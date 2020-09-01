"Слуга народа" Корниенко о возможных кадровых перестановках в Кабмине: У монобольшинства есть вопросы к Минэкономики и Минфину

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что у монобольшинства есть вопросы к работе экономического блока Кабмина.

Об этом Корниенко заявил в эфире "Свободы слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду

Лидер "слуг" таким образом прокомментировал слова главы фракции Давида Арахамии о возможных ротациях в составе правительства.

"Он (Арахамия. – Ред.) говорил об экономическом блоке. И он не говорил в совершенном виде о каком-то сборе подписей или каких-то проектах решений. Он больше намекал что к Министерству экономики, Министерству финансов есть вопросы со стороны фракции монобольшинства. Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или дадут ответ, или дадут его некачественно. И мы тогда будем в какие-то процессы дальше переходить", – сказал Корниенко.

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Председатель партии также добавил, что особенно интересует нардепов работа таможенной и налоговой службы.