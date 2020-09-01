Родители могут сами выбирать любую форму обучения для своих детей, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что в Украине есть возможность получать среднее образование как в традиционной, так и дистанционной, экстернатной или домашней форме.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер сообщил в эфире телеканала "1+1" во вторник утром.
"Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что в новом учебном году будут продолжать транслироваться телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно.
Он подчеркнул, что из государственного бюджета регионам выделяется образовательная субвенция, с которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты и антисептиков.
"Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений. Владельцами заведений являются местные органы самоуправления и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель и контролировать ситуацию в дальнейшем", - добавил Шмыгаль.
По словам главы правительства, высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные, однако если вуз находиться в "оранжевой зоне", будет запрещено обучение в группах более 20 человек.
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Бухает одна а "расплачиваются" все три.
В современных реалиях 80-90% населения должны обслуживать: дворники, сантехники, дорожники ... 10% управлять (надсмотрщики).
К сожалению, именно такое общество мы продолжаем строить.