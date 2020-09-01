РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12232 посетителя онлайн
Новости
5 721 88

Пенсионеры старше 75 лет со следующего года будут получать доплаты к пенсиям, - "слуга народа" Третьякова

Пенсионеры старше 75 лет со следующего года будут получать доплаты к пенсиям, -

Правительство и Верховная Рада с 2021 года планируют ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров старше 75 лет подобно тому, как в 2020 году они были введены для пенсионеров старше 80 лет, сообщила глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Сейчас мы ожидаем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я - на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас", – сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Третьякова напомнила, что в этом году Рада приняла два закона, согласно которым люди старше 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1 тыс. грн, которая была предоставлена единовременно почти 5 млн пенсионеров, но и доплату в размере 500 грн в месяц до пенсии пожизненно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Украине повысили минимальную зарплату и минимальную пенсию

"А тому, кому 80+ и он одинок, еще установлена доплата на уход - более 700 грн в месяц", – напомнила глава профильного парламентского комитета.

По ее словам, компенсаторы были найдены, в том числе из денег, которые выделяются на социальную политику.

Согласно данным Госстата, на конец 2019 года в Украине было 9,98 млн чел. старше 60 лет и 7,15 млн чел. старше 65 лет.

Автор: 

госбюджет (1186) пенсионеры (837) пенсия (2159) Третьякова Галина (118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
"Повірте зеленим обісцянкам ! Зробіть себе, ще раз, разом !" -зелені слуги НЕукраїнського народу.
показать весь комментарий
01.09.2020 11:19
+17
Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 7272
показать весь комментарий
01.09.2020 11:26
+14
Обіцянки цяцянки

Пенсионеры старше 75 лет со следующего года будут получать доплаты к пенсиям, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 7391
показать весь комментарий
01.09.2020 11:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"токо выберите нас"
показать весь комментарий
01.09.2020 11:12 Ответить
Обіцянки цяцянки

Пенсионеры старше 75 лет со следующего года будут получать доплаты к пенсиям, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 7391
показать весь комментарий
01.09.2020 11:13 Ответить
вам вы хихикать, а рабы поведутся в очередной раз
показать весь комментарий
01.09.2020 11:57 Ответить
А чого не зараз?

Мінімальну зарплатню підняли, а пенсіонерам (тим, хто доживе) тільки обіцяють...
показать весь комментарий
01.09.2020 11:15 Ответить
Розумієте, Слюги наріда вже освоїли кошти які остались від Порошенка та його уряду, а самі щось зробити в них клепки не має. Вони ж мікроби зєлєні
показать весь комментарий
01.09.2020 11:20 Ответить
согласно заветам слуг урода - не хватает пенсии - продай собаку!
показать весь комментарий
01.09.2020 13:22 Ответить
ще не намалювали ...

