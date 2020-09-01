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Предлагаемые Фокиным изменения по выборам на Донбассе могут сорвать выборы по всей стране, - Разумков

Предлагаемые Фокиным изменения по выборам на Донбассе могут сорвать выборы по всей стране, - Разумков

Заявление первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о внесении изменений в постановление о местных выборах на оккупированных территориях Донбасса может поставить под угрозу выборы по всей стране.

Об этом рассказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время ток-шоу "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня есть заявление Витольда Фокина. Оно в некоторой степени, даже расширяет ту позицию, которая была указана. Оно другое. На мой взгляд - кардинально другое, хотя там и там, оно делается представителем делегации ТКГ", - сказал Разумков.

Также он заявил, что внесение изменений в постановление о проведении местных выборов в Украине может поставить под сомнение голосование.

"На сегодня внести изменения в это постановление - это фактически вмешаться в процесс, который уже начался. И это будет нарушение того законодательства, которое было принято Радой. Поэтому внесение любых изменений в то постановление фактически может трактоваться как то, что выборы будут поставлены под сомнение или сорваны на остальной территории страны", - добавил спикер ВР.

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Во вторник в комментарии журналистам Разумков уточнил, что заявление Фокина было сделано не в письменной, а устной форме - во время интервью.

"Письменного обращения не было, имеется в виду то интервью, в котором он обращался к Верховной Раде, отметив, что если Верховная Рада не рассмотрит такие изменения, то это будет восприниматься, что Верховная Рада не хочет мира. Кто-кто, а Верховная Рада точно делает все и будет делать все, что от нее зависит, чтобы мир в Украине был, и государство развивалось", - сказал Разумков.

Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.

Народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев потребовал вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Фокин Витольд (101) Донбасс (26955) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+40
Вы бы,говно зелёное,не рассказывали нам о Фокине,а посмотрели бы на того долба@оба,кто поставил подпись под его назначением .
Ипаный цЫрк устроили в стране.
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01.09.2020 10:07
+22
Хто такий Фокін, щоби пропонувати пртнципи виборів??? Парламент? Конституційний суд? Це старий пень, якому Медведчук вставив в дупу свій рупор. Яке право він має щось пропонувати від себе?
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01.09.2020 10:09
+16
Кацапська версія "мінський домовленностей", без сумніву. Тому кравчук і намагається змінити українське законодавство.
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01.09.2020 10:13
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https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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01.09.2020 14:50 Ответить
ЗеГниды.
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01.09.2020 14:51 Ответить
Нужно принимать жизнь и обстоятельства в ней такими как они есть. Переговоры по ОРДЛО зависят от Кремля. Если они не захотят договориться, то ничего не поделаешь. Тогда нужно прекратить переговоры, выстроить временную границу по оккупированной зоне и жить дальше, выстраивая ту Украину, какая у нас есть. А ОРДЛО будет в замороженном конфликте! При этом мы должны объявить всему миру (Меркель, Макрон), что Донбасс у нас украли и выкупать его ценой сдачи Украины под иго Путина мы не будем. И что этот бандитский акт имеет прецедент во всем мире. Завтра кто угодно отхватит территорию, проведет фальшивый референдум и скажет "теперь это моё".
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01.09.2020 17:11 Ответить
А нащо взагалі в цій країні вибори, якщо прийдуть до влади Філімонови, Бойки і ін промосковське бидло?
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01.09.2020 18:58 Ответить
а що Разумков скаже щодо свого пахана зеленого???
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01.09.2020 19:24 Ответить
"Суть шахрайства зрозуміла? "Особий статус" якраз і є однією із "червоних ліній", заступ за яку зраджує національним інтересам України. Тож "мудрий і досвідчений" Фокін провокативно пересунув ту "червону лінію" на кількадесят тисяч квадратних кілометрів на захід від лінії фронту, а потім Єрмак патріотично заспокоїв нас усіх: Ми із Зеленським "червону лінію" таки перетнемо, але перетнемо не так далеко як хоче Фокін - "лише" так як хоче Путін"
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01.09.2020 21:38 Ответить
Фокін меле те, що народжується в його роз'їдених Альцгеймером залишках мозкової маси. Відповідальність несуть ті, хто призначив туди молоду команду в складі Кравчука та Фокіна. Якщо це зроблено для того, щоб забити останній цвях в могилу мертвонародженого мінського процесу, то кращих кандидатур годі знайти.
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01.09.2020 22:03 Ответить
Нет, просто один предатель Родины назначает на должность другого предателя Родины, но избиратели все-таки должны проголосовать за слуг предателей народа.
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02.09.2020 02:04 Ответить
И все же надо трезво расценивать ситуацию. Односторонне разрулить конфликт Москва-Украина мы не можем. Эта ситуация может продолжаться еще и 5 и 10 лет, пока не сыграет в ящик Путин. И все это время Украина будет в подвешенном состоянии и ее экономика будет рушиться.. Хотя дальше уж некуда, а нами будут управлять засланные агенты криминальных мировых корпораций. И мы можем зайти в тупик из которого уже возврата, кроме раздела Украины не будет. И это Путин прекрасно понимает и ждет этого момента. Потому надо искать неординарные решения, которых такие люди как Кравчук и Фокин предложить не могут. Войну в Донбассе надо заканчивать и заниматься экономикой, рассчитывая прежде всего на самих себя. Ясно что в условиях недогосударства коррумпированного снизу доверху и правового беспредела этого добиться нельзя.
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02.09.2020 04:24 Ответить
И еще (моё мнение). Для РФ оккупированные ею конфликтные территории - Приднестровье, Абхазия, Ю-Осетия, Карабах, Донбасс, Крым и на очереди Белоруссия это проблема и ненормальная ситуация. И это усиливает внутренние конфликты в РФ, примером чего может быть Хабаровск. Потому, если Украина заявит, что Кремль выставляет невыполнимые условия и мы переводим ОРДЛО в "замороженный конфликт" это команду Путина скорее всего (?) не устроит. Кстати было бы разумно создать из неоккупированных частей Донбасса новую область и подымать экономику там насколько это возможно. Потому что эти куски Донецкой и Луганской областей тоже ненормально.
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02.09.2020 04:41 Ответить
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