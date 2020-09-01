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Новости Коронавирус и карантин
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Транспорт в Киеве может остановиться только в случае "инфекционного взрыва", - Кличко

Транспорт в Киеве может остановиться только в случае

В Киеве могут остановить общественный транспорт, в частности, метро, ​​в случае так называемого инфекционного взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Это может произойти, когда количество больных будет значительно превышать количество коек в больницах и врачей, которые могут оказывать помощь больным. Это крайний случай. По показателям, этого не должно произойти", - сказал он.

Кличко также сообщил, что 1 сентября около 300 тыс. детей пойдут в детские сады и школы.

"Мы подготовлены, выделены из фонда 30 млн грн на измерение температуры и средства безопасности", - сказал мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве могут опять закрыть метро, - Кличко

По состоянию на 31 августа коронавирус обнаружили у 277 жителей Киева. За сутки умерли шесть человек.

В общем коронавирус унес жизни 208 киевлян.

В столице уже 13 370 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

карантин (16729) Киев (25484) Кличко Виталий (4637) транспорт (1757) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
И служебный!
Кабминовский гараж на замок и т.п.!)))
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01.09.2020 08:29
+3
Зебилы, не падать в обморок!
ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом.
Спецпосланник https://lenta.ru/tags/organizations/voz/ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор https://lenta.ru/tags/persons/nabarro-devid/ Дэвид Набарро похвалил Швецию за введение мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в интервью радиостанции Magic.

Подход властей этой страны к борьбе с распространением коронавируса он назвал верным и правильно воспринимаемым населением. Швеция, по словам Набарро, положилась на сознательность граждан и не стала вводить жесткие карантинные меры. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем. По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса.
Ранее министр финансов Швеции Магдалена Андерссон https://lenta.ru/news/2020/08/27/sweeden/ заявила , что отказ страны от карантина во время пандемии коронавируса сулит стране новую выгоду: он позволил не только замедлить падение ВВП, но и предоставил королевству возможность полностью перезапустить экономику. Так, согласно наиболее свежему прогнозу для шведской экономики, ее ВВП в текущем году просядет на 4,6 процента, а в 2021-м вырастет на 4,1 процента.
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01.09.2020 07:37
+3
Мальчик, ты сколько классов асилил?
Беги в школу, там уже начинается линейка!
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01.09.2020 08:05
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Вобще я считаю что пора вводить жесткий карантин! когда будет инфекционный взрыв будет поздно! И ыыести должен не Кличко а Зелкнский и по всей стране!
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01.09.2020 07:24 Ответить
и что дальше ?месяц два пускай три рассосется он?в марте было как только отпустили и тестов больше стало то так и попер
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01.09.2020 07:34 Ответить
При жестком карантине рассосется за 3 недели. Но карантин должен быть реально жестким как в Италии или Китае!
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01.09.2020 07:46 Ответить
во первых у нас не такая экономика как в Китае и Италии во вторых в Италии также растет как и во всей Европе почти 1000 за сутки а было когда карантин 200,300 то есть пока держиш карантин его нет или на минимуме стоить отпустить а когда нибудь надо отпускать все равно, он сразу набирает обороты https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
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01.09.2020 07:56 Ответить
Значит был не достаточно жеским. Почему Китай поборол ковид? В первую очередь из-за жесткого карантина!
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01.09.2020 08:12 Ответить
Транспорт в Киеве может остановиться только в случае "инфекционного взрыва", - Кличко - Цензор.НЕТ 7583
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01.09.2020 07:26 Ответить
Зебилы, не падать в обморок!
ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом.
Спецпосланник https://lenta.ru/tags/organizations/voz/ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор https://lenta.ru/tags/persons/nabarro-devid/ Дэвид Набарро похвалил Швецию за введение мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в интервью радиостанции Magic.

Подход властей этой страны к борьбе с распространением коронавируса он назвал верным и правильно воспринимаемым населением. Швеция, по словам Набарро, положилась на сознательность граждан и не стала вводить жесткие карантинные меры. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем. По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса.
Ранее министр финансов Швеции Магдалена Андерссон https://lenta.ru/news/2020/08/27/sweeden/ заявила , что отказ страны от карантина во время пандемии коронавируса сулит стране новую выгоду: он позволил не только замедлить падение ВВП, но и предоставил королевству возможность полностью перезапустить экономику. Так, согласно наиболее свежему прогнозу для шведской экономики, ее ВВП в текущем году просядет на 4,6 процента, а в 2021-м вырастет на 4,1 процента.
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01.09.2020 07:37 Ответить
А чего ВВП падало если не было карантина? Что-то тут бред написан!
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01.09.2020 07:48 Ответить
Для тех, кто в танке.

Бо они не на Марсе живут, а интегрированы в мировую экономику.
В Италии падение больше 12%.
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01.09.2020 07:53 Ответить
В Италии потому что основа экономики это предметы роскоши и туризм! Вы сравниваете толстое с кислым!
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01.09.2020 08:03 Ответить
Мальчик, ты сколько классов асилил?
Беги в школу, там уже начинается линейка!
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01.09.2020 08:05 Ответить
Ты смерти моей хочешь? Там Анюта - позови я тута! Я только трипер от неё вылечил!
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01.09.2020 08:13 Ответить
Беги ты в школу и спроси у умных дяденек и тетёнек как это без карантина может быть падение экономики они тебе объяснять так может быть когда работники заболеют и некому работать.
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01.09.2020 08:15 Ответить
Если закрываем метро, надо и весь остальной транспорт остановить, включая частный - страдать должны все))))
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01.09.2020 07:54 Ответить
И служебный!
Кабминовский гараж на замок и т.п.!)))
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01.09.2020 08:29 Ответить
Я по телевизору видел Голобородько всех министров на велосипеды пересадил
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01.09.2020 08:41 Ответить
Во... А я про такое слышал.
Говорят, там гидрант начал жить как простой учитель, а простой учитель - как гидрант!!
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01.09.2020 10:08 Ответить
Транспорт у Києві може зупинитися лише в разі "інфекційного вибуху", - Кличко - Цензор.НЕТ 1370
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01.09.2020 08:23 Ответить
Анархия мать порядка,тупых разговоров про карантин у них не было бы. На запретах наживаются,создовая непрозрачность . Кто эти тесты и их качество проверяет? Где комиссия от опозиции к карантину? Опозиция как на выборах должна быть везде и всегда по любому вопросу это и есть анархия а не власть чиновников,продажных к тому же.А вот опозицию не купишь в априори кроме политической конечно.У анархии правила и законы природные, а не друзьям все остальным закон.
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01.09.2020 08:46 Ответить
 
 