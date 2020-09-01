Мощности украинских лабораторий позволяют делать 130 тыс. тестов на COVID-19 в неделю, - Ляшко

Мощности украинских лабораторий позволяют проводить за неделю 130 тысяч тестов на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания "UA: Первый".

"В лабораториях сегодня наши возможности - это 130 тысяч тестов в неделю. В дальнейшем мы дополнительно поставим автоматические станции для выделения РНК-вируса, а также амплификаторы, и эта мощность возрастет", - сказал Ляшко.

Он отметил, что параллельно растут и мощности частных лабораторий. По словам заместителя главы Минздрава, дополнительно для больниц, оказывающих помощь больным с коронавирусной болезнью, включили лабораторной пакет, который позволит им контактировать с частными лабораториями.

Ляшко добавил, что по показателям последних недель Украины уже находится на среднеевропейском уровне по количеству тестов на коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество ПЦР-тестирований на COVID-19 за 4 мес. выросло в 100 раз, - Степанов

Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом, с начала эпидемии общее их количество достигло 121 215.