Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло во всех областях Украины, кроме Винницкой, Кировоградской и Черкасской, - СНБО
Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех областях Украины, кроме Винницкой, Кировоградской и Черкасской, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) во вторник утром.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180), Ивано-Франковской (169) областях и в Киеве (176), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В целом за прошедшие сутки:
- в Винницкой области подтвержден 51 новый случай заболевания, 2 случая смерти и 65 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 1 116 человек (на 16 меньше за сутки);
- в Волынской области 52 человека заболели, 2 умерли, 40 – выздоровели, сейчас болеет 1 485 человек (на 10 больше за сутки);
- в Днепропетровской области 49 новых случаев заболевания и 2 случая смерти, сейчас болеет 1 149 человек (на 47 больше за сутки);
- в Донецкой области 30 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 556 человек (на 30 больше за сутки);
- в Житомирской области 80 человек заболели, 3 случая смерти и 47 – выздоровления, сейчас болеет 1 408 человек (на 30 больше за сутки);
- в Закарпатской области 84 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 10 – выздоровления, сейчас болеет 4 003 человека (на 73 больше за сутки);
- в Запорожской области 31 человек заболел, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 684 человека (на 31 больше за сутки);
- в Ивано-Франковской области зафиксированы 169 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 60 – выздоровления, сейчас болеют 5 729 человек (на 105 больше за сутки);
- в Киеве 176 новых случаев заболевания, 5 человек умерли и 43 – выздоровели, сейчас болеет 8 951 человек (на 128 больше за сутки);
- в Киевской области 86 человек заболели, 1 – скончался и 39 – выздоровели, сейчас болеет 2 006 человек (на 46 больше за сутки);
- в Кировоградской области 2 человека заболели, 1 случай смерти и 4 – выздоровления, сейчас болеет 75 человек (на 3 меньше за сутки);
- в Луганской области 5 человек заболели, 1 – скончался и 3 – выздоровели, сейчас болеет 127 человек (на 1 больше за сутки);
- во Львовской области подтверждено 193 новых случая заболевания Covid-19, 8 случаев смерти и 99 случаев выздоровления, сейчас болеют 9 852 человека (на 86 больше за сутки);
- в Николаевской области 32 новых случая заболевания, 1 - смерти и 9 случаев выздоровления, сейчас болеет 665 человек (на 22 больше за сутки);
- в Одесской области 211 новых случаев заболевания и 6 человек скончались, сейчас болеет 5 599 человек (на 205 больше за сутки);
- в Полтавской области 19 человек заболели и 12 – выздоровели, сейчас болеет 276 человек (на 7 больше за сутки);
- в Ривненской области 87 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 81 – выздоровления, сейчас болеет 2 521 человек (на 5 больше за сутки);
- в Сумской области 62 новых случая заболевания и 32 – выздоровления, сейчас болеет 813 человек (на 30 больше за сутки);
- в Тернопольской области 180 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 39 – выздоровления, сейчас болеют 3 034 человека (на 140 больше за сутки);
- в Харьковской области 262 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 9 человек выздоровели, сейчас болеет 5 861 человек (на 250 больше, чем днем ранее);
- в Херсонской области 4 человека заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, болеют 119 человек (на 4 больше за сутки);
- в Хмельницкой области 38 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 9 – выздоровления, сейчас болеет 1 101 человек (на 28 больше за сутки);
- в Черкасской области 21 человек заболел и 22 – выздоровели, сейчас болеют 570 человек (на 1 меньше за сутки);
- в Черновицкой области 117 новых случаев заболевания, 5 человек умерли и 43 – выздоровели, сейчас болеет 3 863 человека (на 69 больше за сутки);
- в Черниговской области 47 новых случаев заболевания и 22 – выздоровления, сейчас болеет 1 333 человека (на 25 больше за сутки).
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По словам главного экономиста Всемирной продовольственной программы ООН Арифа Хусейна, которого цитирует издание, нынешний кризис вызывает как физические, так и экономические ограничения по доступу к еде.
Уже в этом году количество людей, которые недоедают, увеличится на 132 миллиона. Этот прирост в три раза больше любого увеличения, которое происходило в этом столетии.
Огромный всплеск голода происходит при огромных глобальных излишках пищи
Миллионы людей потеряли работу и не имеют достаточно денег, чтобы прокормить семьи
Кроме обычного голода, миллионы людей, скорее всего, также будут чувствовать другие формы продовольственной незащищенности, включая невозможность позволить себе здоровую диету, что может привести к болезням.
https://apostrophe.ua/news/society/2020-08-31/golod-mojet-ubit-bolshe-lyudey-v-etom-godu-chem-koronavirus--bloomberg/208041