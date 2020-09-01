Число жертв COVID-19 в мире достигло 854,7 тыс. человек, инфицированы 25,6 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 сентября в мире зарегистрировали 244 607 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 226 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 25 638 129 случаев инфицирования, из них 244 607 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 854 773 человека, из них 4 226 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 17,9 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так, число умерших в США достигло 187 736 (+ 512 за сутки), заболевших - 6 211 796 (+ 38 560 за сутки).

В Бразилии зафиксировано 3 910 901 инфицированный (+ 48 590 за сутки) и 121,515 (+ 619 за сутки) летальных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 2 088 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 123 303 человека

В Индии ифицированы 3 687 939 человек (+ 68 770 за сутки), количество смертей - 65 436 (+ 818 за сутки).

В России 995 319 заболевших (+ 4 993 за сутки) и 17 176 летальных случаев (+ 83 за сутки).

В Перу количество заболевших достигло 652 037 человек (+ 4 871 за сутки), количество смертей - 28 944 (+ 156 за сутки).