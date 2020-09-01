Мощности украинских лабораторий позволяют делать 130 тыс. тестов на COVID-19 в неделю, - Ляшко
Мощности украинских лабораторий позволяют проводить за неделю 130 тысяч тестов на коронавирус.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания "UA: Первый".
"В лабораториях сегодня наши возможности - это 130 тысяч тестов в неделю. В дальнейшем мы дополнительно поставим автоматические станции для выделения РНК-вируса, а также амплификаторы, и эта мощность возрастет", - сказал Ляшко.
Он отметил, что параллельно растут и мощности частных лабораторий. По словам заместителя главы Минздрава, дополнительно для больниц, оказывающих помощь больным с коронавирусной болезнью, включили лабораторной пакет, который позволит им контактировать с частными лабораториями.
Ляшко добавил, что по показателям последних недель Украины уже находится на среднеевропейском уровне по количеству тестов на коронавирус.
Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом, с начала эпидемии общее их количество достигло 121 215.
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За какие шиши поставите?? Фонд уже пуст как барабан....И почему раньше не поставили?? Что мешало??
Привезли двух ребят с короной . Два дня ими никто не занимался . Пока что-то врачи думали- один умер . Вот такая медицина в Украине, Ляшко
И вас всех надо судить за халатность , нерасторопность , отвратительную защиту врачей Спецодеждой
Потужності українських лабораторій дають змогу робити 130 тис. тестів на COVID-19 за тиждень, - Ляшко
Як я зрозумів-це разом з приватними.. це 18,6 тисяч в день...
Дивимся європейську статистику...Середня це 115...
https://www.worldometers.info/coronavirus/
менше на мільйон тестів роблять лише Албанія і Ліхтенштейн.
У Ліхтенштейні взагалі було 107 інфікованих і одна смерть..
ЛЯшко ЗАПИ..ДІВСЯ.
а утому,як наше МОЗ розповідає про свою чудову роботу..
Втім МОЗ хоч щось робить..
а от Шмигаля(і АРахамію) за розбазарювання фонду на Ковід,що ,звичайно призвело до зайвої смертності, все таки,надіюсь, колись посадять... без права на амністію...