Пенсионеры старше 75 лет со следующего года будут получать доплаты к пенсиям, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 4169
показать весь комментарий
01.09.2020 11:22 Ответить
У самых нищих пенсионеров ничего не выросло
показать весь комментарий
01.09.2020 11:35 Ответить
А тому що вибори, а потім можна і забутися, або сказати, що грошей нема.
показать весь комментарий
01.09.2020 14:06 Ответить
Так ведь бабушки за внучка и так проголосуют!!! Недаром же он столько лет их веселил!!!
показать весь комментарий
01.09.2020 17:44 Ответить
Да ты шо?? А те люди которые работали в 90-х и 2000-х...что имели большие зарплаты? И их пенсия справедлива??
показать весь комментарий
01.09.2020 11:16 Ответить
Мікроби, бактерії, хламідії, інфузорії туфельки, зелена пліснява, зебацили, каратістовіруси.. В Києві відбувся з'їзд партії главНАРКОМАНдующого
показать весь комментарий
01.09.2020 11:18 Ответить
Пенсионеры старше 75 лет со следующего года будут получать доплаты к пенсиям, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 2590
показать весь комментарий
01.09.2020 11:18 Ответить
І ваще красавчєг!
показать весь комментарий
01.09.2020 14:07 Ответить
"Повірте зеленим обісцянкам ! Зробіть себе, ще раз, разом !" -зелені слуги НЕукраїнського народу.
показать весь комментарий
01.09.2020 11:19 Ответить
А ти пропонуєш вірити обіцянкам того, хто більше 20 років у політиці й наслідки того керування ми всі відчуваємо? То це треба бути геть альтернативно обдарованним!
показать весь комментарий
01.09.2020 11:58 Ответить
идиот! такие как ты - все 20 с гаком лет приводите к власти то популистов, то таких же идиотов, как сами! однажды случилось какое-то чудо и к власти пришли люди, которым не плевать на Украину и тех идиоты слили
показать весь комментарий
01.09.2020 13:17 Ответить
идиоты, до 75 доживают единицы, вы ещё 100 летним подымите на 50 грн..
показать весь комментарий
01.09.2020 11:19 Ответить
слугам урода это, кстати, нужно взять на заметку - бигморды по всей Украине - "Збільшим пенсію 100-річним пенсіонерам", "Дозволимо запливати за буйкі"
показать весь комментарий
01.09.2020 13:19 Ответить
До цього віку ще потрібно дожити.
показать весь комментарий
01.09.2020 11:23 Ответить
так і це не весь прикол...сьогодні допомогу 80-річним надають тільки при відсутності у них родичів - тобто одиноким, самітнім...а якщо є хтось (наприклад за кордоном...чи що), або є документи на дарчуквартири комусь (племіннику чи ...), або пай на землю - то й лови облизня
тобто не просто "хто дожив"...
показать весь комментарий
01.09.2020 11:42 Ответить
І ? Що не так ? У людини є додаткові джерела доходу ...
показать весь комментарий
01.09.2020 12:40 Ответить
все так! але де це (важливе уточнення) підкреслено?
тобто де конкретно написано - самітні люди, яким 80 чи 75 років?
начебто і не збрехали, але і не уточнили...
показать весь комментарий
01.09.2020 12:45 Ответить
Як в зєклована в 95-му кварталі? Ну тоді я спокійний, він нічого не отримає... Чи не так?
показать весь комментарий
01.09.2020 14:09 Ответить
кравчук и факин дожили же
показать весь комментарий
01.09.2020 11:54 Ответить
Тоді до своїх виплат 100 000грн, ще по +1000 отримають. Зайвими не будуть.
показать весь комментарий
01.09.2020 14:10 Ответить
Это предвыборная пропаганда .
показать весь комментарий
01.09.2020 11:23 Ответить
более того, это просчитанная акция, у которой только красивая заставка (получат немногие)
показать весь комментарий
01.09.2020 11:43 Ответить
Основной электорат зелемразей-старые маразматики. Подкупить их надо в первую очередь.
показать весь комментарий
01.09.2020 11:25 Ответить
Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 8888
показать весь комментарий
01.09.2020 11:25 Ответить
Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 5870
показать весь комментарий
01.09.2020 11:34 Ответить
Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 7272
показать весь комментарий
01.09.2020 11:26 Ответить
Шо, оба?
показать весь комментарий
01.09.2020 11:28 Ответить
До такого возраста еще дожить надо. Да и до следующего года тоже.
показать весь комментарий
01.09.2020 11:32 Ответить
У меня вопрос!
Сколько % от населения Украины составляют пенсионеры старше 75?
И второй вопрос!
Какой % от всех пенсионеров составляют те, которые старше 75?
Зная ответы, вы поймете, что слова НЕ УВАЖАЕМОГО заявителя стоят копейки в рамках дерибана бюджета.
Эти потуги составят 0,1 %, а скорее всего и того меньше, от бюджета.
Пичалька и лохотроновский пиар перед выборами(
показать весь комментарий
01.09.2020 11:35 Ответить
самое главное, о чем нигде не сказано - пенсионер должен быть одинок и нищ - только в этом случае ему дадут ту доплату)
показать весь комментарий
01.09.2020 11:45 Ответить
А є такі, які дожили до цього віку і толком не працювали ніколи ?
показать весь комментарий
01.09.2020 12:41 Ответить
і шо? і шо тут суперечить "подарованим" 500 грн 75 літнім? чи там щось сказано про стаж???
