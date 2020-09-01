Харьковщина стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 262 новых случая, умерли 3 человека
По состоянию на утро 1 сентября в Харькове и Харьковской области коронавирусом заболели 262 человека.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Общее количество инфицированных составляет 9 338 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 207 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 3 270 пациентов.
По состоянию на 1 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 5 861 человек.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Харькове и Харьковской области было зафиксировано 22 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 291 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Львовская области.
Так, в Одесской области коронавирусом заболели 211 человек. Общее количество инфицированных составляет 7 494 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 108 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 1787 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 5 599 человек.
Во Львовской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 193 человек. Общее количество инфицированных - 14 703. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 402 человека, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 4 449 пациентов. Количество активных больных на Львовщине - 9 852.
Напомним, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, зафиксировано 2 088 новых случаев заражения. При этом 48 ранее заболевших умерли.
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