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В Украине к концу сентября будет 3 тысячи новых больных COVID-19 ежедневно, - Шмыгаль
В Украине к концу сентября - началу октября ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно. Сейчас каждый день фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он добавил, что рост количества заболеваний коронавирусом может привести к загруженности больниц на более чем 80 процентов.
"Сегодня у нас от 2 до 2,5 тысяч заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет к 3 тысячам больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80 процентов", - сказал Шмыгаль.
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+8 Lee Cooper
показать весь комментарий01.09.2020 10:18
+8 belge
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+6 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий01.09.2020 10:21
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Так-то разница огромная
"Пока у меня лично - прошло только 2 месяца - замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с COVID-19, и я вижу, что мы как минимум мастера спорта по борьбе с COVID-19
Мы одни из лучших согласно статистике, потому что вовремя все сделали и сделай правильно - не ожидали всех контрактов от Минздрава, наполняли как могли все сети и больницы. И бизнесу благодарен, что помогли, и всем благодарен".
Я люблю Украину. И не люблю тех кто её тридцать лет убивает.
Так все правильно сказано, это и есть - "твоя любовь віразилась в побег туда где жирней корма".
Если бы у всех в Украине было такое отношение к Родине (я бегу туда где буду "работать по специальности, а не торговать Сникерсами") - , то тут бы уже вообще никого не осталось.
Только 30 лет? А до этого, в ссср и рос. империи ее не убивали?
https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/ "Всього проведено 1 506 655 ( -43 625 ) ПЛР-тестів" За останню добу провели "мінус 43625" тестів
до середины февраля
а там практически бессмертны
все кто до этого не сдох...
У нього там цікаві підрахунки. В минулому році померло 60000 від сезонного грипу, стільки же, як у цьому році від ковіда, але цю цифру треба ділити на 2, бо майже всіх померлих зараховували до ковідних. Він звинувачує демократів у поширенні хвороби, та й в усіх гріхах, але з цифрами дійсно щось не так, як повинно бути. Сподіваюсь, що найближчим часом ми дізнаємося правду.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Щость той трампівець наплутав.
І зараховували далеко не всіх
Для борьбы с приписками этих пугал ковидных. А до этого отказать в праве на статистику
Вот совсем не очевидно эти 3000
Значит надо продлить карантин до бесконечности. А также и пребывание Шмыгаля на посту премьера - до бесконечности.
эпидсезоне гриппом переболело 5,4 млн. человек. Показатель
заболеваемости составлял 552,3 человек на 100 тысяч населения, что на 6,5%
больше эпидемического порога по Украине.
.
Как можно списать на смертность от ковида обычную смертность от обычных болезней так, чтобы общая смертность при этом возросла в 8 раз?
Бізнес, медики, влада, прості люди об'єднали свої зусилля в протидії загрозі.
Практично усі найбільші бізнеси Стрийщини долучились до допомоги медикам та населенню.
https://leopolis.news/post/25326 Благодійний "Фонд Карпінських"