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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав и ЦИК разрабатывают алгоритм голосования граждан, находящихся на самоизоляции или на лечении дома, - Степанов

Минздрав и ЦИК разрабатывают алгоритм голосования граждан, находящихся на самоизоляции или на лечении дома, - Степанов

Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия работают над разработкой алгоритмов проведения местных выборов в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиснкую правду

"Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как разработать такие методы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен: как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом обеспечить осуществление своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или на лечении дома", - заявил Степанов.

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Степанов прогнозирует, что через несколько дней подробные правила будут обнародованы.

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.

Автор: 

голосование (1396) карантин (16729) местные выборы (2752) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Разрабатывают схему фальсификации выборов!
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01.09.2020 08:45
+3
Понятно...зеленое стадо ищет лозейки....
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01.09.2020 08:45
+2
Будь-яке голосування за межами виборчих дільниць - неоране поле для фальсифікацій!
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01.09.2020 09:34
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Разрабатывают схему фальсификации выборов!
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01.09.2020 08:45 Ответить
Понятно...зеленое стадо ищет лозейки....
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01.09.2020 08:45 Ответить
..Плять ...І хто з комісії піде зі скринькою ?
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01.09.2020 08:53 Ответить
Це той випадок коли живі позаздрять мертвим.
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01.09.2020 09:24 Ответить
Митенька так твои хозяева кацапы говорят что вируса нету! Посмотри видосики свое фюрера Шария!
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01.09.2020 10:21 Ответить
І скільки лярдів з бюджету коштуватиме цей "алгоритм"?
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01.09.2020 09:03 Ответить
Голосуй - не голосуй, всё равно получишь ... , правильно, либо олигарха, либо его ставленника. До тех пор, пока в Украине существует олигархический строй, выборы будут напоминать боевой гопак на граблях.
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01.09.2020 09:12 Ответить
Патамушта лохи голосують за популістів, які обіцяють пакращення вже сьогодні.
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01.09.2020 09:24 Ответить
Патамушта 30 лет эта сраная ылита устанавливала олигархическую систему не для того, чтоб было хорошо таким, как https://censor.net/ru/user/27028 или мойше одесскому, а каламойше днепровскому, пете мальдивскому, вите донецкому и т.д. И пока они у власти, у украинцев выборы без выбора.Жирного кота никогда не интересовало, чем питаются мыши.
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01.09.2020 10:26 Ответить
Проіпали свій шанс на початку 90-х, не обрали Чорновола чи Лук"яненка. Верещали що вони ж бандери і тримались за камуняк як воша за кожух. Тепер маємо те що маємо.
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01.09.2020 10:46 Ответить
От тут я з Вами згоден на 100%. А зараз на виборах нам пропонують одне гіуно,тільки в різних обгортках. І доки народ це не зрозуміє, гопак на граблях буде продовжуватись.
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01.09.2020 10:55 Ответить
Вот вот кацапский пропагандон озвучивает хотелки олигархов что-бы убить веру в демократию!
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01.09.2020 10:23 Ответить
Ударился? Головой? Пососи рошенку, попустит.
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01.09.2020 10:30 Ответить
Даже вновь созданной элите не что не помешает в кротчайшие строки «скурвится» и скатится до уровня «сраная элита», такова природа человека. И мы как избирателя должны иметь четкий механизм для избавления от элементов «сраной элиты», а для этого надо всего нечего - дать право избирателю отзывать свой избирательский голос, предварительно создав электронную версию голосования.
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01.09.2020 10:52 Ответить
Как говорил мой дедушка, не с нашим еврейским счастьем иметь такое право (право избирателю отзывать свой избирательный голос) Система этого не позволит, доколе систему не уничтожить.
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01.09.2020 11:01 Ответить
Будь-яке голосування за межами виборчих дільниць - неоране поле для фальсифікацій!
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01.09.2020 09:34 Ответить
вот где непаханое поле для зеленых соплежуев
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01.09.2020 09:45 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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01.09.2020 09:46 Ответить
 
 