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Новости Коронавирус и карантин
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По оптимистическим прогнозам, вакцина от коронавируса может появиться в марте 2021 года: Украина получит 8 млн доз, - Ляшко

По оптимистическим прогнозам, вакцина от коронавируса может появиться в марте 2021 года: Украина получит 8 млн доз, - Ляшко

Вакцина против коронавируса для массового использования может появиться в Украине в марте 2021 года.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, указанный период сейчас является наиболее оптимистичным прогнозом появления вакцины от COVID-19.

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"Мои оптимистичные прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и была доказана безопасность и эффективность", - отметил Ляшко.

Главный санврач отметил, что сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин против COVID-19 - все уже на третьей стадии.

Ляшко добавил, что по механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19) Украина гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения, что соответствует около 8 миллионам человек.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Бродит по интернету мнение, что вакцина уже есть у путина. Поскольку ее разрабатывали в россии давно, параллельно с разработкой СОVID -19, который прошлой осенью подбросили китайцам... учитывая, что нет такой подлости на свете, на которую без колебаний пошел бы путин - вполне правдоподобная версия.
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01.09.2020 09:28
+6
По оптимистическим прогнозам обещали 500 000-рабочих мест в....мае.
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01.09.2020 09:40
+4
зачем ждать? На россии уже есть вакцина, нельзя ли ей пока прививать любителей русскаго мира ОП "За життя"?
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01.09.2020 10:33
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на сегодня ни от одного известного корона вируса нет вакцины, с каких делов от ковида19 будет?
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01.09.2020 09:25 Ответить
розробники Ковіду з рашки давно мають вакцину,бо розробляли одночасно з вірусом..
тому їм немає потреби навіть проводити третій етап тестування в клінічних умовах..
Не "засвітили раніше",шоб не "палитись",..

Є така конспірологічна теорія...
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01.09.2020 17:20 Ответить
ДОКАЗОМ ЦІЄЇ ТЕОРІЇ БУДЕ ТЕ,ЩО РАШЕНВАКЦИНА СПУТНІК 5 ВИЯВИТЬСЯ ЕФЕКТИВНІШОЮ ЗАХІДНИХ...
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01.09.2020 17:21 Ответить
Бродит по интернету мнение, что вакцина уже есть у путина. Поскольку ее разрабатывали в россии давно, параллельно с разработкой СОVID -19, который прошлой осенью подбросили китайцам... учитывая, что нет такой подлости на свете, на которую без колебаний пошел бы путин - вполне правдоподобная версия.
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01.09.2020 09:28 Ответить
так а чо кацапы умирают тогда, чо их не лечат? бабы еще нарожают?
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01.09.2020 09:49 Ответить
начебто путіна колись хвилювали кацапи. та й потрібно ж прикидатися, шо у тебе - як у всіх, щоб не викликати підозри
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01.09.2020 11:06 Ответить
ЧЕСНО.. ПРОЧИТАВ ТЕ САМЕ У ВАС ТРОХИ ПІЗНІШЕ.
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01.09.2020 17:22 Ответить
Еще вакцины нет, а у Ляшко руки потеют. Это, если продать 8 миллионов доз, сколько же наварить можно?
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01.09.2020 09:36 Ответить
Крадуцкий не даст ,это его тема и он её танцует....
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01.09.2020 09:42 Ответить
Я знаю как пополнить коронавирусный фонд. Хоть вакцыны еще нету, но можно сделать предзаказ на нее. И экономику поддержим, и люди получат вакцыну как токо она появится. мухахахахахаха
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01.09.2020 09:50 Ответить
Я майже переконаний, що вакцину буде продавати Епіцентр у відділі побутової хімії.
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01.09.2020 09:55 Ответить
знаешь что такое "высший пилотаж "в бизнесе ? За оптимістичними прогнозами вакцина проти коронавірусу може з'явитися в березні 2021 року: Україна отримає 8 млн доз, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5866это продать товар прежде чем его купить , и разницу положить в карман
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01.09.2020 11:46 Ответить
По оптимистическим прогнозам обещали 500 000-рабочих мест в....мае.
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01.09.2020 09:40 Ответить
ну и почем бубочки толкнут ее народу?
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01.09.2020 09:44 Ответить
если сегодня назначили цену на ПЦР тест в 1775 грн., который сам по себе, по словам медиков, стоит практически копейки, то думаю, цена вакцины будет не ниже...
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01.09.2020 10:38 Ответить
Новость) Уже делим несуществующую вакцину....
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01.09.2020 09:51 Ответить
Ляшко, не суетись так.
Ты наверняка уже в расстрельном списке тех кто будет очищать Украину от вашего поганого режима.
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01.09.2020 10:06 Ответить
зачем ждать? На россии уже есть вакцина, нельзя ли ей пока прививать любителей русскаго мира ОП "За життя"?
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01.09.2020 10:33 Ответить
вот, умеете же вы, батенька, поднять настроение в дождливый день!
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01.09.2020 10:39 Ответить
Почему только им ?
Разве "слуги народа" от них сильно отличаются ?
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01.09.2020 10:47 Ответить
кардинально не отличаются, но пусть это уже ***** решает, давать им вакцины или нет. Но старую гвардию необходимо привить обязательно!
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01.09.2020 11:14 Ответить
Да. За всё что они натворили.
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01.09.2020 11:17 Ответить
Даже если и появится то не фиг слюни пускать - ее слугам народа даже не хватит!
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01.09.2020 10:45 Ответить
8 млн - это политики, чиновники, их семьи, родичи, любовницы-любовники и их любовники тоже. А также мусора, медики (которым идиоты говорят спасибо, хотя большинство из них заслужило шлангом по жопе) и всяческие паразиты: вип-пенсионеры, класс бюджетнков всяких проверяющих инспектирующих которые всосались в Украину, а так же огромное количество бездельниц, числящих воспитателями и учителями. Остальные, кто реально приносит деньги и развитие Украине: средний и мелкий бизнес, заробитчане, моряки, строители, наемные работники крупных компаний, креативный класс и айтишники, молодые мамы, конце концов, традиционно останутся без всякой помощи от государственных институтов.
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01.09.2020 11:11 Ответить
И это правильно.
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01.09.2020 11:18 Ответить
Сразу не понял почему правильно, но потом дошло). Как представитель креативного класса и лучше подожду пока они повакцинируются
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01.09.2020 11:23 Ответить
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01.09.2020 11:33 Ответить
Ну, 8 миллионов доз - значит, всем слугам хватит, еще и останется, можно будет продать по рыночной цене...
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01.09.2020 17:31 Ответить
 
 