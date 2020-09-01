Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло во всех областях Украины, кроме Винницкой, Кировоградской и Черкасской, - СНБО

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех областях Украины, кроме Винницкой, Кировоградской и Черкасской, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) во вторник утром.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180), Ивано-Франковской (169) областях и в Киеве (176), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтвержден 51 новый случай заболевания, 2 случая смерти и 65 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 1 116 человек (на 16 меньше за сутки);

- в Волынской области 52 человека заболели, 2 умерли, 40 – выздоровели, сейчас болеет 1 485 человек (на 10 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 49 новых случаев заболевания и 2 случая смерти, сейчас болеет 1 149 человек (на 47 больше за сутки);

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- в Донецкой области 30 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 556 человек (на 30 больше за сутки);

- в Житомирской области 80 человек заболели, 3 случая смерти и 47 – выздоровления, сейчас болеет 1 408 человек (на 30 больше за сутки);

- в Закарпатской области 84 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 10 – выздоровления, сейчас болеет 4 003 человека (на 73 больше за сутки);

- в Запорожской области 31 человек заболел, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 684 человека (на 31 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксированы 169 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 60 – выздоровления, сейчас болеют 5 729 человек (на 105 больше за сутки);

- в Киеве 176 новых случаев заболевания, 5 человек умерли и 43 – выздоровели, сейчас болеет 8 951 человек (на 128 больше за сутки);

- в Киевской области 86 человек заболели, 1 – скончался и 39 – выздоровели, сейчас болеет 2 006 человек (на 46 больше за сутки);

- в Кировоградской области 2 человека заболели, 1 случай смерти и 4 – выздоровления, сейчас болеет 75 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Луганской области 5 человек заболели, 1 – скончался и 3 – выздоровели, сейчас болеет 127 человек (на 1 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 193 новых случая заболевания Covid-19, 8 случаев смерти и 99 случаев выздоровления, сейчас болеют 9 852 человека (на 86 больше за сутки);

- в Николаевской области 32 новых случая заболевания, 1 - смерти и 9 случаев выздоровления, сейчас болеет 665 человек (на 22 больше за сутки);

- в Одесской области 211 новых случаев заболевания и 6 человек скончались, сейчас болеет 5 599 человек (на 205 больше за сутки);

- в Полтавской области 19 человек заболели и 12 – выздоровели, сейчас болеет 276 человек (на 7 больше за сутки);

- в Ривненской области 87 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 81 – выздоровления, сейчас болеет 2 521 человек (на 5 больше за сутки);

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- в Сумской области 62 новых случая заболевания и 32 – выздоровления, сейчас болеет 813 человек (на 30 больше за сутки);

- в Тернопольской области 180 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 39 – выздоровления, сейчас болеют 3 034 человека (на 140 больше за сутки);

- в Харьковской области 262 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 9 человек выздоровели, сейчас болеет 5 861 человек (на 250 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 4 человека заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, болеют 119 человек (на 4 больше за сутки);

- в Хмельницкой области 38 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 9 – выздоровления, сейчас болеет 1 101 человек (на 28 больше за сутки);

- в Черкасской области 21 человек заболел и 22 – выздоровели, сейчас болеют 570 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 117 новых случаев заболевания, 5 человек умерли и 43 – выздоровели, сейчас болеет 3 863 человека (на 69 больше за сутки);

- в Черниговской области 47 новых случаев заболевания и 22 – выздоровления, сейчас болеет 1 333 человека (на 25 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.