняв їх. Але тепер і Зєля зашкварений.
Зєлю і Пєцю на довічне з конфіскацією. Дострокові.
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01.09.2020 11:21 Ответить
А ти не бачив, придурку, що таке то зелене чмо? Хіба то не було зрозуміло вже багато років? Свіженьке, кажеш, гімно? Господи, яке ж ти дурне і убоге. І таких вас 73% клінічних ідіотів. Російський шпійон Пєця, яким би він не є. БОРОНИВ ту державу, а твоя зелена шмаркля її просто нищить. І в тому, вироку твоя особиста вина. Не Пєціна, а твоя. Але, на жаль, тобі дебілу того не зрозуміти.
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01.09.2020 11:27 Ответить
Что тут "непонятного? Всё до предела ясно... "Мужик, ты нас не устраиваешь - слишком "самостоятельный"... И на нас "компра" у тебя есть... Но на твоё место у нас нет сейчас "исполнительного дурака", а без тебя всё развалится... Да и не хочется, чтобы ты, уходя, "громко хлопнул дверью" и "прищемил нам яйца"... Поэтому работай, но не "зарывайся"...".
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01.09.2020 08:02 Ответить
пропорошенківська пи..добратія,соросятія ,і вся просто пи..дота -Найєми,Лєщенки ,Шабуніни,Рябошапки -звичайно категорично підтримують Ситника...
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01.09.2020 08:43 Ответить
"Ляп штаньми об асфальт...". Мені все більше здається, що "нік "Дудра" і поняття "дура" - синоніми... Ви, "відморожені", можете зрозуміть, що світ не "чорно-білий"? І що судить про людину не можна по "більшовицькому" принципу "Хто не з нами - той проти нас..."?
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01.09.2020 08:56 Ответить
Ситник про слова ОП, що він "в.о. директора НАБУ": "не зовсім зрозумів цей пресреліз"
https://images.cnscdn.com/images/4/c/9/c/4c9cce6fe437ed8a5bf7cd4bcd3ba4ba/original.jpgДиректор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що не зрозумів пресреліз Офісу Президента, в якому його назвали "виконувачем обов'язків" глави Бюро.

Про це Ситник сказав в інтерв'ю "https://www.radiosvoboda.org/a/nabu-ksu-artem-sytnyk/30813611.html Радіо Свобода ", інформує https://censor.net/ua.
"Я декілька разів перечитав, але не зовсім зрозумів цього пресрелізу Офісу Президента. Можу сказати точно, що розподіл обов'язків між керівництвом НАБУ: між директором і заступниками, регламентується наказом директора", - сказав Ситник.



Корупціонер Ситник має дуже поважний "дах" Демократичній парті США (посольстві США в Україні).
Бому нагліє....



КСУ більш, ніж виразно встановив: «Указ про призначення А. Ситника директором НАБУ втрачає чинність з дня ухвалення рішення Конституційного Суду».


Всі спроби Ситника і далі перебувати на посаді - узурпація влади.
Уповноваженими органами держави на ініціювання державної реакції на вчинений злочин є ДБР і Печерський районний суд Києва
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01.09.2020 08:41 Ответить
ЭЙ ПИСАТЕЛИ ПРО ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО УКРАИНА! НУ ДАВАЙТЕ НАПИШИТЕ ЧТО НАДО ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОН И РЕШЕНИЯ СУДА! ЧТО НЕЗЗЯ БИТЬ МУСОРОВ И ЗАХВАТЫВАТЬ ГОСУЧРЕЖЕНИЯ!!
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01.09.2020 09:22 Ответить
А если мусора тебя начнуть бить и дубинкой насиловать?
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01.09.2020 10:31 Ответить
буду бить их в ответ всем тем что попадется под руку!! как говорится одного но точно покалечу а может и утащу с собой на тот свет!!
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01.09.2020 10:33 Ответить
Ну и зверюга! Здоровья тебе.
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01.09.2020 11:21 Ответить
просто уточню против огнестрела или боевого травмата я конечно ничего сделать не смогу!! как говорится против огенстрела нужен другой огнестрел!!
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01.09.2020 11:25 Ответить
Вот такие юрысты и управленцы в команде Зеленского. Может их всех по новому отправить в Трукавец?
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01.09.2020 09:38 Ответить
Ни в коем случае. Станет еще хуже. Они после первого раза приехали на голову больными.,. результат второй такой учебы будет для страны фатальным.
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01.09.2020 09:54 Ответить
проституційні мантіносці хрін на все рило отримають, а не НАБУ!
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01.09.2020 09:44 Ответить
Зєлю геть. Пєцю на нари. Ситніку коліном під сраку.
Дострокові.
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01.09.2020 10:57 Ответить
Хрін тобі по всій мордяці! Ще чотири роки будеш це зелене гівно їсти. Сам наобирав, насолоджуйся.
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01.09.2020 11:35 Ответить
В цьому році Зєлю переоберем на українського "вашингтона" а Пєцю і всіх його платних тролєй - на примусові на довічне з конфіскацією.
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01.09.2020 16:52 Ответить
 
 