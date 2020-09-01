"Слуга народа" Корниенко о возможных кадровых перестановках в Кабмине: У монобольшинства есть вопросы к Минэкономики и Минфину
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что у монобольшинства есть вопросы к работе экономического блока Кабмина.
Об этом Корниенко заявил в эфире "Свободы слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду
Лидер "слуг" таким образом прокомментировал слова главы фракции Давида Арахамии о возможных ротациях в составе правительства.
"Он (Арахамия. – Ред.) говорил об экономическом блоке. И он не говорил в совершенном виде о каком-то сборе подписей или каких-то проектах решений. Он больше намекал что к Министерству экономики, Министерству финансов есть вопросы со стороны фракции монобольшинства. Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или дадут ответ, или дадут его некачественно. И мы тогда будем в какие-то процессы дальше переходить", – сказал Корниенко.
Председатель партии также добавил, что особенно интересует нардепов работа таможенной и налоговой службы.
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А шо ж таке ? Га ?
Шмигля недавно казала, що в бюджеті =дірки нема= ...
І ривка коли чекать ?
Ото вже =нагосподарювали= ...
"Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или дадут ответ, или дадут его некачественно."
Источник: https://censor.net/ru/n3216887
"Некачественный" ответ дадут, потому как "фруктов" в правительство набрали "некачественных", "с гнильцой". Тщательнее отбирать министров надо было, как ягоды на рынке, а то теперь дыру в бюджете даже Шмыгаль не заткнет.
Или один хрен?
Пора отправлять клоунов обратно в цирк...
Плохо вы учились в Вышах, если учились
Потому не понимаете что ваши слоблудия и паясничанье ДЕНЕГ В КАЗНУ НЕ ДАСТ
ОПУСКАЙТЕ НАЛОГИ И Т Д
СЛУШАЙТЕ БАЛАШОВА - он сеголня единственный предлагает решение
https://youtu.be/Cj5aAI0fEXA
Можна би було було написати заяву про злочин Порошенко, але там 364-я стаття ККУ, а це підслідність НАБУ.
Замкнуте коло.
Ось чому вся порошенківська пи..добратія за Ситника....