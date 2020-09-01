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Новости Коронавирус и карантин
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Больницы первой волны в Киеве заполнены на 50%. В случае необходимости развернем еще до 7 тыс. коек, - Кличко

Больницы первой волны в Киеве заполнены на 50%. В случае необходимости развернем еще до 7 тыс. коек, - Кличко

В случае ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 городская власть Киева готова развернуть до 7 тыс. коек. Сейчас больницы первой волны заполнены на 50%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Виталий Кличко заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Сегодня в больницах находятся около 740 пациентов. Больницы первой волны у нас заполнены на 50%. Мы сейчас готовы в случае необходимости развернуть до 7 тысяч коек. Но это крайняя составляющая, когда все наши больницы перейдут в режим работы в качестве инфекционных отделений. Я говорю о критических вещах, но мы далеки к этим показателям и делаем все, чтобы ни в коем случае нам уже не переходить к другим звеньям больниц, которые будут работать как инфекционные отделения", - отметил городской голова.

Он указал, что в столице наблюдается повышение количества инфицированных коронавирусом, однако заверил, что ситуация контролируется.

"Несколько дней назад у нас был негативный рекорд, когда количество больных за сутки стало 320. Сейчас большое количество больных, только за прошедшие сутки - 277, к сожалению, шесть человек умерли. Ужасная статистика: за это время коронавирус унес жизни 208 киевлян. То есть ситуация ухудшается, но пока контролируемая, и мы делаем все, чтобы она не переходила красные линии", - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транспорт в Киеве может остановиться только в случае "инфекционного взрыва", - Кличко

В то же время он сообщил, что столичные власти подготовились к началу учебного года.

"1 сентября около 300 тысяч детей пойдут в школы и детсады. Могу сказать, что мы подготовлены. Выделены из киевского фонда 30 млн грн - эти деньги идут на скрининг, измерения температуры, средства безопасности, маски", - рассказал мэр Киева.

Как сообщалось, столичные власти подготовили дополнительные госпитальные базы для приема инфицированных коронавирусом.

В Украине за последние сутки зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом, с начала эпидемии общее их количество достигло 121 215.

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Восени чекайте 9 хвилю вал.
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01.09.2020 08:36 Ответить
Добрый доктор Робин Гуд ,отрезал ноги у богатых -и пришивал их бедным.Достали враньём барановируса. Из кассиров продавцов сделали полицаев ,без маски не принимают плату ,за купленный товар .За эту работу кассир не получит ни копейки ,а в случае обслуживания покупателя без маски штраф 17000 грн .Так и на войне у полицая спрашивали зачем ты убивал ,бил население ,прислуживал оккупантам-а он -,Ну мне же надо было кормить мою семью И если я откажусь ,меня выгонят или расстреляют, и семья умрёт с голоду . Что нам делать?Пандемия враньё! Предлагаю обучать полицаев в супермаркетах так ,-Берем нужный себе товар -если есть время ,пытаемся оплатить товар без маски .На требование одеть маску -оставляем товар кассиру -выходим без товара на выход.Снова входим , идём берем нужный себе товар и идём на другую кассу .Приказ одеть маску, и снова оставляем товар .Повторяем процедуру до тех пор, пока не примут оплату без маски.Так мы сможем отстоять свои права -маска нужна больным ,здоровые маски не носят!
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01.09.2020 09:31 Ответить
Вот из за таких недоумков и идет постоянный рост заболеваемости.Почему в Германии штраф 50 евро в Голландии 100,для таких дебилов. Как раз что бы не нарушали права ,человека не заболеть от идиота.
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01.09.2020 09:52 Ответить
Какой же ты гена полковник конной авиции ?Ты законсперированый дрыщ вонючка рабская .Из за таких вот утырков -все беды в стране.
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02.09.2020 07:51 Ответить
Все беды в стране из за таких зедебилов как ты. Необходимо на таких провакатарах как ты .опыты вместо приматов проводить,потому что они явно умнее и имеют страх.
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02.09.2020 13:45 Ответить
В больницах болеют, в лікарнях лікують.
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01.09.2020 09:50 Ответить
Якщо подивитися на перспективу, то в Києві цілком імовірно до квітня-березня хворих буде до 70тис... Так що треба мати в перспективі до 11тис ліжок з 3тис апаратами швл..
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01.09.2020 10:24 Ответить
 
 