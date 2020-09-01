Пенсионеры старше 75 лет со следующего года будут получать доплаты к пенсиям, - "слуга народа" Третьякова
Правительство и Верховная Рада с 2021 года планируют ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров старше 75 лет подобно тому, как в 2020 году они были введены для пенсионеров старше 80 лет, сообщила глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
"Сейчас мы ожидаем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я - на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас", – сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Третьякова напомнила, что в этом году Рада приняла два закона, согласно которым люди старше 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1 тыс. грн, которая была предоставлена единовременно почти 5 млн пенсионеров, но и доплату в размере 500 грн в месяц до пенсии пожизненно.
"А тому, кому 80+ и он одинок, еще установлена доплата на уход - более 700 грн в месяц", – напомнила глава профильного парламентского комитета.
По ее словам, компенсаторы были найдены, в том числе из денег, которые выделяются на социальную политику.
Согласно данным Госстата, на конец 2019 года в Украине было 9,98 млн чел. старше 60 лет и 7,15 млн чел. старше 65 лет.
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Мінімальну зарплатню підняли, а пенсіонерам (тим, хто доживе) тільки обіцяють...
тобто не просто "хто дожив"...
тобто де конкретно написано - самітні люди, яким 80 чи 75 років?
начебто і не збрехали, але і не уточнили...
Сколько % от населения Украины составляют пенсионеры старше 75?
И второй вопрос!
Какой % от всех пенсионеров составляют те, которые старше 75?
Зная ответы, вы поймете, что слова НЕ УВАЖАЕМОГО заявителя стоят копейки в рамках дерибана бюджета.
Эти потуги составят 0,1 %, а скорее всего и того меньше, от бюджета.
Пичалька и лохотроновский пиар перед выборами(
а є такі у яких 47-52 роки стажу...а пенсія мінімальна...а є які ще прижитті накрали на 3 покоління майбутні і пенсію мають тісячі на місяць...цікаво....а от таким 80 річним одинакам буде надбавка? ))))
Ваша низкосортная.
Як красивенно можуть Зелебенсьі, Ара-хамії і Разум-кови обіцять дурачкам рай після 75-ти років!!!
Тільки до 75-ти треба дожити!!!
Бо після 65- ти років рік за три іде!
Нєеее, точно країна дурнів, вірніше народ-придурків!!!
Слава 73% які проголосували за Великого Зе!!!!!!!
Нє ? Ви не причому ? Правда ?
Мало того, що чоловіки, які переважно і поповнюють Пенсійний фонд, значно менше живуть на пенсії від бабульок, мало того, що вони пізніше йдуть на ту пенсію за нашими законами, так ще й таке отримуйте...
Скільки дідів доживають до 75-ти?