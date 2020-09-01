По оптимистическим прогнозам, вакцина от коронавируса может появиться в марте 2021 года: Украина получит 8 млн доз, - Ляшко
Вакцина против коронавируса для массового использования может появиться в Украине в марте 2021 года.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, указанный период сейчас является наиболее оптимистичным прогнозом появления вакцины от COVID-19.
"Мои оптимистичные прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и была доказана безопасность и эффективность", - отметил Ляшко.
Главный санврач отметил, что сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин против COVID-19 - все уже на третьей стадии.
Ляшко добавил, что по механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19) Украина гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения, что соответствует около 8 миллионам человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тому їм немає потреби навіть проводити третій етап тестування в клінічних умовах..
Не "засвітили раніше",шоб не "палитись",..
Є така конспірологічна теорія...
Ты наверняка уже в расстрельном списке тех кто будет очищать Украину от вашего поганого режима.
Разве "слуги народа" от них сильно отличаются ?