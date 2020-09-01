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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки 2 088 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 123 303 человека

В Украине за сутки 2 088 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 123 303 человека

В Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, зафиксирован 2 088 новых случаев заражения. При этом 48 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 31 августа сообщалось о 2 141 новом случае, 30 августа - 2 096 новых случаях, 29 августа о рекордном с начала эпидемии 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 123 303 человека, умерли с начала пандемии 2 605 человек (за сутки 48), выздоровевших – 57 802 (за сутки 688), Сейчас в Украине COVID-19 болеют 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180) областях, Киеве (176), Ивано-Франковской (169) и Черновицкой (117) областях.

В Украине за сутки 2 088 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 123 303 человека 01
В Украине за сутки 2 088 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 123 303 человека 02
В Украине за сутки 2 088 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 123 303 человека 03
В Украине за сутки 2 088 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 123 303 человека 04
В Украине за сутки 2 088 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 123 303 человека 05

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А еще школьники и студенты сегодня сядут за парты. Мы наверное перепрыгнем вторую волну и у нас наступит сразу третья волна коронавируса
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01.09.2020 08:50 Ответить
3G-волна.
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01.09.2020 09:05 Ответить
Кому волна а кому и мать родна
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01.09.2020 09:57 Ответить
В Украине за сутки 2 088 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 123 303 человека - Цензор.НЕТ 7738
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01.09.2020 08:52 Ответить
В Україні за добу 2088 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 123 303 особи - Цензор.НЕТ 6045
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01.09.2020 09:10 Ответить
Цифры впечатляют, особенно если учесть количество тестов 130 тыс В НЕДЕЛЮ!! Т.е. - множим приблизительно на 6 - вот это уже "ближе к реальности". 😞
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01.09.2020 09:12 Ответить
Брешуть брешуть і брешуть і про кількість тестів і про кількість місць у лікарнях і взагалі про те що хтось когось лікує тим більше БЕЗПЛАТНО ну хіба що "хорошковських" з "тимошенками" а підтвердженням цієї брехні є те що у Польщі з населенням приблизно як в Україні найбільший приріст заражених був 900 чоловік а так в середньому 500 - 700 за добу а в нас вже кількість перевалила за 2000!!! щодня і то при тому що постійно БРЕШУТЬ!!! Мій знайомий лікар під час спілкування сказав що дай Бог щоб заражених було тільки в 5 разів більше - і після цього відмовився продовжувати розмову на тему коронавіруса.
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01.09.2020 09:49 Ответить
а місцевим дурантинофілам -"що в лоб,що по лбу" ((
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01.09.2020 11:31 Ответить
 
 