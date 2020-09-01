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Новости Коронавирус и карантин
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Харьковщина стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 262 новых случая, умерли 3 человека

Харьковщина стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 262 новых случая, умерли 3 человека

По состоянию на утро 1 сентября в Харькове и Харьковской области коронавирусом заболели 262 человека.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 9 338 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 207 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 3 270 пациентов.

По состоянию на 1 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 5 861 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дополнительные 555 коек для пациентов с COVID-19 готовят на Харьковщине, - замглавы ОГА Пастух

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Харькове и Харьковской области было зафиксировано 22 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 291 человек.

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Львовская области.

Так, в Одесской области коронавирусом заболели 211 человек. Общее количество инфицированных составляет 7 494 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 108 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 1787 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 5 599 человек.

Во Львовской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 193 человек. Общее количество инфицированных - 14 703. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 402 человека, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 4 449 пациентов. Количество активных больных на Львовщине - 9 852.

Напомним, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, зафиксировано 2 088 новых случаев заражения. При этом 48 ранее заболевших умерли.

Харьковщина стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 262 новых случая, умерли 3 человека 01

карантин (16729) Одесская область (3549) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Надайте області перехідний вимпел.
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01.09.2020 09:16 Ответить
И наградить гепу орденом
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01.09.2020 10:05 Ответить
Харківщина стала лідером із захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 262 нові випадки, померли 3 людини - Цензор.НЕТ 744
Є відповідний орден. З закруткою на спині.
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01.09.2020 10:28 Ответить
То може потяги тепер не будуть зупинятись у Харкові? Чи як?
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01.09.2020 09:39 Ответить
Пусть скажут спасибо своему лидеру Гепе, он с самого начала саботировал и заявлял что это обычное ОРВИ по примеру своего российского кумира
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01.09.2020 09:41 Ответить
Это не несколько тысяч умерших в день. А даже и несколько тысяч, что может это кастратское правительство сделать? Ничего. Смиритесь и надейтесь, что переболеете в легкой форме.
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01.09.2020 10:06 Ответить
Гєпа і Ярік пєрємаглі КОВІД! Харківщина стала лідером із захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 262 нові випадки, померли 3 людини - Цензор.НЕТ 6562
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01.09.2020 10:13 Ответить
 
 