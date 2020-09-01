В Украине за сутки 2 088 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 123 303 человека

В Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, зафиксирован 2 088 новых случаев заражения. При этом 48 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 31 августа сообщалось о 2 141 новом случае, 30 августа - 2 096 новых случаях, 29 августа о рекордном с начала эпидемии 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 123 303 человека, умерли с начала пандемии 2 605 человек (за сутки 48), выздоровевших – 57 802 (за сутки 688), Сейчас в Украине COVID-19 болеют 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180) областях, Киеве (176), Ивано-Франковской (169) и Черновицкой (117) областях.













