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Новости Оккупация Крыма
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РФ часто является "не частью решения, а частью проблемы". Посмотреть хотя бы на аннексию Крыма, - министр обороны Эстонии Луйк

РФ часто является

Министр обороны Эстонии отметил, что Россия в ряде глобальных проблем, в частности конфликтах в Ливии, Сирии и в случае Украины, "не является частью решения, но всегда является частью проблемы".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Юри Луйк сказал в интервью немецкому изданию Spiegel, отвечая на ремарку журналиста о том, что перед ЕС в отношениях с Россией стоит дилемма: против нее, с одной стороны, введены санции, с другой - она необходима как партнер.

"Часто говорят о том, что нам нужна Россия, но это не означает, что Россия каким-то образом будет нам конструктивно помогать. Например, посмотрим на конфликты в Ливии и Сирии или аннексию Крыма: там Россия никоим образом не является частью решения, но всегда - частью проблемы ", - отметил Юри Луйк.

На вопрос о том, можно ли сказать это и о ситуации в Беларуси, Луйк напомнил о том, что президент России имеет большое влияние на Александра Лукашенко и уже заявлял, что готов предоставить ему российских силовиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - угроза, нет смысла это скрывать, - министр обороны Эстонии Луйк

Юри Луйк также выразил убеждение, что за отравлением российского оппозиционера Алексея Навального стоит Кремль.

"ЕС должен четко осудить действия российских властей и требовать независимого расследования. В последние годы мы видели подобные инциденты снова и снова, и все они происходят по одинаковой схеме", - отметил он, напомнив об отравлении Скрипалей в Англии и убийстве гражданина Грузии в берлинском парке в 2019 году.

Минобороны (9302) россия (95393) Эстония (1415) Луйк (5)


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Топ комментарии
+9
РФ часто является "не частью решения, а частью проблемы". Посмотреть хотя бы на аннексию Крыма, - министр обороны Эстонии Луйк - Цензор.НЕТ 4274
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01.09.2020 09:52
+5
И в России, и в Беларуси несменяемые режимы десятилетиями выжигали политическое поле, уничтожая политику, деполитизируя граждан, убивая содержательную альтернативу правящей авторитарной модели, умышленно вели общество к политической деградации..
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01.09.2020 09:49
+4
Маасковський улус Золотої Орди джерело всіх бід на планеті.
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01.09.2020 09:56
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РФ часто является "не частью решения, а частью проблемы". Посмотреть хотя бы на аннексию Крыма, - министр обороны Эстонии Луйк - Цензор.НЕТ 7700
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01.09.2020 09:46 Ответить
РФ часто является "не частью решения, а частью проблемы". Посмотреть хотя бы на аннексию Крыма, - министр обороны Эстонии Луйк - Цензор.НЕТ 6674
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01.09.2020 10:00 Ответить
И в России, и в Беларуси несменяемые режимы десятилетиями выжигали политическое поле, уничтожая политику, деполитизируя граждан, убивая содержательную альтернативу правящей авторитарной модели, умышленно вели общество к политической деградации..
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01.09.2020 09:49 Ответить
Ой, а вони там прямо так і хотіли якихось змін. Доки в Білорусі холодильник не переміг телевізор Лукавий більшість влаштовував. На ерефії й досі телевізор рулить.
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01.09.2020 10:55 Ответить
Ну почему "прибалты" могут ЧЕТКО и ЯСНО артикулировать ситуацию! А наших нынешних хрен поймешь : "война- не война" "Россия -агрессор или Россия - третья сторона" и т.д. и т.п...
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01.09.2020 13:37 Ответить
Коли з Путіним у серці. Духовні скрєпи для наймолодших.

https://twitter.com/i/status/1300647058618146816
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01.09.2020 09:51 Ответить
Так и есть-большинство проблем в мире от рашки и стихии.
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01.09.2020 09:52 Ответить
РФ часто является "не частью решения, а частью проблемы". Посмотреть хотя бы на аннексию Крыма, - министр обороны Эстонии Луйк - Цензор.НЕТ 4274
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01.09.2020 09:52 Ответить
Поддерживаю.
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01.09.2020 09:55 Ответить
Маасковський улус Золотої Орди джерело всіх бід на планеті.
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01.09.2020 09:56 Ответить
=> https://www.facebook.com/100007488259411/videos/2670191243240458/
РФ часто является "не частью решения, а частью проблемы". Посмотреть хотя бы на аннексию Крыма, - министр обороны Эстонии Луйк - Цензор.НЕТ 5849
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01.09.2020 09:57 Ответить
Люто плюсую
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01.09.2020 10:58 Ответить
https://twitter.com/vashesraka97
https://twitter.com/vashesraka97

vashesraka97

@vashesraka97

·https://twitter.com/vashesraka97/status/1300463514927222787 14 ч

Відео, яке рве кацапів на хом'яки!

https://twitter.com/i/status/1300463514927222787
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01.09.2020 09:57 Ответить
А ещё чаще рф - это корень проблемы
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01.09.2020 10:01 Ответить
Параша всегда являлась не частью проблемы,а самой проблемой в целом.
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01.09.2020 10:14 Ответить
Я думаю, що такого міністра ,великий любитель миру (русского мира) Фокін, назвав би "сторонніком войни шо бєсітса".
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01.09.2020 10:15 Ответить
 
 