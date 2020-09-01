РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12373 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 644 10

Родители могут сами выбирать любую форму обучения для своих детей, - Шмыгаль

Родители могут сами выбирать любую форму обучения для своих детей, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что в Украине есть возможность получать среднее образование как в традиционной, так и дистанционной, экстернатной или домашней форме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер сообщил в эфире телеканала "1+1" во вторник утром.

"Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что в новом учебном году будут продолжать транслироваться телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно.

Он подчеркнул, что из государственного бюджета регионам выделяется образовательная субвенция, с которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если в классе заболеет школьник или учитель, это не значит, что вся школа уйдет на самоизоляцию, - Степанов

"Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений. Владельцами заведений являются местные органы самоуправления и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель и контролировать ситуацию в дальнейшем", - добавил Шмыгаль.

По словам главы правительства, высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные, однако если вуз находиться в "оранжевой зоне", будет запрещено обучение в группах более 20 человек.

карантин (16729) школа (3012) обучение (525) Шмыгаль Денис (2672) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
школьник заявил что не пойдет в школу, ведь чему могут научить учителя проголосовавшие за зеленского?
показать весь комментарий
01.09.2020 10:03
+1
Т.е. у детей "без выбора"?
показать весь комментарий
01.09.2020 10:00
+1
Ну на выборах преп#здента и парламента 73% зебилов уже сделали выбор.
показать весь комментарий
01.09.2020 10:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Т.е. у детей "без выбора"?
показать весь комментарий
01.09.2020 10:00 Ответить
Ну на выборах преп#здента и парламента 73% зебилов уже сделали выбор.
показать весь комментарий
01.09.2020 10:01 Ответить
Щоб так голосувати освіта не потрібна.
показать весь комментарий
01.09.2020 10:02 Ответить
Выборы, это как у Дракона с тремя головами:
Бухает одна а "расплачиваются" все три.
показать весь комментарий
01.09.2020 10:06 Ответить
Зараз освіта України знаходиться в дуже ганебному стані. Серед "вишів" більшість тих, які просто торгують папірцями-дипломами. Не треба так багато "вищої освіти" в країні, де примітивна промисловість, де тільки видобуваються копалини без їх переробки, де науковці - жебраки. Починати треба з середньої школи: робити відбір дітей. Необхідно створити три типи шкіл, в залежності від рівня знань учня та його мотивації до навчання. 1) Найвищий рівень - ліцеї (математика) та гімназії, де працюють найкращі вчителі, а не дресувальники. Підвіщена в півтора рази зарплатня. Батьки не платять за освіту, навпаки, дітям видаються премії за відмінні оцінки. 2)Середній рівен - діти платять приблизно 500-1000, в залежності від середнього балу та поведінки. 3) Нижній рівень. Для тих, хто не може чи не хоче вчитись. Батьки не платять за освіту. Безкоштовне харчування. Полегшена програми: більше уроків на відкритому повітрі накшталт фіз-ри, праці, технології тощо. До 9-го класу. Вчителі мають стандартну оплату, але занижену ставку - 16 годин із умовою не перебільшувати кількість годин вище 20-ти. Саме головне, діти кожен рік проходять ЗНО, по результатам якого вони можуть переходити із одного типу шкіл в інший, як вгору так і вниз. Також увести відсторонення дітей від навчання від декількох дній до двох тижнів за різні правопорушення, прогули тощо. Під час відсторонення діти навчаються дистанційно. Для таких дітей треба створити певний штат вчителів.
показать весь комментарий
01.09.2020 10:51 Ответить
И кому это нужно из политиков, олигархов и чиновников?
В современных реалиях 80-90% населения должны обслуживать: дворники, сантехники, дорожники ... 10% управлять (надсмотрщики).
К сожалению, именно такое общество мы продолжаем строить.
показать весь комментарий
01.09.2020 11:26 Ответить
школьник заявил что не пойдет в школу, ведь чему могут научить учителя проголосовавшие за зеленского?
показать весь комментарий
01.09.2020 10:03 Ответить
Батьки зможуть вибирати! Спочатку заглярувши в гаманець! А там...!?
показать весь комментарий
01.09.2020 10:24 Ответить
Система образования давно требует кардинальной реформы, где все образование ступенчатое /форма обучения не так важна, как ЕДИНАЯ процедура сдачи тестов и экзаменов/, пока не сдашь предыдущую ступень, не перейдешь на следующую. Обязательным должно быть ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНОЕ только базовое двухступенчатые образование / 6 лет: 2 ступени по 3 года/ дальше частичное финансирование 50% или смешанное: гранты, образовательные кредиты, средства спонсоров и собственные средства.
показать весь комментарий
01.09.2020 12:39 Ответить
Просто оболванивание гарода. Нужно больше "овец".
показать весь комментарий
01.09.2020 16:02 Ответить
 
 