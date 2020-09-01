Число жертв COVID-19 в мире достигло 854,7 тыс. человек, инфицированы 25,6 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 1 сентября в мире зарегистрировали 244 607 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 226 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 25 638 129 случаев инфицирования, из них 244 607 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 854 773 человека, из них 4 226 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 17,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.
Так, число умерших в США достигло 187 736 (+ 512 за сутки), заболевших - 6 211 796 (+ 38 560 за сутки).
В Бразилии зафиксировано 3 910 901 инфицированный (+ 48 590 за сутки) и 121,515 (+ 619 за сутки) летальных случаев.
В Индии ифицированы 3 687 939 человек (+ 68 770 за сутки), количество смертей - 65 436 (+ 818 за сутки).
В России 995 319 заболевших (+ 4 993 за сутки) и 17 176 летальных случаев (+ 83 за сутки).
В Перу количество заболевших достигло 652 037 человек (+ 4 871 за сутки), количество смертей - 28 944 (+ 156 за сутки).
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Набарро: ключ к победе над COVID-19 - это доверие власти и граждан
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Стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с коронавирусом должна стать образцом для других стран в будущем. Такое мнение выразил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в ходе беседы с новозеландской радиостанцией https://www.magic.co.nz/home/news/2020/08/nz-should-move-to-similar-approach-to-covid-as-sweden--who-speci.html Magic ."
- сообщают нам СМИ.
Зайчики мои, котики, это что же получается: примером должна быть Швеция, где не было дурантина???
То есть все эти сявки - премьеры и президенты, всякие там "бубочки" - должны сесть на нары за разрушение экономики своих национальных государств????
"Да это же просто какой-то позор"(С)
https://images.cnscdn.com/images/a/d/3/9/ad390d537ce748deb3a19aa2babbdf77/original.jpgПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал найти среди сограждан добровольцев для испытания вакцины от коронавируса, которую разработала Россия. Ранее ВОЗ отказалась включить российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов
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про що попереджують епідеміологи...
Масово використовувати НЕЕфективну вакцину -СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ІДІОТИЗМ..
тому що він може викликати наступну мутацію вірусу,на котру знову треба буде вбити купу часу і грошей....
По Криму в ООН.
Індія,куба, має своїх фармацевтів,теж "російської школи".. тому не будуть...
Китай протестує(він тестує всю ..уйню -авось можна буде технологію використати ))))