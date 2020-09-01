Больницы первой волны в Киеве заполнены на 50%. В случае необходимости развернем еще до 7 тыс. коек, - Кличко

В случае ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 городская власть Киева готова развернуть до 7 тыс. коек. Сейчас больницы первой волны заполнены на 50%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Виталий Кличко заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Сегодня в больницах находятся около 740 пациентов. Больницы первой волны у нас заполнены на 50%. Мы сейчас готовы в случае необходимости развернуть до 7 тысяч коек. Но это крайняя составляющая, когда все наши больницы перейдут в режим работы в качестве инфекционных отделений. Я говорю о критических вещах, но мы далеки к этим показателям и делаем все, чтобы ни в коем случае нам уже не переходить к другим звеньям больниц, которые будут работать как инфекционные отделения", - отметил городской голова.

Он указал, что в столице наблюдается повышение количества инфицированных коронавирусом, однако заверил, что ситуация контролируется.

"Несколько дней назад у нас был негативный рекорд, когда количество больных за сутки стало 320. Сейчас большое количество больных, только за прошедшие сутки - 277, к сожалению, шесть человек умерли. Ужасная статистика: за это время коронавирус унес жизни 208 киевлян. То есть ситуация ухудшается, но пока контролируемая, и мы делаем все, чтобы она не переходила красные линии", - отметил Кличко.

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В то же время он сообщил, что столичные власти подготовились к началу учебного года.

"1 сентября около 300 тысяч детей пойдут в школы и детсады. Могу сказать, что мы подготовлены. Выделены из киевского фонда 30 млн грн - эти деньги идут на скрининг, измерения температуры, средства безопасности, маски", - рассказал мэр Киева.

Как сообщалось, столичные власти подготовили дополнительные госпитальные базы для приема инфицированных коронавирусом.

В Украине за последние сутки зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом, с начала эпидемии общее их количество достигло 121 215.