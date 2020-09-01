РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4743 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
850 9

Число жертв COVID-19 в мире достигло 854,7 тыс. человек, инфицированы 25,6 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв COVID-19 в мире достигло 854,7 тыс. человек, инфицированы 25,6 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 сентября в мире зарегистрировали 244 607 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 226 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 25 638 129 случаев инфицирования, из них 244 607 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 854 773 человека, из них 4 226 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 17,9 млн человек.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 854,7 тыс. человек, инфицированы 25,6 млн 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так, число умерших в США достигло 187 736 (+ 512 за сутки), заболевших - 6  211 796 (+ 38 560 за сутки).

В Бразилии зафиксировано 3 910 901 инфицированный (+ 48 590 за сутки) и 121,515 (+ 619 за сутки) летальных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 2 088 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 123 303 человека

В Индии ифицированы 3 687 939 человек (+ 68 770 за сутки), количество смертей - 65 436 (+ 818 за сутки).

В России 995 319 заболевших (+ 4 993 за сутки) и 17 176 летальных случаев (+ 83 за сутки).

В Перу количество заболевших достигло 652 037 человек (+ 4 871 за сутки), количество смертей - 28 944 (+ 156 за сутки).

Число жертв COVID-19 в мире достигло 854,7 тыс. человек, инфицированы 25,6 млн 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"ВОЗ заявила о верности шведской модели борьбы с коронавирусом
Набарро: ключ к победе над COVID-19 - это доверие власти и граждан
ПОДЕЛИТЬСЯhttps://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mk.ru%2Fsocial%2F2020%2F09%2F01%2Fvoz-zayavila-o-vernosti-shvedskoy-modeli-borby-s-koronavirusom.html https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.mk.ru%2Fsocial%2F2020%2F09%2F01%2Fvoz-zayavila-o-vernosti-shvedskoy-modeli-borby-s-koronavirusom.html&title=%D0%92%D0%9E%D0%97%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D0%9C%D0%9A https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.mk.ru%2Fsocial%2F2020%2F09%2F01%2Fvoz-zayavila-o-vernosti-shvedskoy-modeli-borby-s-koronavirusom.html&title=%D0%92%D0%9E%D0%97%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D0%9C%D0%9A https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.mk.ru%2Fsocial%2F2020%2F09%2F01%2Fvoz-zayavila-o-vernosti-shvedskoy-modeli-borby-s-koronavirusom.html&text=%D0%92%D0%9E%D0%97%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D0%9C%D0%9A https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.mk.ru%2Fsocial%2F2020%2F09%2F01%2Fvoz-zayavila-o-vernosti-shvedskoy-modeli-borby-s-koronavirusom.html&text=%D0%92%D0%9E%D0%97%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D0%9C%D0%9A viber://forward?text=https%3A%2F%2Fwww.mk.ru%2Fsocial%2F2020%2F09%2F01%2Fvoz-zayavila-o-vernosti-shvedskoy-modeli-borby-s-koronavirusom.html https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fwww.mk.ru%2Fsocial%2F2020%2F09%2F01%2Fvoz-zayavila-o-vernosti-shvedskoy-modeli-borby-s-koronavirusom.html
Стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с коронавирусом должна стать образцом для других стран в будущем. Такое мнение выразил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в ходе беседы с новозеландской радиостанцией https://www.magic.co.nz/home/news/2020/08/nz-should-move-to-similar-approach-to-covid-as-sweden--who-speci.html Magic ."
- сообщают нам СМИ.

Зайчики мои, котики, это что же получается: примером должна быть Швеция, где не было дурантина???
То есть все эти сявки - премьеры и президенты, всякие там "бубочки" - должны сесть на нары за разрушение экономики своих национальных государств????
"Да это же просто какой-то позор"(С)
показать весь комментарий
01.09.2020 08:55 Ответить
Жестокий ты. Ковидобесы нашли себе новую религию, а ты с них розовые очки сдираешь.
показать весь комментарий
01.09.2020 09:00 Ответить
Жестокая.
показать весь комментарий
01.09.2020 09:21 Ответить
Шведы люди дисциплинированы и законопослушны. Сказали маски - носят маски. А не то что петяботы, считающие себя "элитой" и с пеной у рта доказывающими что это нарушение их прав, да так что пена летит метров на десять. В местах скопления народа.
показать весь комментарий
01.09.2020 09:19 Ответить
Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 854,7 тис. осіб, інфіковано 25,6 млн - Цензор.НЕТ 863
показать весь комментарий
01.09.2020 09:20 Ответить
ВОЗ заявляв по ковід прямо потилежні речі....
показать весь комментарий
01.09.2020 11:28 Ответить
А давайте сравним статистику . Украина 2755 заболевших на 1 миллион населения, 59 умерших на 1 миллион населения. А у шведов - 8346 и 574. То есть если бы Украина пошла по ихнему пути, учитывая плотность населения то в Украине было бы около 600000 заболевших и около 30000 умерших.
показать весь комментарий
01.09.2020 09:26 Ответить
Российскую вакцину от COVID-19 испытают на венесуэльцах(***Бацька теж погодився випробувати на білорусах)
https://images.cnscdn.com/images/a/d/3/9/ad390d537ce748deb3a19aa2babbdf77/original.jpgПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал найти среди сограждан добровольцев для испытания вакцины от коронавируса, которую разработала Россия. Ранее ВОЗ отказалась включить российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов
--------

про що попереджують епідеміологи...
Масово використовувати НЕЕфективну вакцину -СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ІДІОТИЗМ..
тому що він може викликати наступну мутацію вірусу,на котру знову треба буде вбити купу часу і грошей....
показать весь комментарий
01.09.2020 11:24 Ответить
Країни,котрі будуть випробувувати російську Вакцину Спутник-5 вже проголосували .
По Криму в ООН. Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 854,7 тис. осіб, інфіковано 25,6 млн - Цензор.НЕТ 7302

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 854,7 тис. осіб, інфіковано 25,6 млн - Цензор.НЕТ 5584



Індія,куба, має своїх фармацевтів,теж "російської школи".. тому не будуть...
Китай протестує(він тестує всю ..уйню -авось можна буде технологію використати ))))
показать весь комментарий
01.09.2020 11:26 Ответить
 
 