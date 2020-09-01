Сегодня начали обучение более 4,2 млн учеников, из них более 428 тыс. первоклассников, - Минобразования

В первый класс в 2020/2021 учебном году пошло более 428 тыс. детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Поздравляем соискателей образования - школьников, учащихся, студентов, курсантов, аспирантов. С сегодняшнего дня, в частности, начинают обучение более 4,2 миллиона учеников, из них - более 428 тыс. первоклассников", - говорится в сообщении.

В министерстве пожелали всем ученикам жажды к обучению, упорства и усердия.

"Не забывайте, что от ваших достижений зависят достижения и развитие нашего государства... В это непростое время хотим пожелать самого главного - здоровья всем, успехов в учебе, творческих побед! Впереди - самое интересное и неизведанное. С началом нового учебного года. Пусть исполнятся все ваши мечты и надежды!" - добавили в ведомстве.

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