Транспорт в Киеве может остановиться только в случае "инфекционного взрыва", - Кличко
В Киеве могут остановить общественный транспорт, в частности, метро, в случае так называемого инфекционного взрыва.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"Это может произойти, когда количество больных будет значительно превышать количество коек в больницах и врачей, которые могут оказывать помощь больным. Это крайний случай. По показателям, этого не должно произойти", - сказал он.
Кличко также сообщил, что 1 сентября около 300 тыс. детей пойдут в детские сады и школы.
"Мы подготовлены, выделены из фонда 30 млн грн на измерение температуры и средства безопасности", - сказал мэр Киева.
По состоянию на 31 августа коронавирус обнаружили у 277 жителей Киева. За сутки умерли шесть человек.
В общем коронавирус унес жизни 208 киевлян.
В столице уже 13 370 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
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ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом.
Спецпосланник https://lenta.ru/tags/organizations/voz/ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор https://lenta.ru/tags/persons/nabarro-devid/ Дэвид Набарро похвалил Швецию за введение мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в интервью радиостанции Magic.
Подход властей этой страны к борьбе с распространением коронавируса он назвал верным и правильно воспринимаемым населением. Швеция, по словам Набарро, положилась на сознательность граждан и не стала вводить жесткие карантинные меры. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем. По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса.
Ранее министр финансов Швеции Магдалена Андерссон https://lenta.ru/news/2020/08/27/sweeden/ заявила , что отказ страны от карантина во время пандемии коронавируса сулит стране новую выгоду: он позволил не только замедлить падение ВВП, но и предоставил королевству возможность полностью перезапустить экономику. Так, согласно наиболее свежему прогнозу для шведской экономики, ее ВВП в текущем году просядет на 4,6 процента, а в 2021-м вырастет на 4,1 процента.
Бо они не на Марсе живут, а интегрированы в мировую экономику.
В Италии падение больше 12%.
Беги в школу, там уже начинается линейка!
Кабминовский гараж на замок и т.п.!)))
Говорят, там гидрант начал жить как простой учитель, а простой учитель - как гидрант!!