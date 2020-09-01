Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинскими воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 31 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, провокация из стрелкового оружия была отмечена на участке фронта вблизи Водяного. Кроме того, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксирован вблизи Авдеевки. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 1 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил, придерживаясь условий прекращения огня, находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сообщили в штабе.
Также в пресс-центре ОС отметили, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, по решению командующего Объединенными силами с первого сентября усилены меры по профилактике распространения COVID-19. Касаются они как военных, так и гражданских лиц, которые проживают или планируют находиться на территории Донецкой и Луганской областей. Будет контролироваться обязательное использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции, а также, выполнение, в условиях карантина, правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта.
В условиях карантина будут функционировать и контрольные пункты въезда / выезда, которые с сегодняшнего дня, 1 сентября, перешли на осенний режим работы. Теперь пересечение линии разграничения осуществляется в период с 7:00 до 18:30.
"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.
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Зной окутывает липким покрывалом здание Администрации Президента на Банковой. На четвертом этаже, в приёмной президента, за светлым красивым столом сидит Верочка. Верочка одета в легкое платье с геометрически-странным рисунком, на столе стоит открытый макбук, блюдце со следами пепла, два толстостенных бокала с коричневой жидкостью и пустая бутылка из под «Чиваса». В воздухе пахнет «Киллианом», дымом, кофе и тем неуловимы ароматом непрофессионализма, халтурности и откровенной глупости, которым уже больше года пропитано здание в центре столицы.
Верочка сидит расслабленно, откинувшись на спинку, на губах блуждает неуловимая улыбка. Распахивается входная дверь, и в приемную входят высшие военные чины Украины. Верочка, не меняя позы, приветливо машет рукой Галагану и кивает на дверь в президентский кабинет. Военные, блестя позументами и сверкая погонами, собираются у двери.
Верочка (лениво): Товарищі офіцери, не толпитесь, нарада с силовым блоком ровно на тринадцать-о-о. Анатолич, бажаю здоровья.
Генерал Галаган: Бажаю, бажаю, Верочка. Давно вас не видел. (кивает на стаканы) По какому случаю банкет?
Верочка (кокетливо): Что, прям соскучились? Ах и ох. Сегодня ж тридцать первое.
Новый командующий ССО не успевает ответить - дверь в кабинет распахивается, и генералитет начинает соваться поближе к проходу. Кто-то провожает тоскливым взглядом бокалы, дверь захлопывается - и тут же распахивается вновь. Выходит президент Украины.
Владимир: Верочка, сделайте, наверное, всем кофе, и пришлите мне список вопросов по этому совещанию… (видит бокалы на столе, бутылку и сигару) Ээээ… по какому поводу пьем на рабочем месте?
Верочка (невинно улыбается): Вы что, Владимир Александрович, такой день сегодня (вздыхает).
Владимир (настороженно): Какой? Опять я про что-то забыл?
Верочка: Сегодня ровно два года, как прямо в кафе ушел из жизни выдающийся деятель современности Александр Владимирович Захарченко.
Владимир: Хм. Не знал, не знал… ну я же все знать не могу. А он кто?
Верочка: Ээээ… участник боев на Донбассе, лидер бое…
Владимир (перебивает): Опять ветеран, что-ли? Ох блин и задолбали… Ну скиньте там Юле информацию, может там орден какой дадим посмертно, или памятник…
Верочка (поперхнувшись): Он лидер боевиков, глава дэ-эн-эр, вообще-то!
Владимир (задумчиво): А, да, рано, рано… Но вы все равно информацию Юле скиньте, пусть заранее подготовит. А Арсен Борисыч опять не пришел?
Верочка (улыбаясь): Арсен Борисыч занят и просил передать, что логичнее все совещания всех глав силового блока проводить уже сразу в МВД. Да и вообще - все совещания.
Распахивается дверь, и в приемную входит баба Люба. Баба Люба одета в синий халат, в одной руке у нее - эмалированное ведро, накрытое тряпкой, в другой - старая деревянная швабра, отчего-то заляпанная краской. При виде бабы Любы Владимир принимает независимый вид, но потихоньку отступает к двери кабинета.
Владимир (с вызовом): У нас совещание!
Баба Люба: Ой лихо моє, та я не до вас, я до Вєрочкі, шо ви так нєрвнічаєтє. От Петро Олексійович до вас був - він нікада нє нєрвнічал!
Владимир: Как мне надоело это постоянное сравнение меня с Порошенко! Все, нема вашего Порошенко, уже больше года как нема - а вы все на нем зациклились!
Баба Люба: Та то не ми на ньом зациклілісь, то ви на ньом зациклілісь. (поворачивается к Верочке) Доця, то я пока з тобой посиджу. Нє, точно Арсен Борісич говорив, тре вже і наради, та й весь офіс на Богомольця переводить. Мнє тут мєньше мить будєт.
Владимир резко разворачивается и уходит, хлопнув дверью. Баба Люба тут же садится на стул, аккуратно ставит рядышком ведро, элегантным жестом срывает тряпку и достает полную бутылку «Чиваса». Верочка сноровисто сворачивает пробку, и по приемной разносится божественный запах вискаря.
Баба Люба (устраиваясь на неудобном стуле): Пусту тару зі стола прибери… (достает из кармана халата сигару, отряхивает налипшие крошки, откусывает кончик и вкусно закуривает): Охххохо… Крєпка савєцка власть…
Верочка: БабЛюба, ну вы просто чудо!
Баба Люба (затягивается сигарой и отпивает добрый глоток виски): Та яке чудо, удошнікі якісь странні пошлі. Говоріт мнє молодой такой: «Я офіцер охрани президента, я за віскарьом нє побегу!»
Верочка: А вы шо?
Баба Люба (скромно): А шо я? Убєділа. Так ти мнє нєдорассказала про Захара. Зашлі єті ущєрби в кафе «Сєпар», і шо дальше?
Верочка: Оооо, дальше самое интересное. Но сначала - выпьем.(подымает бокал) Ну… Помер Захар, земля ему стекловатой! За ССО!
Баба Люба (тоже подымает бокал): За ССО, дай їм Бог здоров'я!
Верочка достает третий стакан из ящика стола, дует в него, наливает до половины вискарем и говорит вслух: «Если я что-то понимаю в офицерах ССО, то сейчас будет фокус. Раз. Два. Три.» На слове «три» аккуратно открывается дверь в президентский кабинет, с телефоном возле уха появляется генерал Галаган, берет бокал из Верочкиных рук, молча салютует, закидывает в себя вискарь, возвращает бокал и так же быстро исчезает обратно. Верочка поправляет волосы и мечтательно смотрит в окно.
Где-то далеко на востоке в гробу ворочаются перемешанные с осколками люстр, щепками столов, стаканами, липкими скатертями и фрагментами взрывного устройства останки Захара.
Але так написано.
западномвосточном фронте без перемен, как говаривал Ремарк