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Новости
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Сегодня начали обучение более 4,2 млн учеников, из них более 428 тыс. первоклассников, - Минобразования

Сегодня начали обучение более 4,2 млн учеников, из них более 428 тыс. первоклассников, - Минобразования

В первый класс в 2020/2021 учебном году пошло более 428 тыс. детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Поздравляем соискателей образования - школьников, учащихся, студентов, курсантов, аспирантов. С сегодняшнего дня, в частности, начинают обучение более 4,2 миллиона учеников, из них - более 428 тыс. первоклассников", - говорится в сообщении.

В министерстве пожелали всем ученикам жажды к обучению, упорства и усердия.

"Не забывайте, что от ваших достижений зависят достижения и развитие нашего государства... В это непростое время хотим пожелать самого главного - здоровья всем, успехов в учебе, творческих побед! Впереди - самое интересное и неизведанное. С началом нового учебного года. Пусть исполнятся все ваши мечты и надежды!" - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 79,2% абитуриентов поступили в желаемые вузы на бюджет, - Минобразования

дети (6479) школа (3012) Минобразования (1735)


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Топ комментарии
+4
З життя розплідника божевільних (1-е вересня):

Сегодня начали обучение более 4,2 млн учеников, из них более 428 тыс. первоклассников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1960
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01.09.2020 11:33
+2
Учитесь детки - Вы сделаете Украину-Русь Процветающей и Великой!
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01.09.2020 11:27
+2
Сегодня начали обучение более 4,2 млн учеников, из них более 428 тыс. первоклассников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5125 Вперед, к Знаниям!
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01.09.2020 11:34
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Учитесь детки - Вы сделаете Украину-Русь Процветающей и Великой!
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01.09.2020 11:27 Ответить
Посмотрел я на учительницу своей первоклашки и обалдел. Я бы ей если и доверил то швабру только!
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01.09.2020 11:29 Ответить
Тільки щоб не таку, як Кацапський русскоїзичний Улусс.



«1 сентября 2020

Россиянин убил жену в детском саду на глазах у детей.

https://lenta.ru/auth/

Сьогодні розпочали навчання понад 4,2 млн учнів, з них більш як 428 тис. першокласників, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 6914Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россиянин убил свою жену на глазах у детей в детском садике. Об этом сообщает https://t.me/ENews112/7522 Telegram -канал «112». Преступление произошло в подмосковном Воскресенске. »
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01.09.2020 11:38 Ответить
Мои не пойдут безопасней и дешевле нанять репититора!
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01.09.2020 11:28 Ответить
Знову якийсь неоковирний переклад - "Поздравляем соискателей образования - школьников, учащихся, студентов, курсантов, аспирантов. Источник: https://censor.net/ru/n3216927
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01.09.2020 11:31 Ответить
Судячи з тексту без ком, https://censor.net/ru/user/420539, ти теж пропагандон, тільки російський.

Який вважає себе носієм "рускаго язіка"...
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01.09.2020 12:16 Ответить
З життя розплідника божевільних (1-е вересня):

Сегодня начали обучение более 4,2 млн учеников, из них более 428 тыс. первоклассников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1960
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01.09.2020 11:33 Ответить
Сегодня начали обучение более 4,2 млн учеников, из них более 428 тыс. первоклассников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5125 Вперед, к Знаниям!
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01.09.2020 11:34 Ответить
Перший раз в перший клас.
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01.09.2020 11:35 Ответить
Бідняги, їм же не сказали, що це одним днем не закінчиться.
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01.09.2020 11:41 Ответить
Вообще поздравлять детей и учителей с 1 сентября - то же самое что поздравлять лошадь с началом весенне-полевых работ
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01.09.2020 12:19 Ответить
 
 