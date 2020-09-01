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Новости Коронавирус и карантин
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Мощности украинских лабораторий позволяют делать 130 тыс. тестов на COVID-19 в неделю, - Ляшко

Мощности украинских лабораторий позволяют делать 130 тыс. тестов на COVID-19 в неделю, - Ляшко

Мощности украинских лабораторий позволяют проводить за неделю 130 тысяч тестов на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания "UA: Первый".

"В лабораториях сегодня наши возможности - это 130 тысяч тестов в неделю. В дальнейшем мы дополнительно поставим автоматические станции для выделения РНК-вируса, а также амплификаторы, и эта мощность возрастет", - сказал Ляшко.

Он отметил, что параллельно растут и мощности частных лабораторий. По словам заместителя главы Минздрава, дополнительно для больниц, оказывающих помощь больным с коронавирусной болезнью, включили лабораторной пакет, который позволит им контактировать с частными лабораториями.

Ляшко добавил, что по показателям последних недель Украины уже находится на среднеевропейском уровне по количеству тестов на коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество ПЦР-тестирований на COVID-19 за 4 мес. выросло в 100 раз, - Степанов

Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом, с начала эпидемии общее их количество достигло 121 215.

карантин (16729) тестирование (496) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
В гаражах уже делают эти тесты аж гай шумить.
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01.09.2020 08:16
+2
Нарід у нас на всє рукі от скукі.
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01.09.2020 08:24
+2
брехня не в цьому..

а утому,як наше МОЗ розповідає про свою чудову роботу..

Втім МОЗ хоч щось робить..

а от Шмигаля(і АРахамію) за розбазарювання фонду на Ковід,що ,звичайно призвело до зайвої смертності, все таки,надіюсь, колись посадять... без права на амністію...
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01.09.2020 10:38
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01.09.2020 08:15 Ответить
Ага...и бесплатно лечат.... но не всех...а только избранных....
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01.09.2020 08:22 Ответить
Потрібно робити 100 тис. тестів на добу, щоб зупинити епідемію і потрібно вводити масову сертифікацію населення через проходження ПЛР тест на коронавірус.
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01.09.2020 12:50 Ответить
В гаражах уже делают эти тесты аж гай шумить.
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01.09.2020 08:16 Ответить
Нарід у нас на всє рукі от скукі.
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01.09.2020 08:24 Ответить
Потом поставляють в больницы знакомым. А те делают "тесты"
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01.09.2020 08:36 Ответить
а ложно-положительных сколько?
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01.09.2020 08:24 Ответить
В дальнейшем мы дополнительно поставим автоматические станции для выделения РНК-вируса, а также амплификаторы, и эта мощность возрастет", - сказал Ляшко.Источник: https://censor.net/ru/n3216886

За какие шиши поставите?? Фонд уже пуст как барабан....И почему раньше не поставили?? Что мешало??
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01.09.2020 08:24 Ответить
Они фонд на дороги пустили , вернее ОТМЫЛИ НА ВЫБОРЫ ДЕНЬГИ
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01.09.2020 08:27 Ответить
Вчера рассказали случай о ведущей в короновирусе Александровской больнице
Привезли двух ребят с короной . Два дня ими никто не занимался . Пока что-то врачи думали- один умер . Вот такая медицина в Украине, Ляшко

И вас всех надо судить за халатность , нерасторопность , отвратительную защиту врачей Спецодеждой
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01.09.2020 08:26 Ответить
Ляшко додав, що за показниками останніх тижнів Україна вже перебуває на середньоєвропейському рівні за кількістю тестувань на коронавірус.

Потужності українських лабораторій дають змогу робити 130 тис. тестів на COVID-19 за тиждень, - Ляшко

Як я зрозумів-це разом з приватними.. це 18,6 тисяч в день...

Дивимся європейську статистику...Середня це 115...
https://www.worldometers.info/coronavirus/

менше на мільйон тестів роблять лише Албанія і Ліхтенштейн.
У Ліхтенштейні взагалі було 107 інфікованих і одна смерть..

ЛЯшко ЗАПИ..ДІВСЯ.
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01.09.2020 08:56 Ответить
Брешуть брешуть і брешуть а підтвердженням цієї брехні є те що у Польщі з населенням приблизно як в Україні найбільший приріст заражених був 900 чоловік а так в середньому 500 - 700 за добу а в нас вже кількість перевалила за 2000!!! і то при тому що постійно БРЕШУТЬ!!!
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01.09.2020 09:39 Ответить
брехня не в цьому..

а утому,як наше МОЗ розповідає про свою чудову роботу..

Втім МОЗ хоч щось робить..

а от Шмигаля(і АРахамію) за розбазарювання фонду на Ковід,що ,звичайно призвело до зайвої смертності, все таки,надіюсь, колись посадять... без права на амністію...
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01.09.2020 10:38 Ответить
 
 