а є такі у яких 47-52 роки стажу...а пенсія мінімальна...а є які ще прижитті накрали на 3 покоління майбутні і пенсію мають тісячі на місяць...цікаво....а от таким 80 річним одинакам буде надбавка? ))))
показать весь комментарий
01.09.2020 12:50 Ответить
40 років стажу і пенсія мінімальна - це навряд чи ...
показать весь комментарий
01.09.2020 13:02 Ответить
так бува...коли зарплата в свій час була маленька
показать весь комментарий
01.09.2020 13:06 Ответить
Ура товаристчи! Экономика должна быть эканомной! Да здравствует наш галактический ********** !
показать весь комментарий
01.09.2020 11:36 Ответить
Говорит, с 2021. Может быть. Подумаем.
Ваша низкосортная.
показать весь комментарий
01.09.2020 11:38 Ответить
внукам на стерилизацию собирать - она не уточнила??
показать весь комментарий
01.09.2020 11:39 Ответить
все пенсионеры или только "хорошего качества"?
показать весь комментарий
01.09.2020 11:40 Ответить
только одинокие и нищие
показать весь комментарий
01.09.2020 11:46 Ответить
это тем обещают, которые в большинстве своем уже с трудом думают. Вот пытаются их голоса так получить. А пенсионеры 65 лет доплату не получат, почему?)
показать весь комментарий
01.09.2020 11:48 Ответить
А в этом году они должны проголосовать за СН. Иначе, получат жилище индейцев - фигвам.
показать весь комментарий
01.09.2020 11:49 Ответить
копійки.. Хай ті, хто голосував за ті "доплати" спробують самі за них вижити.
показать весь комментарий
01.09.2020 12:11 Ответить
О Всесвіте!!!!
Як красивенно можуть Зелебенсьі, Ара-хамії і Разум-кови обіцять дурачкам рай після 75-ти років!!!
Тільки до 75-ти треба дожити!!!
Бо після 65- ти років рік за три іде!
Нєеее, точно країна дурнів, вірніше народ-придурків!!!
Слава 73% які проголосували за Великого Зе!!!!!!!
показать весь комментарий
01.09.2020 12:14 Ответить
Да все потом все обещания ..сейчас дайте уроды маланские
показать весь комментарий
01.09.2020 12:15 Ответить
У меня нет слов, а только выражения и выражения крепкие.Живу в селе .Напалил 20 м3 газа за месяц.87 грн за газ и 357 грн за транспортировку.Значит газ стоит 20 грн за куб.Сейчас выхожу на пенсию,имею 30 лет стажа,но на каждую запись дай им архивную бумажку и это для того чтобы получить 1700 грн пенсии.У меня нет слов .У меня внутри всё кипит просто.Был бы помоложе уехал бы нахер с этой гавностраны.Толку тут не будет ни при какой власти.
показать весь комментарий
01.09.2020 12:35 Ответить
Альо, пане ..! Таку країну побудували ми з Вами ...
Нє ? Ви не причому ? Правда ?
показать весь комментарий
01.09.2020 12:43 Ответить
Якщо Ви будували таку країну, то я такої не хочу і такої не будував.
показать весь комментарий
01.09.2020 12:57 Ответить
Угу ... Ну звичайно, Ви не причому... Цікаво, які податки ви платили і з якої ЗП ...
показать весь комментарий
01.09.2020 13:01 Ответить
Мені цікаво, чому закладений тільки віковий ценз? А стаж роботи ?
показать весь комментарий
01.09.2020 12:44 Ответить
Ганьба , сором , трясця на вашу голову , негідникі , крадії та блазні !!!
показать весь комментарий
01.09.2020 12:48 Ответить
Опять пенсионеров делят. Не по стажу, уплаченным взносам и налогам, а по возрасту))) Мля, вы ещё по половым признакам, по сексуальным предпочтениям начните делить и пенсии повышать, во падла сволочи!!! Кто сколько заработал, заплатил налогов, отработал лет - вот единственные кретерии для размера пенсии!!!! Точка!!!! Иначе люди вообще прекратят отчислять бабки, и будут правы!!!! Сколько ни плати, ни работай, все равно получишь kyй. И лишь некоторым, если доживут, может "повезти" перед выборами на кусок обглоданной кости со стола зажравшихся свиней у власти.
показать весь комментарий
01.09.2020 13:04 Ответить
Ще один викрутас матріярхальної держави.
Мало того, що чоловіки, які переважно і поповнюють Пенсійний фонд, значно менше живуть на пенсії від бабульок, мало того, що вони пізніше йдуть на ту пенсію за нашими законами, так ще й таке отримуйте...
Скільки дідів доживають до 75-ти?
показать весь комментарий
01.09.2020 13:07 Ответить
Конечно, блазень не лох, чтобы не использовать на всю катушку выборную компанию, основной потенциал СН это пенсионеры, идеология тут не нужна, тупо добавить пенсу пару копеек к нищенской пенсии, и электорат в кармане.
показать весь комментарий
01.09.2020 13:25 Ответить
Це буде премія тим "хто дотянєт".
показать весь комментарий
01.09.2020 13:25 Ответить
звучит как призыв к молодежи, - не работайте в молодости, сохраните здоровье и получите бонус в старости.
показать весь комментарий
01.09.2020 13:52 Ответить
Это по какому поводу? В честь чего? Стало быть, исполнилось н-ное число и нате !?? Такая же глупость как "дети войны"....(.До 2 сентября 1945- дети, а после уже и не дети ??) Это все дешевый пиар . Закон должен быть единым для всех!
показать весь комментарий
01.09.2020 13:54 Ответить
Ветеранам Куликовской битвы - 1 млн гривен пожизненно.
показать весь комментарий
01.09.2020 16:42 Ответить
 
 