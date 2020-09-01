Минздрав и ЦИК разрабатывают алгоритм голосования граждан, находящихся на самоизоляции или на лечении дома, - Степанов

Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия работают над разработкой алгоритмов проведения местных выборов в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиснкую правду

"Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как разработать такие методы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен: как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом обеспечить осуществление своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или на лечении дома", - заявил Степанов.

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Степанов прогнозирует, что через несколько дней подробные правила будут обнародованы.

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.