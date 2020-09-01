Предлагаемые Фокиным изменения по выборам на Донбассе могут сорвать выборы по всей стране, - Разумков

Заявление первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о внесении изменений в постановление о местных выборах на оккупированных территориях Донбасса может поставить под угрозу выборы по всей стране.

Об этом рассказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время ток-шоу "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня есть заявление Витольда Фокина. Оно в некоторой степени, даже расширяет ту позицию, которая была указана. Оно другое. На мой взгляд - кардинально другое, хотя там и там, оно делается представителем делегации ТКГ", - сказал Разумков.

Также он заявил, что внесение изменений в постановление о проведении местных выборов в Украине может поставить под сомнение голосование.

"На сегодня внести изменения в это постановление - это фактически вмешаться в процесс, который уже начался. И это будет нарушение того законодательства, которое было принято Радой. Поэтому внесение любых изменений в то постановление фактически может трактоваться как то, что выборы будут поставлены под сомнение или сорваны на остальной территории страны", - добавил спикер ВР.

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Во вторник в комментарии журналистам Разумков уточнил, что заявление Фокина было сделано не в письменной, а устной форме - во время интервью.

"Письменного обращения не было, имеется в виду то интервью, в котором он обращался к Верховной Раде, отметив, что если Верховная Рада не рассмотрит такие изменения, то это будет восприниматься, что Верховная Рада не хочет мира. Кто-кто, а Верховная Рада точно делает все и будет делать все, что от нее зависит, чтобы мир в Украине был, и государство развивалось", - сказал Разумков.

Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.

Народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев потребовал вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.